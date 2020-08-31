Вспышки COVID-19 происходят из-за массовых мероприятий, - Ляшко
Причиной массовых вспышек COVID-19 в Украине являются массовые мероприятия, не связанные с производственными процессами.
Об этом заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил в эфире телеканала "UA: Первый", информирует Цензор.НЕТ.
"Причиной массовых вспышек становятся массовые мероприятия. В частности, празднования дней рождения, свадеб или праздников, когда съезжаются в определенное село люди из окрестных сел или городов. И происходят обширные контакты. И после этого оказывается кто-то инфицирован - и пошла такая цепочка передачи инфекции", - сказал Ляшко.
Он отметил, что сейчас главная задача - предотвратить распространение коронавируса именно там, где есть большие скопления людей, и где это не связано с производственными процессами.
Читайте на Цензор.НЕТ: Мы нашли "идеальный баланс" между карантинными ограничениями и жизнью страны, - Степанов
Как сообщалось, в Украине за последние сутки зарегистрирован 2141 случай заражения коронавирусом, с начала эпидемии общее их количество заразившихся достигло 121 215.
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".. до кремационных огненных печей - андрюха верил, что вирус это фейк и выдумка врачей."
За 5 місяців 2020 року в Україні померло 240 тисяч осіб, а від коронавірусу всього - 642 особи.
В июле прошлого года ковида не было, так что обвинять в подтасовке и вранье не получится.
Це в два рази більше, ніж від туберкульозу і ДТП разом взятих.
дійсно дивно - в Білорусі вже місяць масові акції - люди сотнями тисяч збираються ... без масок ... і жодного спалаху вірусу , чомусь , не зафіксовано !
Але його нема .
https://censor.net/video_news/3196737/v_kieve_zafiksirovali_tri_novyh_vspyshki_zabolevaniya_covid19_klichko_video?fbclid=IwAR03nZaCpSu4mGAP4DEyI0C2YDssQau8ZpAwucfzcd-UyO_k7Kz6RxjEyz8
Краткое содержание за 20.05.20 - "Об очагах, обнаруженных в столице за прошедшие сутки. Вспышки заболевания зафиксировали еще в двух общежитиях города. Один на улице Серповой. Второй - на улице Михаила Бойчука", - сказал Кличко.
Так, в общежитии на улице Серповой проживают 340 человек. Среди которых обнаружили трех инфицированных и 7 контактных лиц. Мэр Киева сообщил, что общежития закрыли на карантин. Жителям предоставили медицинское сопровождение. Каждый день - два раза в день - происходит дезинфекция в помещениях общежитий"
Вау! Это же совсем рядом, 100метров! Таки посмотреть не помешает.
Не знаю как в других странах, но в Украине Ковид ******** вспыхивать в церквях, монастырях, интернат-психушках и общагах. С чем это связано доподлинно пока неизвестно, но Бритва Оккамы позволяет нам отсечь версию о сбоях в работе Гугл-карт и прийти к выводу,что жильцы таких сооружений особо интересоваться шо да как у властей не будут, а деньги , выделенные на поддержку Вируса, освоить как-то надо.
Как свидетельствует самый достоверный свидетель вспышка на Серпова проходит так: а) Первый день - скорые с мигалками, менты с мигалками, куева туча непонятного народу б) Второй день (на фото) - палатка под домом плюс противовирусные красно-белые ленты на деревьях. Жильцы ходят туды-сюды молча и без претензий.
В декорациях и режиссуре отчетлива видна наша мелкая жлобоватость и полное пренебрежение зрителем. Сравним с погрузкой погрузчиком манекена под простыней в фуру для трупов в Нью-Йорке. Вспомним фотки верениц гробов из Италии! То настоящее Искусство! А у нас? Просто стыдно, ей-богу......
Брехня. Если человек пишет "запастись масками" против вируса, то его потолок это три класса церковно-приходской школы.
https://censor.net/ru/comments/locate/3216860/019214c1-b6a5-71fe-b27f-ea933745bc2bЯкий потолок у людини, що пише "Бритва Оккамы"?
"Володимир Олександрович приїхав у Яготин всього на дві години в рамках робочої поїздки, а стільки всього встиг, - повідомляє представник яготинського осередку прес-служби Офісу президента Богдан Швед. - Зокрема, Зеленський взяв участь у представленні трьох стратегій розвитку регіону, проінспектував ремонтні та реконструкційні роботи на двадцяти восьми об'єктах в рамках "Великого будівництва", зустрівся з представниками чотириста сорока семи місцевих бізнесів, нагородив державними преміями та нагородами дев'ять тисяч шістдесять шість мешканців міста та відкрив п'ятнадцять нових закладів й інженерних споруд."
Крім того, не на запис камер, Володимир Зеленський намалював розмітку пішоходного переходу.
"Але не всі урочистості пройшли гладко, - розповідає мешканець Яготина Мартин, якому президент не вручив жодної премії. - А все через надмірний поспіх. Так під час відкриття трансформаторної будки замість стрічки Зеленський перерізав електричний кабель. Міський голова Яготина, що також був присутнім на урочистостях з нагоди робочого візиту президента, щоб не виглядати невдячним, перерізав іншу частину того самого кабеля. На щастя, під час інциденту ніхто не постраждав, якщо не брати до уваги жителів прилеглих будинків, які залишились на пів дня без світла."
"Ще ніколи Яготин не зазнавав так багато змін на краще. Безумовно, це були найкращі дві години в історії міста", - резюмував представник яготинського осередку прес-служби Офісу президента
1) отпадут такие мероприятия.
2) меньше станет преступлений "по-пьни".
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