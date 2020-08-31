УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
6912 відвідувачів онлайн
Новини Коронавірус і карантин
2 228 73

Спалахи COVID-19 відбуваються через масові заходи, - Ляшко

Спалахи COVID-19 відбуваються через масові заходи, - Ляшко

Причиною масових спалахів COVID-19 в Україні є масові заходи, не пов'язані з виробничими процесами.

Про це заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявив в ефірі телеканалу "UA:Перший", інформує Цензор.НЕТ.

"Причиною масових спалахів стають масові заходи. Зокрема, святкування днів народження, весіль або свят, коли з'їжджаються в певне село люди з навколишніх сіл чи міст. І відбуваються великі контакти. І після цього виявляється хтось інфікований - і пішов ланцюжок передачі інфекції", - сказав Ляшко.

Читайте також: Країни повинні розробити плани щодо карантину, виявлення і лікування хворих COVID-19, - глава ВООЗ Гебреєсус

Він зазначив, що зараз головне завдання - запобігти поширенню коронавірусу саме там, де є великі скупчення людей, і де це не пов'язано з виробничими процесами.

Як повідомлялося, в Україні за останню добу зареєстровано 2141 випадок зараження коронавірусом, від початку епідемії загальна кількість тих, що заразилися, досягла 121 215.

Читайте також: Люди зараз ставляться до карантину легковажно, тому ситуація може тільки погіршуватися, - експерт

Автор: 

день народження (119) карантин (18172) свято (682) весілля (76) Ляшко Віктор (1512) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+7
Абсолютная брехня. Вспішки Ковида происходят исключительно в СМИ после проплаты.
показати весь коментар
31.08.2020 23:35
+6
А школа - это не массовые контакты?
показати весь коментар
31.08.2020 23:28
+5
Странно, что в Белоруссии на массовые протесты по 200 тыс людей выходят, и все без масок, и статистика у них не увеличивается. Может коронавирус это сплошная афера.
показати весь коментар
31.08.2020 23:42
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А школа - это не массовые контакты?
показати весь коментар
31.08.2020 23:28 Відповісти
вы понимаете, что общество должно быть образованным, а без школы это не решить...
показати весь коментар
31.08.2020 23:33 Відповісти
У Вас есть дети школьного возраста?
показати весь коментар
31.08.2020 23:43 Відповісти
я в школе учился сам
показати весь коментар
31.08.2020 23:51 Відповісти
Я не об этом спрашивала.
показати весь коментар
31.08.2020 23:52 Відповісти
Почему? Есть дистанционное образование или онлайн? Я не вижу разницы если ребенок будет под присмотром родителя смотреть он-лайн урок а потом задаст вопросы учителю если ему что-то не понятно. Кстати качество улучшится образования во первых ребенок может несколько раз посмотреть во вторых такие необязательные для ребенка предметы он может меньше внимания уделить. и в третих он может задать вопрос учителю не напрягаясь из-за стеснительности и не желания показатся тупым в глазах окружающих!
показати весь коментар
01.09.2020 07:00 Відповісти
Не знаю как дети к примеру будут учить разговорный английский , который проговаривается в парах в диалогах, и там еще куча нюансов ,дети должны вращаться в обществе , развиваться, а есть еще такие дети как харизматы , любящие внимание, а для них самая важная мотивация - похвала причем при всех- знать, что они лучшие . Вот вам и разница.
показати весь коментар
01.09.2020 07:59 Відповісти
Например визит Зебила в супермаркет без маски.
показати весь коментар
31.08.2020 23:30 Відповісти
Так масові заходи дозволено, крім "червоних" зон.
показати весь коментар
31.08.2020 23:34 Відповісти
Абсолютная брехня. Вспішки Ковида происходят исключительно в СМИ после проплаты.
показати весь коментар
31.08.2020 23:35 Відповісти
т.е. с ваших слов вируса нет а это фейк!?.. ну-ну...
".. до кремационных огненных печей - андрюха верил, что вирус это фейк и выдумка врачей."
показати весь коментар
31.08.2020 23:47 Відповісти
Еще раз для тупых - вспышки Ковида только в СМИ.
показати весь коментар
31.08.2020 23:51 Відповісти
угу.. верим-верим..прям мировой заговор сми!!! вы думаете те люди что заварили эту кашу с ковидом такие же тупые и бездарные как и вы - вбросили фейк в сми и ржут !?
показати весь коментар
31.08.2020 23:55 Відповісти
Для абсолютно безмозглых - вспышки Ковида наблюдаются только в виртуальном пространстве.
показати весь коментар
01.09.2020 00:05 Відповісти
а мрут в реале !? у вас с головой все ок !? (если ты в Киеве живешь то заедь на Оболонь там как раз открыли-перепрофилировали обычную больницу под ковидную - и там уже аншлаг..)
показати весь коментар
01.09.2020 00:09 Відповісти
Тупые дурачки даже не вкурсе данных официальной статистики ----
За 5 місяців 2020 року в Україні померло 240 тисяч осіб, а від коронавірусу всього - 642 особи.
показати весь коментар
01.09.2020 00:11 Відповісти
официальную статистику можешь тасонуть себе в оппу ..скажи мне - почему власть засекретила статистику вообще по смертям!? и сколько умерло от пневмонии людей!? а это ведь не пневмония а ковид.. и как говорили Итальянские врачи зимой - сейчас все смерти в стране связаны только с ковидом - других смертей НЕТ, а есть только 0.001% смертей от старости..
показати весь коментар
01.09.2020 00:23 Відповісти
Объяснить, что сам вирус не убивает - не получится. Пробовала уже.
показати весь коментар
01.09.2020 00:43 Відповісти
Это не суть важно. 240 тысяч против 122 тысяч за тот же период прошлого года. Данных за июнь-июль с фонарем не нашла.
показати весь коментар
01.09.2020 00:48 Відповісти
Вчора родичку хоронили, померла від КОВІДу.
показати весь коментар
01.09.2020 00:24 Відповісти
Тупые дурачки даже не в курсе официальной статистики За 5 місяців 2019 року в Україні померло 122 тисяч осіб. В этом году за тот же период 240 тысяч............. Не ответите ПОЧЕМУ????????
показати весь коментар
01.09.2020 00:46 Відповісти
Ну да! А скоро против твоего бубачьки народ попрьот!) И шо ты нам тогда расскажешь, помойка зельоная?!
показати весь коментар
31.08.2020 23:35 Відповісти
В Украину эту заразу привезли из-за границы,а это значит , что надо было приезжих на 2 недели карантина и тест , коль здоровы - домой, и при начале пандемии в Китае запастись масками , разработать тесты и т д, а это должна сделать была власть , а значит вспышка этой заразы - вина власти.
показати весь коментар
31.08.2020 23:39 Відповісти
Абсолютная глупость. Вы в школе учились?
показати весь коментар
31.08.2020 23:42 Відповісти
да с отличием закончил и школу и институт
показати весь коментар
31.08.2020 23:49 Відповісти
Брехня. Если человек пишет "запастись масками" против вируса, то его потолок это три класса церковно-приходской школы.
показати весь коментар
31.08.2020 23:50 Відповісти
ну это ваше мнение , оно имеет право на жизнь. И где там написано запастись масками против вируса?
показати весь коментар
31.08.2020 23:53 Відповісти
я , к примеру, ее вообще не ношу)
показати весь коментар
31.08.2020 23:56 Відповісти
Ага, а для чего масками надо запасаться? "Че ты фраер сдал назад?"
показати весь коментар
01.09.2020 00:06 Відповісти
погодь , если правительство декларирует, что в них надо ходить - логично, что ними надо обеспечить всех
показати весь коментар
01.09.2020 00:16 Відповісти
Ну да..... оказывается повальное заражение в Италии, Испании и Франции было из-за отсутствия масок и тестов.......... Интересно, а они об этом знают?
показати весь коментар
31.08.2020 23:45 Відповісти
это было из-за того, что туда тоже попала эта зараза, а каким образом - проблемы тех властей.
показати весь коментар
31.08.2020 23:48 Відповісти
Простите засранцев. Не догадались выстроиться вдоль границы и ловить сачками вирусы. А людей при перемещении границы обрабатывать дустом.
показати весь коментар
31.08.2020 23:54 Відповісти
то есть вирус сам перебежал через границу? Кого ловить, какой дуст ? Я все написал, что надо было делать, изначально ж по этому плану пошли, привезя людей с Китая))), ну хватит дуру рубить.
показати весь коментар
01.09.2020 00:00 Відповісти
Просто на абсурд можно ответить только еще большим абсурдом. Отсюда сачки и дуст. Кто у нас высиживал 2 недели обязательного карантина, который кстати ввели практически сразу.? Назар, Вы живете в Украине, не среди немцев или швейцарцев. Италия пострадала больше всех, именно из-за своего менталитета и нежелания придерживаться правил, как и Испания впрочем. Пока жареный петух не клюнул, их загнать невозможно было по домам на карантин. Францию зацепила сильно, так как по югу расположены между Италией и Испанией - сквозной коридор так сказать.
показати весь коментар
01.09.2020 00:23 Відповісти
да Украина не для демократии - 100%, тут нужна диктатура. Да надо было придумать лагеря и туда свозить приезжих и охранять их и т д, я это все понимаю....
показати весь коментар
01.09.2020 00:30 Відповісти
А так как этого делать нельзя - имеем совсем не то, что в Швеции.
показати весь коментар
01.09.2020 00:36 Відповісти
Это не то что нельзя это необходимо было, что б спасти экономику - не было б этого простоя в 3 мес и т д... А так не сделали потому как власть без мозгов, да еще эта болячка открыла много возможностей для коррупции и т д, а теперь нам сцут в уши .......
показати весь коментар
01.09.2020 08:04 Відповісти
Это еще и невозможно было сделать. Банально - разместить некуда то огромное число людей, которые ежедневно прибывали в страну. Даже единичный случай, который Вы привели в пример закончился скандалом и в итоге все просто расползлись по своим весям, буквально за пару-тройку дней.
показати весь коментар
01.09.2020 10:48 Відповісти
Солнышко , все возможно, все невозможное связано в нашей стране с отсутствием желания этим заниматься либо корыстным интересом, властям за это и бабаки платят , что б они думали и решали , а не заганяли страну под плинтус бедности . А скандал этот должны были решить силовые структуры , коих мы кормим , короче , вы мои взгляды не измените. Ковид - стал отличной проверкой для власти - она ее не прошла, имеем кучу последствий ,надо ее менять, хотя я эту власть выбирал.
показати весь коментар
01.09.2020 12:16 Відповісти
Я эту власть не выбирала, но в данном конкретном случае не было ни решения, в рамках демократического государства, а не хунты, ни механизмов и возможностей. Я не могу требовать то, что заведомо невозможно.
показати весь коментар
01.09.2020 12:38 Відповісти
точнее даже не решить скандал, а не допустить его...
показати весь коментар
01.09.2020 12:17 Відповісти
а по поводу болячки, она есть - у меня подруга работает анастезиологом , рассказала многое ....
показати весь коментар
01.09.2020 08:07 Відповісти
Конечно есть, я там ниже привела сравнительные цифры умерших по Украине за 5 месяцев с начала этого года и прошлого. Рост - один к двум.
показати весь коментар
01.09.2020 10:50 Відповісти
За 5 місяців 2020 року в Україні померло 240 тисяч осіб, а від коронавірусу всього - 642 особи.
показати весь коментар
31.08.2020 23:40 Відповісти
Тсс, это нельзя такое писать..
показати весь коментар
31.08.2020 23:43 Відповісти
Это написать можно. Нельзя ни в коем случае писать, что за тот же период прошлого года умерло всего 122 тысячи человек. https://hromadske.ua/posts/naselennya-********-***********-skorochuvatisya-za-5-misyaciv-na-ponad-122-tisyachi
В июле прошлого года ковида не было, так что обвинять в подтасовке и вранье не получится.
показати весь коментар
01.09.2020 12:46 Відповісти
Перша смерть від ускладненть від ковіда в Україні була 13.03.2020. За 5,5 місяців з тих же причин в Україні померло 2605 людей. Причому за минулі 5 діб померлих було 37+50+50+41+35=213. Це в середньому 42,6 на добу.
Це в два рази більше, ніж від туберкульозу і ДТП разом взятих.
показати весь коментар
01.09.2020 07:42 Відповісти
Во *********** !!! .. и чтобы не было массовых мероприятий - мы ***** откроем школы, вузы, детские садики !!! .. я все больше убеждаюсь что во власти работают не идиоты а кацапо-диверсанты которым пох украинский народ и Украина ...
показати весь коментар
31.08.2020 23:40 Відповісти
Но при этом компанией в ресторан сходить, отметить юбилей - ни ни.
показати весь коментар
31.08.2020 23:55 Відповісти
" Крута кава у Хмельницькому! Ароматна і смачна. Перші кафе виходять із карантину, оговтуємося потихеньку від коронавірусної епідемії " (с)
Спалахи COVID-19 відбуваються через масові заходи, - Ляшко - Цензор.НЕТ 1205
показати весь коментар
31.08.2020 23:42 Відповісти
Странно, что в Белоруссии на массовые протесты по 200 тыс людей выходят, и все без масок, и статистика у них не увеличивается. Может коронавирус это сплошная афера.
показати весь коментар
31.08.2020 23:42 Відповісти
"Может" тут не то слово.
показати весь коментар
31.08.2020 23:46 Відповісти
випередив ...))
дійсно дивно - в Білорусі вже місяць масові акції - люди сотнями тисяч збираються ... без масок ... і жодного спалаху вірусу , чомусь , не зафіксовано !
показати весь коментар
31.08.2020 23:47 Відповісти
в РБ никто статистики и тестов не проводит, там сейчас травматологии забиты, короче там ни до Ковида..
показати весь коментар
31.08.2020 23:50 Відповісти
та ладно ... "шила , в мішку , не приховаєш..." - був би спалах захворювання - про це одразу всі б довідались ! А головне - для Луки був би чудовий привід не пускати людей на вулиці ...
Але його нема .
показати весь коментар
31.08.2020 23:54 Відповісти
В США сильно власть сдержала протесты в период карантина ?! А в РБ - аналогично..
показати весь коментар
31.08.2020 23:58 Відповісти
А Вы не заметили, что чем севернее широта, где расположена страна, тем меньше этой заразы? Во всяком случае в Европе этот феномен работает.
показати весь коментар
31.08.2020 23:59 Відповісти
В Білорусі на початок протестів щоденне число навих випадків було 80-100. Зараз стало 180-190. Питання до Вас. Якщо на протести виходило навіть 500тис (насправді, на жаль, менше), то як мало змінитися у них число нових випадків, щоб для 10 млн воно зросло вдвічі?
показати весь коментар
01.09.2020 07:48 Відповісти
Ковидианские хроники ......Вспышка слева!
https://censor.net/video_news/3196737/v_kieve_zafiksirovali_tri_novyh_vspyshki_zabolevaniya_covid19_klichko_video?fbclid=IwAR03nZaCpSu4mGAP4DEyI0C2YDssQau8ZpAwucfzcd-UyO_k7Kz6RxjEyz8
Краткое содержание за 20.05.20 - "Об очагах, обнаруженных в столице за прошедшие сутки. Вспышки заболевания зафиксировали еще в двух общежитиях города. Один на улице Серповой. Второй - на улице Михаила Бойчука", - сказал Кличко.
Так, в общежитии на улице Серповой проживают 340 человек. Среди которых обнаружили трех инфицированных и 7 контактных лиц. Мэр Киева сообщил, что общежития закрыли на карантин. Жителям предоставили медицинское сопровождение. Каждый день - два раза в день - происходит дезинфекция в помещениях общежитий"
Вау! Это же совсем рядом, 100метров! Таки посмотреть не помешает.
Не знаю как в других странах, но в Украине Ковид ******** вспыхивать в церквях, монастырях, интернат-психушках и общагах. С чем это связано доподлинно пока неизвестно, но Бритва Оккамы позволяет нам отсечь версию о сбоях в работе Гугл-карт и прийти к выводу,что жильцы таких сооружений особо интересоваться шо да как у властей не будут, а деньги , выделенные на поддержку Вируса, освоить как-то надо.
Как свидетельствует самый достоверный свидетель вспышка на Серпова проходит так: а) Первый день - скорые с мигалками, менты с мигалками, куева туча непонятного народу б) Второй день (на фото) - палатка под домом плюс противовирусные красно-белые ленты на деревьях. Жильцы ходят туды-сюды молча и без претензий.
В декорациях и режиссуре отчетлива видна наша мелкая жлобоватость и полное пренебрежение зрителем. Сравним с погрузкой погрузчиком манекена под простыней в фуру для трупов в Нью-Йорке. Вспомним фотки верениц гробов из Италии! То настоящее Искусство! А у нас? Просто стыдно, ей-богу......Спалахи COVID-19 відбуваються через масові заходи, - Ляшко - Цензор.НЕТ 2614
показати весь коментар
31.08.2020 23:48 Відповісти
https://censor.net/ru/user/359826

Брехня. Если человек пишет "запастись масками" против вируса, то его потолок это три класса церковно-приходской школы.
https://censor.net/ru/comments/locate/3216860/019214c1-b6a5-71fe-b27f-ea933745bc2bЯкий потолок у людини, що пише "Бритва Оккамы"?
показати весь коментар
01.09.2020 07:51 Відповісти
Кароче, буба понял, что скоро начнуцца массовые мероприятия, а потому и выпустил своего санитарного имбецила. Но мы ему не верим. И нас гораздо больше, чем ты думаешь, клован крыворожеский!)
показати весь коментар
31.08.2020 23:48 Відповісти
Лашко расскажи что там в Белорусси. Сколько уже мильонов умерло от вируса? Ляшко - ты вор, параноик и дебил, как и твой горе президент и прочие шмыгали
показати весь коментар
01.09.2020 00:15 Відповісти
Тут за два тижні кількість виявлених інфікованих збільшилась в чотири рази, 3-4 тис в день. Просто народ був на канікулах, а там бари, ресторани, дискотеки ... .
показати весь коментар
01.09.2020 00:45 Відповісти
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=syayisyique+covid+en+franct https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=syayisyique+covid+en+france
показати весь коментар
01.09.2020 00:48 Відповісти
Під час робочого візиту у Яготин президент Володимир Зеленський взяв участь в урочистому відкритті трансформаторної будки. Про це повідомляє офіційна вайбер-група Яготина.
"Володимир Олександрович приїхав у Яготин всього на дві години в рамках робочої поїздки, а стільки всього встиг, - повідомляє представник яготинського осередку прес-служби Офісу президента Богдан Швед. - Зокрема, Зеленський взяв участь у представленні трьох стратегій розвитку регіону, проінспектував ремонтні та реконструкційні роботи на двадцяти восьми об'єктах в рамках "Великого будівництва", зустрівся з представниками чотириста сорока семи місцевих бізнесів, нагородив державними преміями та нагородами дев'ять тисяч шістдесять шість мешканців міста та відкрив п'ятнадцять нових закладів й інженерних споруд."
Крім того, не на запис камер, Володимир Зеленський намалював розмітку пішоходного переходу.
"Але не всі урочистості пройшли гладко, - розповідає мешканець Яготина Мартин, якому президент не вручив жодної премії. - А все через надмірний поспіх. Так під час відкриття трансформаторної будки замість стрічки Зеленський перерізав електричний кабель. Міський голова Яготина, що також був присутнім на урочистостях з нагоди робочого візиту президента, щоб не виглядати невдячним, перерізав іншу частину того самого кабеля. На щастя, під час інциденту ніхто не постраждав, якщо не брати до уваги жителів прилеглих будинків, які залишились на пів дня без світла."
"Ще ніколи Яготин не зазнавав так багато змін на краще. Безумовно, це були найкращі дві години в історії міста", - резюмував представник яготинського осередку прес-служби Офісу президента
показати весь коментар
01.09.2020 01:12 Відповісти
Спалахи COVID-19 відбуваються через масові заходи, - Ляшко - Цензор.НЕТ 2250
показати весь коментар
01.09.2020 07:07 Відповісти
Запретить употребление спиртного в Украине!
1) отпадут такие мероприятия.
2) меньше станет преступлений "по-пьни".
...
показати весь коментар
01.09.2020 10:08 Відповісти
Та Вы шо? А средняя школа, стало быть, мероприятие индивидуальное, ученик и привидения.
показати весь коментар
01.09.2020 15:20 Відповісти
 
 