Организаторам финансовой пирамиды B2B Jewelry сообщили о подозрении
Организатору финансовой пирамиды и его соучастникам сообщено о подозрении в мошенничестве с финансовыми ресурсами, а также легализации (отмывании) денежных средств, полученных преступным путем (ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 222, ч . 3 ст. 209 УКУ).
Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора Украины, передает Цензор.НЕТ.
В Офисе генпрокурора не уточняют, о какой именно финансовой пирамиде идет речь. Но скорее всего, говорится о "заблокированной" на прошлой неделе СБУ сети магазинов B2B Jewelry, сертификаты которой были зафиксированы на фото с проведения операции спецслужбы.
По данным следствия, к организации финансовой пирамиды причастны более 20 человек и задействовано более 100 подконтрольных юридических лиц.
"Участниками преступной схемы осуществлялся сбор денег с граждан, в том числе с использованием банковских счетов благотворительной организации, с целью якобы инвестирования в нефинансовое учреждение для получения сверхпроцентов", - отметили в ведомстве.
В ОГП также добавили, что за время функционирования финансовой пирамиды организаторы, за счет вкладчиков купили один из островов Днепровского каскада с недвижимостью, приобрели 18 элитных внедорожников и другое имущество, ориентировочной стоимостью более $250 млн.
По результатам проведенных 48 обысков в Киевской, Винницкой областях и в Одессе, изъята компьютерная и мобильная техника, подарочные сертификаты, документы о деятельности проекта, а также другие предметы.
Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.
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А тут другое дело, пирамида - у них сразу цель "обвалиться" после того как соберут деньги, никаких инвестиций никто не делал. Просто собрали деньги с лохов и все.
А на деле - помогли организаторам, за определенную сумму взяв на себя гнев обманыутых лохов.
Читаю стоны "инвесторов" - все уверены что "проект отличный", только стали выкарабкиваться из карантина - а тут "пришли СБУ и отняли все деньги".
Теперь у лохов главный виновник того что они сидят у разбитого корыта - СБУ. А организаторы разыолдят руками "мы бы вот-вот начали платить но на нас наехали и закрыли".
Чем больше лохов, чем дольше живёт пирамида.
Кстати, а сколько эта прожила.
Количество лохов сколько подсчитали?
душлохів...
Т.е. у лохов все вокруг виноваты - СБУ, полиция, Коломойский, государство в целом - кто угодно но не они сами.
Им нужно бы выдать всем листовку-напутствие: жди следующей пирамиды, она все компенсирует с процентами.