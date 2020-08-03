В Айя-Софії у Стамбулі розгорнули прапор талібів. ВIДЕО

Група чоловіків розгорнула в Айя-Софії, рішенням влади Туреччини перетвореної з музею на мечеть, прапор руху "Талібан".

Відповідне відео опублікував у Twitter керівник британського аналітичного центру ITCT Нур Дарі, інформує Цензор.НЕТ.

На кадрах видно, що група людей розгортає біле полотно із шахадою (свідченням віри в ісламі), яка визнана прапором руху. Вони кілька разів змінюють своє місце розташування: спочатку полотно опиняється розгорнутим на вході в собор, пізніше - в центрі молитовного залу.

Турецьке видання Yenicag Gazetesi напередодні, 2 серпня, повідомляло, що прихильники угруповання цього дня розгортали прапор руху і в інших місцях Стамбула, зокрема на набережній. Активістів видання називає вихідцями з Афганістану.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У соборі Святої Софії в Стамбулі вперше за 86 років відбувається п'ятнична молитва

Як повідомлялося, 10 липня Державна рада (вищий адміністративний суд) Туреччини скасувала рішення уряду від 1934 року про статус музею Айя-Софії, що дозволило знову використовувати цю пам'ятку як мечеть.

24 липня в Айя-Софії вперше за 86 років відбулася п'ятнична молитва.

Собор Святої Софії був побудований у роки правління імператора Візантії Юстиніана I та відкритий у грудні 537 року. Понад тисячу років він був найбільшим храмом у християнському світі, в ньому коронували візантійських імператорів. Після захоплення Константинополя османами і падіння Візантійської імперії в 1453 році собор перетворили на головну мечеть Османської держави.