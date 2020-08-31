Від сьогодні набуло чинності нове карантинне зонування. ПЕРЕЛІК
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Від сьогодні в Україні оновлено карантинні зони. Велика частина країни все ще залишається в "зеленій" і "жовтій" зонах.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться на сайті Міністерства охорони здоров'я.
Відповідне рішення ухвалила Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ та НС).
До "червоної" зони буде віднесено:
- міста Івано-Франківськ, Калуш та Коломия, Городенківський, Косівський та Тисменицький райони Івано-Франківської області;
- міста Чернівці, Вижницький, Глибоцький, Заставнівський, Кіцманський та Новоселицький райони Чернівецької області.
- міста Біляївка та Ізмаїл Одеської області;
- міста Дубно та Острог, Костопільський та Радивилівський райони Рівненської області;
- міста Бережани та Чортків, Бережанський район Тернопільської області.
До "помаранчевої" зони віднесено:
- місто Харків та Богодухівський район Харківської області;
- міста Львів, Моршин та Самбір, Жовківський, Пустомитівський та Яворівський райони Львівської області;
- місто Суми Сумської області;
- міста Луцьк та Володимир-Волинський, Луцький та Маневицький райони Волинської області;
- міста Ужгород, Мукачево та Чоп, Виноградівський, Міжгірський, Перечинський, Тячівський та Ужгородський райони Закарпатської області;
- місто Коростень, Житомирський та Коростенський райони Житомирської області;
- міста Болехів, Бурштин та Яремче, Богородчанський, Верховинський, Галицький, Долинський, Калуський, Коломийський, Надвірнянський, Рогатинський, Рожнятівський, Снятинський та Тлумацький райони Івано-Франківської області;
- місто Березань та Києво-Святошинський район Київської області;
- місто Чорноморськ, Болградський, Овідіопольський
та Тарутинський райони Одеської області;
- місто Вараш, Гощанський, Демидівський, Дубенський, Зарічненський, Здолбунівський, Корецький, Острозький та Рівненський райони Рівненської області;
- місто Тернопіль, Бучацький, Гусятинський, Заліщицький, Збаразьський, Козівський, Лановецький, Монастириський, Теребовлянський, Тернопільський та Чортківський райони Тернопільської області;
- Волочівський район Хмельницької області;
- місто Новодністровськ, Герцаївський, Кельменецький, Путильський, Сокирянський, Сторожинецький та Хотинський райони Чернівецької області;
- Бобровицький район Чернігівської області.
До "жовтої" зони віднесено:
- місто Київ;
- міста Одеса, Білгород-Дністровський, Подільськ, Теплодар та Южне, Арцизький, Березівський, Біляївський, Іванівський, Ізмаїльський, Лиманський, Подільський, Савранський та Саратський райони Одеської області;
- місто Рівне, Володимирецький, Млинівський, Рокитнівський та Сарненський райони Рівненської області;
- міста Вінниця, Жмеринка, Козятин та Могилів-Подільський, Вінницький, Жмеринський, Калинівський, Могилів-Подільський та Хмільницький райони Вінницької області;
- міста Житомир, Бердичів та Новоград-Волинський, Андрушівський, Бердичівський, Брусилівський, Ємільчінський, Лугинський, Овруцький, Попільнянський, Пулинський, Романівський, Черняхівський та Чуднівський райони Житомирської області;
- міста Хмельницький, Нетішин, Славута та Шепетівка, Білогірський, Красилівський, Летичівський, Новоушицький, Славутський, Старосинявський, Теофіпольський та Ярмолинецький райони Хмельницької області;
- міста Чернігів, Ніжин та Прилуки, Борзнянський, Ічнянський, Козелецький, Коропський, Куликівський, Ніжинський, Носівський та Талалаївський районах Чернігівської області;
- місто Володимиро-Волинсткий, Горохівський, Іваничівський, Ківерцівський, Любешівський, Старовижівський, Турійський та Шацький райони Волинської області;
- міста Берегово та Хуст, Берегівський, Воловецький, Іршавський, Мукачівський, Рахівський та Свалявський райони Закарпатської області;
- міста Бориспіль, Бровари, Буча, Васильків, Ірпінь, Обухів, Переяслав та Фастів, Баришівський, Бориспільський, Броварський, Васильківський, Згурівський, Кагарлицький, Макарівський, Рокитнянський, Таращанський, Фастівський та Яготинський райони Київської області;
- міста Борислав, Дрогобич та Стрий, Бродівський, Городоцький, Дрогобицький, Жидачівський, Золочівський, Кам'янко-Бузький, Миколаївський, Мостиський, Перемишлянський, Радехівський, Самбірський, Сколівський, Сокальський та Стрийський райони Львівської області;
- Кролевецький, Недригайлівський, Сумський та Тростянецький райони Сумської області;
- Борщівський, Зборівський, Підволочиський, Підгаєцький та Шумський райони Тернопільської області;
- міста Люботин, Первомайський та Чугуїв, Великобурлуцький, Вовчанський, Зміївський, Золочівський, Коломацький, Куп'янський, Нововодолазький та Харківський райони Харківської області.
Зазначається, що такі епідемічні рівні встановлюються на 14 днів.
Топ коментарі
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Вы обеспечьте голоса ОПЗЖ, так, что ОПЗЖ победит гарантированно, с вас дурантин и снимут.
А то, что Безоз, хозяин Amazon, сталь триллионером, это разве "кот начхал"?
А то, что из-за карантина в регионах, где должна победить ЕС, не будет выборов осенью?
Фигассе, "толку ноль".
Да Степанову русские скоро звезду героя России дадут, а банкиры мировые выпишут почетную грамоту.
"Когда в больницах людям предлагали записать за 30 000 рэ,что их родственник умер не от примитивного сифилиса,а от супер модной пандемии...Больница же на ликвидацию последствий получала от государства 200 000"
Едрить-колыхать, да ковид для администрации больниц - это лучше, чем нефтяная скважина, потому как ковид - ресурс возобновляемый!
Считаете, Степанов - лох и до такого не додумался?
А вот недооценваете вы, граждане, бизнес-таланты Слуг Народа.