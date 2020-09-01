Разумков про решение КСУ о незаконности карантина: не стоит искать виновных

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков посоветовал не искать виновных в том, что некоторые положения постановления Кабинета министров о карантине из-за пандемии COVID-19 оказались неконституционными.

Об этом Разумков заявил в эфире ток-шоу "Свобода слова" на телеканале ICTV, информирует Цензор.НЕТ.

Спикер парламента считает поиск виновных "не совсем корректным", поскольку в условиях, похожих на пандемию COVID-19, до сих пор не приходилось работать ни одной власти "не только в Украине, но и, пожалуй, в мире".

"Как показывает практика, в начале борьбы с коронавирусом все отработали достаточно эффективно. Кто-то лучше, кто-то немножко хуже. Но все сделали те первоочередные шаги, которые не позволили развиваться эпидемии так, как она развивалась в Испании, в Италии, во многих других странах мира и Европы в частности", - сказал Разумков.

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По его словам, вместо поиска виновных, стоит "взять (решение КСУ. - Ред.) во внимание и больше не совершать тех ошибок, которые были сделаны".

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, Конституционный Суд 28 августа признал неконституционными некоторые положения постановления Кабинета министров о карантине в Украине, введенном в связи с эпидемией коронавирусной болезни COVID-19.

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