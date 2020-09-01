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Новини Коронавірус і карантин
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Разумков про рішення КСУ щодо незаконності карантину: не варто шукати винних

Разумков про рішення КСУ щодо незаконності карантину: не варто шукати винних

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков порадив не шукати винних у тому, що деякі положення постанови Кабінету Міністрів про карантин через пандемію COVID-19 виявилися неконституційними.

Про це Разумков заявив в ефірі ток-шоу "Свобода слова" на телеканалі ICTV, інформує Цензор.НЕТ.

Спікер парламенту вважає пошук винних "не зовсім коректним", оскільки в умовах, схожих на пандемію COVID-19, досі не доводилося працювати жодній владі "не тільки в Україні, а й, мабуть, у світі".

"Як показує практика, на початку боротьби з коронавірусом усі відпрацювали доволі ефективно. Хтось краще, хтось трошки гірше. Але всі здійснили ті першочергові кроки, які не дозволили розвиватися епідемії так, як вона розвивалася в Іспанії, в Італії, у багатьох інших країнах світу і Європи зокрема", - сказав Разумков.

За його словами, замість пошуку винних, варто "взяти (рішення КСУ. - Ред.) до уваги і більше не робити тих помилок, які були зроблені".

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, Конституційний Суд 28 серпня визнав неконституційними деякі положення постанови Кабінету Міністрів про карантин в Україні, запроваджений у зв'язку з епідемією коронавірусної хвороби COVID-19.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ми знайшли "ідеальний баланс" між карантинними обмеженнями й життям країни, - Степанов

Автор: 

карантин (18172) Конституція (548) КС (1427) Разумков Дмитро (1526) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+12
как это не стоит? а кто ответит за икое вирусобесие? кто ответит за потери от этой дибильной дурилки народа Украины? Кто будет возмещать штраф за т.н. карантин? Опять Зинка?
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01.09.2020 01:40
+12
Бреше Разумков. Українська влада працювала неефективно.
Винних у порушенні прав людини потрібно знайти і покарати.
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01.09.2020 01:42
+6
не виноватая я он сам пришел. Кто ищет виновных в Швеции, Беларусии, Туркмении,Кубе. К ним карантин не приходил и надуманых проблем нет. Но степаша за весь мир пережиавет каждый день . Весь вопрос кому это выгодно?
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01.09.2020 02:51
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как это не стоит? а кто ответит за икое вирусобесие? кто ответит за потери от этой дибильной дурилки народа Украины? Кто будет возмещать штраф за т.н. карантин? Опять Зинка?
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01.09.2020 01:40 Відповісти
На человеке который говорит, что не стоит обращать внимания на неконституционность действий Зе!власти можно ставить крест. Это существо, разумков, никогда больше не должен попасть во власть.
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01.09.2020 09:04 Відповісти
Бреше Разумков. Українська влада працювала неефективно.
Винних у порушенні прав людини потрібно знайти і покарати.
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01.09.2020 01:42 Відповісти
не виноватая я он сам пришел. Кто ищет виновных в Швеции, Беларусии, Туркмении,Кубе. К ним карантин не приходил и надуманых проблем нет. Но степаша за весь мир пережиавет каждый день . Весь вопрос кому это выгодно?
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01.09.2020 02:51 Відповісти
в америке скандал начался . оказалось .что количество короновирусных завышено - в сотни раз
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01.09.2020 10:00 Відповісти
и воз убрал слово пандемия из официальных сообщений . теперь пишут - о вспышке заболевания
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01.09.2020 10:09 Відповісти
"Кому я должен - всем прощаю"
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01.09.2020 02:53 Відповісти
перевожу - зебикам по на законы...
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01.09.2020 03:50 Відповісти
Вот такие короткие, но очень показательные заявления, как сделал разумков, выдают всё их беззаконное и преступное нутро с головой. Им действительно по на законы. Они их нарушали, нарушают и будут нарушать. И что характерно, никакой реакции никого на это не последует, хотя по идее такое заявление полностью дискредитирует сделавшего его. Общество, все уже привыкли к нигилизму тех, кто пролез во власть.
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01.09.2020 09:08 Відповісти
Дал понять,не рассчитывайте на возмещение убытков по суду.Вышло как с войной-вроде есть,а вроде-нет.
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01.09.2020 07:16 Відповісти
Я знаю хто виновен. И искать не надо. Бубочка, начиная с избиения жителей Новых Санжар.
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01.09.2020 07:29 Відповісти
А шо там кого то побили?
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01.09.2020 07:47 Відповісти
простите господин раз умков,пришли четверо с наганами,в кожанках...КСУ это те кто погулять вышел или где ? А ежели Господь спустится на землю и ...Ясно только одно,вас сюда не Господь послал,а таваришчь сатана.
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01.09.2020 07:54 Відповісти
Спокуха, пацаны! Правило гласит: Был бы человек, а статья найдется.
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01.09.2020 08:24 Відповісти
А что, нарушение Основного Закона Украины теперь только поощряется? Или это касается только ЗЕшоблы?
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01.09.2020 09:45 Відповісти
Только идиот может надеяться втиснуть всё разнообразие мира в законы. У правительства задача - ограничить распространение вируса. У КС - показать свою нужность и оправдать неадекватную зарплату.
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01.09.2020 09:45 Відповісти
Ты наверное нехило наварился во время дурантина? Ничего, скоро отчаяние и к тебе в дом заглянет
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01.09.2020 13:16 Відповісти
Довели страну до ***, и никто не виноват! (и коронавирус здесь не причем)
Может - плохому танцору ....
Значит нужно их оскопить!
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01.09.2020 10:04 Відповісти
який скромний цей ... разумков !
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01.09.2020 10:28 Відповісти
Якщо не конвертуємо "політичну відповідальність" у фізичну, все так і залишиться
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01.09.2020 10:30 Відповісти
Судья:
- подсудимый признается виновным в изнасиловании...
Мама подсудимого:
- давайте не будем искать виновных!
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01.09.2020 13:12 Відповісти
 
 