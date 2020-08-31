ОПЗЖ - враг, сознательно работающий на Россию, на Путина, - Порошенко
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
"Оппозиционный блок - За жизнь" - враг Украины, пятая колонна, которая сознательно работает на Россию, на Кремль, на президента РФ Владимира Путина.
Об этом заявил пятый президент Украины и лидер "Европейской Солидарности" Петр Порошенко во время своего выступления на собрании фракции перед местными выборами, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Прямий.
"Выборы только формально локальные. Но от результата этой общенациональной кампании зависит не только исправность городской канализации или качество сельской дороги, но и судьба страны в целом. Прежде всего мы должны сформировать мощные фракции "Европейской Солидарности" во всех облсоветах. Но особенно это важно в южных и восточных регионах - для обеспечения унитарности страны, борьбы с идеями федерализма и проявлениями сепаратизма. Наша задача на юге и востоке страны - минимизировать результат ОПЗЖ. ОПЗЖ - это враг, это пятая колонна, которая сознательно работает на Россию, на Москву, на Кремль, на Путина", - сказал Порошенко.
Напомним, 31 августа в Киеве прошел съезд партии "Европейская Солидарность". Стало известно, что среди кандидатов "ЕС" в областные и городские советы - бывшие политзаключенные Роман Сущенко и Владимир Балух.
К команде "ЕС" присоединились активисты других политсил. Так, Волынский штаб партии возглавила волонтер Юлия Вусенко, депутат Луцкого горсовета от "Самопомощи". В Полтаве от "ЕС" будет идти общественная активистка Юлия Городчанина, которая баллотировалась в парламент от партии "Голос". Народный депутат предыдущих созывов от "Народного фронта" Леонид Емец отмечает, что сегодня необходимо создать единый патриотический фронт.
Списки в областные советы возглавят народные депутаты из фракции "ЕС" Михаил Забродский и Иванна Климпуш-Цинцадзе.
Пожалуйста, подождите...
Не повірило,що ПЄтя ПАТРІОТ..
І послало Баригу на...уй...
населения Земли, 1,5% от мировой экономики. Из них: не имеют
отопления - 22 млн.чел. Не имеют
водоснабжения - 29 млн.чел. Не имеют канализации
- 35 млн.чел. Не имеют горячего
водоснабжения - 47 млн.чел. Не имеют природного
газа - 65 млн.чел. Не имеют доступа в
интернет - 78 млн.чел. Не имеют личного
автотранспорта - 90 млн.чел.
И живут за чертой
бедности - 30 млн. чел.
1\6 -це міф.
раша -це 1/9 поверхні суші.
к тому, от чего пытались уйти убив 100 млн. человек - к царю, попам и буржуям… 100
лет и 100 млн. коту под хвост!
Джерело: пресслужба "ЄС"
Дослівно: "Команди в обласні та міські ради очолять знакові особистості - зокрема, ті, хто добре знає, що таке європейські цінності, бо надто сильно відчули на собі російську реальність.
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1.БАрига встав на виборах у місцеві ради на шлях голімого популізму,хоча можливий варіант,що всі більш-менш значущі фігури на місцевому політринку не ставлять ні на підтримку лузера Петра,ні на "зелень",що розгубила популярність.
2.Таке вражіння,що Барига вирішив "осідлати" патріотичний електорат .
Що на це "Свобода" ?Як прореагують на це інші патріотичні партії.Чи у нас патріоти виключно в "ЄС" ?
Втім,з лозунгом "хто не за Порошенко,той за путіна" "ЄС" вже прої..али попередні вибори...
Напоминаю, у кого короткая память: ОПЗЖ - бывшая партия регионов. Порошенко - первый председатель именно этой партии. Министр Януковича. Ещё вопросы есть?
Вот он типа не знал, кто они такие, его соратнички, друзья и партнёры. Да он там с каждым из жопоблоковцев кореш уже лет по двадцать как. Тут вдруг его осенило... "Я *фигею*, дорогая редакция"...
у чесність і порядність Пєті...
у те ,що міг він стати Патріотом ))))))))
НУ що за люди в Інтернеті !!??
Мы ВСЕ помним..........жму руку.обнимаю.
Задля боротьби з проросійським реваншем списки до обласних рад очолять народні депутати з фракції "Європейська Солідарність" Михайло Забродський та Іванна Климпуш-Цинцадзе"
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Деталі: Також Порошенко зі сцени наголосив, що до "ЄС" долучився "найкривавіший з часів реформації пастор Олександр Турчинов" та директор Одеського художнього музею Олександр Ройтбурд.
Вєдьот на вибори в Совєти
Художника,директора музея Пєтя,
известного своим оригинальним стилем
(*уев и пи*д изображеньем стильним)
Правда градус пропаганди був набагато меншим.
І пітуШарія тоді ніхто і не подумав би виводити в ефір.
А зараз уже 4 медведчуківські канали.