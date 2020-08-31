С сегодняшнего дня вступило в силу новое карантинное зонирование. СПИСОК
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С сегодняшнего дня в Украине обновлены карантинные зоны. Большая часть страны все еще остается в "зеленой" и "желтой" зонах.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится на сайте Минздрава.
Соответствующее решение приняла Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС).
К "красной" зоне будут отнесены:
- города Ивано-Франковск, Калуш и Коломыя, Городенковский, Косовский и Тисменицкий районы Ивано-Франковской области;
- город Черновцы, Выжницкий, Глыбокский, Заставновский, Кицманский и Новоселицкий районы Черновицкой области;
- города Беляевка и Измаил Одесской области;
- города Дубно и Острог, Костопольский и Радивиловский районы Ривненской области;
- города Бережаны и Чертков, Бережанский район Тернопольской области.
К "оранжевой" зоне отнесены:
- город Харьков и Богодуховский район Харьковской области;
- города Львов, Моршин и Самбор, Жолковский, Пустомытовский и Яворовский районы Львовской области;
- город Сумы;
- города Луцк и Владимир-Волынский, Луцкий и Маневичский районы Волынской области;
- города Ужгород, Мукачево и Чоп, Виноградовский, Межгорский, Перечинский, Тячевский и Ужгородский районы Закарпатской области;
- город Коростень, Житомирский и Коростенский районы Житомирской области;
- города Болехов, Бурштын и Яремче, Богородчанский, Верховинский, Галицкий, Долинский, Калушский, Коломыйский, Надворнянский, Рогатинский, Рожнятовский, Снятинский и Тлумацкий районы Ивано-Франковской области;
- город Березань и Киево-Святошинский район Киевской области;
- город Черноморск, Болградский, Овидиопольский и Тарутинский районы Одесской области;
- город Вараш, Гощанский, Демидовский, Дубенский, Заречненский, Здолбуновский, Корецкий, Острожский и Ривненский районы Ривненской области;
- город Тернополь, Бучачский, Гусятинский, Залещицкий, Збаражский, Козовский, Лановецкий, Монастырищенский, Теребовлянский, Тернопольский и Чертковский районы Тернопольской области;
- Волочисский район Хмельницкой области;
- город Новоднестровск, Герцаевский, Кельменецкий, Путильский, Сокирянский, Сторожинецкий и Хотинский районы Черновицкой области;
- Бобровицкий район Черниговской области.
К "желтой" зоне отнесены:
- город Киев;
- города Одесса, Белгород-Днестровский, Подольск, Теплодар и Южный, Арцызский, Березовский, Беляевский, Ивановский, Измаильский, Лиманский, Подольский, Савранский и Саратский районы Одесской области;
- город Ривне, Владимирецкий, Млыновский, Рокитновский и Сарненский районы Ривненской области;
- города Винница, Жмеринка, Казатин и Могилев-Подольский, Винницкой, Жмеринский, Калиновский, Могилев-Подольский и Хмельницкий районы Винницкой области;
- города Житомир, Бердичев и Новоград-Волынский, Андрушевский, Бердичевский, Брусиловский, Емильчинський, Лугинский, Овручский, Попельнянский, Пулинский, Романовский, Черняховский и Чудновский районы Житомирской области;
- города Хмельницкий, Нетешин, Славута и Шепетовка, Белогорский, Каменец-Подольский, Летичевский, Новоушицкий, Славутский, Старосинявский, Теофипольский и Ярмолинецкий районы Хмельницкой области;
- города Чернигов, Нежин и Прилуки, Борзнянский, Ичнянский, Козелецкий, Коропский, Куликовский, Нежинский, Носовский и Талалаевский районы Черниговской области;
- город Владимир-Волынский, Гороховский, Иваничевский, Киверцевский, Любашевский, Старовыжевский, Турийский и Шацкий районы Волынской области;
- города Берегово и Хуст, Береговский, Воловецкий, Иршавский, Мукачевский, Раховский и Савеловский районы Закарпатской области;
- города Борисполь, Бровары, Буча, Васильков, Ирпень, Обухов, Переяслав и Фастов, Барышевский, Бориспольский, Броварской, Васильковский, Згуровский, Кагарлыцкий, Макаровский, Рокитнянский, Таращанский, Фастовский и Яготинский районы Киевской области;
- города Борислав, Дрогобыч и Стрый, Бродовский, Городоцкий, Дрогобычский, Жидачевский, Золочевский, Каменка-Бугский, Николаевский, Мостиский, Самборский, Радеховский, Самборский, Сколевский, Сокальский и Стрыйский районы Львовской области;
- Кролевецкий, Недрыгайловский, Сумской и Тростянецкий районы Сумской области;
- Борщевский, Зборовский, Подволочиский, Подгаецкий и Шумский районы Тернопольской области;
- города Люботин, Первомайский и Чугуев, Великобурлукский, Волчанский, Змиевский, Золочевский, Коломакский, Купянский, Нововодолажский и Харьковский районы Харьковской области.
Отмечается, что такие эпидемические уровни устанавливаются на 14 дней.
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Вы обеспечьте голоса ОПЗЖ, так, что ОПЗЖ победит гарантированно, с вас дурантин и снимут.
А то, что Безоз, хозяин Amazon, сталь триллионером, это разве "кот начхал"?
А то, что из-за карантина в регионах, где должна победить ЕС, не будет выборов осенью?
Фигассе, "толку ноль".
Да Степанову русские скоро звезду героя России дадут, а банкиры мировые выпишут почетную грамоту.
"Когда в больницах людям предлагали записать за 30 000 рэ,что их родственник умер не от примитивного сифилиса,а от супер модной пандемии...Больница же на ликвидацию последствий получала от государства 200 000"
Едрить-колыхать, да ковид для администрации больниц - это лучше, чем нефтяная скважина, потому как ковид - ресурс возобновляемый!
Считаете, Степанов - лох и до такого не додумался?
А вот недооценваете вы, граждане, бизнес-таланты Слуг Народа.