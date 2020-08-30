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Новости За рубежом
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дресс-код (28) мечеть (79) Стамбул (203) Турция (3238)

В Айя-Софии в Стамбуле ввели дресс-код

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

В Айя-Софии в Стамбуле ввели дресс-код

В Айя-Софию, которая в начале июля была преобразована из музея в мечеть, не пускают посетителей в открытой одежде и женщин с непокрытой головой.

На входе туристам выдают одноразовые платки и накидки, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

При входе в здание установлен стенд с информацией о том, что заходить в Святую Софию в шортах и ​​открытой одежде нельзя. Кроме того, обустроено место для переодевания, где можно взять одноразовые платки и накидки.

За соблюдением правил следит персонал. Посетителей, внешний вид которых не соответствует установленным нормам, возвращают на место переодевания.

Смотрите на Цензор.НЕТ: В Айя-Софии в Стамбуле развернули флаг талибов. ВИДЕО

Как сообщалось, 10 июля Государственный совет (высший административный суд) Турции отменил решение правительства от 1934 года о статусе музея Айя-Софии, что позволило вновь использовать это место как мечеть.

24 июля в Айя-Софии впервые за 86 лет состоялась пятничная молитва.

Собор Святой Софии был построен в годы правления императора Византии Юстиниана I и открыт в декабре 537 года. Более тысячи лет он был самым большим храмом в христианском мире, в нем короновали византийских императоров. После захвата Константинополя османами и падения Византийской империи в 1453 году собор превратили в главную мечеть Османского государства.

Также на Цензор.НЕТ: В соборе Святой Софии в Стамбуле впервые за 86 лет проходит пятничная молитва

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+11
алексеева екатерина, да расея ваще пуп земли, а ********** - президент мира...
Апропо, алексеева екатерина, кто назначил твою паРашку центром правослааия? Иисус или гундяев? Расскажи. Нам здесь очень нравится послушать руские народные афуйительные сказки... только какошник напяль, чтобы блохи на экран не падали
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30.08.2020 19:10
+9
Mikola Tishkivskiy - это требование московской церкви рабов ..

в трусах входить это оскорбление конечно, но в платках это принижение женщин..


вот Римско-католической храм к примеру..
У соборі Святої Софії в Стамбулі ввели дрес-код - Цензор.НЕТ 1184






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30.08.2020 19:11
+8
Байрактар в ж@пе мешает.
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30.08.2020 18:48
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... а кацапы не защищают притеснения единоверцев????... а шо Гуня молчит????
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30.08.2020 18:45 Ответить
Байрактар в ж@пе мешает.
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30.08.2020 18:48 Ответить
алексеева екатерина, да расея ваще пуп земли, а ********** - президент мира...
Апропо, алексеева екатерина, кто назначил твою паРашку центром правослааия? Иисус или гундяев? Расскажи. Нам здесь очень нравится послушать руские народные афуйительные сказки... только какошник напяль, чтобы блохи на экран не падали
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30.08.2020 19:10 Ответить
или кокошник? Короче, давай поехали...
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30.08.2020 19:11 Ответить
Иран - исламская страна, а Турция - светская страна, президентская республика.
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30.08.2020 19:14 Ответить
Ошибка. Сейчас россия это центр распространения подрывного опасного для общества гундяевского культа, называемого в народе "православие головного мозга" или просто ЗАО РПЦ-ФСБ.
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31.08.2020 07:20 Ответить
Турция почти как век государство светское, не путать со скотским , коим есть рашка. Центр православия? У Константинополя нервно задергался глаз, а Афон закурил..... С каких это пор ООО "Гуня и ФСБ" стало образцом и не дай Бог центром? Немного терпения, скоро Ваша говень начнет распадаться на Хабарвские и прочие НР, вот тогда то, гордые горцы из Чечни и Дагестана популярно вам раскажут, какой это центр и чего У соборі Святої Софії в Стамбулі ввели дрес-код - Цензор.НЕТ 2277 Будете услаждать их нежный слух песнями о центре мирового православия, в перерывах между вытаскиванием хера изо рта и криками "ЧЕЧНЯ КРУТО!!!"
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31.08.2020 12:31 Ответить
Входить в храм одетым и с покрытой головой для женщин, это требование и христианской церкви.
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30.08.2020 18:48 Ответить
Із рязані дворняга??
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30.08.2020 19:01 Ответить
сгинь антихрист
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30.08.2020 19:04 Ответить
Mikola Tishkivskiy - это требование московской церкви рабов ..

в трусах входить это оскорбление конечно, но в платках это принижение женщин..


вот Римско-католической храм к примеру..
У соборі Святої Софії в Стамбулі ввели дрес-код - Цензор.НЕТ 1184






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30.08.2020 19:11 Ответить
Я крестился в греко-католическом костёле в Болехове, и у нас относились к вере серьёзно.
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30.08.2020 19:27 Ответить
Тебе в Болехові російської навчили, рагуль? Болехів коло Долини-а там жили дві добрі курви коло нашої частини. Ти запроданкюець і рагуль постиш тут російською.
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30.08.2020 20:38 Ответить
На форумі з трьох, двоє говорять російською, а деякі навіть цим пишаються, ми патріоти бо за війну. Ось і доводиться спілкуватися. А я вчився в університеті, і двадцять п'ять років по закордонах. І розкладка на комп'ютері в мене не на мові.
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31.08.2020 06:25 Ответить
Швондеры и в университетах учатся ? Ну тогда купи себе медаль.
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31.08.2020 07:48 Ответить
В мене є медаль, а ти вивчи мову.
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31.08.2020 08:00 Ответить
Ей дядя, у нас - греко-католиків - церкви, а не костели. Костели в римо-католиків. Ну ти й палєвний .
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31.08.2020 00:22 Ответить
Паренёк, поляки все храмы называют костёлами, а москали все церквами.
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31.08.2020 06:18 Ответить
Насчет поляков не знаю, но чехи действительно называют все христианские культовые сооружения костэлами, потому что это замковое сооружение - замок castellum. Церковь это понятие социальное, происходящее от слова круг (круг по интересам) - circus, circle.
А вообще конечно православие головного мозга это болезнь, потому такое дикое незнание элементарных фактов.
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31.08.2020 06:47 Ответить
Ну дядя, вообщето костел и церковь это одно и то же, только на разных языках. По чешски все христианские культовые сооружения (и православные и католические) это все костэлы. Это знает каждый даже карапуз.
Костел происходит от слова castellum - замок, церковь от слов circus, circle - круг.
Я лично всегда называю все (и православные и католические) христианские сооружения только костелами (от слова castellium, потому что реально это замковые сооружения), а слово церковь употребляю только к типу христианских групп, я что тоже палевный?
Когда первые (православные, других еще не было) христиане захватывали синагоги (каменные замковые сооружения), то после истребления и изгнания евреев и установки на их зданиях крестика, это потом обзывали именно от этого латинского слова castellium, то есть замок, и никак иначе быть не могло, в то время христианская греческая фразеология только формировалась от латинской. Слово церковь, кириакос (круг, круг общения, круг интересов, кружок) означало понятие только социальное.
Далеко не все, называющие христианские постройки костэлами являются агентами пуйла.
Микола, возможно происходит из той среды, где слово костел применяется ко всем без исключения христианским постройкам. Хотя и пригожинские тролли могут быть везде и выступают под любой личиною, это факт.
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31.08.2020 06:33 Ответить
Не подобаються правила,не заходи і не "принижуйся". Нема чого з своїм уставом в чужиий монастир лізти. Релігійні канони століттями вироблялись і дотримувались,а зараз пару десятиліть ******** хочуть переграти на свій манер все
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30.08.2020 22:11 Ответить
Кто тебе такую чушь рассказал?
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30.08.2020 21:41 Ответить
Пост не інформаційний, неможливо коментувати.
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31.08.2020 06:28 Ответить
Он имеет в виду, что почти все христианские культовые учреждения, кроме РПЦ-ФСБ и их филиалов, пускают абсолютно всех женщин без платков (смотрят чтобы только волосы не были распущены) и открыто (не пошло) одетых дам и мужчин в шортах (главное чтобы денежки в храм поступали). Потому как в наше время нет желающих по жаре и в душной среде, окутываться с головы по пяты, терпеть стресс и еще платить за это. Это очень неприятно для огранизма, имею в виду тепловой удар.
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31.08.2020 07:15 Ответить
Я читав про це, про танці і дискотеки в храмі теж.
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31.08.2020 07:22 Ответить
Про танцы и дискотеки не знаю, не видел. Но то что в наше время не найдется уникумов при жаре закутываться по пяты и накрывать голову в тесном и душном помещении это факт. Просто с такими условиями не будет прихожан, а если не будет прихожан то не будет и денежек для поддержания культа.
В синагоге (бейт кнессет - дом собраний) это очень хорошо понимают потому не возникают и никого не динамят. Всякое бывает, человек в дом собраний может заехать по пути с работы или по пути на работу (купить кошерную еду), не будет же он носить все эти одеяния и дресс коды с собой в рюкзаке?

Что касается Храма (иерусалимского), то его предназначение было совсем другое, чем то идолопоклонство, которым сейчас занимаются христиане.
В Храм человек приходил, когда у него были проблемы (в основном со здоровьем). Коэн (священник) лечил больного доступными тогда методами, взамен приносилась жертва из того лучшего, что человек имел. Иными словами Храм тогда был единственним социальным учреждением, помогающее нищим, больныи и обездоленным людям.
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31.08.2020 07:51 Ответить
Это уже давно не так. Или это зависит от страны. По крайней мере в Чехии такого нет. У женщин обычная одежда и никаких платков (не приветструются только распущенные несобранные волосы). Ни в гуситской, ни в католической церкви, ни даже в греко-католической тоже не было ни у кого видно платков. В Украине в ПЦУ тоже не было особо заметно платков. А вот в РПЦ да, туда не пустят без платка.
У нас в синагоге, всех пускают без головного убора (покрытая голова только у мужчин). Но все таки просят мужчин (не евреев) не снимать головной убор. Конечно приветствуется мужчина в кипе.
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31.08.2020 07:04 Ответить
Мені подобається, щоб скрізь був порядок. Коли це порушується, з'являється купа різних думок і безлад в голові.
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31.08.2020 07:19 Ответить
Главное чтобы в голове был порядок, тогда будет порядок везде.
Требование покрывать голову для мужчин, возникло для того что нужно было защищать от палящего солнца их драгоценные плешивые облысевшие макушки, что в наше время еще более актуально чем раньше. У женщин в те времена, никаких причесок не было, просто волосы в распущенном виде, это не способствовало ни духовному развитию ни гигиене.
При пекельной, невыносимой жаре и духоте вряд ли найдутся желающие окутываться с ног до головы. Это просто вопрос здравого смысла.
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31.08.2020 07:35 Ответить
Я жил
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31.08.2020 07:57 Ответить
Ну так вы там и будете там один. Другие хорошо подумают а стоит ли им вообще связываться с христианским культом, который ничего человеку не дает, кроме головняка. Свое здоровье ближе к телу.
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01.09.2020 16:05 Ответить
Християнський - не культ, а релігія. Культ це традиції, обряди в релігії. Потім Вам не здається, що ви дещо споживацьки ставитеся до релігії.
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01.09.2020 16:42 Ответить
А тим часом в цивілізованому світі відкрили бозон Хіггса,навчились редагувати геном людини,виявили гравітаційні хвилі,які утворились в результаті зіткнення двох чорних дір близько 1,3 млрд.років тому, відкрили Proxima Centauri B- найближчу до Землі екзопланету,провели першу повну пересадку людського обличчя,створили штучний розум,і т.д.
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30.08.2020 19:10 Ответить
и шо?шота изменилось?как при христе надо было зерна от плевел отделять,так и сейчас... У соборі Святої Софії в Стамбулі ввели дрес-код - Цензор.НЕТ 9200
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30.08.2020 19:27 Ответить
😁 нащо ви людей на ніч глядячи лякаєте бозонами Хіґґса та іншими екзопланетами.
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30.08.2020 20:55 Ответить
А навіщо вони мені тут розповідають про якийсь там дрес-код у цьому храмі? Бозон Хіггса- це,до речі,не так вже і страшно. Це просто частинка Бога... Я не жартую,до речі...
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30.08.2020 21:13 Ответить
🤓 і винайшли його в CERN у знаменитому адронному колайдері. Ті хто тягнуться за знаннями, знаходять їх завжди, є лише одна різниця, як саме людина сприймає ті знання залежить від рівня розвитку
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30.08.2020 21:51 Ответить
Є віра в Бога, це святе для певної частки людства,а є ще й наука,яка,ну от на ********* єтапі її розвитку,стоїть на межі... Квантова теорія поля.... Теорія струн... Я вже не кажу про бозон Хіггса...
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30.08.2020 22:30 Ответить
Ну так мечеть же.
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30.08.2020 19:23 Ответить
Своровать можно? Не грех?
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30.08.2020 19:40 Ответить
Из 10 заповедей , у мусульман только "не убий" имеет абсолютную категорию . Но опять же только для представителей аврамических религий : убивать просто так нельзя только братьев правоверных , а так христиан и иудеев . А вот всяких поганов (т.е. язычников) -- очень даже можно .
А вот насчёт не укради , не лжесвидетельствуй -- это только для правоверных .
А вообще-то -- только в исламе есть такое понятие , как дуализм ислама . Это когда житие Махамада канонизированно . Т.е. правоверный всегда может ссылаться типа "так сказал Пророк или/и так поступал Пророк" ... и хрен чего опровергнешь . Бо как известно у Пророка в жизни были два контроверсивных периода : мирный - домединский , и воинствующий -- это после завоевания Медины ...

P.S. Кстати вот на йеменском телевидение (есть знакомые со знанием арабского) есть передача , где зрители обращаються и обсуждаются разные бытовые и религиозные ситуации . Так вот самой скандальным стал эфир , когда один зритель позвонил и гневно так начал отстаивать своё право жениться на девочке лет 9-10 ... Мол Великий Пророк женился на Аише (любимамя и младшая жена -- вокруг личности которой и завязался конфликт сунитов и шиитов) , когда ей вообще было 6 лет . Все богословы так и сели на дупу . Бо по сути им парировать нечем было . Окромя констотации того, что в Коране написанно , что он "вошёл в ёё шатёр" , когда ей уже исполнилось 9 лет . А зритель им , мол так он и не про 6-лет девочек , а про "дам среднего возраста" -- т.е. 9-12 лет . Разумеется муллы стали утверждать , что "вошёл в шатёр" это про другое . Но зритель не был силён в логике и не сильно знал Коран , потому и не смог сказать убийственный аргумент в пользу педофилии ... Ведь в том же Коране как раз "вошёл в шатёр" во многих местах используется как алегория именно "про это самое" !
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30.08.2020 20:20 Ответить
У христиан вообще одна заповедь, почитай господа своего, и все. Поскольку живут они не по ветхому, а новому завету.
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30.08.2020 21:09 Ответить
У тех, кто живет по так называемому вами "ветхому завету" - тоже одна заповедь.
р. Гиллель ему: то, что ненавистно тебе, товарищу своему не делай. Это вся Тора, все остальное - пояснения к ней, теперь иди и учись (Авот де Рабби Натан,15:2)
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30.08.2020 23:24 Ответить
Чему учиться, древнееврейским сказкам? Нет уж, увольте, в мире есть куда более интересные вещи.
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30.08.2020 23:42 Ответить
Ну вы же упрекали, мол у христиан (в отличие от других нужно понимать) одна заповедь. А это оказывается не так.
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10.09.2020 21:48 Ответить
Бред -- 10 заповедей пророка Моисея никакой Рабби Натан не может отменить . А приведенная цитата это чисто протестантская интерпритация 6-й заповеди . Т.н. "категорический императив" по Иммануилу Канту !
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31.08.2020 01:13 Ответить
Авот де Рабби Натан - цитируется комментатором Раши, т.е. датируется минимум 1000 лет назад, когда никаких протестантов и в помине небыло, не говоря уже о Канте. А вообще-то Гиллель еще до Иисуса Йосифовича жил.
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10.09.2020 21:51 Ответить
Вы плохо читали Евангелие . Там есть прямые цитаты Иесуса (Ешуа) , когда его спросили ученики , мол какая из ветхозаветных заповедей (моисеевых) найглавнейшая . И что он ответил ? "Не желай ближнему своему , что не желаешь себе" . Эту заповедь ещё Кант называл "Категорическим императивом" . А Кант родился и воспитывался в лютеранской традиции , т.е. лютеране читали всегда сами "святые писания" , а не слушали проповеди (на латыни) от кюре или от батюшек (древнеславянский / греческий) .
Нигде в Евангелие не сказанно , что заповеди моисеевы не важны или вообще , что это псевдозаповеди .
Это сегодня развелось дохрена всяких мессий и проповедников , которые опять же берутся толковать то, что сами особо не очень читали . Либо выбирают из писаний только то, что им нравится , а остальное категорически отвергают .
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31.08.2020 00:32 Ответить
Во времена, когда жили всего по 40 лет - 10-летняя - это нынешняя 25-летняя.
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30.08.2020 23:32 Ответить
Да ладно Вам . Сколько прожил Мухамад ? Разве всего 40 лет ?!
И потом , если много умирало от чумы бубонной , от оспы , от дизентерии или старели преждевременно от болезней связанных с неправильным питанием от этого женские половые органы быстрее не развиваются . И мозг тоже . Например у японцев совершенолетие и сейчас и тысяча лет назад это 21 год . А у иудеев у мальчиков 13 , а у девочек 12 . Но специальные есть т.н. "галахические постановления" , запрещающие половую жизнь до 16 лет .

И потом , даже в 19 веке и даже у императоров умирало в младенчестве больше половины детей -- такая была медицина . От этого не понижался возраст половой зрелости .
Кстати , многие дворяне-мужчины женились только под 40 лет . Но при этом средняя продолжительность в той же царской России была не более 50 лет .
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31.08.2020 01:10 Ответить
Совершенолетие у японцев может означать совсем не то, что у нас. В Канаде мужчины предпочитают женится в 55, исключительно чтобы завести свой домик. А вообще сегодня люди взрослеют медленно. Раньше девки с пяти лет уже стада пасли, к 10-ти уже вполне выростали.
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10.09.2020 21:59 Ответить
В Италии то же самое -- брюки, юбки не выше колена, закрытые плечи и платки -- в католических церквах...
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30.08.2020 19:42 Ответить
А как же Вселенский Патриарх ? Его-то хоть пускают?
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30.08.2020 19:58 Ответить
русский, а шо тебе до Вселенского Патриарха? Ваша рпц кгб же давно - раскольники.
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30.08.2020 20:09 Ответить
Может Израилю пора подумать о превращении мечети Аль-Акса в иерусалимский иудейских храм , как того добиваются ультраортодоксы ?!

Мне , как агностику вообще-то похер ... Но всё-таки , почему мусульмане могут разхерачить статую Буды в Афгане , а христианскую святыню первой величины превратить в мечеть .

А представители других религий обязанны с их сдувать пылинки ?!

Самое смешное , что если бы это случилось -- кто бы первым начал вопеть ?! Не ***** ли с ФСБ-патриархом Кирилом ?!
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30.08.2020 20:04 Ответить
Бармалеи прихуйли совсем!
Надо в ответку закрыть все мечети в странах, где люди живут, а не бармалеи. И всех черножопых выгнать на прокорм в турцию.
А деструктивную секту сатанистов под названием Ислам, запретить по всему цивилизованному миру. Только оттуда плодятся массово все террорюги.
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30.08.2020 21:44 Ответить
 
 