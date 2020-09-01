Разумков про рішення КСУ щодо незаконності карантину: не варто шукати винних
Голова Верховної Ради Дмитро Разумков порадив не шукати винних у тому, що деякі положення постанови Кабінету Міністрів про карантин через пандемію COVID-19 виявилися неконституційними.
Про це Разумков заявив в ефірі ток-шоу "Свобода слова" на телеканалі ICTV, інформує Цензор.НЕТ.
Спікер парламенту вважає пошук винних "не зовсім коректним", оскільки в умовах, схожих на пандемію COVID-19, досі не доводилося працювати жодній владі "не тільки в Україні, а й, мабуть, у світі".
"Як показує практика, на початку боротьби з коронавірусом усі відпрацювали доволі ефективно. Хтось краще, хтось трошки гірше. Але всі здійснили ті першочергові кроки, які не дозволили розвиватися епідемії так, як вона розвивалася в Іспанії, в Італії, у багатьох інших країнах світу і Європи зокрема", - сказав Разумков.
За його словами, замість пошуку винних, варто "взяти (рішення КСУ. - Ред.) до уваги і більше не робити тих помилок, які були зроблені".
Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, Конституційний Суд 28 серпня визнав неконституційними деякі положення постанови Кабінету Міністрів про карантин в Україні, запроваджений у зв'язку з епідемією коронавірусної хвороби COVID-19.
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Винних у порушенні прав людини потрібно знайти і покарати.
Может - плохому танцору ....
Значит нужно их оскопить!
- подсудимый признается виновным в изнасиловании...
Мама подсудимого:
- давайте не будем искать виновных!