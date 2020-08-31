ОПЗЖ - враг, сознательно работающий на Россию, на Путина, - Порошенко

"Оппозиционный блок - За жизнь" - враг Украины, пятая колонна, которая сознательно работает на Россию, на Кремль, на президента РФ Владимира Путина.

Об этом заявил пятый президент Украины и лидер "Европейской Солидарности" Петр Порошенко во время своего выступления на собрании фракции перед местными выборами, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Прямий.

"Выборы только формально локальные. Но от результата этой общенациональной кампании зависит не только исправность городской канализации или качество сельской дороги, но и судьба страны в целом. Прежде всего мы должны сформировать мощные фракции "Европейской Солидарности" во всех облсоветах. Но особенно это важно в южных и восточных регионах - для обеспечения унитарности страны, борьбы с идеями федерализма и проявлениями сепаратизма. Наша задача на юге и востоке страны - минимизировать результат ОПЗЖ. ОПЗЖ - это враг, это пятая колонна, которая сознательно работает на Россию, на Москву, на Кремль, на Путина", - сказал Порошенко.

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Напомним, 31 августа в Киеве прошел съезд партии "Европейская Солидарность". Стало известно, что среди кандидатов "ЕС" в областные и городские советы - бывшие политзаключенные Роман Сущенко и Владимир Балух.

К команде "ЕС" присоединились активисты других политсил. Так, Волынский штаб партии возглавила волонтер Юлия Вусенко, депутат Луцкого горсовета от "Самопомощи". В Полтаве от "ЕС" будет идти общественная активистка Юлия Городчанина, которая баллотировалась в парламент от партии "Голос". Народный депутат предыдущих созывов от "Народного фронта" Леонид Емец отмечает, что сегодня необходимо создать единый патриотический фронт.

Списки в областные советы возглавят народные депутаты из фракции "ЕС" Михаил Забродский и Иванна Климпуш-Цинцадзе.