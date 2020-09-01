Організаторам фінансової піраміди B2B Jewelry повідомили про підозру
Організатору фінансової піраміди і його співучасникам повідомлено про підозру в шахрайстві з фінансовими ресурсами, а також легалізації (відмиванні) грошових коштів, отриманих злочинним шляхом (ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 222, ч . 3 ст. 209 ККУ).
Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора України, передає Цензор.НЕТ.
В Офісі генпрокурора не уточнюють, про яку саме фінансову піраміду йдеться. Але швидше за все, йдеться про "заблоковану" минулого тижня СБУ мережу магазинів B2B Jewelry, сертифікати якої були зафіксовані на фото з проведення операції спецслужби.
За даними слідства, до організації фінансової піраміди причетні понад 20 осіб і задіяно понад 100 підконтрольних юридичних осіб.
"Учасниками злочинної схеми здійснювався збір грошей з громадян, в тому числі з використанням банківських рахунків благодійної організації, з метою нібито інвестування в нефінансова установу для отримання надпроцентів", - зазначили у відомстві.
У ОГП також додали, що за час функціонування фінансової піраміди організатори, за рахунок вкладників купили один з островів Дніпровського каскаду з нерухомістю, придбали 18 елітних позашляховиків та інше майно, орієнтовною вартістю понад $250 млн.
За результатами проведених 48 обшуків у Київській, Вінницькій областях та в Одесі, вилучено комп'ютерну та мобільна техніка, подарункові сертифікати, документи про діяльність проєкту, а також інші предмети.
Зараз вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу.
Будь ласка, зачекайте...
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А тут другое дело, пирамида - у них сразу цель "обвалиться" после того как соберут деньги, никаких инвестиций никто не делал. Просто собрали деньги с лохов и все.
А на деле - помогли организаторам, за определенную сумму взяв на себя гнев обманыутых лохов.
Читаю стоны "инвесторов" - все уверены что "проект отличный", только стали выкарабкиваться из карантина - а тут "пришли СБУ и отняли все деньги".
Теперь у лохов главный виновник того что они сидят у разбитого корыта - СБУ. А организаторы разыолдят руками "мы бы вот-вот начали платить но на нас наехали и закрыли".
Чем больше лохов, чем дольше живёт пирамида.
Кстати, а сколько эта прожила.
Количество лохов сколько подсчитали?
душлохів...
Т.е. у лохов все вокруг виноваты - СБУ, полиция, Коломойский, государство в целом - кто угодно но не они сами.
Им нужно бы выдать всем листовку-напутствие: жди следующей пирамиды, она все компенсирует с процентами.