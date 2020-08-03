В Айя-Софии в Стамбуле развернули флаг талибов. ВИДЕО
Группа мужчин развернула в Айя-Софии, решением властей Турции превращенной из музея в мечеть, флаг движения "Талибан".
Соответствующее видео опубликовал в Twitter руководитель британского аналитического центра ITCT Нур Дари, информирует Цензор.НЕТ.
На кадрах видно, что группа людей развертывает белое полотнище с шахадой (свидетельством веры в исламе), которое признано флагом движения. Они несколько раз меняют свое местоположение: вначале полотнище оказывается развернуто при входе в собор, позднее - в центре молельного зала.
Турецкое издание Yenicag Gazetesi накануне, 2 августа, сообщало, что сторонники группировки в этот день разворачивали флаг движения и в других местах Стамбула, в том числе на набережной. Активистов издание называет выходцами из Афганистана.
Читайте на Цензор.НЕТ: В соборе Святой Софии в Стамбуле впервые за 86 лет проходит пятничная молитва
Как сообщалось, 10 июля Государственный совет (высший административный суд) Турции отменил решение правительства от 1934 года о статусе музея Айя-Софии, что позволило вновь использовать это место как мечеть.
24 июля в Айя-Софии впервые за 86 лет состоялась пятничная молитва.
Собор Святой Софии был построен в годы правления императора Византии Юстиниана I и открыт в декабре 537 года. Более тысячи лет он был самым большим храмом в христианском мире, в нем короновали византийских императоров. После захвата Константинополя османами и падения Византийской империи в 1453 году собор превратили в главную мечеть Османского государства.
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Даже американцы пошли на официальные переговоры с Талибаном в Афганистане и даже подписали договор с ними о будущем Афганистана.
Талибы сейчас рулят в Афганистане и фактически это будущая власть там.
Американцы согласились с этим.
https://www.golos-ameriki.ru/a/taliban-russia-demand-foreign-troops-leave-afghanistan-/4936703.html
А может американцы и пошли на договор с талибами, что бы отвадить их от союза с рашистами?
"I really believe the Taliban wants to do something to show we're not all wasting time," Mr Trump added. "If bad things happen, we'll go back with a force like no-one's ever seen."
Все религии рождены в эпоху тотального рабства , тотальных убийств , насилия и полного невежества и эти учения отражали эту действительность .
Не боятся воиный Алла ?!
Значит Турция пойдет в сторону ...
жизнь в богатой Европе или США- предел устремлений любого турка/негра/араба
турки 1000 лет в Европу лезут, не могут остановиться))
это они кокетничают вроде "ти меня ни любиль, я тибе назло гамно съель"
И они поняли, Восток гораздо богаче Европы. А Европа принимает богатых с распростертыми объятиями.
пусть "интегрируются" в Сирию, Израиль и т. д.