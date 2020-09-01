Серед військовослужбовців США більше прихильників Байдена, а не Трампа, - опитування

Лише 37,4% чинних військовослужбовців США підтримують переобрання нинішнього президента країни Дональда Трампа на виборах у листопаді. За кандидатуру Джо Байдена виступають 43,1% військових.

Про це свідчать результати опитування, проведеного на замовлення видання The Military Times та Інституту у справах сімей ветеранів та військовослужбовців при Університеті в Сіракузах (штат Нью-Йорк, США). Цензор.НЕТ повідомляє про це із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Згідно з даними опитування, половина його учасників негативно ставляться до поглядів Трампа, а 42% різко їх не схвалюють, у той час як протилежної думки дотримуються 38% опитаних.

В опитуванні, проведеному перед Республіканським і Демократичним з'їздами, взяли участь 1018 людей, переважно серед кар'єрних військовослужбовців.

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Спостерігачі нагадують, що раніше Трамп заявляв про те, що він має сильну підтримку серед військових, і заявляв про намір збільшити фінансування Пентагону. Однак ситуацію затьмарили часті суперечки з керівництвом міністерства оборони, зокрема з Джимом Меттісом, який пішов у відставку з поста глави відомства в 2018 році, а також політичні розбіжності з нинішнім міністром оборони Марком Есперо і главою об'єднаного комітету начальників штабів генералом Марком Міллі.

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