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Организаторам финансовой пирамиды B2B Jewelry сообщили о подозрении

Организаторам финансовой пирамиды B2B Jewelry сообщили о подозрении

Организатору финансовой пирамиды и его соучастникам сообщено о подозрении в мошенничестве с финансовыми ресурсами, а также легализации (отмывании) денежных средств, полученных преступным путем (ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 222, ч . 3 ст. 209 УКУ).

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора Украины, передает Цензор.НЕТ.

В Офисе генпрокурора не уточняют, о какой именно финансовой пирамиде идет речь. Но скорее всего, говорится о "заблокированной" на прошлой неделе СБУ сети магазинов B2B Jewelry, сертификаты которой были зафиксированы на фото с проведения операции спецслужбы.

По данным следствия, к организации финансовой пирамиды причастны более 20 человек и задействовано более 100 подконтрольных юридических лиц.

"Участниками преступной схемы осуществлялся сбор денег с граждан, в том числе с использованием банковских счетов благотворительной организации, с целью якобы инвестирования в нефинансовое учреждение для получения сверхпроцентов", - отметили в ведомстве.

Смотрите также: СБУ заблокировала финансовую пирамиду B2B Jewelry: Организаторы присвоили более $250 млн вкладчиков. ФОТОрепортаж

В ОГП также добавили, что за время функционирования финансовой пирамиды организаторы, за счет вкладчиков купили один из островов Днепровского каскада с недвижимостью, приобрели 18 элитных внедорожников и другое имущество, ориентировочной стоимостью более $250 млн.

По результатам проведенных 48 обысков в Киевской, Винницкой областях и в Одессе, изъята компьютерная и мобильная техника, подарочные сертификаты, документы о деятельности проекта, а также другие предметы.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

афера (249) пирамида (29) Офис Генпрокурора (2461)


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Топ комментарии
+13
Сколько ментам не заноси, а финансовая пирамида все равно рухнет.
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01.09.2020 12:14
+12
73% влошились уже и ждут результата
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01.09.2020 12:25
+10
Піраміди будуть завжди... бо завжди є будівничі -ЛОХИ...
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01.09.2020 12:13
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B2B Jewelry. Блестящий лохотрон. https://www.youtube.com/results?search_query=%23%D0%9D%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%8C #Неведись . Когда он рухнет?
https://www.youtube.com/watch?v=qj7XHKehNGI
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01.09.2020 12:05 Ответить
перестали заносить ментам...
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01.09.2020 12:10 Ответить
Сколько ментам не заноси, а финансовая пирамида все равно рухнет.
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01.09.2020 12:14 Ответить
Лохи кончаться стали, приток новых лохов меньше чем старых, все.
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01.09.2020 12:29 Ответить
Лохи не кончаются, дело Лени Голубкова живёт и побеждает😁
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01.09.2020 13:49 Ответить
і не мрій саме тому гнід таких і душать - вони марять що"най-най розумні та б*гообрані" от і б*голюбова з бєнєю та їхньою мішпухою за дупи вже взяли і тиснуть
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01.09.2020 13:56 Ответить
тупые отмазки. Пирамида должна рухнуть в любом случае, хоть заноси хоть нет.
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01.09.2020 12:30 Ответить
так звані пенсійні ще живуть, але свого часу найбільша американська АIG life конкретно обвалилась, уряд гроші виділяв.
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01.09.2020 19:19 Ответить
обвалилась потому что они вкладывали деньги в инвестиции. Не угадали с инвестицией - обвалились.
А тут другое дело, пирамида - у них сразу цель "обвалиться" после того как соберут деньги, никаких инвестиций никто не делал. Просто собрали деньги с лохов и все.
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02.09.2020 00:13 Ответить
річ у тім, що система виплат, бонусів і накопичень у цих пенсійних контор аналогічна піраміді, тому ніякі інвестиції, крім в наркоту, їх не врятують, а тільки відтягнуть обвал. а ця джевелері то ніяких інвестицій і не робила, а криза коронавірусна прискорила обвал
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02.09.2020 08:45 Ответить
не аналогічна вона піраміді. Від твого імені робляться інвестиції. Американські пенсійні контори - то одни з найбільших інвесторів у світі. У піраміді вкладники отримують прибуток за рахунок нових вкладників, в пенсійниках - за рахунок своїх власних грошей реально інвестованих в різні галузі економіки.
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02.09.2020 09:40 Ответить
в США, десь так, а в Україні працюють як піраміда. Я приймав участь у декількох заходах, де залучали нових вкладників і навчали як продавати страховки і розписана система бонусів, то приблизно половина вкладу виплачується по піраміді тим під ким залучений вкладник, а які інвестиції можуть перекрити цю полоовину мало того ще й з відсотками на всю суму вкладу залишається загадкою, про те куди інвестують не говорили, так туманно типа в будівництво ще кудись.
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02.09.2020 09:57 Ответить
по Украине не знаю.
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02.09.2020 10:18 Ответить
Усгатса и не жить! Подозгеваю...Вы начали откатывать меньше.?!
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01.09.2020 12:12 Ответить
Піраміди будуть завжди... бо завжди є будівничі -ЛОХИ...
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01.09.2020 12:13 Ответить
Яка піраміда на черзі?
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01.09.2020 12:22 Ответить
73% влошились уже и ждут результата
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01.09.2020 12:25 Ответить
лахтинська піраміда- гебельсів пукіна.. вже трещить
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01.09.2020 13:57 Ответить
пенсійна
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01.09.2020 19:21 Ответить
Внимательно всмотритесь в это "честное лицо".....такой нне обманет
Організаторам фінансової піраміди B2B Jewelry повідомили про підозру - Цензор.НЕТ 3313
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01.09.2020 12:23 Ответить
На одесской трассе под Киевом масса их рекламы на растяжках всё ещё висит, хехе
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01.09.2020 12:24 Ответить
в Возрождение - это что???
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01.09.2020 12:25 Ответить
Это секта организованная бывшим зеком.
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01.09.2020 12:31 Ответить
Організаторам фінансової піраміди B2B Jewelry повідомили про підозру - Цензор.НЕТ 6934 Кстате, а на каком лагере чалится этот "тренер" ??
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01.09.2020 12:27 Ответить
ооо, а я его знаю! роберт флетчер, сидел у нас несколько суток в изоляторе сумского погранотряда, задержали при попытке ссыбаццо в россию. даже интересно, как он сейчас... почитаю...
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01.09.2020 15:02 Ответить
Кілька діб сидів, потім подзвонили з Києва, наказали відпустити?
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01.09.2020 18:32 Ответить
ні, почитай, 6 років в СІЗО
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01.09.2020 19:25 Ответить
але вироку ще немає
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01.09.2020 19:34 Ответить
честно, уже не помню, за давностью лет. кажется, передали мвд.
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02.09.2020 08:14 Ответить
Коли потік грошей від лохів закінчився, можна і лавочку закривати
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01.09.2020 12:31 Ответить
Теперь лошары будут требовать вернуть деньги за счет государства ..сосут пусть хрен у пяной обезьяны
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01.09.2020 12:33 Ответить
СБУ в теме. 2 года в упор не видули вопиющих нарушений - магазины без кассовых аппаратов и расчетных счетов, только за наличку и не выдающие никаких чеков, с оборотом сотни тысяч гривен в день с одного магазина - и никто не трогал. А когда пирамида "схлопнулась" - так сразу и прозрели.
А на деле - помогли организаторам, за определенную сумму взяв на себя гнев обманыутых лохов.
Читаю стоны "инвесторов" - все уверены что "проект отличный", только стали выкарабкиваться из карантина - а тут "пришли СБУ и отняли все деньги".
Теперь у лохов главный виновник того что они сидят у разбитого корыта - СБУ. А организаторы разыолдят руками "мы бы вот-вот начали платить но на нас наехали и закрыли".
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01.09.2020 12:36 Ответить
Ну не совсем так , просто менты ростили БЫЧКА , а тут пришло время его колоть и дерибанить мяско.
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01.09.2020 21:30 Ответить
Мясо давно раздеребанено организаторами. Начиная с марта все деньги с пирамиды были выведены. Они даже продавцам в магазинах платили по частям.
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02.09.2020 00:10 Ответить
Лох не мамонт)
Чем больше лохов, чем дольше живёт пирамида.
Кстати, а сколько эта прожила.
Количество лохов сколько подсчитали?
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01.09.2020 12:39 Ответить
Називають цифру 400-600 тис. обманутих душ лохів...
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01.09.2020 14:14 Ответить
Нееее 73% голосовавших избирателей , это точно больше , там счет ЛОХОВ на миллионы идет. Но мне их не жалко , пока их раком не нагнут и лом по самые гланды не вставят , они башкой думать не научатся.
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01.09.2020 21:33 Ответить
хочу посмотреть, буть ли оглашен приговор. вопрос иной: при всех отличительных признаках пирамиды, какого х---ра это продолжалось столько времени?
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01.09.2020 13:01 Ответить
Это продолжалось ровно столько сколько и должно было продолжаться...пока лох валил густой толпой... ведь не только организаторы с этого имели...с это кормились и менты..и прокурррские..и эсбэушники...
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01.09.2020 13:14 Ответить
Писк души обманутых лохов: "сбу арештувало майно на суму 250 млн дол, а тим хто вложив кошти вернути майже неможливо. Ви то чуєте інформація для дебілів називається. А гроші то де???? А де государство яке повинно захищати вкладників інвестицій, де сбу, де поліція, де арешти???? Головне що внушили людям що не можливо. Коломойський походу в тємі, через свої змі дурять людей."
Т.е. у лохов все вокруг виноваты - СБУ, полиция, Коломойский, государство в целом - кто угодно но не они сами.
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01.09.2020 13:05 Ответить
Лох зебанутый понес свои кровные мошеннику в надежде на халяву, а теперь будет требовать, чтоб государство ему зебаньку компенсировало потери за наш счет.
Им нужно бы выдать всем листовку-напутствие: жди следующей пирамиды, она все компенсирует с процентами.
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01.09.2020 15:17 Ответить
Одесса, Винницкая - j2 что ли лохотрон организовала ?
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01.09.2020 13:12 Ответить
Достойные последователи Мавроди😁
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01.09.2020 13:51 Ответить
В мому місті магазин їхній працює сьогодні.
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01.09.2020 14:33 Ответить
Це посмертні конвульсії гідри, якій відрубали голову.
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01.09.2020 18:34 Ответить
Надо додоить тех. у кого "все у них честно! СБУ ничего не найдет!".
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01.09.2020 19:00 Ответить
"https://censor.net/ru/photo_news/3216186/sbu_zablokirovala_finansovuyu_piramidu_b2b_jewelry_organizatory_prisvoili_bolee_250_mln_vkladchikov" не потому, что прозрела, а из-за того, что лохотрон, который она крышевала, перестал приносить деньги
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01.09.2020 15:38 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=hFP8YVEErtw Куплю жене сапоги
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01.09.2020 19:50 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=_rqgh6xjgQI Я не халявщик - да ЗЕбилы?
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01.09.2020 19:52 Ответить
Jew...
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01.09.2020 20:46 Ответить
 
 