Організаторам фінансової піраміди B2B Jewelry повідомили про підозру

Організатору фінансової піраміди і його співучасникам повідомлено про підозру в шахрайстві з фінансовими ресурсами, а також легалізації (відмиванні) грошових коштів, отриманих злочинним шляхом (ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 222, ч . 3 ст. 209 ККУ).

Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора України, передає Цензор.НЕТ.

В Офісі генпрокурора не уточнюють, про яку саме фінансову піраміду йдеться. Але швидше за все, йдеться про "заблоковану" минулого тижня СБУ мережу магазинів B2B Jewelry, сертифікати якої були зафіксовані на фото з проведення операції спецслужби.

За даними слідства, до організації фінансової піраміди причетні понад 20 осіб і задіяно понад 100 підконтрольних юридичних осіб.

"Учасниками злочинної схеми здійснювався збір грошей з громадян, в тому числі з використанням банківських рахунків благодійної організації, з метою нібито інвестування в нефінансова установу для отримання надпроцентів", - зазначили у відомстві.

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У ОГП також додали, що за час функціонування фінансової піраміди організатори, за рахунок вкладників купили один з островів Дніпровського каскаду з нерухомістю, придбали 18 елітних позашляховиків та інше майно, орієнтовною вартістю понад $250 млн.

За результатами проведених 48 обшуків у Київській, Вінницькій областях та в Одесі, вилучено комп'ютерну та мобільна техніка, подарункові сертифікати, документи про діяльність проєкту, а також інші предмети.

Зараз вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу.