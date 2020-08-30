В Айя-Софии в Стамбуле ввели дресс-код
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
В Айя-Софию, которая в начале июля была преобразована из музея в мечеть, не пускают посетителей в открытой одежде и женщин с непокрытой головой.
На входе туристам выдают одноразовые платки и накидки, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
При входе в здание установлен стенд с информацией о том, что заходить в Святую Софию в шортах и открытой одежде нельзя. Кроме того, обустроено место для переодевания, где можно взять одноразовые платки и накидки.
За соблюдением правил следит персонал. Посетителей, внешний вид которых не соответствует установленным нормам, возвращают на место переодевания.
Смотрите на Цензор.НЕТ: В Айя-Софии в Стамбуле развернули флаг талибов. ВИДЕО
Как сообщалось, 10 июля Государственный совет (высший административный суд) Турции отменил решение правительства от 1934 года о статусе музея Айя-Софии, что позволило вновь использовать это место как мечеть.
24 июля в Айя-Софии впервые за 86 лет состоялась пятничная молитва.
Собор Святой Софии был построен в годы правления императора Византии Юстиниана I и открыт в декабре 537 года. Более тысячи лет он был самым большим храмом в христианском мире, в нем короновали византийских императоров. После захвата Константинополя османами и падения Византийской империи в 1453 году собор превратили в главную мечеть Османского государства.
Также на Цензор.НЕТ: В соборе Святой Софии в Стамбуле впервые за 86 лет проходит пятничная молитва
Пожалуйста, подождите...
Апропо, алексеева екатерина, кто назначил твою паРашку центром правослааия? Иисус или гундяев? Расскажи. Нам здесь очень нравится послушать руские народные афуйительные сказки... только какошник напяль, чтобы блохи на экран не падали
в трусах входить это оскорбление конечно, но в платках это принижение женщин..
вот Римско-католической храм к примеру..
А вообще конечно православие головного мозга это болезнь, потому такое дикое незнание элементарных фактов.
Костел происходит от слова castellum - замок, церковь от слов circus, circle - круг.
Я лично всегда называю все (и православные и католические) христианские сооружения только костелами (от слова castellium, потому что реально это замковые сооружения), а слово церковь употребляю только к типу христианских групп, я что тоже палевный?
Когда первые (православные, других еще не было) христиане захватывали синагоги (каменные замковые сооружения), то после истребления и изгнания евреев и установки на их зданиях крестика, это потом обзывали именно от этого латинского слова castellium, то есть замок, и никак иначе быть не могло, в то время христианская греческая фразеология только формировалась от латинской. Слово церковь, кириакос (круг, круг общения, круг интересов, кружок) означало понятие только социальное.
Далеко не все, называющие христианские постройки костэлами являются агентами пуйла.
Микола, возможно происходит из той среды, где слово костел применяется ко всем без исключения христианским постройкам. Хотя и пригожинские тролли могут быть везде и выступают под любой личиною, это факт.
В синагоге (бейт кнессет - дом собраний) это очень хорошо понимают потому не возникают и никого не динамят. Всякое бывает, человек в дом собраний может заехать по пути с работы или по пути на работу (купить кошерную еду), не будет же он носить все эти одеяния и дресс коды с собой в рюкзаке?
Что касается Храма (иерусалимского), то его предназначение было совсем другое, чем то идолопоклонство, которым сейчас занимаются христиане.
В Храм человек приходил, когда у него были проблемы (в основном со здоровьем). Коэн (священник) лечил больного доступными тогда методами, взамен приносилась жертва из того лучшего, что человек имел. Иными словами Храм тогда был единственним социальным учреждением, помогающее нищим, больныи и обездоленным людям.
У нас в синагоге, всех пускают без головного убора (покрытая голова только у мужчин). Но все таки просят мужчин (не евреев) не снимать головной убор. Конечно приветствуется мужчина в кипе.
Требование покрывать голову для мужчин, возникло для того что нужно было защищать от палящего солнца их драгоценные плешивые облысевшие макушки, что в наше время еще более актуально чем раньше. У женщин в те времена, никаких причесок не было, просто волосы в распущенном виде, это не способствовало ни духовному развитию ни гигиене.
При пекельной, невыносимой жаре и духоте вряд ли найдутся желающие окутываться с ног до головы. Это просто вопрос здравого смысла.
А вот насчёт не укради , не лжесвидетельствуй -- это только для правоверных .
А вообще-то -- только в исламе есть такое понятие , как дуализм ислама . Это когда житие Махамада канонизированно . Т.е. правоверный всегда может ссылаться типа "так сказал Пророк или/и так поступал Пророк" ... и хрен чего опровергнешь . Бо как известно у Пророка в жизни были два контроверсивных периода : мирный - домединский , и воинствующий -- это после завоевания Медины ...
P.S. Кстати вот на йеменском телевидение (есть знакомые со знанием арабского) есть передача , где зрители обращаються и обсуждаются разные бытовые и религиозные ситуации . Так вот самой скандальным стал эфир , когда один зритель позвонил и гневно так начал отстаивать своё право жениться на девочке лет 9-10 ... Мол Великий Пророк женился на Аише (любимамя и младшая жена -- вокруг личности которой и завязался конфликт сунитов и шиитов) , когда ей вообще было 6 лет . Все богословы так и сели на дупу . Бо по сути им парировать нечем было . Окромя констотации того, что в Коране написанно , что он "вошёл в ёё шатёр" , когда ей уже исполнилось 9 лет . А зритель им , мол так он и не про 6-лет девочек , а про "дам среднего возраста" -- т.е. 9-12 лет . Разумеется муллы стали утверждать , что "вошёл в шатёр" это про другое . Но зритель не был силён в логике и не сильно знал Коран , потому и не смог сказать убийственный аргумент в пользу педофилии ... Ведь в том же Коране как раз "вошёл в шатёр" во многих местах используется как алегория именно "про это самое" !
р. Гиллель ему: то, что ненавистно тебе, товарищу своему не делай. Это вся Тора, все остальное - пояснения к ней, теперь иди и учись (Авот де Рабби Натан,15:2)
Нигде в Евангелие не сказанно , что заповеди моисеевы не важны или вообще , что это псевдозаповеди .
Это сегодня развелось дохрена всяких мессий и проповедников , которые опять же берутся толковать то, что сами особо не очень читали . Либо выбирают из писаний только то, что им нравится , а остальное категорически отвергают .
И потом , если много умирало от чумы бубонной , от оспы , от дизентерии или старели преждевременно от болезней связанных с неправильным питанием от этого женские половые органы быстрее не развиваются . И мозг тоже . Например у японцев совершенолетие и сейчас и тысяча лет назад это 21 год . А у иудеев у мальчиков 13 , а у девочек 12 . Но специальные есть т.н. "галахические постановления" , запрещающие половую жизнь до 16 лет .
И потом , даже в 19 веке и даже у императоров умирало в младенчестве больше половины детей -- такая была медицина . От этого не понижался возраст половой зрелости .
Кстати , многие дворяне-мужчины женились только под 40 лет . Но при этом средняя продолжительность в той же царской России была не более 50 лет .
Мне , как агностику вообще-то похер ... Но всё-таки , почему мусульмане могут разхерачить статую Буды в Афгане , а христианскую святыню первой величины превратить в мечеть .
А представители других религий обязанны с их сдувать пылинки ?!
Самое смешное , что если бы это случилось -- кто бы первым начал вопеть ?! Не ***** ли с ФСБ-патриархом Кирилом ?!
Надо в ответку закрыть все мечети в странах, где люди живут, а не бармалеи. И всех черножопых выгнать на прокорм в турцию.
А деструктивную секту сатанистов под названием Ислам, запретить по всему цивилизованному миру. Только оттуда плодятся массово все террорюги.