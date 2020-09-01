Среди военнослужащих США больше сторонников Байдена, а не Трампа, - опрос

Лишь 37,4% действующих военнослужащих США поддерживают переизбрание нынешнего президента страны Дональда Трампа на выборах в ноябре. За кандидатуру Джо Байдена выступают 43,1% военных.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного по заказу издания The Military Times и Института по делам семей ветеранов и военнослужащих при Университете в Сиракузах (штат Нью-Йорк, США). Цензор.НЕТ сообщает об этом со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Согласно данным опроса, половина его участников отрицательно относятся к взглядам Трампа, а 42% резко их не одобряют, в то время как противоположного мнения придерживаются 38% опрошенных.

В опросе, который был проведен перед Республиканским и Демократическим съездами, приняли участие 1018 человек, в основном из числа карьерных военнослужащих.

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Наблюдатели напоминают, что ранее Трамп заявлял о том, что он пользуется сильной поддержкой среди военных, и говорил о намерении увеличить финансирование Пентагона. Однако ситуацию омрачили частые споры с руководством министерства обороны, в частности с Джимом Мэттисом, который ушел в отставку с поста главы ведомства в 2018 году, а также политические разногласия с нынешним министром обороны Марком Эспером и главой объединенного комитета начальников штабов генералом Марком Милли.

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