В Айя-Софії у Стамбулі розгорнули прапор талібів. ВIДЕО
Група чоловіків розгорнула в Айя-Софії, рішенням влади Туреччини перетвореної з музею на мечеть, прапор руху "Талібан".
Відповідне відео опублікував у Twitter керівник британського аналітичного центру ITCT Нур Дарі, інформує Цензор.НЕТ.
На кадрах видно, що група людей розгортає біле полотно із шахадою (свідченням віри в ісламі), яка визнана прапором руху. Вони кілька разів змінюють своє місце розташування: спочатку полотно опиняється розгорнутим на вході в собор, пізніше - в центрі молитовного залу.
Турецьке видання Yenicag Gazetesi напередодні, 2 серпня, повідомляло, що прихильники угруповання цього дня розгортали прапор руху і в інших місцях Стамбула, зокрема на набережній. Активістів видання називає вихідцями з Афганістану.
Як повідомлялося, 10 липня Державна рада (вищий адміністративний суд) Туреччини скасувала рішення уряду від 1934 року про статус музею Айя-Софії, що дозволило знову використовувати цю пам'ятку як мечеть.
24 липня в Айя-Софії вперше за 86 років відбулася п'ятнична молитва.
Собор Святої Софії був побудований у роки правління імператора Візантії Юстиніана I та відкритий у грудні 537 року. Понад тисячу років він був найбільшим храмом у християнському світі, в ньому коронували візантійських імператорів. Після захоплення Константинополя османами і падіння Візантійської імперії в 1453 році собор перетворили на головну мечеть Османської держави.
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Даже американцы пошли на официальные переговоры с Талибаном в Афганистане и даже подписали договор с ними о будущем Афганистана.
Талибы сейчас рулят в Афганистане и фактически это будущая власть там.
Американцы согласились с этим.
https://www.golos-ameriki.ru/a/taliban-russia-demand-foreign-troops-leave-afghanistan-/4936703.html
А может американцы и пошли на договор с талибами, что бы отвадить их от союза с рашистами?
"I really believe the Taliban wants to do something to show we're not all wasting time," Mr Trump added. "If bad things happen, we'll go back with a force like no-one's ever seen."
Все религии рождены в эпоху тотального рабства , тотальных убийств , насилия и полного невежества и эти учения отражали эту действительность .
Не боятся воиный Алла ?!
Значит Турция пойдет в сторону ...
жизнь в богатой Европе или США- предел устремлений любого турка/негра/араба
турки 1000 лет в Европу лезут, не могут остановиться))
это они кокетничают вроде "ти меня ни любиль, я тибе назло гамно съель"
И они поняли, Восток гораздо богаче Европы. А Европа принимает богатых с распростертыми объятиями.
пусть "интегрируются" в Сирию, Израиль и т. д.