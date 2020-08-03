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В Айя-Софії у Стамбулі розгорнули прапор талібів. ВIДЕО

Група чоловіків розгорнула в Айя-Софії, рішенням влади Туреччини перетвореної з музею на мечеть, прапор руху "Талібан".

Відповідне відео опублікував у Twitter керівник британського аналітичного центру ITCT Нур Дарі, інформує Цензор.НЕТ.

На кадрах видно, що група людей розгортає біле полотно із шахадою (свідченням віри в ісламі), яка визнана прапором руху. Вони кілька разів змінюють своє місце розташування: спочатку полотно опиняється розгорнутим на вході в собор, пізніше - в центрі молитовного залу.

Турецьке видання Yenicag Gazetesi напередодні, 2 серпня, повідомляло, що прихильники угруповання цього дня розгортали прапор руху і в інших місцях Стамбула, зокрема на набережній. Активістів видання називає вихідцями з Афганістану.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У соборі Святої Софії в Стамбулі вперше за 86 років відбувається п'ятнична молитва

Як повідомлялося, 10 липня Державна рада (вищий адміністративний суд) Туреччини скасувала рішення уряду від 1934 року про статус музею Айя-Софії, що дозволило знову використовувати цю пам'ятку як мечеть.

24 липня в Айя-Софії вперше за 86 років відбулася п'ятнична молитва.

Собор Святої Софії був побудований у роки правління імператора Візантії Юстиніана I та відкритий у грудні 537 року. Понад тисячу років він був найбільшим храмом у християнському світі, в ньому коронували візантійських імператорів. Після захоплення Константинополя османами і падіння Візантійської імперії в 1453 році собор перетворили на головну мечеть Османської держави.

Автор: 

мечеть (46) Стамбул (231) Талібан (151) прапор (486)


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Топ коментарі
+10
ты как-то стыдливо, потупив очи, умалчиваешь про визит чалматых к **********... официально... с серьезным приемом... не верблюжьими тропами, а на шайтан-птице прямо в мацквабад...
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03.08.2020 23:20 Відповісти
+8
более того, талибы - это те самые что дружат с рашкой и ведут прямые переговоры с х*уйлом..
https://www.golos-ameriki.ru/a/taliban-russia-demand-foreign-troops-leave-afghanistan-/4936703.html
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03.08.2020 23:17 Відповісти
+3
Формально всё логично. Ведь был музей. Возможно под контролем государства. С понтом отсутствие конфликта межконфесионного не могло случится. Храмом не было де юре. Но сигнал очень сильный. Турция тихо радикализуется в исламе. Эрдоган на вшивость проверяет некоторых.
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03.08.2020 23:08 Відповісти
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Талибан теперь - уже не только не террористическая организация в Афганистане, а наоборот уже уважаемая организация не только в Афганистане.
Даже американцы пошли на официальные переговоры с Талибаном в Афганистане и даже подписали договор с ними о будущем Афганистана.
Талибы сейчас рулят в Афганистане и фактически это будущая власть там.
Американцы согласились с этим.
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03.08.2020 23:04 Відповісти
более того, талибы - это те самые что дружат с рашкой и ведут прямые переговоры с х*уйлом..
https://www.golos-ameriki.ru/a/taliban-russia-demand-foreign-troops-leave-afghanistan-/4936703.html
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03.08.2020 23:17 Відповісти
ты как-то стыдливо, потупив очи, умалчиваешь про визит чалматых к **********... официально... с серьезным приемом... не верблюжьими тропами, а на шайтан-птице прямо в мацквабад...
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03.08.2020 23:20 Відповісти
Считаешь американцев тупыми?
А может американцы и пошли на договор с талибами, что бы отвадить их от союза с рашистами?
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03.08.2020 23:23 Відповісти
Что ж ты так радикально... да, говорили и подписали с оговорками:
"I really believe the Taliban wants to do something to show we're not all wasting time," Mr Trump added. "If bad things happen, we'll go back with a force like no-one's ever seen."
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03.08.2020 23:30 Відповісти
Если и Америка оттуда уйдёт Афганистан станет неуправляющим мировым (золотая жила) нарколидером.Вот почему уже все хотят договортиться с талибами.И белый дом,и кремль в первую очередь.
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04.08.2020 02:06 Відповісти
Формально всё логично. Ведь был музей. Возможно под контролем государства. С понтом отсутствие конфликта межконфесионного не могло случится. Храмом не было де юре. Но сигнал очень сильный. Турция тихо радикализуется в исламе. Эрдоган на вшивость проверяет некоторых.
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03.08.2020 23:08 Відповісти
Ахмад Шах Масуд и его Талибан мочил в сортире советских золльдатэн? какой ужОс....
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03.08.2020 23:08 Відповісти
Ахмад Шах Масуд был таджиком, а Талибан -пуштунское движение возникщее после выхода совка из Афгана. После Талибан выгнал Масуда из Кабула обратно на север в его ущелье, а близкая по идеологии к талибану Аль-Каеда ваще этого Масуда ликвидировала
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04.08.2020 01:38 Відповісти
скоро (надіюсь) по всей мацква..
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03.08.2020 23:12 Відповісти
Багато хто у Туреччині не підтримує такі дії Талібану у Мечеті.
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03.08.2020 23:18 Відповісти
Лучше б они развернули упаковку вакцины от Ковида.Тем самым продемонстрировав Миру свои познания и полезность для Мирового сообщества
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03.08.2020 23:21 Відповісти
К великому сожалению в эпоху веротерпимости единственным его последствием является терпимость к крайней нетерпимости и создание легенд будто есть какие-то миролюбивые религии . Но если мы откроем первоисточники любой из аврамических религий Вы на одну мирную строчку найдёте тысячи строчек с размыми формами фобии и оправданий геноцида и массовых убийств . Вообще-то трудно упрекать "мыслитей" полторы тысячи лет назад , которые это всё сочиняли - что оне видели вокруг , то и воспевали ...
Все религии рождены в эпоху тотального рабства , тотальных убийств , насилия и полного невежества и эти учения отражали эту действительность .
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04.08.2020 05:22 Відповісти
Із такою "елітою" в Європі,вони скоро в Луврі розвернуть свої прапори...
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04.08.2020 00:00 Відповісти
Юстиан прославился не только великим храмом , но и "юстиановой чумой" ...
Не боятся воиный Алла ?!
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04.08.2020 04:37 Відповісти
Куда смотрит Стамбульский патриархат?
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04.08.2020 05:48 Відповісти
Нікуди, бо такого не існує.
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04.08.2020 06:26 Відповісти
а какой есть...
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04.08.2020 06:44 Відповісти
Европа не захотела дружить с Турцией.
Значит Турция пойдет в сторону ...
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04.08.2020 09:20 Відповісти
в какую там сторону ?
жизнь в богатой Европе или США- предел устремлений любого турка/негра/араба
турки 1000 лет в Европу лезут, не могут остановиться))
это они кокетничают вроде "ти меня ни любиль, я тибе назло гамно съель"
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04.08.2020 10:11 Відповісти
Но ЕС их "бортанули".
И они поняли, Восток гораздо богаче Европы. А Европа принимает богатых с распростертыми объятиями.
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04.08.2020 11:22 Відповісти
было б прекрасно.
пусть "интегрируются" в Сирию, Израиль и т. д.
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04.08.2020 12:16 Відповісти
 
 