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Новини Суспільство Коронавірус і карантин
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Учням 1-4 класів не обов'язково носити маски в школах, - Степанов

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Учням 1-4 класів не обов'язково носити маски в школах, - Степанов

Діти можуть вчитися навіть в умовах, коли в Україні зростає кількість хворих на коронавірусну інфекцію.

Про це заявив розповів в інтерв'ю Радіо Свобода міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.

"Ми вважаємо, що діти за умови дотримання тих правил, які встановлені, можуть спокійно навчатися, ходити до школи. Ми достатньо чітко прописали ці правила. Наприклад, дітям з 1-го по 4 клас – не потрібно обов’язкового носіння масок у школах… По-перше, складніше їх одягнути в маску, особливо маленьку дитину. По-друге, вони мають зовсім інший відсоток захворюваності, вони набагато менше хворіють. Знову ж таки, щоб поєднати нормальне життя, з одного боку, а з іншого – безпечні умови навчання, то ми дійшли такого висновку", – вказав міністр.

Водночас, за словами Максима Степанова, учні повинні дотримуватися дистанції "максимально, як тільки це можливо".

"На уроках можна не користуватися масками, лише коли вони виходять на перерву. І просто батьки, заради здоров’я своєї дитини, щоб вона не захворіла, – покладіть їй масочку", – наголосив міністр охорони здоров’я.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Міносвіти визначилося з темою першого уроку в школах України: розвінчання міфів про COVID-19 і правила гігієни

Нагадаємо, з 1 вересня в школу підуть всі діти, крім регіонів, що потрапили в "червону зону" карантину. 

Міністерство освіти і науки України оприлюднило нові вимоги Міністерства охорони здоров'я щодо навчання під час карантину.
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Топ коментарі
+11
Они же не общительные и не болеют, правда, Степашка?
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29.08.2020 21:24
+8
Ага. А після карантину усих заставлять довідки про відсутність ковіду принести, а для того тест треба зробить, який коштує 2000 грн.
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29.08.2020 21:49
+6
Ага. И носителями вируса быть не могут по определению. Онижедети. Учням 1-4 класів не обов'язково носити маски в школах, - Степанов - Цензор.НЕТ 1149
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29.08.2020 21:45
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Они же не общительные и не болеют, правда, Степашка?
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29.08.2020 21:24 Відповісти
Ага. И носителями вируса быть не могут по определению. Онижедети. Учням 1-4 класів не обов'язково носити маски в школах, - Степанов - Цензор.НЕТ 1149
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29.08.2020 21:45 Відповісти
Степашка. покажи горы трупов в Минске и забитые больницы в Минксе и других городах Белоруссии! Сколько можно врать и воровать Степашка?
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30.08.2020 00:25 Відповісти
В класах по 35 дітей!!
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29.08.2020 21:25 Відповісти
по 35 потенциальных носителей, которые без проблем разнесут заразу по домам
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29.08.2020 22:05 Відповісти
Одна учительница младших классов заявила, что дети второго класса будут сидеть на уроке (35 детей) в маске. Что бы она не заболела!
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30.08.2020 07:37 Відповісти
нету по классам по 35 детей больше. Если у вас есть, директор нарвалась на *******. И тех 30 долєньі поделить на 2 части: учатся или в две сменьі или учатся одни очно, другие заочно потом меняютя.
У класі має бути не більш ніж 30 учнів - новий Закон «Про повну загальну середню освіту» Кількість учнів у класі не може бути меншою ніж 5 осіб (у сільській місцевості) і не може перевищувати 30. У початкових класах - максимум 24 школяра, ідеться в новому Законі «Про повну загальну середню освіту».
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29.08.2020 22:36 Відповісти
В молодших класах макс. кількість учнів - 29, а в інших - 35 відповідно до закону. Поділ на класи регламентують підзаконні акти, треба буде їх перечитати.
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30.08.2020 01:50 Відповісти
Закони законами, а дітей куди діти, повиганяти "зайвих" зі школи? У нас з 1 по 4 клас було 34 учні, в п'ятий перейшли складом у 37 учнів. У нас завжди так, закони створюють, а умови для їх виконання - ні.
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30.08.2020 12:28 Відповісти
Можна по 60 дітей зробити класи, як у відсталих країнах Азії. Тільки 35 дітей у класі, чи 60 - це вже не освіта, а її профанація.
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30.08.2020 13:28 Відповісти
А учителям одеть ОЗК и сигу вставлять на планерке в банку у кого нет на уроке дисциплины
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29.08.2020 21:27 Відповісти
Спочатку заразяться всі викладачі, потім заразяться всі учні від викладачів, а після цього заразяться всі батьки учнів - оце буде.

Відкривати школи в пандемію повна дурня.
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29.08.2020 21:30 Відповісти
Клас, не школа, буде вчитись до першого хворого. Далі по ситуації, якщо буде в інших класах хтось хворіть буде як я писав в початку речення. Якщо ситуація буде пічальна по всім класам то школу на карантин...
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29.08.2020 21:43 Відповісти
Ага. А після карантину усих заставлять довідки про відсутність ковіду принести, а для того тест треба зробить, який коштує 2000 грн.
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29.08.2020 21:49 Відповісти
А це ідея для зебільной влади. Треба в вайбер ГОРОНО стукнуть Учням 1-4 класів не обов'язково носити маски в школах, - Степанов - Цензор.НЕТ 2361
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29.08.2020 22:01 Відповісти
Та нічого не буде. Мене більше лякає сезонний грип. Спишуть все на ковід.
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29.08.2020 21:46 Відповісти
Цікавились в полікліниці, чи ставлять ГРВІ. Ставлять. Якшо сам не побіжиш шось здавати з переляку, як усі зараз роблять. Не клінічний аналіз ідуть робити, а в лотерею грати.
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29.08.2020 21:55 Відповісти
Яка пандемія? Ти знаєш взагалі, що таке пандемія ? Ми дожилися до того часу, що в нас все гібридне і війни і пандемії і люди. Якщо через соплі в носі кашель та температуру школи закривати, то через пару років суспільство повністю здеградує. Це добре для тих хто живе за рахунок баранів. Але і він довго жити не зможе.
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29.08.2020 21:47 Відповісти
Пандемія це коли трупи на вулиці валяюца і нікому їх прибрать Учням 1-4 класів не обов'язково носити маски в школах, - Степанов - Цензор.НЕТ 228
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29.08.2020 22:02 Відповісти
Що воно городить? Це просто 3,14....ь.
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29.08.2020 21:31 Відповісти
думки стєпанова цілком зрозумілі...
Учням 1-4 класів не обов'язково носити маски в школах, - Степанов - Цензор.НЕТ 4388
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29.08.2020 21:36 Відповісти
ну, не перегибайте Учням 1-4 класів не обов'язково носити маски в школах, - Степанов - Цензор.НЕТ 1121
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29.08.2020 21:42 Відповісти
Они не курят,они по вене гоняют
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29.08.2020 21:38 Відповісти
Вообще маски в школах - это трешак. Как это контролировать? Как заставить детей на перемени быть в маскас - писать доганы в щаденнык? А как контролировать старшекласниках на курилке и после учобы в халабуде с бабами? Учням 1-4 класів не обов'язково носити маски в школах, - Степанов - Цензор.НЕТ 9856
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29.08.2020 21:39 Відповісти
элементарно ,штраф и мусоров в школы,они же получают доплаты за борьбу с ковидом ,вот пусть и борются а не в отделах бухают Учням 1-4 класів не обов'язково носити маски в школах, - Степанов - Цензор.НЕТ 469
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29.08.2020 21:46 Відповісти
и что они родителям предъявят? не должное васпитание? ну бред же. А? я понял, нада с учитилей сбивать бабос - у них то зарплата 4000 $ Учням 1-4 класів не обов'язково носити маски в школах, - Степанов - Цензор.НЕТ 9010 Учням 1-4 класів не обов'язково носити маски в школах, - Степанов - Цензор.НЕТ 5481
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29.08.2020 21:52 Відповісти
это Степашка решила ?А что скажет Ляшкюша ?
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29.08.2020 21:40 Відповісти
ПНХ урод!
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29.08.2020 21:42 Відповісти
він не винен - його призначели Учням 1-4 класів не обов'язково носити маски в школах, - Степанов - Цензор.НЕТ 2771
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29.08.2020 21:44 Відповісти
Это не помеха для того что бы пойти в вышеуказанном направлении.... Учням 1-4 класів не обов'язково носити маски в школах, - Степанов - Цензор.НЕТ 2912
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29.08.2020 21:49 Відповісти
Просто, бред сивой кобылы!!!
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29.08.2020 21:48 Відповісти
стєпанов, бєрі ляшка, і ідітє нахй.
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29.08.2020 21:51 Відповісти
Зебилизм прогрессирует........ "На уроках можно не пользоваться масками, только когда они выходят на перерыв. И просто родители, ради здоровья своего ребенка, чтобы он не заболел, - положите ему масочку" Масочка в рюкзаке оказывается - самый действенный способ избежать вирус.
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29.08.2020 21:51 Відповісти
Як в нас паспорти.
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29.08.2020 21:57 Відповісти
Ну с паспортами понятно. И дело не не в коронавирусе. У нас сейчас майже полу-военная страна и кого только может не забросить к нам с дебильного востока. Но маски в рюкзаке - это полный perdit monocle.
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29.08.2020 22:10 Відповісти
От тіки чомусь це правило впровадили з карантином.
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29.08.2020 22:12 Відповісти
Не знаю. Раньше тоже требовалось иметь хоть какой-то документ при себе. При этом необязательно паспорт, что-то с фотографией. . Что уже эти придумали понятия не имею. У меня документы вообще не спрашивали никогда и не спрашивают. Иногда даже было обидно. Особенно при пересечении на ж/д между Бельгией и Германией. Там постоянно патрули раньше полицейские немецкие заходили и проверяли выборочно по всему составу. Мимо меня как мимо пустого места. Учням 1-4 класів не обов'язково носити маски в школах, - Степанов - Цензор.НЕТ 882
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29.08.2020 22:28 Відповісти
Не виправдовуй дії, шо належать до ВС або НС.
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29.08.2020 22:36 Відповісти
Я не оправдываю, просто у нас это вопрос безопасности. Луучше иметь при себе документ, чем возможность того, что запоребриковые шастают где ни попадя.
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29.08.2020 22:46 Відповісти
Вони зчитують.
Знають, до кого звертатися.
Ви небезпеки не представляєте.
І це - чудово. Учням 1-4 класів не обов'язково носити маски в школах, - Степанов - Цензор.НЕТ 1133
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29.08.2020 22:40 Відповісти
Таки да, я как-то спросила - в ответ улыбка и ответ, что они знают кого проверять.
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29.08.2020 22:47 Відповісти
Нічого і ніколи в нас не вимагали, хай не бреше. Було тіки при ВС при Пороху, якого ніхто навіть не помітив.
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29.08.2020 22:47 Відповісти
яке ти пропандисько дурне
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29.08.2020 22:41 Відповісти
ну так і ПІДЛІТКИ МАЙЖЕ НЕ ХВОРІЮТЬ, то чому їх заставляють носити???? це раз! а два: навіть якщо хтось і не хворіє, ТО ВІН ВСЕ-ОДНО МОЖЕ РОЗПОВСЮДЖУВАТИ ВІРУС!!!!!!! ну і контрольне: дорослі ДО 40 РОКІВ ТАКОЖ ДУЖЕ МАЛО ХВОРІЮТЬ і ще рідше вмирають, але їх чомусь заганяють в стійло як худобу і заставляють надівати намордники ніби скаженим псам!!!!!!!
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29.08.2020 22:02 Відповісти
бо маску носять не для себе, а для того, хто поряд. маска збирає твоє дурне дихання і його не вдихне нормальний порядстоячий. а якщо дурне стоїть поряд без маски, то маска на нормальному його не врятує, бо має щілі. А для видиху ті щілі не грають ролі, бо сама тряпочка збирає аерозоль. ти як дихаєш, маска мокріє? ото маска твої соплі і зібрала... для сусіда.
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29.08.2020 22:46 Відповісти
І ти дихай, дихай своїми шмарклями, там не тіки ковід, там менінгококи можуть бути, шо ти вичхав. Може, пощастить, з наступним вдохом вчепляться міцніше. Але ж ти їх не боїшся, ти - молодець!
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29.08.2020 23:18 Відповісти
хаха, ти лікуєшся видихом, вау! так якщо воно вже в тобі, то і дихай ним само. аде ні, ти хочеш щоб і інши ними дихали.
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30.08.2020 00:03 Відповісти
Я хочу, шоб такі, як ти, все життя ходили по стрілочках в намордниках і нашийниках зі штампом на лобі, шо щеплений від корони.
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30.08.2020 06:46 Відповісти
Посмотрел на сайте МОЗа инфу по разбивке стран на красную и зеленую зоны.
В Беларуси, где вообще не было карантина, показатели лучше, чем в Украине.
Это раз.
А второе - почему при показателях 300-600 чел в день, все школы нахрен закрыли, а сейчас, когда показатели доходят до 2500 чел, школы открывают?
Я ни к чему не призываю, просто ищу логику.
А ее нема.
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29.08.2020 22:05 Відповісти
Логіка є. Або впровадити тотальний карантин - деяким хіба що на роботу сходити, або всіх по черзі попересаджати по власних домівках і дітей привчити до "порядку".
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29.08.2020 22:09 Відповісти
Тотального карантина уже не будет по двум причинам.
1. Если шо, люди просто не захотят снова сидеть дома.
2. Власть засцыт массовых протестов, ведь на этом фоне таки можно оказаться в мусорном баке.
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29.08.2020 22:17 Відповісти
ну, судя по ес - у них карантин будет. судя по тому, что вирус не вырабатывает серьезный иммунитет, а второе заражение проходит тяжелее, весьма велик шанс что и у нас будет, когда количество трупов подойдет к 100 за день или околотого (конечно, пока вакцину не сделают - тогда на холопов будет тупо всем насрать, покупай по штуке баксов в аптеке и не болей, "мы сделали все что могли").
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29.08.2020 22:30 Відповісти
Ти занадто гарної думки про більшість наших людей. Виправляйся. Наразі чергова хвиля залякування - Юля, Бабкін etc.
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29.08.2020 22:31 Відповісти
Не знаю - не знаю. Я не пользуюсь общественным транспортом, а вот сегодня загнал машину на СТО и возвращался на троллейбусе.
НИКТО не одел маску правильно. На бороде, под носом....
Один я ехал с правильно одетой маской. Точно так и в маркетах.
Так шо люди в своем большинстве страх потеряли.
Вспомни, как все шугались в Н.Санжарах и как всем пофиг сейчас.
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29.08.2020 22:50 Відповісти
Ой, шо буде, шо буде?!. Тіки зачекати 2 тижні, ні, по-новому пишуть: 14 діб. Згадай себе у дитинстві: шо було страхом і звідки від брався.
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29.08.2020 23:00 Відповісти
Стесняюсь спросить у кого Вы ее ищите. Учням 1-4 класів не обов'язково носити маски в школах, - Степанов - Цензор.НЕТ 2640
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29.08.2020 22:11 Відповісти
Таки да. Зеленые дергаются, как у свинья на веревке.
Движение есть. Толку нема.
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29.08.2020 22:22 Відповісти
зеленьіе прост попугайничают в то время, как развитьіе сами приходят к вьіводам через собственніе действия.
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29.08.2020 22:51 Відповісти
посадили усіх на тотальний карантин, бо не знали нічого про вірус, а бачили сметрі і швидке зараження великої кількості людей. тепер про вірус знають більше, про шляхи його передачі. Тому вводять інші міри.
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29.08.2020 22:48 Відповісти
І де це все, про шо ти пишеш, на сайті ВОЗ? ><
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29.08.2020 23:24 Відповісти
хаха, а ти саме висновки не можеш зробити. ти коли обпікаєш руку, її прибіраєш, чи далі жариш?
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30.08.2020 00:00 Відповісти
Висновки маю, бо не бачу трупів на вулицях, не маю знайомих, які померли. А ВОЗ, який отримує гроші за професійні висновки, нічого не знає вже майже 9 місяців, навіть про шляхи передачі.
В тебе міцні мозолісті вуха, я таких не маю - локшина не тримається.
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30.08.2020 09:12 Відповісти
може ти не там читаєш? я читаю, що вооз знає.і я читаю, що усі рекомендації нажані з тих знань. те що україці самі з усамі того не сприймають, то ж проблеми 73%го мозку.
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30.08.2020 09:42 Відповісти
Навіть твої 73% вже зрозуміли, шо їх на..пали. Залишились істерічки, та політичні вподовання на це не впливають. Це ті, хто завжди в крайнощі кидаються.
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30.08.2020 10:19 Відповісти
твої 73% нічого так і не зрозуміли. їм просто надоїло. це як раз класична поведінка біомаси.
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30.08.2020 10:36 Відповісти
Младшие школьники легче переносят болезнь или меньше болеют, но могут прекрасно заражать своих родителей и дедушек с бабушками, которые эту болезнь переносят тяжело.
По сути, ничего не изменилось, количество больных возрасло, к тому же ещё даже не осень и не зима, а изменилось просто отношение к болезни.
Возможно, первые дни дети будут в масках на переменах. Но потом эти маски будут исключительно в портфелях. Никто не знает правильного решения. Я вот даже не определилась, идти детям в школу или нет.
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29.08.2020 22:07 Відповісти
а бабушки і дедушки уже взросльіе и могут вьіполнить действия по своей защите осознано.
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29.08.2020 22:52 Відповісти
ага, например, закрыть маленького говнюка в ванной - пусть там уроки делает )
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29.08.2020 23:55 Відповісти
то вже старопердунська фантазія нехай напрягається
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30.08.2020 00:05 Відповісти
А какая защита может быть в одной квартире? Отселить молодёжь с детьми?
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30.08.2020 07:49 Відповісти
чим меньше площа і більше людейна ній, тим маловирогідніше захист.
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30.08.2020 09:44 Відповісти
Вы попробуйте 6-7 уроков посидеть в маске, заболеешь хрен знает чем, если не задохнешься
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29.08.2020 22:12 Відповісти
а на уроці, поки діти за партою і не ходять, перемішуючи повітря, можна сидіти без маски, як тільки встав і пішов з місця, одягнув маску, щоб не розносити своє дихання, а збирати його у свою маску.
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29.08.2020 22:53 Відповісти
термин "розносити своє дихання"- это научный термин или фантазии. В закрытом помещении сидят 30 человек и никто не заразится? Учням 1-4 класів не обов'язково носити маски в школах, - Степанов - Цензор.НЕТ 1948
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29.08.2020 23:06 Відповісти
а як ти гадаєш, твої соплі впадуть біля тебе на підлогу коли ти рухаєшся, чи зостануться за тобою і розтягнуться аерозольним шлейфом по усій дистанції твого прямування від пункту а у пункт б? ти розпилиш їх при русі на усю відстань, а при знаходженні на одному місці це лише до 1,5 метри де твої соплі осідатимуть на речі і підлогу.
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29.08.2020 23:59 Відповісти
Эх ма... ...пришло сегодня итоговое письмецо с моего круизного лайнера "АIDAnova": круиз на октябрь отменяется, так же, как все остальные, до 2021 года...
...стоимость возвращается + 10% бонус за беспокойство. Один день поплавать бесплатно, в моём случае.
Теперь можно и поговорить предметно, шо "Корона" фикция и заговор супротив простого пролетарьята и бедных туристов...
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29.08.2020 22:15 Відповісти
я скаже просто...мы бросаемся из крайности в крайность...это на самом деле жутко...(
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29.08.2020 22:16 Відповісти
Все буде добре. Ми всі помремо. Учням 1-4 класів не обов'язково носити маски в школах, - Степанов - Цензор.НЕТ 5569
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29.08.2020 22:18 Відповісти
З москальського ресурсу, але від Блумберґа:
https://echo.msk.ru/news/2700665-echo.html

Состояние самых богатых людей мира достигло на этой неделе пиковых показателей
Состояние самых богатых людей мира достигло на этой неделе пиковых показателей. Произошло это на фоне роста стоимости акций технологических компаний, пишет Bloomberg.
Только за последнюю неделю августа 500 богатейших людей мира стали богаче более чем на $200 млрд., отмечает Bloomberg. Так, собственный капитал основателя Amazon Джефа Безоса в течение года вырос на почти на $85 млрд. Состояние основателя Tesla Илона Маска перевалило за $100 млрд. В результате он стал четвертым в списке обладателей 12-значных состояний, наряду с основателем Facebook Марком Цукербергом и основателем Microsoft Биллом Гейтсом.
Стремительные темпы накопления богатства технологических миллиардеров контрастируют с состоянием мировой экономики. «Нет сомнений в том, что пандемия усугубит неравенство в доходах и богатстве как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе», - цитирует издание профессора экономики Майлза Корака, изучающего неравенство доходов в Центре аспирантуры городского университета Нью-Йорка.
Как отмечает Bloomberg, за год совокупное состояние богатейших людей мира выросло на 15% больше, чем годом ранее.

Ось так. А піплу - примусові маски, карантин, закриті бізнеси, обмежений доступ до мед.обслуговування чи взагалі відмова у лікуванні ... подихайте. Не вчіться нормально, не спілкуйтеся. Закрийтеся - і сидіть. І щоб вийти - дозвіл беріть.
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29.08.2020 22:57 Відповісти
Vedana За Маска не можу сказати.що він лівак.В нього навіть в твітері перепалка була з Сандерсом.А от решта.то ліваки-глобалісти.
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29.08.2020 23:04 Відповісти
До 6 лет запрещено одевать маску на ребенка, если что-то случиться, типа удушья, родители сядут в тюрьму.
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29.08.2020 22:58 Відповісти
В літаках, може, деяких - до 10, здається. Тобто знов - річ не в вірусі.
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29.08.2020 23:05 Відповісти
Маска- вдыхаешь мало кислорода, выдыхаешь углекислый газ со своими же бактериями и вдыхаешь назад. В этом году больных станет во много раз больше из за снизившегося, из за ношения масок иммунитета . Так же увеличились заболевания полости рта, стоматиты. Увеличится рост и смертность от сердечно сосудистых и легочных заболеваний, спровоцированных масками. Охеренная забота государства. При этом заметил что сами чинуши и т д маски носят только на камеру , а то и совсем не носят
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29.08.2020 23:07 Відповісти
Кстати не удивительно будет если рост заболеваемости спровоцирован именно из за снижения иммунитета и ношения масок, помимо этого из за снижения финансовых возможностей у многих людей не было оздоровительного летнего отдыха.
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29.08.2020 23:10 Відповісти
опзж шный министр свое дело знает, бойко и медведчук не дадут соврать
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29.08.2020 23:13 Відповісти
Степанов:не носите маски,носите шапки.
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29.08.2020 23:54 Відповісти
Свидетели Ляшка и прочие параноики? почему в Белоруссии нет пол -года карантина и нет забитых больниц и десятков тысяч свежих могил жертв лоховируса?
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30.08.2020 00:24 Відповісти
Tы ещё ползаешь, скотиняка ?
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30.08.2020 00:41 Відповісти
Интересная логика у наших карантинщиков.

О том, что дети могут быть переносчиками и они после школы пойдут домой к родителям, они не думают?
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30.08.2020 01:53 Відповісти
Для экипажа на бронепоезде. Степаша не может ни штрафавать ни трбовать может только рекомендовать КС отменил все указы они не закоконы КАРАНТИН СКАСОВАНО. Ну а дальше у каждого свий шлях широкий, У нас свободная страна можно и в чадре ходить. Только заставлять нельзя.
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30.08.2020 05:12 Відповісти
В классах жарко. Будут открывать и окна и двери! Дети будут сидеть на сквозняках! Будут болеть ! Заражать друг друга! И семьи! Да плюс маски! Это разве обучение? В Америке в этом году никто в школы, колледжи , вузы не идут. Все учатся на удаленке. А у нас родители, которые работают воют, что им некуда детей девать.. Поэтому все должны подвергать своих детей и себя опасности.
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30.08.2020 08:03 Відповісти
Абсолютно правильно. Школы нельзя открывать сейчас, так как это повлечёт за собой пандемию, которой удалось избежать именно своевременным закрытием школ вначале.
Сейчас все делается не из соображений безопасности, а под давлением общества, которое не хочет признавать опасность пандемии. Демарш мэров на местах против рекомендаций центральной власти можно объяснить тем, что впереди местные выборы.
Все-таки лучше было школы не открывать, давая возможность работать всем остальным организациям. Либо оставить обучаться только младшие классы- остальных на удаленку.
Это гораздо лучше , чем потом опять всеобщий карантин , из которого уже не выползем
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30.08.2020 10:35 Відповісти
цікаво...а вони що не люди ?
чи вірус визначає вік людини перед тим, як в неї вселитись ?
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30.08.2020 09:34 Відповісти
 
 