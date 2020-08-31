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Новости Политика Украины Местные выборы-2020
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ОПЗЖ - враг, сознательно работающий на Россию, на Путина, - Порошенко

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

ОПЗЖ - враг, сознательно работающий на Россию, на Путина, - Порошенко

"Оппозиционный блок - За жизнь" - враг Украины, пятая колонна, которая сознательно работает на Россию, на Кремль, на президента РФ Владимира Путина.

Об этом заявил пятый президент Украины и лидер "Европейской Солидарности" Петр Порошенко во время своего выступления на собрании фракции перед местными выборами, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Прямий.

"Выборы только формально локальные. Но от результата этой общенациональной кампании зависит не только исправность городской канализации или качество сельской дороги, но и судьба страны в целом. Прежде всего мы должны сформировать мощные фракции "Европейской Солидарности" во всех облсоветах. Но особенно это важно в южных и восточных регионах - для обеспечения унитарности страны, борьбы с идеями федерализма и проявлениями сепаратизма. Наша задача на юге и востоке страны - минимизировать результат ОПЗЖ. ОПЗЖ - это враг, это пятая колонна, которая сознательно работает на Россию, на Москву, на Кремль, на Путина", - сказал Порошенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Европейская Солидарность" поддерживает подписание Меморандума единства украинских сил, - заявление партии

Напомним, 31 августа в Киеве прошел съезд партии "Европейская Солидарность". Стало известно, что среди кандидатов "ЕС" в областные и городские советы - бывшие политзаключенные Роман Сущенко и Владимир Балух.

К команде "ЕС" присоединились активисты других политсил. Так, Волынский штаб партии возглавила волонтер Юлия Вусенко, депутат Луцкого горсовета от "Самопомощи". В Полтаве от "ЕС" будет идти общественная активистка Юлия Городчанина, которая баллотировалась в парламент от партии "Голос". Народный депутат предыдущих созывов от "Народного фронта" Леонид Емец отмечает, что сегодня необходимо создать единый патриотический фронт.

Списки в областные советы возглавят народные депутаты из фракции "ЕС" Михаил Забродский и Иванна Климпуш-Цинцадзе.

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+49
у тебе були всі можливості просто знищити всіх ригів і всяку пяту колону
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31.08.2020 19:21
+42
Да, пожалел вас Петро
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31.08.2020 19:22
+42
Порох виграв боротьбу за уми але програв боротьбу за тих в кого нема ума
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31.08.2020 19:26
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Страница 4 из 4
Хіба що є у калініна рука, а замість голови -- макітра, повна лайна.
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01.09.2020 09:31 Ответить
ОПЗЖ - ворог, який свідомо працює на Росію, на Путіна, - Порошенко - Цензор.НЕТ 2763
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31.08.2020 23:48 Ответить
Ось так виглядала казарма на окраїні Одесси, де я просидів три тижні під замком в 2018 році під час так званого військового стану. А на вулиці були плакати Армія-Мова-Віра. Так, деякі люди вірять...
ОПЗЖ - ворог, який свідомо працює на Росію, на Путіна, - Порошенко - Цензор.НЕТ 7108

ОПЗЖ - ворог, який свідомо працює на Росію, на Путіна, - Порошенко - Цензор.НЕТ 4662
ОПЗЖ - ворог, який свідомо працює на Росію, на Путіна, - Порошенко - Цензор.НЕТ 2421
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01.09.2020 00:32 Ответить
ОПЗЖ - ворог, який свідомо працює на Росію, на Путіна, - Порошенко - Цензор.НЕТ 258
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01.09.2020 00:33 Ответить
ОПЗЖ - ворог, який свідомо працює на Росію, на Путіна, - Порошенко - Цензор.НЕТ 9524ОПЗЖ - ворог, який свідомо працює на Росію, на Путіна, - Порошенко - Цензор.НЕТ 9108
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01.09.2020 00:35 Ответить
73 відсотки України вас підтримало...
Не повірило,що ПЄтя ПАТРІОТ..

І послало Баригу на...уй...
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01.09.2020 09:16 Ответить
А ось так виглядав я.ОПЗЖ - ворог, який свідомо працює на Росію, на Путіна, - Порошенко - Цензор.НЕТ 1586
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01.09.2020 00:37 Ответить
ОПЗЖ - ворог, який свідомо працює на Росію, на Путіна, - Порошенко - Цензор.НЕТ 6984
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01.09.2020 00:44 Ответить
http://i.piccy.info/i9/520a4d1548dedbdc948608a4d0778a02/1598909727/295102/1374530/2018_12_24_0719_1527.jpg
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01.09.2020 00:45 Ответить
Коленовстан - 1/6 часть суши; 40% всех ресурсов Земли; 2%
населения Земли, 1,5% от мировой экономики. Из них: не имеют
отопления - 22 млн.чел. Не имеют
водоснабжения - 29 млн.чел. Не имеют канализации
- 35 млн.чел. Не имеют горячего
водоснабжения - 47 млн.чел. Не имеют природного
газа - 65 млн.чел. Не имеют доступа в
интернет - 78 млн.чел. Не имеют личного
автотранспорта - 90 млн.чел.

И живут за чертой
бедности - 30 млн. чел.
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01.09.2020 07:06 Ответить
Є уточнення .
1\6 -це міф.

раша -це 1/9 поверхні суші.
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01.09.2020 09:13 Ответить
За 100 лет на России вернулись
к тому, от чего пытались уйти убив 100 млн. человек - к царю, попам и буржуям… 100
лет и 100 млн. коту под хвост!
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01.09.2020 09:22 Ответить
Это значит, что 8/9 суши где-то шляются. Непорядок, надо вернуть на родину!
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01.09.2020 09:41 Ответить
Вертайся ти на свою "историческую родину", чи ти звідтіля строчиш свої дурниці.
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01.09.2020 09:46 Ответить
Партія "Європейська солідарність" іде на місцеві вибори з командою, яка об'єднала патріотів із різних політичних сил, професійних і проєвропейських лідерів, щоб зупинити проросійський реванш і будувати європейське життя в Україні.
Джерело: пресслужба "ЄС"
Дослівно: "Команди в обласні та міські ради очолять знакові особистості - зокрема, ті, хто добре знає, що таке європейські цінності, бо надто сильно відчули на собі російську реальність.
============
1.БАрига встав на виборах у місцеві ради на шлях голімого популізму,хоча можливий варіант,що всі більш-менш значущі фігури на місцевому політринку не ставлять ні на підтримку лузера Петра,ні на "зелень",що розгубила популярність.

2.Таке вражіння,що Барига вирішив "осідлати" патріотичний електорат .
Що на це "Свобода" ?Як прореагують на це інші патріотичні партії.Чи у нас патріоти виключно в "ЄС" ?
Втім,з лозунгом "хто не за Порошенко,той за путіна" "ЄС" вже прої..али попередні вибори...
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01.09.2020 09:12 Ответить
Да ты что!!! А где ж ты был, пока они при тебе процветали, фука? Вот урод лицемерный, у меня слов цензурных нет! Прозрел он спустя пять лет президентства и ещё года в позорной отставке.
Напоминаю, у кого короткая память: ОПЗЖ - бывшая партия регионов. Порошенко - первый председатель именно этой партии. Министр Януковича. Ещё вопросы есть?
Вот он типа не знал, кто они такие, его соратнички, друзья и партнёры. Да он там с каждым из жопоблоковцев кореш уже лет по двадцать как. Тут вдруг его осенило... "Я *фигею*, дорогая редакция"...
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01.09.2020 09:45 Ответить
невірять в доброту людську..
у чесність і порядність Пєті...
у те ,що міг він стати Патріотом ))))))))
НУ що за люди в Інтернеті !!??
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01.09.2020 12:09 Ответить
ОПЗЖ - ворог, який свідомо працює на Росію, на Путіна, - Порошенко - Цензор.НЕТ 6489 лихо парашенка переобувается, ничему его жизнь не учит, просто циничный брехун и мародер.
Мы ВСЕ помним..........жму руку.обнимаю.
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01.09.2020 10:51 Ответить
Судя из рейтингов - на врага работает другая партия. ОПЗЖ - ворог, який свідомо працює на Росію, на Путіна, - Порошенко - Цензор.НЕТ 5566
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01.09.2020 11:19 Ответить
Кто б говорил, "жму руку"
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01.09.2020 11:38 Ответить
Порошенко веде на місцеві вибори експолітв'язнів Кремля та активістів



Задля боротьби з проросійським реваншем списки до обласних рад очолять народні депутати з фракції "Європейська Солідарність" Михайло Забродський та Іванна Климпуш-Цинцадзе"
.
Деталі: Також Порошенко зі сцени наголосив, що до "ЄС" долучився "найкривавіший з часів реформації пастор Олександр Турчинов" та директор Одеського художнього музею Олександр Ройтбурд.



Вєдьот на вибори в Совєти
Художника,директора музея Пєтя,
известного своим оригинальним стилем
(*уев и пи*д изображеньем стильним)
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01.09.2020 12:06 Ответить
Ньюзван ще при порошенко був. Чому він його не закрив?

Правда градус пропаганди був набагато меншим.

І пітуШарія тоді ніхто і не подумав би виводити в ефір.

А зараз уже 4 медведчуківські канали.
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01.09.2020 14:45 Ответить
ОПЗЖ сильны потому что ты жалкий лузер и слизняк. Ты сдал русне парламент, "головнокомандувач"
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01.09.2020 16:12 Ответить
Закрой хавало кацахлячье отродье ,и требуй того же и сейчас от слившимся с жопжз зендоном ,манипулируете твари временем и пространством .
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01.09.2020 16:49 Ответить
Шо таке Петро Алексийовыч? Правда глаза колит? Петро нас всех продал ***** и даже глазом не моргнул. Почему не сел медведчук? Почему Авакян до сих пор министр? Где украинский флаг над Донецком?
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02.09.2020 09:24 Ответить
Ну если это враг и агент Кремля, то почему Порось во время своего президенства ничего не сделал? Более того, допустил до переговоров по Донбассу, дал ему скупить кучу каналов, по которым он вещает свою пропаганду? Как так?
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01.09.2020 17:38 Ответить
..верно на все 100%!!!..А теперь орёт,как недорезанный...Одна "контора",живущая по принципу.."Ну,как мы им дали??"
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01.09.2020 18:33 Ответить
ОПЗЖ - ворог, який свідомо працює на Росію, на Путіна, - Порошенко - Цензор.НЕТ 1264
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01.09.2020 20:30 Ответить
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