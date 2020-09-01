Организаторам финансовой пирамиды B2B Jewelry сообщили о подозрении

Организатору финансовой пирамиды и его соучастникам сообщено о подозрении в мошенничестве с финансовыми ресурсами, а также легализации (отмывании) денежных средств, полученных преступным путем (ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 222, ч . 3 ст. 209 УКУ).

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора Украины, передает Цензор.НЕТ.

В Офисе генпрокурора не уточняют, о какой именно финансовой пирамиде идет речь. Но скорее всего, говорится о "заблокированной" на прошлой неделе СБУ сети магазинов B2B Jewelry, сертификаты которой были зафиксированы на фото с проведения операции спецслужбы.

По данным следствия, к организации финансовой пирамиды причастны более 20 человек и задействовано более 100 подконтрольных юридических лиц.

"Участниками преступной схемы осуществлялся сбор денег с граждан, в том числе с использованием банковских счетов благотворительной организации, с целью якобы инвестирования в нефинансовое учреждение для получения сверхпроцентов", - отметили в ведомстве.

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В ОГП также добавили, что за время функционирования финансовой пирамиды организаторы, за счет вкладчиков купили один из островов Днепровского каскада с недвижимостью, приобрели 18 элитных внедорожников и другое имущество, ориентировочной стоимостью более $250 млн.

По результатам проведенных 48 обысков в Киевской, Винницкой областях и в Одессе, изъята компьютерная и мобильная техника, подарочные сертификаты, документы о деятельности проекта, а также другие предметы.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.