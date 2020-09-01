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Среди военнослужащих США больше сторонников Байдена, а не Трампа, - опрос

Среди военнослужащих США больше сторонников Байдена, а не Трампа, - опрос

Лишь 37,4% действующих военнослужащих США поддерживают переизбрание нынешнего президента страны Дональда Трампа на выборах в ноябре. За кандидатуру Джо Байдена выступают 43,1% военных.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного по заказу издания The Military Times и Института по делам семей ветеранов и военнослужащих при Университете в Сиракузах (штат Нью-Йорк, США). Цензор.НЕТ сообщает об этом со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Согласно данным опроса, половина его участников отрицательно относятся к взглядам Трампа, а 42% резко их не одобряют, в то время как противоположного мнения придерживаются 38% опрошенных.

В опросе, который был проведен перед Республиканским и Демократическим съездами, приняли участие 1018 человек, в основном из числа карьерных военнослужащих.

Читайте на Цензор.НЕТ: В случае моей победы на выборах Украина получит летальное вооружение, - Байден

Наблюдатели напоминают, что ранее Трамп заявлял о том, что он пользуется сильной поддержкой среди военных, и говорил о намерении увеличить финансирование Пентагона. Однако ситуацию омрачили частые споры с руководством министерства обороны, в частности с Джимом Мэттисом, который ушел в отставку с поста главы ведомства в 2018 году, а также политические разногласия с нынешним министром обороны Марком Эспером и главой объединенного комитета начальников штабов генералом Марком Милли.

Также на Цензор.НЕТ: Только сила остановит беспорядки в городах, которыми управляют демократы, - Трамп

Автор: 

Байден Джо (2785) США (26454) Трамп Дональд (5113)


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Топ комментарии
+5
Потому, что именно они его грохнут.
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01.09.2020 01:53
+5
Будет смешно, если всё закончится совсем не так, а, например, он просто кокса перенюхает и выпрыгнет в окно. Или с толчка свалится и голову разобьёт. Или Ленка застанет с мендельшей и качалкой башку проломит. И вся страна сначала скажет "да как же он вот так мля?", а потом вздохнёт с облегчением, махнёт рукой и пойдёт выбирать Медведчука, потому, что Гордон по телевизору сказал.
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01.09.2020 02:14
+4
Потому, что они за него проголосовали, а он на них ссыт из бронированного лимузина?
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01.09.2020 01:52
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А среди военнослужащих ЗСУ больше сторонников Зеленского чем Порошенка. И чё?
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01.09.2020 01:47 Ответить
Как думаешь, почему ЗЕ боится наших ветеранов АТО, добровольцев и военных?
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01.09.2020 01:49 Ответить
Потому, что они за него проголосовали, а он на них ссыт из бронированного лимузина?
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01.09.2020 01:52 Ответить
Потому, что именно они его грохнут.
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01.09.2020 01:53 Ответить
Когда Зебил, катясь с горки в пропасть, наберёт достаточную для взлёта в Ростов скорость, к нему будет стоять очередь, чтоб его грохнуть. И доблестные вояки будут даже не в первой пятёрке . Кроме того им будет немного некогда.
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01.09.2020 01:55 Ответить
Среднестатистический хомячек жопу от кресла не оторвет и убить может максимум таракана, ползающего у него на кухне.
73% от войны устали, сидя у телевизоров, если что.
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01.09.2020 01:58 Ответить
Я не про хомячков. В єтом я с вами полностью согласен.
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01.09.2020 01:59 Ответить
Убивают чаще те, кому это проще делать. Скажем так, те, кто это уже много раз делал.

Те, кто этого никогда не делал, предпочтут плакатики, шарики, розовых пони и позитивчик перед строем людей, которые пришли их убивать и калечить.
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01.09.2020 02:03 Ответить
Совершенно справедливо. Я просто о том, что у вояк нет монополии на убийство. Да, во время заварушки они оперируют большими масштабами, но, чтоб напоить чаем с полонием одного неудавшегося клоуна,или там, начитавшись "Над пропастью во ржи" засесть в окне книжного склада со всеми вытекающими, для этого танковых батальонов не надо.
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01.09.2020 02:07 Ответить
Согласен.
Но по статистике президентов обычно убивают не случайные дураки с ружьями. Дураки с ружьями потом за это отдуваются.
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01.09.2020 02:10 Ответить
Будет смешно, если всё закончится совсем не так, а, например, он просто кокса перенюхает и выпрыгнет в окно. Или с толчка свалится и голову разобьёт. Или Ленка застанет с мендельшей и качалкой башку проломит. И вся страна сначала скажет "да как же он вот так мля?", а потом вздохнёт с облегчением, махнёт рукой и пойдёт выбирать Медведчука, потому, что Гордон по телевизору сказал.
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01.09.2020 02:14 Ответить
дураки из ружья Каркано 6.5 мм не стреляют
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01.09.2020 06:26 Ответить
Его свои же в унитаз сольют. Те, кого он считал друзьями.
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01.09.2020 02:09 Ответить
А вот это возможно. Среди них бандюков хватает. Один Коломой чего стоит...

Поэтому, кстати, их ЗЕлупок тоже боится. Походу он вобще только мамы Римы не боится.
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01.09.2020 02:11 Ответить
Типичная инсценировка диалога между двумя представителями одного лагеря - рашистского.
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01.09.2020 07:06 Ответить
Чому рашистського ?
Ви вважаєте, що усі укр. виборці поважають Зе ??
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01.09.2020 10:57 Ответить
Ослабление Украиньі изнутри - одна из целей рашистской пропагандьі. Два ее представителя єто продемонстрировали своим подставньім "диалогом".
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01.09.2020 12:22 Ответить
Чувак, ты такой же обдолбленый, как и твой зелёный **********?
Где ты увидел пропаганду?
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01.09.2020 14:29 Ответить
Може хтось і голосував, але більшість навряд чи ...
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01.09.2020 10:56 Ответить
На эту тему есть результаты голосования по округам.
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01.09.2020 14:31 Ответить
Хм...
Этого может быть достаточно, если дела пойдут совсем плохо.

У Пиночета среди хомячков сторонников было не много. Но главное, что армия была на его стороне.
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01.09.2020 01:48 Ответить
Генералитет давно настроен против Рыжего, еще до увольнения Бешеного Пса.
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01.09.2020 01:52 Ответить
А это для Рыжего очень нехорошо. Генералитет в нормальных странах - это элита. А элита в нормальных странах формирует мнение.

Это у нас генералитет - это пузатые дядьки с лампасами, мало чем отличающиеся от среднестатистического жлоба. А мнение формирует колбаса и ржака.
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01.09.2020 01:55 Ответить
Да ничего они у нас в Штатах не формируют. Критерии здесь совсем другие: экономика и безопасность - в первую очередь, если речь о Swing states. Остальные, как правило, голосуют "за своих", хотя исключения могут быть пpи каких-то нестандартных ситуациях.
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01.09.2020 06:09 Ответить
Насчет "безопасности" Трамп явно преуспел.
Полицейский произвол, погромы и угрозы ввести ту самую армию, которая типа пофигу, ему зачтутся.
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01.09.2020 08:46 Ответить
Стрвнно. При этом все подобное происходит в городах и штатах, шде у руля демократы! )))))))))
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01.09.2020 09:55 Ответить
Так не преуспел он там, где демократы не дают преуспеть, и все прекрасно понимают какой либерализм в отношении протестующих будет при Байдене и как при нём будут вязать руки копам и иже с ними.
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01.09.2020 13:57 Ответить
Вот только штат, которых много десятков лет не ошибается, голосует за Трампа: https://projects.fivethirtyeight.com/polls/president-general/ohio/
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01.09.2020 06:01 Ответить
хотят воевать это и понятно
война это деньги звания бонусы и пенсии
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01.09.2020 06:09 Ответить
решено, просто Деммы - поболее выплачивать будут.
и да, Донни войну устроит, ему уже тупо намечается ..... 3.14кабинет
вместе с Пусиным.
и я реально "вангую", бо Донни тупо сядет, Байден не простит столько оскорблений. хоть он и дряхлый дедок, но перебор уже. т.е. Трампу надо чет такое как Рузвельт имел
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01.09.2020 01:54 Ответить
Трамп хороший президент. Американцы выберут его на второй срок потому что американцы умные.
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01.09.2020 01:55 Ответить
Смешно. Но не стоит расписываться за всех американцев: абсолютное большинство их проголосовало против Трампа и лишь особенности избирательной системы США позволили назвать Трампа президентом. То есть, выходит лишь около половины американцев умные. Кстати, я считаю, что Трамп - это американский Зеленский, которому какая разница кому отдать роль мирового полицейского, да хоть россии, лишь бы все улицы в Техасе были освещены.
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01.09.2020 03:07 Ответить
А почему вы считаете, что система, которая учитывает не только количество населения, а и другие факторы, хуже системы абсолютного большинства населения?
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01.09.2020 06:21 Ответить
Сорі, він написав "особливості"
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01.09.2020 10:53 Ответить
А что Вас заставило думать, что я так считаю? Оспорьте то, что я написал, а не додумывайте за меня выводы.
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02.09.2020 21:54 Ответить
Нічого поганого в ідеї освітлення вулиць немає, ваапщє-то.
У них є ФРС і паритися відносно переваженої ідеї гегемонії може дійсно і не треба.
Ну буде на одну авіанесучу групу менше.
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01.09.2020 10:52 Ответить
Ну да, ну да....Вывод войск из Афганистана, Сирии, Германии, денежные претензии партнерам по НАТО, заигрывание с путлером...Половина американцев считает, что эти проблемы намного менее важны для США, чем "освещение улиц Техаса". Но штука в том, что потеряв влияние в определенных регионах, Штаты нарушат баланс последних 50 лет и далее проявится эффект домино, который в конечном итоге ударит и по жителям США.
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02.09.2020 21:59 Ответить
Основная проблема выборов в Штатах что там один штат с маленьким населением перебивает многомиллионный как например Калифорния, и если у Трампа будет даже победа а один голос в маленьких штатах и проиграл в многомиллионных он выиграет, как и прошлый раз, так что это всё байда на постном масле
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01.09.2020 05:26 Ответить
О каком маленьком штате с маленьким населением речь: https://www.270towin.com/ ?
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01.09.2020 06:17 Ответить
А ты шо тупой или совкод..очер
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01.09.2020 06:40 Ответить
Нет, а ты похож на типичного тролля, не способного конструктивно говорить по теме. Инетелохтуал, где по этой ссылке, хоть что-нибудь совковое?

Невежа, ты наврал про какой-то вымышленный штат, у которого больше голосов, чем у Калифорнии, у которой их 55. Теперь обтекай.
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01.09.2020 13:51 Ответить
Ты меня не понял) объясняю есть штаты с населением от 1-3 млн, а когда подсчитывают как проголосовали Штаты, то всё преимущество голосов по кол-ву голосов р избирателей нивелируется, теперь понял, я не знаю англ.
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02.09.2020 21:53 Ответить
Давай ты не будешь выдумывать американскую выборную систему, а для начала прочтёшь о ней: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%8F_%D0%B2%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%89%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2_(%D0%A1%D0%A8%D0%90) https://ru.wikipedia.org/wiki/Коллегия_выборщиков_(США)
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03.09.2020 05:30 Ответить
Ок, но идин вопрос -- штаты голосуют за президента? Независимо какое население штата))) у вас же двухпалатный парламент
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03.09.2020 16:41 Ответить
При чём здесь парламент?! Каждый штат голосует за кандидата большинством голосов. Затем победивший в штате кандидат получает определённое количество электоральных голосов. У каждого штата оно своё, но ни у каких ни маленьких, ни больших нет больше калифорнийских 55. В той статье есть подробные данные какой штат сколько этих голосов отдаёт победителю по штату.
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04.09.2020 08:16 Ответить
Даже дякую за В1дповидь, береж1ть нерви та не пс1хуйте, в мене була друга 1нфа
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04.09.2020 11:23 Ответить
Вот ваша первоначальная инфа и она лживая: "один штат с маленьким населением перебивает многомиллионный как например Калифорния".

За мной истина, поэтому нервничать мне не надо, а вот за вами - пробел в знаниях, вот вы и нервничайте по этому поводу.
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07.09.2020 20:39 Ответить
Альо, у штатах інша системма виборів. У кінці голосують штати.
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01.09.2020 10:49 Ответить
Алё, так я и показываю эту систему по ссылке. Непонятно?!
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01.09.2020 13:53 Ответить
это традиция с начала 70-х
мне одно интересно наберется ли в этом году за Трампа голосов от так называемой silent majority
таких как в 68 году за Никсона проголосовали
это и будет показатель хочет ли Америка продолжать идти по ее особому пути или захочет свернуть на светлый путь к коллективному социализму и равенству в бедности
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01.09.2020 06:16 Ответить
Рівність у бідності - це не про населення Штатів.
Проте ... може колись, але якщо кардинально умови життя зміняться.
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01.09.2020 11:00 Ответить
Сиракузи байдануті зробили опитування військовим в готелях.Давали всім безплатно.
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01.09.2020 06:26 Ответить
Шо можно сказать, як казала моя покойна бабушка, загугли бл.. неук
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01.09.2020 06:39 Ответить
От смішні ці імпічники-ні сарказму не розуміють,ні реалій.Якщо в лівацькому NY тільки 4% переваги у віслюків,то годі й сподіватися на перемогу двічі вже бортанутого американцями дименца.
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01.09.2020 08:15 Ответить
Але ж процедуру імпічменту почали таки.
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01.09.2020 10:48 Ответить
И все равно Трамп победит.
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01.09.2020 10:16 Ответить
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01.09.2020 10:46 Ответить
Если с Востока, в предвыборную кампанию Трампа, вдуют миллиардов 100, тогда безусловно.
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01.09.2020 13:12 Ответить
Сам справится. Объективно блм и прочее сильно подосрали демократам
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01.09.2020 13:19 Ответить
Різниця 37 до 43 не така вже велика.
Як завжди - заголовок крикливий.
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01.09.2020 10:46 Ответить
примерно такая же ситуация как и по Штатам в целом на 7% опережает Трампа
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01.09.2020 14:25 Ответить
Потому, что рыжий скунс всех достал уже своими любезностями с пуйлом.
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01.09.2020 14:51 Ответить
 
 