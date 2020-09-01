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Новости Коронавирус и карантин
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Разумков про решение КСУ о незаконности карантина: не стоит искать виновных

Разумков про решение КСУ о незаконности карантина: не стоит искать виновных

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков посоветовал не искать виновных в том, что некоторые положения постановления Кабинета министров о карантине из-за пандемии COVID-19 оказались неконституционными.

Об этом Разумков заявил в эфире ток-шоу "Свобода слова" на телеканале ICTV, информирует Цензор.НЕТ.

Спикер парламента считает поиск виновных "не совсем корректным", поскольку в условиях, похожих на пандемию COVID-19, до сих пор не приходилось работать ни одной власти "не только в Украине, но и, пожалуй, в мире".

"Как показывает практика, в начале борьбы с коронавирусом все отработали достаточно эффективно. Кто-то лучше, кто-то немножко хуже. Но все сделали те первоочередные шаги, которые не позволили развиваться эпидемии так, как она развивалась в Испании, в Италии, во многих других странах мира и Европы в частности", - сказал Разумков.

Читайте на Цензор.НЕТ: КС признал неконституционным отдельные положения постановления о карантинных ограничениях в Украине, - СМИ

По его словам, вместо поиска виновных, стоит "взять (решение КСУ. - Ред.) во внимание и больше не совершать тех ошибок, которые были сделаны".

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, Конституционный Суд 28 августа признал неконституционными некоторые положения постановления Кабинета министров о карантине в Украине, введенном в связи с эпидемией коронавирусной болезни COVID-19.

Также на Цензор.НЕТ: Мы нашли "идеальный баланс" между карантинными ограничениями и жизнью страны, - Степанов

Автор: 

карантин (16729) Конституция (2236) КС (2248) Разумков Дмитрий (1520) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+12
как это не стоит? а кто ответит за икое вирусобесие? кто ответит за потери от этой дибильной дурилки народа Украины? Кто будет возмещать штраф за т.н. карантин? Опять Зинка?
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01.09.2020 01:40
+12
Бреше Разумков. Українська влада працювала неефективно.
Винних у порушенні прав людини потрібно знайти і покарати.
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01.09.2020 01:42
+6
не виноватая я он сам пришел. Кто ищет виновных в Швеции, Беларусии, Туркмении,Кубе. К ним карантин не приходил и надуманых проблем нет. Но степаша за весь мир пережиавет каждый день . Весь вопрос кому это выгодно?
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01.09.2020 02:51
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как это не стоит? а кто ответит за икое вирусобесие? кто ответит за потери от этой дибильной дурилки народа Украины? Кто будет возмещать штраф за т.н. карантин? Опять Зинка?
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01.09.2020 01:40 Ответить
На человеке который говорит, что не стоит обращать внимания на неконституционность действий Зе!власти можно ставить крест. Это существо, разумков, никогда больше не должен попасть во власть.
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01.09.2020 09:04 Ответить
Бреше Разумков. Українська влада працювала неефективно.
Винних у порушенні прав людини потрібно знайти і покарати.
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01.09.2020 01:42 Ответить
не виноватая я он сам пришел. Кто ищет виновных в Швеции, Беларусии, Туркмении,Кубе. К ним карантин не приходил и надуманых проблем нет. Но степаша за весь мир пережиавет каждый день . Весь вопрос кому это выгодно?
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01.09.2020 02:51 Ответить
в америке скандал начался . оказалось .что количество короновирусных завышено - в сотни раз
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01.09.2020 10:00 Ответить
и воз убрал слово пандемия из официальных сообщений . теперь пишут - о вспышке заболевания
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01.09.2020 10:09 Ответить
"Кому я должен - всем прощаю"
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01.09.2020 02:53 Ответить
перевожу - зебикам по на законы...
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01.09.2020 03:50 Ответить
Вот такие короткие, но очень показательные заявления, как сделал разумков, выдают всё их беззаконное и преступное нутро с головой. Им действительно по на законы. Они их нарушали, нарушают и будут нарушать. И что характерно, никакой реакции никого на это не последует, хотя по идее такое заявление полностью дискредитирует сделавшего его. Общество, все уже привыкли к нигилизму тех, кто пролез во власть.
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01.09.2020 09:08 Ответить
Дал понять,не рассчитывайте на возмещение убытков по суду.Вышло как с войной-вроде есть,а вроде-нет.
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01.09.2020 07:16 Ответить
Я знаю хто виновен. И искать не надо. Бубочка, начиная с избиения жителей Новых Санжар.
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01.09.2020 07:29 Ответить
А шо там кого то побили?
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01.09.2020 07:47 Ответить
простите господин раз умков,пришли четверо с наганами,в кожанках...КСУ это те кто погулять вышел или где ? А ежели Господь спустится на землю и ...Ясно только одно,вас сюда не Господь послал,а таваришчь сатана.
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01.09.2020 07:54 Ответить
Спокуха, пацаны! Правило гласит: Был бы человек, а статья найдется.
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01.09.2020 08:24 Ответить
А что, нарушение Основного Закона Украины теперь только поощряется? Или это касается только ЗЕшоблы?
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01.09.2020 09:45 Ответить
Только идиот может надеяться втиснуть всё разнообразие мира в законы. У правительства задача - ограничить распространение вируса. У КС - показать свою нужность и оправдать неадекватную зарплату.
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01.09.2020 09:45 Ответить
Ты наверное нехило наварился во время дурантина? Ничего, скоро отчаяние и к тебе в дом заглянет
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01.09.2020 13:16 Ответить
Довели страну до ***, и никто не виноват! (и коронавирус здесь не причем)
Может - плохому танцору ....
Значит нужно их оскопить!
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01.09.2020 10:04 Ответить
який скромний цей ... разумков !
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01.09.2020 10:28 Ответить
Якщо не конвертуємо "політичну відповідальність" у фізичну, все так і залишиться
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01.09.2020 10:30 Ответить
Судья:
- подсудимый признается виновным в изнасиловании...
Мама подсудимого:
- давайте не будем искать виновных!
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01.09.2020 13:12 Ответить
 
 