Мы построим все аэропорты, которые нужны в Украине, - Зеленский

В рамках рабочей поездки в Полтавскую область Президент Украины Владимир Зеленский ознакомился с проектом реконструкции взлетной полосы Полтавского областного коммунального предприятия "Аэропорт-Полтава".

Исполняющий обязанности генерального директора предприятия Владимир Окара отметил, что из областного бюджета профинансированы мероприятия по развитию КП "Аэропорт-Полтава" на сумму 78,2 млн грн. В частности, осуществлен капитальный ремонт здания аэровокзала с обустройством международного пункта пропуска, текущий ремонт искусственной взлетно-посадочной полосы, рулежной дорожки и перрона. Также приобретена спецтехника, но для выполнения требований авиационной безопасности, осуществления международных и внутренних авиарейсов проведенных мероприятий недостаточно. Для полноценного функционирования предприятия необходимо реконструировать взлетно-посадочную полосу, провести замену светосистемы искусственной взлетно-посадочной полосы аэропорта, установить системы посадки воздушных судов, реконструировать периметральное ограждение аэропорта, приобрести необходимый транспорт. Взлетно-посадочная полоса позволяет принимать самолеты класса Boeing и Airbus, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОП.

Владимир Окара отметил, что на реконструкцию полосы необходимо выделить 425 млн грн.

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"Надо делать полосу. Поддерживать нет смысла, поскольку вы тратите деньги на поддержку, а полоса по-прежнему не функционирует", – подчеркнул Президент.

По словам Владимира Зеленского, ремонт полосы нужно начать в этом году. В частности, средства на ремонт будут заложены в областном бюджете.

Заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко отметил, что в следующем году работы по ремонту полосы будут включены в Национальную программу "Большое строительство". За счет бюджета Полтавской области в текущем году должна быть разработана проектно-сметная документация.

"Все аэропорты будем добавлять в программу. Приоритет будет для тех городов, тех аэропортов, у которых есть документы. По всей стране есть либо полоса, либо терминал. И если документы будут в этом году, то в следующем году мы построим", – сказал президент.

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"Мы обязательно Полтавский аэропорт внесем во вторую часть нашей программы "Большая стройка", там, где будут аэропорты во всех важных точках Украины. Мы их начнем строить в 2021 году. Построим, я уверен, за два-три года все аэропорты, которые нужны в Украине, мы их построим", - заверил президент, пишет Укринформ.

"Что касается Полтавского аэропорта: никто не прилетает в Полтаву, сегодня аэропорт не работает, и когда мы приземлились, я понял, почему не прилетают, то есть было ощущение, что это последняя наша поездка. Полоса действительно некачественная, несовременная, неработающая", - добавил глава государства.