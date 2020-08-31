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С сегодняшнего дня вступило в силу новое карантинное зонирование. СПИСОК

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С сегодняшнего дня вступило в силу новое карантинное зонирование. СПИСОК

С сегодняшнего дня в Украине обновлены карантинные зоны. Большая часть страны все еще остается в "зеленой" и "желтой" зонах.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится на сайте Минздрава.

Соответствующее решение приняла Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС). 

К "красной" зоне будут отнесены:

  • города Ивано-Франковск, Калуш и Коломыя, Городенковский, Косовский и Тисменицкий районы Ивано-Франковской области;
  • город Черновцы, Выжницкий, Глыбокский, Заставновский, Кицманский и Новоселицкий районы Черновицкой области;
  • города Беляевка и Измаил Одесской области;
  • города Дубно и Острог, Костопольский и Радивиловский районы Ривненской области;
  • города Бережаны и Чертков, Бережанский район Тернопольской области.

К "оранжевой" зоне отнесены:

  • город Харьков и Богодуховский район Харьковской области;
  • города Львов, Моршин и Самбор, Жолковский, Пустомытовский и Яворовский районы Львовской области;
  • город Сумы;
  • города Луцк и Владимир-Волынский, Луцкий и Маневичский районы Волынской области;
  • города Ужгород, Мукачево и Чоп, Виноградовский, Межгорский, Перечинский, Тячевский и Ужгородский районы Закарпатской области;
  • город Коростень, Житомирский и Коростенский районы Житомирской области;
  • города Болехов, Бурштын и Яремче, Богородчанский, Верховинский, Галицкий, Долинский, Калушский, Коломыйский, Надворнянский, Рогатинский, Рожнятовский, Снятинский и Тлумацкий районы Ивано-Франковской области;
  • город Березань и Киево-Святошинский район Киевской области;
  • город Черноморск, Болградский, Овидиопольский и Тарутинский районы Одесской области;
  • город Вараш, Гощанский, Демидовский, Дубенский, Заречненский, Здолбуновский, Корецкий, Острожский и Ривненский районы Ривненской области;
  • город Тернополь, Бучачский, Гусятинский, Залещицкий, Збаражский, Козовский, Лановецкий, Монастырищенский, Теребовлянский, Тернопольский и Чертковский районы Тернопольской области;
  • Волочисский район Хмельницкой области;
  • город Новоднестровск, Герцаевский, Кельменецкий, Путильский, Сокирянский, Сторожинецкий и Хотинский районы Черновицкой области;
  • Бобровицкий район Черниговской области.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нуждающиеся в госпитализации должны сдавать не ПЦР, а ИФА-тест на COVID-19, - Степанов

К "желтой" зоне отнесены:

  • город Киев;
  • города Одесса, Белгород-Днестровский, Подольск, Теплодар и Южный, Арцызский, Березовский, Беляевский, Ивановский, Измаильский, Лиманский, Подольский, Савранский и Саратский районы Одесской области;
  • город Ривне, Владимирецкий, Млыновский, Рокитновский и Сарненский районы Ривненской области;
  • города Винница, Жмеринка, Казатин и Могилев-Подольский, Винницкой, Жмеринский, Калиновский, Могилев-Подольский и Хмельницкий районы Винницкой области;
  • города Житомир, Бердичев и Новоград-Волынский, Андрушевский, Бердичевский, Брусиловский, Емильчинський, Лугинский, Овручский, Попельнянский, Пулинский, Романовский, Черняховский и Чудновский районы Житомирской области;
  • города Хмельницкий, Нетешин, Славута и Шепетовка, Белогорский, Каменец-Подольский, Летичевский, Новоушицкий, Славутский, Старосинявский, Теофипольский и Ярмолинецкий районы Хмельницкой области;
  • города Чернигов, Нежин и Прилуки, Борзнянский, Ичнянский, Козелецкий, Коропский, Куликовский, Нежинский, Носовский и Талалаевский районы Черниговской области;
  • город Владимир-Волынский, Гороховский, Иваничевский, Киверцевский, Любашевский, Старовыжевский, Турийский и Шацкий районы Волынской области;
  • города Берегово и Хуст, Береговский, Воловецкий, Иршавский, Мукачевский, Раховский и Савеловский районы Закарпатской области;
  • города Борисполь, Бровары, Буча, Васильков, Ирпень, Обухов, Переяслав и Фастов, Барышевский, Бориспольский, Броварской, Васильковский, Згуровский, Кагарлыцкий, Макаровский, Рокитнянский, Таращанский, Фастовский и Яготинский районы Киевской области;
  • города Борислав, Дрогобыч и Стрый, Бродовский, Городоцкий, Дрогобычский, Жидачевский, Золочевский, Каменка-Бугский, Николаевский, Мостиский, Самборский, Радеховский, Самборский, Сколевский, Сокальский и Стрыйский районы Львовской области;
  • Кролевецкий, Недрыгайловский, Сумской и Тростянецкий районы Сумской области;
  • Борщевский, Зборовский, Подволочиский, Подгаецкий и Шумский районы Тернопольской области;
  • города Люботин, Первомайский и Чугуев, Великобурлукский, Волчанский, Змиевский, Золочевский, Коломакский, Купянский, Нововодолажский и Харьковский районы Харьковской области.

Отмечается, что такие эпидемические уровни устанавливаются на 14 дней.

С сегодняшнего дня вступило в силу новое карантинное зонирование 01
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Топ комментарии
+6
То есть как это - "толку с карантина ноль"?
А то, что Безоз, хозяин Amazon, сталь триллионером, это разве "кот начхал"?
А то, что из-за карантина в регионах, где должна победить ЕС, не будет выборов осенью?
Фигассе, "толку ноль".
Да Степанову русские скоро звезду героя России дадут, а банкиры мировые выпишут почетную грамоту.
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31.08.2020 08:45
+5
Степанов с Ляшко таки доиграются, их таки повесят...
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31.08.2020 08:41
+5
Не могу не поделиться прекрасным с российского форума:
"Когда в больницах людям предлагали записать за 30 000 рэ,что их родственник умер не от примитивного сифилиса,а от супер модной пандемии...Больница же на ликвидацию последствий получала от государства 200 000"

Едрить-колыхать, да ковид для администрации больниц - это лучше, чем нефтяная скважина, потому как ковид - ресурс возобновляемый!
Считаете, Степанов - лох и до такого не додумался?
А вот недооценваете вы, граждане, бизнес-таланты Слуг Народа. Від сьогодні набуло чинності нове карантинне зонування - Цензор.НЕТ 1688
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31.08.2020 08:54
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Правила форума Совет форумчан
Все робиться правильно, щоб бандьори не змогли проголосувати. Заганяють їх в "червону зону" і все для цього є, з ними не посперечаєшся, висновки лікарів і головного лікаря намалюють те що треба.
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31.08.2020 08:10 Ответить
Якщо бандьори не проголосують, то місцева влада як була бандьорівською, такою і залишиться. Які проблеми?
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31.08.2020 08:14 Ответить
Та ні. Там інший розклад сил на сьогодні, чим було раніше.
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31.08.2020 08:17 Ответить
Місцеву владу обирали не вчора і не позавчора. Тоді слугами ще і не смерділо.
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31.08.2020 08:25 Ответить
Я знаю, що місцеву владу не вибирали вчора, чи прозавачора, її вибирали в 2015 році. Наскільки я пам*ятаю, то там перемогли БПП, Народний Фронт, Свобода і Батьківщина. Мені здається, що "Родінпа" себе показала, "Рюкзаков і його радник Ківа від НФ також себе показали і непогано зіграли на боці "зелених" Швабода. То ж я і кажу, що розстановка сил не відповідає сьогоденню.
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31.08.2020 08:43 Ответить
Тоді слугами ще і не смерділо, тоді "слуги Зе!урода" обробляли юні мозочки "Лігою сміху" та іншими "накачками" рейтингу... Та приховували, що осел тупий як пюпітр...
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31.08.2020 08:51 Ответить
А що, тотально ригалівсько-прокацапський Чорноморськ, в якому я живу, теж "бандьорівський"? Від сьогодні набуло чинності нове карантинне зонування - Цензор.НЕТ 433
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31.08.2020 08:15 Ответить
Ні, він не бандьоровський, просто там реально зашкалює "ковід", але тести, які виготовляли в харківських підвалах нічого не дають, окрім прибутку Степанова і його сім*ї, які як купували для нашої медицини.
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31.08.2020 08:45 Ответить
Вероятно в Одессе (согласно донесениям разведки Ермака) победят осенью на выборах Слуги Народа, а не ОПЗЖ, как задумано.
Вы обеспечьте голоса ОПЗЖ, так, что ОПЗЖ победит гарантированно, с вас дурантин и снимут.
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31.08.2020 08:46 Ответить
Степанов с Ляшко таки доиграются, их таки повесят...
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31.08.2020 08:41 Ответить
А поезд тихо шел на Богодухов
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31.08.2020 08:19 Ответить
Від 17 липня в нас здається немає більшості з перерахованих районів. Я чогось не розумію?
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31.08.2020 08:25 Ответить
Рестарт экономики в исполнении дебило - зэбилов. Толку с карантина ноль, время это показало, но ежики рыдали, матерились, но продолжали е.ать кактус
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31.08.2020 08:34 Ответить
То есть как это - "толку с карантина ноль"?
А то, что Безоз, хозяин Amazon, сталь триллионером, это разве "кот начхал"?
А то, что из-за карантина в регионах, где должна победить ЕС, не будет выборов осенью?
Фигассе, "толку ноль".
Да Степанову русские скоро звезду героя России дадут, а банкиры мировые выпишут почетную грамоту.
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31.08.2020 08:45 Ответить
OA 3b6910dc ,,из-за карантина в регионах, где должна победить ЕС,, Чего ? Должна победить разве во влажных снах вашего сывочолого гетьмана Петруся. Во Львовской разве? Бо от короновируса из Италии и других европейских стран потикали патриойты и патрийотки - подмывальщицы старых дедов и баб и думаете стройными толпами пойдут за Петюнчика голосовать?
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01.09.2020 02:35 Ответить
Не могу не поделиться прекрасным с российского форума:
"Когда в больницах людям предлагали записать за 30 000 рэ,что их родственник умер не от примитивного сифилиса,а от супер модной пандемии...Больница же на ликвидацию последствий получала от государства 200 000"

Едрить-колыхать, да ковид для администрации больниц - это лучше, чем нефтяная скважина, потому как ковид - ресурс возобновляемый!
Считаете, Степанов - лох и до такого не додумался?
А вот недооценваете вы, граждане, бизнес-таланты Слуг Народа. Від сьогодні набуло чинності нове карантинне зонування - Цензор.НЕТ 1688
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31.08.2020 08:54 Ответить
Всю ночь аж до 4 утра слышу как народ весело с музыкой и танцами отмечают оранжевую зону в барах в прибрежной зоне Від сьогодні набуло чинності нове карантинне зонування - Цензор.НЕТ 4621
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31.08.2020 09:30 Ответить
законной силы эти зоны не имеют после решения КС что все указы по ковиду не законны. Нужна рада и ЧС. Тогда сила духов ковида остается, но это аргумент к одичалым папуасам от их шамана степаши с его табу и шарлтанам от мафии ковида. Намордники покажут истинное лицо каждого скрытого папуаса в душе и что хуже тварь дрожащую в маске.
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31.08.2020 10:00 Ответить
Предлагаю редактору почистить комменты от российских дикарей, верящих в то, что ковид - это всемирный заговор.
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31.08.2020 12:14 Ответить
1 сентября в многомиллионном Киеве открывают школы, так что Киев через неделю будет в пурпурной зоне или как там у Степанова называется суперкрасная! Как же еще к выборам киевского мера готовиться, как не заперев всех граждан Киева на самоизоляцию?
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31.08.2020 12:16 Ответить
Київ весь рік був лідером по поширенню - то жовта то зелена зона. Зелені легше маніпулювати карантинними заходами в регіонах, ніж заставити всіх тищенків свої велюри позачиняти.
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31.08.2020 13:58 Ответить
 
 