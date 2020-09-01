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Організаторам фінансової піраміди B2B Jewelry повідомили про підозру

Організаторам фінансової піраміди B2B Jewelry повідомили про підозру

Організатору фінансової піраміди і його співучасникам повідомлено про підозру в шахрайстві з фінансовими ресурсами, а також легалізації (відмиванні) грошових коштів, отриманих злочинним шляхом (ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 222, ч . 3 ст. 209 ККУ).

Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора України, передає Цензор.НЕТ.

В Офісі генпрокурора не уточнюють, про яку саме фінансову піраміду йдеться. Але швидше за все, йдеться про "заблоковану" минулого тижня СБУ мережу магазинів B2B Jewelry, сертифікати якої були зафіксовані на фото з проведення операції спецслужби.

За даними слідства, до організації фінансової піраміди причетні понад 20 осіб і задіяно понад 100 підконтрольних юридичних осіб.

"Учасниками злочинної схеми здійснювався збір грошей з громадян, в тому числі з використанням банківських рахунків благодійної організації, з метою нібито інвестування в нефінансова установу для отримання надпроцентів", - зазначили у відомстві.

Також дивіться: СБУ заблокувала фінансову піраміду B2B Jewelry: Організатори привласнили понад $ 250 млн вкладників. ФОТОрепортаж

У ОГП також додали, що за час функціонування фінансової піраміди організатори, за рахунок вкладників купили один з островів Дніпровського каскаду з нерухомістю, придбали 18 елітних позашляховиків та інше майно, орієнтовною вартістю понад $250 млн.

За результатами проведених 48 обшуків у Київській, Вінницькій областях та в Одесі, вилучено комп'ютерну та мобільна техніка, подарункові сертифікати, документи про діяльність проєкту, а також інші предмети.

Зараз вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу.

Автор: 

афера (55) піраміда (32) Офіс Генпрокурора (3244)


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Топ коментарі
+13
Сколько ментам не заноси, а финансовая пирамида все равно рухнет.
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01.09.2020 12:14
+12
73% влошились уже и ждут результата
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01.09.2020 12:25
+10
Піраміди будуть завжди... бо завжди є будівничі -ЛОХИ...
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01.09.2020 12:13
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B2B Jewelry. Блестящий лохотрон. https://www.youtube.com/results?search_query=%23%D0%9D%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%8C #Неведись . Когда он рухнет?
https://www.youtube.com/watch?v=qj7XHKehNGI
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01.09.2020 12:05 Відповісти
перестали заносить ментам...
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01.09.2020 12:10 Відповісти
Сколько ментам не заноси, а финансовая пирамида все равно рухнет.
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01.09.2020 12:14 Відповісти
Лохи кончаться стали, приток новых лохов меньше чем старых, все.
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01.09.2020 12:29 Відповісти
Лохи не кончаются, дело Лени Голубкова живёт и побеждает😁
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01.09.2020 13:49 Відповісти
і не мрій саме тому гнід таких і душать - вони марять що"най-най розумні та б*гообрані" от і б*голюбова з бєнєю та їхньою мішпухою за дупи вже взяли і тиснуть
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01.09.2020 13:56 Відповісти
тупые отмазки. Пирамида должна рухнуть в любом случае, хоть заноси хоть нет.
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01.09.2020 12:30 Відповісти
так звані пенсійні ще живуть, але свого часу найбільша американська АIG life конкретно обвалилась, уряд гроші виділяв.
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01.09.2020 19:19 Відповісти
обвалилась потому что они вкладывали деньги в инвестиции. Не угадали с инвестицией - обвалились.
А тут другое дело, пирамида - у них сразу цель "обвалиться" после того как соберут деньги, никаких инвестиций никто не делал. Просто собрали деньги с лохов и все.
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02.09.2020 00:13 Відповісти
річ у тім, що система виплат, бонусів і накопичень у цих пенсійних контор аналогічна піраміді, тому ніякі інвестиції, крім в наркоту, їх не врятують, а тільки відтягнуть обвал. а ця джевелері то ніяких інвестицій і не робила, а криза коронавірусна прискорила обвал
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02.09.2020 08:45 Відповісти
не аналогічна вона піраміді. Від твого імені робляться інвестиції. Американські пенсійні контори - то одни з найбільших інвесторів у світі. У піраміді вкладники отримують прибуток за рахунок нових вкладників, в пенсійниках - за рахунок своїх власних грошей реально інвестованих в різні галузі економіки.
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02.09.2020 09:40 Відповісти
в США, десь так, а в Україні працюють як піраміда. Я приймав участь у декількох заходах, де залучали нових вкладників і навчали як продавати страховки і розписана система бонусів, то приблизно половина вкладу виплачується по піраміді тим під ким залучений вкладник, а які інвестиції можуть перекрити цю полоовину мало того ще й з відсотками на всю суму вкладу залишається загадкою, про те куди інвестують не говорили, так туманно типа в будівництво ще кудись.
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02.09.2020 09:57 Відповісти
по Украине не знаю.
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02.09.2020 10:18 Відповісти
Усгатса и не жить! Подозгеваю...Вы начали откатывать меньше.?!
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01.09.2020 12:12 Відповісти
Піраміди будуть завжди... бо завжди є будівничі -ЛОХИ...
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01.09.2020 12:13 Відповісти
Яка піраміда на черзі?
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01.09.2020 12:22 Відповісти
73% влошились уже и ждут результата
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01.09.2020 12:25 Відповісти
лахтинська піраміда- гебельсів пукіна.. вже трещить
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01.09.2020 13:57 Відповісти
пенсійна
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01.09.2020 19:21 Відповісти
Внимательно всмотритесь в это "честное лицо".....такой нне обманет
Організаторам фінансової піраміди B2B Jewelry повідомили про підозру - Цензор.НЕТ 3313
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01.09.2020 12:23 Відповісти
На одесской трассе под Киевом масса их рекламы на растяжках всё ещё висит, хехе
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01.09.2020 12:24 Відповісти
в Возрождение - это что???
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01.09.2020 12:25 Відповісти
Это секта организованная бывшим зеком.
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01.09.2020 12:31 Відповісти
Організаторам фінансової піраміди B2B Jewelry повідомили про підозру - Цензор.НЕТ 6934 Кстате, а на каком лагере чалится этот "тренер" ??
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01.09.2020 12:27 Відповісти
ооо, а я его знаю! роберт флетчер, сидел у нас несколько суток в изоляторе сумского погранотряда, задержали при попытке ссыбаццо в россию. даже интересно, как он сейчас... почитаю...
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01.09.2020 15:02 Відповісти
Кілька діб сидів, потім подзвонили з Києва, наказали відпустити?
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01.09.2020 18:32 Відповісти
ні, почитай, 6 років в СІЗО
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01.09.2020 19:25 Відповісти
але вироку ще немає
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01.09.2020 19:34 Відповісти
честно, уже не помню, за давностью лет. кажется, передали мвд.
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02.09.2020 08:14 Відповісти
Коли потік грошей від лохів закінчився, можна і лавочку закривати
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01.09.2020 12:31 Відповісти
Теперь лошары будут требовать вернуть деньги за счет государства ..сосут пусть хрен у пяной обезьяны
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01.09.2020 12:33 Відповісти
СБУ в теме. 2 года в упор не видули вопиющих нарушений - магазины без кассовых аппаратов и расчетных счетов, только за наличку и не выдающие никаких чеков, с оборотом сотни тысяч гривен в день с одного магазина - и никто не трогал. А когда пирамида "схлопнулась" - так сразу и прозрели.
А на деле - помогли организаторам, за определенную сумму взяв на себя гнев обманыутых лохов.
Читаю стоны "инвесторов" - все уверены что "проект отличный", только стали выкарабкиваться из карантина - а тут "пришли СБУ и отняли все деньги".
Теперь у лохов главный виновник того что они сидят у разбитого корыта - СБУ. А организаторы разыолдят руками "мы бы вот-вот начали платить но на нас наехали и закрыли".
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01.09.2020 12:36 Відповісти
Ну не совсем так , просто менты ростили БЫЧКА , а тут пришло время его колоть и дерибанить мяско.
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01.09.2020 21:30 Відповісти
Мясо давно раздеребанено организаторами. Начиная с марта все деньги с пирамиды были выведены. Они даже продавцам в магазинах платили по частям.
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02.09.2020 00:10 Відповісти
Лох не мамонт)
Чем больше лохов, чем дольше живёт пирамида.
Кстати, а сколько эта прожила.
Количество лохов сколько подсчитали?
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01.09.2020 12:39 Відповісти
Називають цифру 400-600 тис. обманутих душ лохів...
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01.09.2020 14:14 Відповісти
Нееее 73% голосовавших избирателей , это точно больше , там счет ЛОХОВ на миллионы идет. Но мне их не жалко , пока их раком не нагнут и лом по самые гланды не вставят , они башкой думать не научатся.
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01.09.2020 21:33 Відповісти
хочу посмотреть, буть ли оглашен приговор. вопрос иной: при всех отличительных признаках пирамиды, какого х---ра это продолжалось столько времени?
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01.09.2020 13:01 Відповісти
Это продолжалось ровно столько сколько и должно было продолжаться...пока лох валил густой толпой... ведь не только организаторы с этого имели...с это кормились и менты..и прокурррские..и эсбэушники...
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01.09.2020 13:14 Відповісти
Писк души обманутых лохов: "сбу арештувало майно на суму 250 млн дол, а тим хто вложив кошти вернути майже неможливо. Ви то чуєте інформація для дебілів називається. А гроші то де???? А де государство яке повинно захищати вкладників інвестицій, де сбу, де поліція, де арешти???? Головне що внушили людям що не можливо. Коломойський походу в тємі, через свої змі дурять людей."
Т.е. у лохов все вокруг виноваты - СБУ, полиция, Коломойский, государство в целом - кто угодно но не они сами.
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01.09.2020 13:05 Відповісти
Лох зебанутый понес свои кровные мошеннику в надежде на халяву, а теперь будет требовать, чтоб государство ему зебаньку компенсировало потери за наш счет.
Им нужно бы выдать всем листовку-напутствие: жди следующей пирамиды, она все компенсирует с процентами.
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01.09.2020 15:17 Відповісти
Одесса, Винницкая - j2 что ли лохотрон организовала ?
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01.09.2020 13:12 Відповісти
Достойные последователи Мавроди😁
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01.09.2020 13:51 Відповісти
В мому місті магазин їхній працює сьогодні.
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01.09.2020 14:33 Відповісти
Це посмертні конвульсії гідри, якій відрубали голову.
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01.09.2020 18:34 Відповісти
Надо додоить тех. у кого "все у них честно! СБУ ничего не найдет!".
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01.09.2020 19:00 Відповісти
"https://censor.net/ru/photo_news/3216186/sbu_zablokirovala_finansovuyu_piramidu_b2b_jewelry_organizatory_prisvoili_bolee_250_mln_vkladchikov" не потому, что прозрела, а из-за того, что лохотрон, который она крышевала, перестал приносить деньги
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01.09.2020 15:38 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=hFP8YVEErtw Куплю жене сапоги
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01.09.2020 19:50 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=_rqgh6xjgQI Я не халявщик - да ЗЕбилы?
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01.09.2020 19:52 Відповісти
Jew...
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01.09.2020 20:46 Відповісти
 
 