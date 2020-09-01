Среди военнослужащих США больше сторонников Байдена, а не Трампа, - опрос
Лишь 37,4% действующих военнослужащих США поддерживают переизбрание нынешнего президента страны Дональда Трампа на выборах в ноябре. За кандидатуру Джо Байдена выступают 43,1% военных.
Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного по заказу издания The Military Times и Института по делам семей ветеранов и военнослужащих при Университете в Сиракузах (штат Нью-Йорк, США). Цензор.НЕТ сообщает об этом со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
Согласно данным опроса, половина его участников отрицательно относятся к взглядам Трампа, а 42% резко их не одобряют, в то время как противоположного мнения придерживаются 38% опрошенных.
В опросе, который был проведен перед Республиканским и Демократическим съездами, приняли участие 1018 человек, в основном из числа карьерных военнослужащих.
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Наблюдатели напоминают, что ранее Трамп заявлял о том, что он пользуется сильной поддержкой среди военных, и говорил о намерении увеличить финансирование Пентагона. Однако ситуацию омрачили частые споры с руководством министерства обороны, в частности с Джимом Мэттисом, который ушел в отставку с поста главы ведомства в 2018 году, а также политические разногласия с нынешним министром обороны Марком Эспером и главой объединенного комитета начальников штабов генералом Марком Милли.
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73% от войны устали, сидя у телевизоров, если что.
Те, кто этого никогда не делал, предпочтут плакатики, шарики, розовых пони и позитивчик перед строем людей, которые пришли их убивать и калечить.
Но по статистике президентов обычно убивают не случайные дураки с ружьями. Дураки с ружьями потом за это отдуваются.
Поэтому, кстати, их ЗЕлупок тоже боится. Походу он вобще только мамы Римы не боится.
Ви вважаєте, що усі укр. виборці поважають Зе ??
Где ты увидел пропаганду?
Этого может быть достаточно, если дела пойдут совсем плохо.
У Пиночета среди хомячков сторонников было не много. Но главное, что армия была на его стороне.
Это у нас генералитет - это пузатые дядьки с лампасами, мало чем отличающиеся от среднестатистического жлоба. А мнение формирует колбаса и ржака.
Полицейский произвол, погромы и угрозы ввести ту самую армию, которая типа пофигу, ему зачтутся.
война это деньги звания бонусы и пенсии
и да, Донни войну устроит, ему уже тупо намечается ..... 3.14кабинет
вместе с Пусиным.
и я реально "вангую", бо Донни тупо сядет, Байден не простит столько оскорблений. хоть он и дряхлый дедок, но перебор уже. т.е. Трампу надо чет такое как Рузвельт имел
У них є ФРС і паритися відносно переваженої ідеї гегемонії може дійсно і не треба.
Ну буде на одну авіанесучу групу менше.
Невежа, ты наврал про какой-то вымышленный штат, у которого больше голосов, чем у Калифорнии, у которой их 55. Теперь обтекай.
За мной истина, поэтому нервничать мне не надо, а вот за вами - пробел в знаниях, вот вы и нервничайте по этому поводу.
мне одно интересно наберется ли в этом году за Трампа голосов от так называемой silent majority
таких как в 68 году за Никсона проголосовали
это и будет показатель хочет ли Америка продолжать идти по ее особому пути или захочет свернуть на светлый путь к коллективному социализму и равенству в бедности
Проте ... може колись, але якщо кардинально умови життя зміняться.
Як завжди - заголовок крикливий.