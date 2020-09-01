Серед військовослужбовців США більше прихильників Байдена, а не Трампа, - опитування
Лише 37,4% чинних військовослужбовців США підтримують переобрання нинішнього президента країни Дональда Трампа на виборах у листопаді. За кандидатуру Джо Байдена виступають 43,1% військових.
Про це свідчать результати опитування, проведеного на замовлення видання The Military Times та Інституту у справах сімей ветеранів та військовослужбовців при Університеті в Сіракузах (штат Нью-Йорк, США). Цензор.НЕТ повідомляє про це із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
Згідно з даними опитування, половина його учасників негативно ставляться до поглядів Трампа, а 42% різко їх не схвалюють, у той час як протилежної думки дотримуються 38% опитаних.
В опитуванні, проведеному перед Республіканським і Демократичним з'їздами, взяли участь 1018 людей, переважно серед кар'єрних військовослужбовців.
Спостерігачі нагадують, що раніше Трамп заявляв про те, що він має сильну підтримку серед військових, і заявляв про намір збільшити фінансування Пентагону. Однак ситуацію затьмарили часті суперечки з керівництвом міністерства оборони, зокрема з Джимом Меттісом, який пішов у відставку з поста глави відомства в 2018 році, а також політичні розбіжності з нинішнім міністром оборони Марком Есперо і главою об'єднаного комітету начальників штабів генералом Марком Міллі.
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73% от войны устали, сидя у телевизоров, если что.
Те, кто этого никогда не делал, предпочтут плакатики, шарики, розовых пони и позитивчик перед строем людей, которые пришли их убивать и калечить.
Но по статистике президентов обычно убивают не случайные дураки с ружьями. Дураки с ружьями потом за это отдуваются.
Поэтому, кстати, их ЗЕлупок тоже боится. Походу он вобще только мамы Римы не боится.
Ви вважаєте, що усі укр. виборці поважають Зе ??
Где ты увидел пропаганду?
Этого может быть достаточно, если дела пойдут совсем плохо.
У Пиночета среди хомячков сторонников было не много. Но главное, что армия была на его стороне.
Это у нас генералитет - это пузатые дядьки с лампасами, мало чем отличающиеся от среднестатистического жлоба. А мнение формирует колбаса и ржака.
Полицейский произвол, погромы и угрозы ввести ту самую армию, которая типа пофигу, ему зачтутся.
война это деньги звания бонусы и пенсии
и да, Донни войну устроит, ему уже тупо намечается ..... 3.14кабинет
вместе с Пусиным.
и я реально "вангую", бо Донни тупо сядет, Байден не простит столько оскорблений. хоть он и дряхлый дедок, но перебор уже. т.е. Трампу надо чет такое как Рузвельт имел
У них є ФРС і паритися відносно переваженої ідеї гегемонії може дійсно і не треба.
Ну буде на одну авіанесучу групу менше.
Невежа, ты наврал про какой-то вымышленный штат, у которого больше голосов, чем у Калифорнии, у которой их 55. Теперь обтекай.
За мной истина, поэтому нервничать мне не надо, а вот за вами - пробел в знаниях, вот вы и нервничайте по этому поводу.
мне одно интересно наберется ли в этом году за Трампа голосов от так называемой silent majority
таких как в 68 году за Никсона проголосовали
это и будет показатель хочет ли Америка продолжать идти по ее особому пути или захочет свернуть на светлый путь к коллективному социализму и равенству в бедности
Проте ... може колись, але якщо кардинально умови життя зміняться.
Як завжди - заголовок крикливий.