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Від сьогодні набуло чинності нове карантинне зонування. ПЕРЕЛІК

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я

Від сьогодні набуло чинності нове карантинне зонування. ПЕРЕЛІК

Від сьогодні в Україні оновлено карантинні зони. Велика частина країни все ще залишається в "зеленій" і "жовтій" зонах.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться на сайті Міністерства охорони здоров'я.

Відповідне рішення ухвалила Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ та НС).

До "червоної" зони буде віднесено:

  • міста Івано-Франківськ, Калуш та Коломия, Городенківський, Косівський та Тисменицький райони Івано-Франківської області;
  • міста Чернівці, Вижницький, Глибоцький, Заставнівський, Кіцманський та Новоселицький райони Чернівецької області.
  • міста Біляївка та Ізмаїл Одеської області;
  • міста Дубно та Острог, Костопільський та Радивилівський райони Рівненської області;
  • міста Бережани та Чортків, Бережанський район Тернопільської області.

До "помаранчевої" зони віднесено:

  • місто Харків та Богодухівський район Харківської області;
  • міста Львів, Моршин та Самбір, Жовківський, Пустомитівський та Яворівський райони Львівської області;
  • місто Суми Сумської області;
  • міста Луцьк та Володимир-Волинський, Луцький та Маневицький райони Волинської області;
  • міста Ужгород, Мукачево та Чоп, Виноградівський, Міжгірський, Перечинський, Тячівський та Ужгородський райони Закарпатської області;
  • місто Коростень, Житомирський та Коростенський райони Житомирської області;
  • міста Болехів, Бурштин та Яремче, Богородчанський, Верховинський, Галицький, Долинський, Калуський, Коломийський, Надвірнянський, Рогатинський, Рожнятівський, Снятинський та Тлумацький райони Івано-Франківської області;
  • місто Березань та Києво-Святошинський район Київської області;
  • місто Чорноморськ, Болградський, Овідіопольський
    та Тарутинський райони Одеської області;
  • місто Вараш, Гощанський, Демидівський, Дубенський, Зарічненський, Здолбунівський, Корецький, Острозький та Рівненський райони Рівненської області;
  • місто Тернопіль, Бучацький, Гусятинський, Заліщицький, Збаразьський, Козівський, Лановецький, Монастириський, Теребовлянський, Тернопільський та Чортківський райони Тернопільської області;
  • Волочівський район Хмельницької області;
  • місто Новодністровськ, Герцаївський, Кельменецький, Путильський, Сокирянський, Сторожинецький та Хотинський райони Чернівецької області;
  • Бобровицький район Чернігівської області.

Також читайте: Вибори відбудуться і в регіонах "червоної" зони, якщо не буде введено надзвичайний стан, - Ляшко

До "жовтої" зони віднесено:

  • місто Київ;
  • міста Одеса, Білгород-Дністровський, Подільськ, Теплодар та Южне, Арцизький, Березівський, Біляївський, Іванівський, Ізмаїльський, Лиманський, Подільський, Савранський та Саратський райони Одеської області;
  • місто Рівне, Володимирецький, Млинівський, Рокитнівський та Сарненський райони Рівненської області;
  • міста Вінниця, Жмеринка, Козятин та Могилів-Подільський, Вінницький, Жмеринський, Калинівський, Могилів-Подільський та Хмільницький райони Вінницької області;
  • міста Житомир, Бердичів та Новоград-Волинський, Андрушівський, Бердичівський, Брусилівський, Ємільчінський, Лугинський, Овруцький, Попільнянський, Пулинський, Романівський, Черняхівський та Чуднівський райони Житомирської області;
  • міста Хмельницький, Нетішин, Славута та Шепетівка, Білогірський, Красилівський, Летичівський, Новоушицький, Славутський, Старосинявський, Теофіпольський та Ярмолинецький райони Хмельницької області;
  • міста Чернігів, Ніжин та Прилуки, Борзнянський, Ічнянський, Козелецький, Коропський, Куликівський, Ніжинський, Носівський та Талалаївський районах Чернігівської області;
  • місто Володимиро-Волинсткий, Горохівський, Іваничівський, Ківерцівський, Любешівський, Старовижівський, Турійський та Шацький райони Волинської області;
  • міста Берегово та Хуст, Берегівський, Воловецький, Іршавський, Мукачівський, Рахівський та Свалявський райони Закарпатської області;
  • міста Бориспіль, Бровари, Буча, Васильків, Ірпінь, Обухів, Переяслав та Фастів, Баришівський, Бориспільський, Броварський, Васильківський, Згурівський, Кагарлицький, Макарівський, Рокитнянський, Таращанський, Фастівський та Яготинський райони Київської області;
  • міста Борислав, Дрогобич та Стрий, Бродівський, Городоцький, Дрогобицький, Жидачівський, Золочівський, Кам'янко-Бузький, Миколаївський, Мостиський, Перемишлянський, Радехівський, Самбірський, Сколівський, Сокальський та Стрийський райони Львівської області;
  • Кролевецький, Недригайлівський, Сумський та Тростянецький райони Сумської області;
  • Борщівський, Зборівський, Підволочиський, Підгаєцький та Шумський райони Тернопільської області;
  • міста Люботин, Первомайський та Чугуїв, Великобурлуцький, Вовчанський, Зміївський, Золочівський, Коломацький, Куп'янський, Нововодолазький та Харківський райони Харківської області.

Зазначається, що такі епідемічні рівні встановлюються на 14 днів.

Від сьогодні набуло чинності нове карантинне зонування 01

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+6
То есть как это - "толку с карантина ноль"?
А то, что Безоз, хозяин Amazon, сталь триллионером, это разве "кот начхал"?
А то, что из-за карантина в регионах, где должна победить ЕС, не будет выборов осенью?
Фигассе, "толку ноль".
Да Степанову русские скоро звезду героя России дадут, а банкиры мировые выпишут почетную грамоту.
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31.08.2020 08:45
+5
Степанов с Ляшко таки доиграются, их таки повесят...
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31.08.2020 08:41
+5
Не могу не поделиться прекрасным с российского форума:
"Когда в больницах людям предлагали записать за 30 000 рэ,что их родственник умер не от примитивного сифилиса,а от супер модной пандемии...Больница же на ликвидацию последствий получала от государства 200 000"

Едрить-колыхать, да ковид для администрации больниц - это лучше, чем нефтяная скважина, потому как ковид - ресурс возобновляемый!
Считаете, Степанов - лох и до такого не додумался?
А вот недооценваете вы, граждане, бизнес-таланты Слуг Народа. Від сьогодні набуло чинності нове карантинне зонування - Цензор.НЕТ 1688
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31.08.2020 08:54
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Все робиться правильно, щоб бандьори не змогли проголосувати. Заганяють їх в "червону зону" і все для цього є, з ними не посперечаєшся, висновки лікарів і головного лікаря намалюють те що треба.
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31.08.2020 08:10 Відповісти
Якщо бандьори не проголосують, то місцева влада як була бандьорівською, такою і залишиться. Які проблеми?
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31.08.2020 08:14 Відповісти
Та ні. Там інший розклад сил на сьогодні, чим було раніше.
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31.08.2020 08:17 Відповісти
Місцеву владу обирали не вчора і не позавчора. Тоді слугами ще і не смерділо.
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31.08.2020 08:25 Відповісти
Я знаю, що місцеву владу не вибирали вчора, чи прозавачора, її вибирали в 2015 році. Наскільки я пам*ятаю, то там перемогли БПП, Народний Фронт, Свобода і Батьківщина. Мені здається, що "Родінпа" себе показала, "Рюкзаков і його радник Ківа від НФ також себе показали і непогано зіграли на боці "зелених" Швабода. То ж я і кажу, що розстановка сил не відповідає сьогоденню.
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31.08.2020 08:43 Відповісти
Тоді слугами ще і не смерділо, тоді "слуги Зе!урода" обробляли юні мозочки "Лігою сміху" та іншими "накачками" рейтингу... Та приховували, що осел тупий як пюпітр...
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31.08.2020 08:51 Відповісти
А що, тотально ригалівсько-прокацапський Чорноморськ, в якому я живу, теж "бандьорівський"? Від сьогодні набуло чинності нове карантинне зонування - Цензор.НЕТ 433
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31.08.2020 08:15 Відповісти
Ні, він не бандьоровський, просто там реально зашкалює "ковід", але тести, які виготовляли в харківських підвалах нічого не дають, окрім прибутку Степанова і його сім*ї, які як купували для нашої медицини.
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31.08.2020 08:45 Відповісти
Вероятно в Одессе (согласно донесениям разведки Ермака) победят осенью на выборах Слуги Народа, а не ОПЗЖ, как задумано.
Вы обеспечьте голоса ОПЗЖ, так, что ОПЗЖ победит гарантированно, с вас дурантин и снимут.
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31.08.2020 08:46 Відповісти
Степанов с Ляшко таки доиграются, их таки повесят...
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31.08.2020 08:41 Відповісти
А поезд тихо шел на Богодухов
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31.08.2020 08:19 Відповісти
Від 17 липня в нас здається немає більшості з перерахованих районів. Я чогось не розумію?
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31.08.2020 08:25 Відповісти
Рестарт экономики в исполнении дебило - зэбилов. Толку с карантина ноль, время это показало, но ежики рыдали, матерились, но продолжали е.ать кактус
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31.08.2020 08:34 Відповісти
То есть как это - "толку с карантина ноль"?
А то, что Безоз, хозяин Amazon, сталь триллионером, это разве "кот начхал"?
А то, что из-за карантина в регионах, где должна победить ЕС, не будет выборов осенью?
Фигассе, "толку ноль".
Да Степанову русские скоро звезду героя России дадут, а банкиры мировые выпишут почетную грамоту.
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31.08.2020 08:45 Відповісти
OA 3b6910dc ,,из-за карантина в регионах, где должна победить ЕС,, Чего ? Должна победить разве во влажных снах вашего сывочолого гетьмана Петруся. Во Львовской разве? Бо от короновируса из Италии и других европейских стран потикали патриойты и патрийотки - подмывальщицы старых дедов и баб и думаете стройными толпами пойдут за Петюнчика голосовать?
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01.09.2020 02:35 Відповісти
Не могу не поделиться прекрасным с российского форума:
"Когда в больницах людям предлагали записать за 30 000 рэ,что их родственник умер не от примитивного сифилиса,а от супер модной пандемии...Больница же на ликвидацию последствий получала от государства 200 000"

Едрить-колыхать, да ковид для администрации больниц - это лучше, чем нефтяная скважина, потому как ковид - ресурс возобновляемый!
Считаете, Степанов - лох и до такого не додумался?
А вот недооценваете вы, граждане, бизнес-таланты Слуг Народа. Від сьогодні набуло чинності нове карантинне зонування - Цензор.НЕТ 1688
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31.08.2020 08:54 Відповісти
Всю ночь аж до 4 утра слышу как народ весело с музыкой и танцами отмечают оранжевую зону в барах в прибрежной зоне Від сьогодні набуло чинності нове карантинне зонування - Цензор.НЕТ 4621
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31.08.2020 09:30 Відповісти
законной силы эти зоны не имеют после решения КС что все указы по ковиду не законны. Нужна рада и ЧС. Тогда сила духов ковида остается, но это аргумент к одичалым папуасам от их шамана степаши с его табу и шарлтанам от мафии ковида. Намордники покажут истинное лицо каждого скрытого папуаса в душе и что хуже тварь дрожащую в маске.
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31.08.2020 10:00 Відповісти
Предлагаю редактору почистить комменты от российских дикарей, верящих в то, что ковид - это всемирный заговор.
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31.08.2020 12:14 Відповісти
1 сентября в многомиллионном Киеве открывают школы, так что Киев через неделю будет в пурпурной зоне или как там у Степанова называется суперкрасная! Как же еще к выборам киевского мера готовиться, как не заперев всех граждан Киева на самоизоляцию?
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31.08.2020 12:16 Відповісти
Київ весь рік був лідером по поширенню - то жовта то зелена зона. Зелені легше маніпулювати карантинними заходами в регіонах, ніж заставити всіх тищенків свої велюри позачиняти.
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31.08.2020 13:58 Відповісти
 
 