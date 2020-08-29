Учням 1-4 класів не обов'язково носити маски в школах, - Степанов
Новини Цензор.НЕТ Суспільство
Діти можуть вчитися навіть в умовах, коли в Україні зростає кількість хворих на коронавірусну інфекцію.
Про це заявив розповів в інтерв'ю Радіо Свобода міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.
"Ми вважаємо, що діти за умови дотримання тих правил, які встановлені, можуть спокійно навчатися, ходити до школи. Ми достатньо чітко прописали ці правила. Наприклад, дітям з 1-го по 4 клас – не потрібно обов’язкового носіння масок у школах… По-перше, складніше їх одягнути в маску, особливо маленьку дитину. По-друге, вони мають зовсім інший відсоток захворюваності, вони набагато менше хворіють. Знову ж таки, щоб поєднати нормальне життя, з одного боку, а з іншого – безпечні умови навчання, то ми дійшли такого висновку", – вказав міністр.
Водночас, за словами Максима Степанова, учні повинні дотримуватися дистанції "максимально, як тільки це можливо".
"На уроках можна не користуватися масками, лише коли вони виходять на перерву. І просто батьки, заради здоров’я своєї дитини, щоб вона не захворіла, – покладіть їй масочку", – наголосив міністр охорони здоров’я.
Нагадаємо, з 1 вересня в школу підуть всі діти, крім регіонів, що потрапили в "червону зону" карантину.
Міністерство освіти і науки України оприлюднило нові вимоги Міністерства охорони здоров'я щодо навчання під час карантину.
Будь ласка, зачекайте...
У класі має бути не більш ніж 30 учнів - новий Закон «Про повну загальну середню освіту» Кількість учнів у класі не може бути меншою ніж 5 осіб (у сільській місцевості) і не може перевищувати 30. У початкових класах - максимум 24 школяра, ідеться в новому Законі «Про повну загальну середню освіту».
Відкривати школи в пандемію повна дурня.
Знають, до кого звертатися.
Ви небезпеки не представляєте.
І це - чудово.
В Беларуси, где вообще не было карантина, показатели лучше, чем в Украине.
Это раз.
А второе - почему при показателях 300-600 чел в день, все школы нахрен закрыли, а сейчас, когда показатели доходят до 2500 чел, школы открывают?
Я ни к чему не призываю, просто ищу логику.
А ее нема.
1. Если шо, люди просто не захотят снова сидеть дома.
2. Власть засцыт массовых протестов, ведь на этом фоне таки можно оказаться в мусорном баке.
НИКТО не одел маску правильно. На бороде, под носом....
Один я ехал с правильно одетой маской. Точно так и в маркетах.
Так шо люди в своем большинстве страх потеряли.
Вспомни, как все шугались в Н.Санжарах и как всем пофиг сейчас.
Движение есть. Толку нема.
В тебе міцні мозолісті вуха, я таких не маю - локшина не тримається.
По сути, ничего не изменилось, количество больных возрасло, к тому же ещё даже не осень и не зима, а изменилось просто отношение к болезни.
Возможно, первые дни дети будут в масках на переменах. Но потом эти маски будут исключительно в портфелях. Никто не знает правильного решения. Я вот даже не определилась, идти детям в школу или нет.
...стоимость возвращается + 10% бонус за беспокойство. Один день поплавать бесплатно, в моём случае.
Теперь можно и поговорить предметно, шо "Корона" фикция и заговор супротив простого пролетарьята и бедных туристов...
https://echo.msk.ru/news/2700665-echo.html
Состояние самых богатых людей мира достигло на этой неделе пиковых показателей
Состояние самых богатых людей мира достигло на этой неделе пиковых показателей. Произошло это на фоне роста стоимости акций технологических компаний, пишет Bloomberg.
Только за последнюю неделю августа 500 богатейших людей мира стали богаче более чем на $200 млрд., отмечает Bloomberg. Так, собственный капитал основателя Amazon Джефа Безоса в течение года вырос на почти на $85 млрд. Состояние основателя Tesla Илона Маска перевалило за $100 млрд. В результате он стал четвертым в списке обладателей 12-значных состояний, наряду с основателем Facebook Марком Цукербергом и основателем Microsoft Биллом Гейтсом.
Стремительные темпы накопления богатства технологических миллиардеров контрастируют с состоянием мировой экономики. «Нет сомнений в том, что пандемия усугубит неравенство в доходах и богатстве как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе», - цитирует издание профессора экономики Майлза Корака, изучающего неравенство доходов в Центре аспирантуры городского университета Нью-Йорка.
Как отмечает Bloomberg, за год совокупное состояние богатейших людей мира выросло на 15% больше, чем годом ранее.
Ось так. А піплу - примусові маски, карантин, закриті бізнеси, обмежений доступ до мед.обслуговування чи взагалі відмова у лікуванні ... подихайте. Не вчіться нормально, не спілкуйтеся. Закрийтеся - і сидіть. І щоб вийти - дозвіл беріть.
О том, что дети могут быть переносчиками и они после школы пойдут домой к родителям, они не думают?
Сейчас все делается не из соображений безопасности, а под давлением общества, которое не хочет признавать опасность пандемии. Демарш мэров на местах против рекомендаций центральной власти можно объяснить тем, что впереди местные выборы.
Все-таки лучше было школы не открывать, давая возможность работать всем остальным организациям. Либо оставить обучаться только младшие классы- остальных на удаленку.
Это гораздо лучше , чем потом опять всеобщий карантин , из которого уже не выползем
чи вірус визначає вік людини перед тим, як в неї вселитись ?