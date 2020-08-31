Від сьогодні набуло чинності нове карантинне зонування. ПЕРЕЛІК

Від сьогодні в Україні оновлено карантинні зони. Велика частина країни все ще залишається в "зеленій" і "жовтій" зонах.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться на сайті Міністерства охорони здоров'я.

Відповідне рішення ухвалила Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ та НС).

До "червоної" зони буде віднесено:

міста Івано-Франківськ, Калуш та Коломия, Городенківський, Косівський та Тисменицький райони Івано-Франківської області;

міста Чернівці, Вижницький, Глибоцький, Заставнівський, Кіцманський та Новоселицький райони Чернівецької області.

міста Біляївка та Ізмаїл Одеської області;

міста Дубно та Острог, Костопільський та Радивилівський райони Рівненської області;

міста Бережани та Чортків, Бережанський район Тернопільської області.

До "помаранчевої" зони віднесено:

місто Харків та Богодухівський район Харківської області;

міста Львів, Моршин та Самбір, Жовківський, Пустомитівський та Яворівський райони Львівської області;

місто Суми Сумської області;

міста Луцьк та Володимир-Волинський, Луцький та Маневицький райони Волинської області;

міста Ужгород, Мукачево та Чоп, Виноградівський, Міжгірський, Перечинський, Тячівський та Ужгородський райони Закарпатської області;

місто Коростень, Житомирський та Коростенський райони Житомирської області;

міста Болехів, Бурштин та Яремче, Богородчанський, Верховинський, Галицький, Долинський, Калуський, Коломийський, Надвірнянський, Рогатинський, Рожнятівський, Снятинський та Тлумацький райони Івано-Франківської області;

місто Березань та Києво-Святошинський район Київської області;

місто Чорноморськ, Болградський, Овідіопольський

та Тарутинський райони Одеської області;

та Тарутинський райони Одеської області; місто Вараш, Гощанський, Демидівський, Дубенський, Зарічненський, Здолбунівський, Корецький, Острозький та Рівненський райони Рівненської області;

місто Тернопіль, Бучацький, Гусятинський, Заліщицький, Збаразьський, Козівський, Лановецький, Монастириський, Теребовлянський, Тернопільський та Чортківський райони Тернопільської області;

Волочівський район Хмельницької області;

місто Новодністровськ, Герцаївський, Кельменецький, Путильський, Сокирянський, Сторожинецький та Хотинський райони Чернівецької області;

Бобровицький район Чернігівської області.

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До "жовтої" зони віднесено:

місто Київ;

міста Одеса, Білгород-Дністровський, Подільськ, Теплодар та Южне, Арцизький, Березівський, Біляївський, Іванівський, Ізмаїльський, Лиманський, Подільський, Савранський та Саратський райони Одеської області;

місто Рівне, Володимирецький, Млинівський, Рокитнівський та Сарненський райони Рівненської області;

міста Вінниця, Жмеринка, Козятин та Могилів-Подільський, Вінницький, Жмеринський, Калинівський, Могилів-Подільський та Хмільницький райони Вінницької області;

міста Житомир, Бердичів та Новоград-Волинський, Андрушівський, Бердичівський, Брусилівський, Ємільчінський, Лугинський, Овруцький, Попільнянський, Пулинський, Романівський, Черняхівський та Чуднівський райони Житомирської області;

міста Хмельницький, Нетішин, Славута та Шепетівка, Білогірський, Красилівський, Летичівський, Новоушицький, Славутський, Старосинявський, Теофіпольський та Ярмолинецький райони Хмельницької області;

міста Чернігів, Ніжин та Прилуки, Борзнянський, Ічнянський, Козелецький, Коропський, Куликівський, Ніжинський, Носівський та Талалаївський районах Чернігівської області;

місто Володимиро-Волинсткий, Горохівський, Іваничівський, Ківерцівський, Любешівський, Старовижівський, Турійський та Шацький райони Волинської області;

міста Берегово та Хуст, Берегівський, Воловецький, Іршавський, Мукачівський, Рахівський та Свалявський райони Закарпатської області;

міста Бориспіль, Бровари, Буча, Васильків, Ірпінь, Обухів, Переяслав та Фастів, Баришівський, Бориспільський, Броварський, Васильківський, Згурівський, Кагарлицький, Макарівський, Рокитнянський, Таращанський, Фастівський та Яготинський райони Київської області;

міста Борислав, Дрогобич та Стрий, Бродівський, Городоцький, Дрогобицький, Жидачівський, Золочівський, Кам'янко-Бузький, Миколаївський, Мостиський, Перемишлянський, Радехівський, Самбірський, Сколівський, Сокальський та Стрийський райони Львівської області;

Кролевецький, Недригайлівський, Сумський та Тростянецький райони Сумської області;

Борщівський, Зборівський, Підволочиський, Підгаєцький та Шумський райони Тернопільської області;

міста Люботин, Первомайський та Чугуїв, Великобурлуцький, Вовчанський, Зміївський, Золочівський, Коломацький, Куп'янський, Нововодолазький та Харківський райони Харківської області.

Зазначається, що такі епідемічні рівні встановлюються на 14 днів.