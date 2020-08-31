Спалахи COVID-19 відбуваються через масові заходи, - Ляшко

Причиною масових спалахів COVID-19 в Україні є масові заходи, не пов'язані з виробничими процесами.

Про це заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявив в ефірі телеканалу "UA:Перший", інформує Цензор.НЕТ.

"Причиною масових спалахів стають масові заходи. Зокрема, святкування днів народження, весіль або свят, коли з'їжджаються в певне село люди з навколишніх сіл чи міст. І відбуваються великі контакти. І після цього виявляється хтось інфікований - і пішов ланцюжок передачі інфекції", - сказав Ляшко.

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Він зазначив, що зараз головне завдання - запобігти поширенню коронавірусу саме там, де є великі скупчення людей, і де це не пов'язано з виробничими процесами.

Як повідомлялося, в Україні за останню добу зареєстровано 2141 випадок зараження коронавірусом, від початку епідемії загальна кількість тих, що заразилися, досягла 121 215.

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