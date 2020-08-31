Вспышки COVID-19 происходят из-за массовых мероприятий, - Ляшко

Причиной массовых вспышек COVID-19 в Украине являются массовые мероприятия, не связанные с производственными процессами.

Об этом заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил в эфире телеканала "UA: Первый", информирует Цензор.НЕТ.

"Причиной массовых вспышек становятся массовые мероприятия. В частности, празднования дней рождения, свадеб или праздников, когда съезжаются в определенное село люди из окрестных сел или городов. И происходят обширные контакты. И после этого оказывается кто-то инфицирован - и пошла такая цепочка передачи инфекции", - сказал Ляшко.

Он отметил, что сейчас главная задача - предотвратить распространение коронавируса именно там, где есть большие скопления людей, и где это не связано с производственными процессами.

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Как сообщалось, в Украине за последние сутки зарегистрирован 2141 случай заражения коронавирусом, с начала эпидемии общее их количество заразившихся достигло 121 215.