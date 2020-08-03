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В Айя-Софии в Стамбуле развернули флаг талибов. ВИДЕО

Группа мужчин развернула в Айя-Софии, решением властей Турции превращенной из музея в мечеть, флаг движения "Талибан".

Соответствующее видео опубликовал в Twitter руководитель британского аналитического центра ITCT Нур Дари, информирует Цензор.НЕТ.

На кадрах видно, что группа людей развертывает белое полотнище с шахадой (свидетельством веры в исламе), которое признано флагом движения. Они несколько раз меняют свое местоположение: вначале полотнище оказывается развернуто при входе в собор, позднее - в центре молельного зала.

Турецкое издание Yenicag Gazetesi накануне, 2 августа, сообщало, что сторонники группировки в этот день разворачивали флаг движения и в других местах Стамбула, в том числе на набережной. Активистов издание называет выходцами из Афганистана.

Читайте на Цензор.НЕТ: В соборе Святой Софии в Стамбуле впервые за 86 лет проходит пятничная молитва

Как сообщалось, 10 июля Государственный совет (высший административный суд) Турции отменил решение правительства от 1934 года о статусе музея Айя-Софии, что позволило вновь использовать это место как мечеть.

24 июля в Айя-Софии впервые за 86 лет состоялась пятничная молитва.

Собор Святой Софии был построен в годы правления императора Византии Юстиниана I и открыт в декабре 537 года. Более тысячи лет он был самым большим храмом в христианском мире, в нем короновали византийских императоров. После захвата Константинополя османами и падения Византийской империи в 1453 году собор превратили в главную мечеть Османского государства.

Автор: 

мечеть (81) Стамбул (265) Талибан (172) флаг (938)


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Топ комментарии
+10
ты как-то стыдливо, потупив очи, умалчиваешь про визит чалматых к **********... официально... с серьезным приемом... не верблюжьими тропами, а на шайтан-птице прямо в мацквабад...
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03.08.2020 23:20 Ответить
+8
более того, талибы - это те самые что дружат с рашкой и ведут прямые переговоры с х*уйлом..
https://www.golos-ameriki.ru/a/taliban-russia-demand-foreign-troops-leave-afghanistan-/4936703.html
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03.08.2020 23:17 Ответить
+3
Формально всё логично. Ведь был музей. Возможно под контролем государства. С понтом отсутствие конфликта межконфесионного не могло случится. Храмом не было де юре. Но сигнал очень сильный. Турция тихо радикализуется в исламе. Эрдоган на вшивость проверяет некоторых.
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03.08.2020 23:08 Ответить
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Талибан теперь - уже не только не террористическая организация в Афганистане, а наоборот уже уважаемая организация не только в Афганистане.
Даже американцы пошли на официальные переговоры с Талибаном в Афганистане и даже подписали договор с ними о будущем Афганистана.
Талибы сейчас рулят в Афганистане и фактически это будущая власть там.
Американцы согласились с этим.
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03.08.2020 23:04 Ответить
более того, талибы - это те самые что дружат с рашкой и ведут прямые переговоры с х*уйлом..
https://www.golos-ameriki.ru/a/taliban-russia-demand-foreign-troops-leave-afghanistan-/4936703.html
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03.08.2020 23:17 Ответить
ты как-то стыдливо, потупив очи, умалчиваешь про визит чалматых к **********... официально... с серьезным приемом... не верблюжьими тропами, а на шайтан-птице прямо в мацквабад...
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03.08.2020 23:20 Ответить
Считаешь американцев тупыми?
А может американцы и пошли на договор с талибами, что бы отвадить их от союза с рашистами?
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03.08.2020 23:23 Ответить
Что ж ты так радикально... да, говорили и подписали с оговорками:
"I really believe the Taliban wants to do something to show we're not all wasting time," Mr Trump added. "If bad things happen, we'll go back with a force like no-one's ever seen."
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03.08.2020 23:30 Ответить
Если и Америка оттуда уйдёт Афганистан станет неуправляющим мировым (золотая жила) нарколидером.Вот почему уже все хотят договортиться с талибами.И белый дом,и кремль в первую очередь.
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04.08.2020 02:06 Ответить
Формально всё логично. Ведь был музей. Возможно под контролем государства. С понтом отсутствие конфликта межконфесионного не могло случится. Храмом не было де юре. Но сигнал очень сильный. Турция тихо радикализуется в исламе. Эрдоган на вшивость проверяет некоторых.
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03.08.2020 23:08 Ответить
Ахмад Шах Масуд и его Талибан мочил в сортире советских золльдатэн? какой ужОс....
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03.08.2020 23:08 Ответить
Ахмад Шах Масуд был таджиком, а Талибан -пуштунское движение возникщее после выхода совка из Афгана. После Талибан выгнал Масуда из Кабула обратно на север в его ущелье, а близкая по идеологии к талибану Аль-Каеда ваще этого Масуда ликвидировала
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04.08.2020 01:38 Ответить
скоро (надіюсь) по всей мацква..
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03.08.2020 23:12 Ответить
Багато хто у Туреччині не підтримує такі дії Талібану у Мечеті.
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03.08.2020 23:18 Ответить
Лучше б они развернули упаковку вакцины от Ковида.Тем самым продемонстрировав Миру свои познания и полезность для Мирового сообщества
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03.08.2020 23:21 Ответить
К великому сожалению в эпоху веротерпимости единственным его последствием является терпимость к крайней нетерпимости и создание легенд будто есть какие-то миролюбивые религии . Но если мы откроем первоисточники любой из аврамических религий Вы на одну мирную строчку найдёте тысячи строчек с размыми формами фобии и оправданий геноцида и массовых убийств . Вообще-то трудно упрекать "мыслитей" полторы тысячи лет назад , которые это всё сочиняли - что оне видели вокруг , то и воспевали ...
Все религии рождены в эпоху тотального рабства , тотальных убийств , насилия и полного невежества и эти учения отражали эту действительность .
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04.08.2020 05:22 Ответить
Із такою "елітою" в Європі,вони скоро в Луврі розвернуть свої прапори...
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04.08.2020 00:00 Ответить
Юстиан прославился не только великим храмом , но и "юстиановой чумой" ...
Не боятся воиный Алла ?!
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04.08.2020 04:37 Ответить
Куда смотрит Стамбульский патриархат?
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04.08.2020 05:48 Ответить
Нікуди, бо такого не існує.
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04.08.2020 06:26 Ответить
а какой есть...
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04.08.2020 06:44 Ответить
Европа не захотела дружить с Турцией.
Значит Турция пойдет в сторону ...
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04.08.2020 09:20 Ответить
в какую там сторону ?
жизнь в богатой Европе или США- предел устремлений любого турка/негра/араба
турки 1000 лет в Европу лезут, не могут остановиться))
это они кокетничают вроде "ти меня ни любиль, я тибе назло гамно съель"
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04.08.2020 10:11 Ответить
Но ЕС их "бортанули".
И они поняли, Восток гораздо богаче Европы. А Европа принимает богатых с распростертыми объятиями.
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04.08.2020 11:22 Ответить
было б прекрасно.
пусть "интегрируются" в Сирию, Израиль и т. д.
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04.08.2020 12:16 Ответить
 
 