РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12409 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин
2 228 73

Вспышки COVID-19 происходят из-за массовых мероприятий, - Ляшко

Вспышки COVID-19 происходят из-за массовых мероприятий, - Ляшко

Причиной массовых вспышек COVID-19 в Украине являются массовые мероприятия, не связанные с производственными процессами.

Об этом заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил в эфире телеканала "UA: Первый", информирует Цензор.НЕТ.

"Причиной массовых вспышек становятся массовые мероприятия. В частности, празднования дней рождения, свадеб или праздников, когда съезжаются в определенное село люди из окрестных сел или городов. И происходят обширные контакты. И после этого оказывается кто-то инфицирован - и пошла такая цепочка передачи инфекции", - сказал Ляшко.

Он отметил, что сейчас главная задача - предотвратить распространение коронавируса именно там, где есть большие скопления людей, и где это не связано с производственными процессами.

Читайте на Цензор.НЕТ: Мы нашли "идеальный баланс" между карантинными ограничениями и жизнью страны, - Степанов

Как сообщалось, в Украине за последние сутки зарегистрирован 2141 случай заражения коронавирусом, с начала эпидемии общее их количество заразившихся достигло 121 215.

Автор: 

день рождения (396) карантин (16729) праздник (1691) свадьба (154) Ляшко Виктор (1364) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+7
Абсолютная брехня. Вспішки Ковида происходят исключительно в СМИ после проплаты.
показать весь комментарий
31.08.2020 23:35
+6
А школа - это не массовые контакты?
показать весь комментарий
31.08.2020 23:28
+5
Странно, что в Белоруссии на массовые протесты по 200 тыс людей выходят, и все без масок, и статистика у них не увеличивается. Может коронавирус это сплошная афера.
показать весь комментарий
31.08.2020 23:42
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А школа - это не массовые контакты?
показать весь комментарий
31.08.2020 23:28 Ответить
вы понимаете, что общество должно быть образованным, а без школы это не решить...
показать весь комментарий
31.08.2020 23:33 Ответить
У Вас есть дети школьного возраста?
показать весь комментарий
31.08.2020 23:43 Ответить
я в школе учился сам
показать весь комментарий
31.08.2020 23:51 Ответить
Я не об этом спрашивала.
показать весь комментарий
31.08.2020 23:52 Ответить
Почему? Есть дистанционное образование или онлайн? Я не вижу разницы если ребенок будет под присмотром родителя смотреть он-лайн урок а потом задаст вопросы учителю если ему что-то не понятно. Кстати качество улучшится образования во первых ребенок может несколько раз посмотреть во вторых такие необязательные для ребенка предметы он может меньше внимания уделить. и в третих он может задать вопрос учителю не напрягаясь из-за стеснительности и не желания показатся тупым в глазах окружающих!
показать весь комментарий
01.09.2020 07:00 Ответить
Не знаю как дети к примеру будут учить разговорный английский , который проговаривается в парах в диалогах, и там еще куча нюансов ,дети должны вращаться в обществе , развиваться, а есть еще такие дети как харизматы , любящие внимание, а для них самая важная мотивация - похвала причем при всех- знать, что они лучшие . Вот вам и разница.
показать весь комментарий
01.09.2020 07:59 Ответить
Например визит Зебила в супермаркет без маски.
показать весь комментарий
31.08.2020 23:30 Ответить
Так масові заходи дозволено, крім "червоних" зон.
показать весь комментарий
31.08.2020 23:34 Ответить
Абсолютная брехня. Вспішки Ковида происходят исключительно в СМИ после проплаты.
показать весь комментарий
31.08.2020 23:35 Ответить
т.е. с ваших слов вируса нет а это фейк!?.. ну-ну...
".. до кремационных огненных печей - андрюха верил, что вирус это фейк и выдумка врачей."
показать весь комментарий
31.08.2020 23:47 Ответить
Еще раз для тупых - вспышки Ковида только в СМИ.
показать весь комментарий
31.08.2020 23:51 Ответить
угу.. верим-верим..прям мировой заговор сми!!! вы думаете те люди что заварили эту кашу с ковидом такие же тупые и бездарные как и вы - вбросили фейк в сми и ржут !?
показать весь комментарий
31.08.2020 23:55 Ответить
Для абсолютно безмозглых - вспышки Ковида наблюдаются только в виртуальном пространстве.
показать весь комментарий
01.09.2020 00:05 Ответить
а мрут в реале !? у вас с головой все ок !? (если ты в Киеве живешь то заедь на Оболонь там как раз открыли-перепрофилировали обычную больницу под ковидную - и там уже аншлаг..)
показать весь комментарий
01.09.2020 00:09 Ответить
Тупые дурачки даже не вкурсе данных официальной статистики ----
За 5 місяців 2020 року в Україні померло 240 тисяч осіб, а від коронавірусу всього - 642 особи.
показать весь комментарий
01.09.2020 00:11 Ответить
официальную статистику можешь тасонуть себе в оппу ..скажи мне - почему власть засекретила статистику вообще по смертям!? и сколько умерло от пневмонии людей!? а это ведь не пневмония а ковид.. и как говорили Итальянские врачи зимой - сейчас все смерти в стране связаны только с ковидом - других смертей НЕТ, а есть только 0.001% смертей от старости..
показать весь комментарий
01.09.2020 00:23 Ответить
Объяснить, что сам вирус не убивает - не получится. Пробовала уже.
показать весь комментарий
01.09.2020 00:43 Ответить
Это не суть важно. 240 тысяч против 122 тысяч за тот же период прошлого года. Данных за июнь-июль с фонарем не нашла.
показать весь комментарий
01.09.2020 00:48 Ответить
Вчора родичку хоронили, померла від КОВІДу.
показать весь комментарий
01.09.2020 00:24 Ответить
Тупые дурачки даже не в курсе официальной статистики За 5 місяців 2019 року в Україні померло 122 тисяч осіб. В этом году за тот же период 240 тысяч............. Не ответите ПОЧЕМУ????????
показать весь комментарий
01.09.2020 00:46 Ответить
Ну да! А скоро против твоего бубачьки народ попрьот!) И шо ты нам тогда расскажешь, помойка зельоная?!
показать весь комментарий
31.08.2020 23:35 Ответить
В Украину эту заразу привезли из-за границы,а это значит , что надо было приезжих на 2 недели карантина и тест , коль здоровы - домой, и при начале пандемии в Китае запастись масками , разработать тесты и т д, а это должна сделать была власть , а значит вспышка этой заразы - вина власти.
показать весь комментарий
31.08.2020 23:39 Ответить
Абсолютная глупость. Вы в школе учились?
показать весь комментарий
31.08.2020 23:42 Ответить
да с отличием закончил и школу и институт
показать весь комментарий
31.08.2020 23:49 Ответить
Брехня. Если человек пишет "запастись масками" против вируса, то его потолок это три класса церковно-приходской школы.
показать весь комментарий
31.08.2020 23:50 Ответить
ну это ваше мнение , оно имеет право на жизнь. И где там написано запастись масками против вируса?
показать весь комментарий
31.08.2020 23:53 Ответить
я , к примеру, ее вообще не ношу)
показать весь комментарий
31.08.2020 23:56 Ответить
Ага, а для чего масками надо запасаться? "Че ты фраер сдал назад?"
показать весь комментарий
01.09.2020 00:06 Ответить
погодь , если правительство декларирует, что в них надо ходить - логично, что ними надо обеспечить всех
показать весь комментарий
01.09.2020 00:16 Ответить
Ну да..... оказывается повальное заражение в Италии, Испании и Франции было из-за отсутствия масок и тестов.......... Интересно, а они об этом знают?
показать весь комментарий
31.08.2020 23:45 Ответить
это было из-за того, что туда тоже попала эта зараза, а каким образом - проблемы тех властей.
показать весь комментарий
31.08.2020 23:48 Ответить
Простите засранцев. Не догадались выстроиться вдоль границы и ловить сачками вирусы. А людей при перемещении границы обрабатывать дустом.
показать весь комментарий
31.08.2020 23:54 Ответить
то есть вирус сам перебежал через границу? Кого ловить, какой дуст ? Я все написал, что надо было делать, изначально ж по этому плану пошли, привезя людей с Китая))), ну хватит дуру рубить.
показать весь комментарий
01.09.2020 00:00 Ответить
Просто на абсурд можно ответить только еще большим абсурдом. Отсюда сачки и дуст. Кто у нас высиживал 2 недели обязательного карантина, который кстати ввели практически сразу.? Назар, Вы живете в Украине, не среди немцев или швейцарцев. Италия пострадала больше всех, именно из-за своего менталитета и нежелания придерживаться правил, как и Испания впрочем. Пока жареный петух не клюнул, их загнать невозможно было по домам на карантин. Францию зацепила сильно, так как по югу расположены между Италией и Испанией - сквозной коридор так сказать.
показать весь комментарий
01.09.2020 00:23 Ответить
да Украина не для демократии - 100%, тут нужна диктатура. Да надо было придумать лагеря и туда свозить приезжих и охранять их и т д, я это все понимаю....
показать весь комментарий
01.09.2020 00:30 Ответить
А так как этого делать нельзя - имеем совсем не то, что в Швеции.
показать весь комментарий
01.09.2020 00:36 Ответить
Это не то что нельзя это необходимо было, что б спасти экономику - не было б этого простоя в 3 мес и т д... А так не сделали потому как власть без мозгов, да еще эта болячка открыла много возможностей для коррупции и т д, а теперь нам сцут в уши .......
показать весь комментарий
01.09.2020 08:04 Ответить
Это еще и невозможно было сделать. Банально - разместить некуда то огромное число людей, которые ежедневно прибывали в страну. Даже единичный случай, который Вы привели в пример закончился скандалом и в итоге все просто расползлись по своим весям, буквально за пару-тройку дней.
показать весь комментарий
01.09.2020 10:48 Ответить
Солнышко , все возможно, все невозможное связано в нашей стране с отсутствием желания этим заниматься либо корыстным интересом, властям за это и бабаки платят , что б они думали и решали , а не заганяли страну под плинтус бедности . А скандал этот должны были решить силовые структуры , коих мы кормим , короче , вы мои взгляды не измените. Ковид - стал отличной проверкой для власти - она ее не прошла, имеем кучу последствий ,надо ее менять, хотя я эту власть выбирал.
показать весь комментарий
01.09.2020 12:16 Ответить
Я эту власть не выбирала, но в данном конкретном случае не было ни решения, в рамках демократического государства, а не хунты, ни механизмов и возможностей. Я не могу требовать то, что заведомо невозможно.
показать весь комментарий
01.09.2020 12:38 Ответить
точнее даже не решить скандал, а не допустить его...
показать весь комментарий
01.09.2020 12:17 Ответить
а по поводу болячки, она есть - у меня подруга работает анастезиологом , рассказала многое ....
показать весь комментарий
01.09.2020 08:07 Ответить
Конечно есть, я там ниже привела сравнительные цифры умерших по Украине за 5 месяцев с начала этого года и прошлого. Рост - один к двум.
показать весь комментарий
01.09.2020 10:50 Ответить
За 5 місяців 2020 року в Україні померло 240 тисяч осіб, а від коронавірусу всього - 642 особи.
показать весь комментарий
31.08.2020 23:40 Ответить
Тсс, это нельзя такое писать..
показать весь комментарий
31.08.2020 23:43 Ответить
Это написать можно. Нельзя ни в коем случае писать, что за тот же период прошлого года умерло всего 122 тысячи человек. https://hromadske.ua/posts/naselennya-********-***********-skorochuvatisya-za-5-misyaciv-na-ponad-122-tisyachi
В июле прошлого года ковида не было, так что обвинять в подтасовке и вранье не получится.
показать весь комментарий
01.09.2020 12:46 Ответить
Перша смерть від ускладненть від ковіда в Україні була 13.03.2020. За 5,5 місяців з тих же причин в Україні померло 2605 людей. Причому за минулі 5 діб померлих було 37+50+50+41+35=213. Це в середньому 42,6 на добу.
Це в два рази більше, ніж від туберкульозу і ДТП разом взятих.
показать весь комментарий
01.09.2020 07:42 Ответить
Во *********** !!! .. и чтобы не было массовых мероприятий - мы ***** откроем школы, вузы, детские садики !!! .. я все больше убеждаюсь что во власти работают не идиоты а кацапо-диверсанты которым пох украинский народ и Украина ...
показать весь комментарий
31.08.2020 23:40 Ответить
Но при этом компанией в ресторан сходить, отметить юбилей - ни ни.
показать весь комментарий
31.08.2020 23:55 Ответить
" Крута кава у Хмельницькому! Ароматна і смачна. Перші кафе виходять із карантину, оговтуємося потихеньку від коронавірусної епідемії " (с)
Спалахи COVID-19 відбуваються через масові заходи, - Ляшко - Цензор.НЕТ 1205
показать весь комментарий
31.08.2020 23:42 Ответить
Странно, что в Белоруссии на массовые протесты по 200 тыс людей выходят, и все без масок, и статистика у них не увеличивается. Может коронавирус это сплошная афера.
показать весь комментарий
31.08.2020 23:42 Ответить
"Может" тут не то слово.
показать весь комментарий
31.08.2020 23:46 Ответить
випередив ...))
дійсно дивно - в Білорусі вже місяць масові акції - люди сотнями тисяч збираються ... без масок ... і жодного спалаху вірусу , чомусь , не зафіксовано !
показать весь комментарий
31.08.2020 23:47 Ответить
в РБ никто статистики и тестов не проводит, там сейчас травматологии забиты, короче там ни до Ковида..
показать весь комментарий
31.08.2020 23:50 Ответить
та ладно ... "шила , в мішку , не приховаєш..." - був би спалах захворювання - про це одразу всі б довідались ! А головне - для Луки був би чудовий привід не пускати людей на вулиці ...
Але його нема .
показать весь комментарий
31.08.2020 23:54 Ответить
В США сильно власть сдержала протесты в период карантина ?! А в РБ - аналогично..
показать весь комментарий
31.08.2020 23:58 Ответить
А Вы не заметили, что чем севернее широта, где расположена страна, тем меньше этой заразы? Во всяком случае в Европе этот феномен работает.
показать весь комментарий
31.08.2020 23:59 Ответить
В Білорусі на початок протестів щоденне число навих випадків було 80-100. Зараз стало 180-190. Питання до Вас. Якщо на протести виходило навіть 500тис (насправді, на жаль, менше), то як мало змінитися у них число нових випадків, щоб для 10 млн воно зросло вдвічі?
показать весь комментарий
01.09.2020 07:48 Ответить
Ковидианские хроники ......Вспышка слева!
https://censor.net/video_news/3196737/v_kieve_zafiksirovali_tri_novyh_vspyshki_zabolevaniya_covid19_klichko_video?fbclid=IwAR03nZaCpSu4mGAP4DEyI0C2YDssQau8ZpAwucfzcd-UyO_k7Kz6RxjEyz8
Краткое содержание за 20.05.20 - "Об очагах, обнаруженных в столице за прошедшие сутки. Вспышки заболевания зафиксировали еще в двух общежитиях города. Один на улице Серповой. Второй - на улице Михаила Бойчука", - сказал Кличко.
Так, в общежитии на улице Серповой проживают 340 человек. Среди которых обнаружили трех инфицированных и 7 контактных лиц. Мэр Киева сообщил, что общежития закрыли на карантин. Жителям предоставили медицинское сопровождение. Каждый день - два раза в день - происходит дезинфекция в помещениях общежитий"
Вау! Это же совсем рядом, 100метров! Таки посмотреть не помешает.
Не знаю как в других странах, но в Украине Ковид ******** вспыхивать в церквях, монастырях, интернат-психушках и общагах. С чем это связано доподлинно пока неизвестно, но Бритва Оккамы позволяет нам отсечь версию о сбоях в работе Гугл-карт и прийти к выводу,что жильцы таких сооружений особо интересоваться шо да как у властей не будут, а деньги , выделенные на поддержку Вируса, освоить как-то надо.
Как свидетельствует самый достоверный свидетель вспышка на Серпова проходит так: а) Первый день - скорые с мигалками, менты с мигалками, куева туча непонятного народу б) Второй день (на фото) - палатка под домом плюс противовирусные красно-белые ленты на деревьях. Жильцы ходят туды-сюды молча и без претензий.
В декорациях и режиссуре отчетлива видна наша мелкая жлобоватость и полное пренебрежение зрителем. Сравним с погрузкой погрузчиком манекена под простыней в фуру для трупов в Нью-Йорке. Вспомним фотки верениц гробов из Италии! То настоящее Искусство! А у нас? Просто стыдно, ей-богу......Спалахи COVID-19 відбуваються через масові заходи, - Ляшко - Цензор.НЕТ 2614
показать весь комментарий
31.08.2020 23:48 Ответить
https://censor.net/ru/user/359826

Брехня. Если человек пишет "запастись масками" против вируса, то его потолок это три класса церковно-приходской школы.
https://censor.net/ru/comments/locate/3216860/019214c1-b6a5-71fe-b27f-ea933745bc2bЯкий потолок у людини, що пише "Бритва Оккамы"?
показать весь комментарий
01.09.2020 07:51 Ответить
Кароче, буба понял, что скоро начнуцца массовые мероприятия, а потому и выпустил своего санитарного имбецила. Но мы ему не верим. И нас гораздо больше, чем ты думаешь, клован крыворожеский!)
показать весь комментарий
31.08.2020 23:48 Ответить
Лашко расскажи что там в Белорусси. Сколько уже мильонов умерло от вируса? Ляшко - ты вор, параноик и дебил, как и твой горе президент и прочие шмыгали
показать весь комментарий
01.09.2020 00:15 Ответить
Тут за два тижні кількість виявлених інфікованих збільшилась в чотири рази, 3-4 тис в день. Просто народ був на канікулах, а там бари, ресторани, дискотеки ... .
показать весь комментарий
01.09.2020 00:45 Ответить
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=syayisyique+covid+en+franct https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=syayisyique+covid+en+france
показать весь комментарий
01.09.2020 00:48 Ответить
Під час робочого візиту у Яготин президент Володимир Зеленський взяв участь в урочистому відкритті трансформаторної будки. Про це повідомляє офіційна вайбер-група Яготина.
"Володимир Олександрович приїхав у Яготин всього на дві години в рамках робочої поїздки, а стільки всього встиг, - повідомляє представник яготинського осередку прес-служби Офісу президента Богдан Швед. - Зокрема, Зеленський взяв участь у представленні трьох стратегій розвитку регіону, проінспектував ремонтні та реконструкційні роботи на двадцяти восьми об'єктах в рамках "Великого будівництва", зустрівся з представниками чотириста сорока семи місцевих бізнесів, нагородив державними преміями та нагородами дев'ять тисяч шістдесять шість мешканців міста та відкрив п'ятнадцять нових закладів й інженерних споруд."
Крім того, не на запис камер, Володимир Зеленський намалював розмітку пішоходного переходу.
"Але не всі урочистості пройшли гладко, - розповідає мешканець Яготина Мартин, якому президент не вручив жодної премії. - А все через надмірний поспіх. Так під час відкриття трансформаторної будки замість стрічки Зеленський перерізав електричний кабель. Міський голова Яготина, що також був присутнім на урочистостях з нагоди робочого візиту президента, щоб не виглядати невдячним, перерізав іншу частину того самого кабеля. На щастя, під час інциденту ніхто не постраждав, якщо не брати до уваги жителів прилеглих будинків, які залишились на пів дня без світла."
"Ще ніколи Яготин не зазнавав так багато змін на краще. Безумовно, це були найкращі дві години в історії міста", - резюмував представник яготинського осередку прес-служби Офісу президента
показать весь комментарий
01.09.2020 01:12 Ответить
Спалахи COVID-19 відбуваються через масові заходи, - Ляшко - Цензор.НЕТ 2250
показать весь комментарий
01.09.2020 07:07 Ответить
Запретить употребление спиртного в Украине!
1) отпадут такие мероприятия.
2) меньше станет преступлений "по-пьни".
...
показать весь комментарий
01.09.2020 10:08 Ответить
Та Вы шо? А средняя школа, стало быть, мероприятие индивидуальное, ученик и привидения.
показать весь комментарий
01.09.2020 15:20 Ответить
 
 