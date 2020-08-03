В Айя-Софии в Стамбуле развернули флаг талибов. ВИДЕО

Группа мужчин развернула в Айя-Софии, решением властей Турции превращенной из музея в мечеть, флаг движения "Талибан".

Соответствующее видео опубликовал в Twitter руководитель британского аналитического центра ITCT Нур Дари, информирует Цензор.НЕТ.

На кадрах видно, что группа людей развертывает белое полотнище с шахадой (свидетельством веры в исламе), которое признано флагом движения. Они несколько раз меняют свое местоположение: вначале полотнище оказывается развернуто при входе в собор, позднее - в центре молельного зала.

Турецкое издание Yenicag Gazetesi накануне, 2 августа, сообщало, что сторонники группировки в этот день разворачивали флаг движения и в других местах Стамбула, в том числе на набережной. Активистов издание называет выходцами из Афганистана.

Читайте на Цензор.НЕТ: В соборе Святой Софии в Стамбуле впервые за 86 лет проходит пятничная молитва

Как сообщалось, 10 июля Государственный совет (высший административный суд) Турции отменил решение правительства от 1934 года о статусе музея Айя-Софии, что позволило вновь использовать это место как мечеть.

24 июля в Айя-Софии впервые за 86 лет состоялась пятничная молитва.

Собор Святой Софии был построен в годы правления императора Византии Юстиниана I и открыт в декабре 537 года. Более тысячи лет он был самым большим храмом в христианском мире, в нем короновали византийских императоров. После захвата Константинополя османами и падения Византийской империи в 1453 году собор превратили в главную мечеть Османского государства.