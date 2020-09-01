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Мы построим все аэропорты, которые нужны в Украине, - Зеленский

Мы построим все аэропорты, которые нужны в Украине, - Зеленский

В рамках рабочей поездки в Полтавскую область Президент Украины Владимир Зеленский ознакомился с проектом реконструкции взлетной полосы Полтавского областного коммунального предприятия "Аэропорт-Полтава".

Исполняющий обязанности генерального директора предприятия Владимир Окара отметил, что из областного бюджета профинансированы мероприятия по развитию КП "Аэропорт-Полтава" на сумму 78,2 млн грн. В частности, осуществлен капитальный ремонт здания аэровокзала с обустройством международного пункта пропуска, текущий ремонт искусственной взлетно-посадочной полосы, рулежной дорожки и перрона. Также приобретена спецтехника, но для выполнения требований авиационной безопасности, осуществления международных и внутренних авиарейсов проведенных мероприятий недостаточно. Для полноценного функционирования предприятия необходимо реконструировать взлетно-посадочную полосу, провести замену светосистемы искусственной взлетно-посадочной полосы аэропорта, установить системы посадки воздушных судов, реконструировать периметральное ограждение аэропорта, приобрести необходимый транспорт. Взлетно-посадочная полоса позволяет принимать самолеты класса Boeing и Airbus, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОП.

Владимир Окара отметил, что на реконструкцию полосы необходимо выделить 425 млн грн.

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"Надо делать полосу. Поддерживать нет смысла, поскольку вы тратите деньги на поддержку, а полоса по-прежнему не функционирует", – подчеркнул Президент.

По словам Владимира Зеленского, ремонт полосы нужно начать в этом году. В частности, средства на ремонт будут заложены в областном бюджете.

Заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко отметил, что в следующем году работы по ремонту полосы будут включены в Национальную программу "Большое строительство". За счет бюджета Полтавской области в текущем году должна быть разработана проектно-сметная документация.

"Все аэропорты будем добавлять в программу. Приоритет будет для тех городов, тех аэропортов, у которых есть документы. По всей стране есть либо полоса, либо терминал. И если документы будут в этом году, то в следующем году мы построим", – сказал президент.

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"Мы обязательно Полтавский аэропорт внесем во вторую часть нашей программы "Большая стройка", там, где будут аэропорты во всех важных точках Украины. Мы их начнем строить в 2021 году. Построим, я уверен, за два-три года все аэропорты, которые нужны в Украине, мы их построим", - заверил президент, пишет Укринформ.

"Что касается Полтавского аэропорта: никто не прилетает в Полтаву, сегодня аэропорт не работает, и когда мы приземлились, я понял, почему не прилетают, то есть было ощущение, что это последняя наша поездка. Полоса действительно некачественная, несовременная, неработающая", - добавил глава государства.

Автор: 

аэропорт (1509) Зеленский Владимир (20260) Тахтаулове (763) строительство (1997)


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Топ комментарии
+31
С аероПЛАНів

Мы построим все аэропорты, которые нужны в Украине, - Зеленский - Цензор.НЕТ 6055
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01.09.2020 14:51
+26
А бамбіть потім будеш?
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01.09.2020 14:45
+25
Мы построим все аэропорты, которые нужны в Украине, - Зеленский - Цензор.НЕТ 256
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01.09.2020 14:47
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Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Звиздеть не мешки ворочать, а с коррупцией шмаркля спелся четко,не по детски.
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01.09.2020 14:55 Ответить
А решать какие нужны будешь ты? Со своей шоблой клоунов, фотографов, массажистов и банальных жуликов? "Строительства" дорог для всех желающих заработать не хватило
Дорожное строительство при Зеленском подорожало в 2-3 раза

Мы построим все аэропорты, которые нужны в Украине, - Зеленский - Цензор.НЕТ 8839
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01.09.2020 14:55 Ответить
100 ??? 100 аэропортов?
я не успеваю конспектировать!! ))))
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01.09.2020 14:57 Ответить
) да, многие записывают эти скороговорки. здесь за стенографией будущее. диктофон уже прошлый век.
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01.09.2020 15:00 Ответить
А ДАП отстраивать не собираешся?
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01.09.2020 17:19 Ответить
А когда сажать коррупционеров будешь?
Или как Холиня строишь им золотые аэропорты?
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01.09.2020 14:57 Ответить
Главное, про аэропорт Нью-Васюки-Москва не забудьте. Ласкер должен прилететь в зеленых носочках.
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01.09.2020 16:52 Ответить
Літаки - це минулий вік, треба розвивати нуль-транспортування.
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01.09.2020 14:57 Ответить
це як - туди, і без всіляких там "назад"?)
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01.09.2020 16:44 Ответить
Ні, це миттєво в будь-яку точку всесвіту з нуль-кабіни в нуль-кабіну. Ця технологія давно вже витісняє дерітрінітацію (подорожі зі швидкістю світла.)
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01.09.2020 17:30 Ответить
И этот косноязычный дурак еще что-то про Кличко петросянит=)) Якийсь дурачок)
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01.09.2020 14:57 Ответить
Софокл был далеко не оратор (драматург, и получил в Афинах звание стратега). был крайне костноязычен. Благодаря образованию излагал мысли письменно, кратко и четко.
Так зная свой недостаток, умудрялся красноречиво молчать. У зеленого, мозгов меньше чем в вокзальном беляше мяса.
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01.09.2020 15:25 Ответить
Так знімати маячню легше, ніж самому щось розумне сказати. А з Віталі сміятися можна - він же добрий)
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01.09.2020 16:46 Ответить
судя по планов его громадьё, шестой считает что пришёл на долго. возможно, скинуть его будет сродни скинуть луку. ***** небось уже тоже в глазах своих нацарапал для читателей - "если чё, подкину свой омон".
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01.09.2020 14:58 Ответить
Ну и когда же очередь дойдет до Мариуполя? Может хватит прикрываться близостью линии разграничения? Сегодня это не самое главное с точки зрения безопасности полетов. Сегодня достаточно разных средств и способов, если кому-то потребуется завалить самолет, не дожидаясь его подлета к Мариуполю, в т.ч. и закладка в самолет при отлете и нажатии кнопки в нужном месте и это можно сделать с любым самолетом, не обязательно с мариупольским. А почему работает харьковский аэропорт, который даже ближе от российской границы и никто его не закрывает, а только развивает??? Но большой промышленный приморский город Мариуполь 6 лет лишен воздушного сообщения, причем в наличии самое главное - капитальная полоса для приема крупных авиалайнеров. В Израиле самолеты не прекращают летать в условиях постоянных обстрелов. Перестраховка иногда бывает нужна при ловле блох!
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01.09.2020 15:06 Ответить
К сожалению аэропорт Мариуполя исключён со ВСЕХ документов, как действующий аэропорт. Полёты туда выполняются исключительно военными и для военных целей! Включить аэропорт в международный перечень и получить статус международного однозначно не получится, т.к EASA даже рассматривать подобный вопрос не будет. Никакая авиакомпания не будет подвергать свои самолёты и экипажи опасности, ибо совсем недалеко непредсказуемые люди. Примеров масса! Это и закрытый Сухуми, это и закрытый Тирасполь, Нахичевань и в последнее время даже сирийский Дамаск. До недавнего времени при боевых действиях можно было летать над Сирией транзитом , но как только там появились ихтамнеты все авиакомпании за исключением редких и отчаянных проигнорировав рекомендации EASA не летают над Сирией. Весь вопрос здесь в непредсказуемости ихтамнетов. И дело не в близости к рассейской границе Харькова, а близости бандитов к Мариуполю. Именно близость к линии разграничения - главная причина! Если перечисленные Вами выше причины будут исключены на 90 процентов, то остальное обеспечить просто невозможно. ((((
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01.09.2020 16:45 Ответить
Выездные гастроли каждый раз все потешнее и потешнее вот когда юмористы шуты не дай бог выиграют местные выборы то это будет просто крах такого цирка страна уже не выдержит тут от одного ужас а все вместе 3,14
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01.09.2020 15:07 Ответить
Нам перед виборами Максим Гузенко обіцяв відбудувати цегельний завод і побудувати цукровий.
Ну, після виборів ми його більше не бачили....
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01.09.2020 15:08 Ответить
Гузенка чи цкрозаводу чи обох?
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01.09.2020 17:16 Ответить
Ні того, ні того...
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01.09.2020 18:25 Ответить
Ми побудуємо всі аеропорти, які потрібні в Україні, - Зеленський - Цензор.НЕТ 9153
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01.09.2020 15:08 Ответить
З ваЗЕліном.
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01.09.2020 21:38 Ответить
а чого хотів зелений ляхторат? Коли вибрав патологічного брехуна та дурня, чогось корисного від нього годі чекати. Це діагноз і, на жаль, невиліковний.
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01.09.2020 15:08 Ответить
Остап Бендер знову втирає
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01.09.2020 15:08 Ответить
Население Полтавы 280 тысяч, до Харькова 140 километра.. Откуда бабки у Полтавчан летать. Какой должен быть доход, чтобы отправить 7 рейсов неделю, чтобы окупить аэропорт. Вовочка ты с головой дружишь. Твой цырк уже всех ******
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01.09.2020 15:09 Ответить
Понятно. Ув. Остап Ибрагимович уволен априори со своими шахматами. Кстати Оруэлл с Брэдбери закурили в сторонке.

Зеленый, что ты несешь? (имеется ввиду не ноша в руках, а языково -мозговой бред).
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01.09.2020 15:11 Ответить
(я конечно индеец - но - Что же касается так называемых "турецкоподданных", то так до https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F_1917_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8 Революции в Одессе называли евреев-сионистов, которые собирались переехать на https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BB%D1%8C Землю Обетованную . До 1918 года https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BB%D1%8C Израиль (тогда https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%B2_%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B5_%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8 Палестина ) находился в составе https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F Османской империи , поэтому все желающие туда переехать были обязаны принять турецкое подданство. Кроме того, во время https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0 Первой мировой войны желающие уклониться от призыва на военную службу приобретали себе сертификаты о подданстве https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D1%8B страны-противника , а в Одессе чаще всего приобретали подданство Османской Турции (реже - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F Болгарии ).
В конце «Золотого телёнка» Остап был ограблен румынскими пограничниками при переходе границы, но остался в живых, что может говорить о намечавшемся продолжении приключений Остапа.

по сему - имеет место быть -
Ми побудуємо всі аеропорти, які потрібні в Україні, - Зеленський - Цензор.НЕТ 1517 https://censor.net/ru/user/173231

представляю, как он будет драпать,через румынскую границу))))
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01.09.2020 15:36 Ответить
Вот чего я не понял, два простых вопроса:
1. За чьи деньги он собирается строить эти аэропорты?
2. Чья это собственность?
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01.09.2020 15:17 Ответить
Согласен!Но мне к вашим двум вопросам,хочется добавить третий:Причём тут Зе и его команда-если деньги на ремонт аэропорта(согласно статье)выделены из ОБЛАСТНОГО бюджета-а а не ГОСБЮДЖЕТА?!
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01.09.2020 17:04 Ответить
Да чего там мелочиться?! Давай уже сразу "дайошь космодром каждому райцентру!"..
Один умник "строил" гиперлуп, а этот все больше "по мелочи"?
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01.09.2020 15:18 Ответить
73/43%зебіл https://censor.net/ru/user/430205, минулого року питання стояло лише про відкриття проектування (навіть не власне проектування) гіперлупу на території України, як транзитної держави.
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01.09.2020 15:28 Ответить
***Ми побудуємо всі аеропорти, які потрібні в Україні, - Зеленський - Цензор.НЕТ 568
.
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01.09.2020 15:19 Ответить
У мукачевому побудуйте у першу чергу балога & син вже не годні чекати, мукачеве не виживе без аеропорту, але най буде такий як у Штутгарті, іншакого воні не хотять...)))
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01.09.2020 15:24 Ответить
Остапа понесло
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01.09.2020 15:26 Ответить
остап нервно курит в сторонке глядя на ибецила зебарана
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01.09.2020 15:44 Ответить
"ви не знайдете ні закону, ні розпорядження КМУ про затвердження програми "Велике будівництво". Єдиним нормативно-правовим актом з цього питання є https://www.president.gov.ua/documents/2462020-34241 указ президента від 23.06.2020 р. №246/2020 "Про Координаційну раду з реалізації програми "Велике будівництво".юридично програми "Велике будівництво" не існує. Як не існує і відповідного бюджетного розпису на фінансування передбачених нею заходів. Тож зрозуміло, що "Велике будівництво" реалізується за рахунок інших бюджетних програм. Яких саме - питання до Рахункової палати та правоохоронних органів.кошти на "Велике будівництво" виділяються в пріоритетному порядку, від чого страждають інші видаткові статті бюджету. І причина цього - не лише в піарі перед місцевими виборами. Влада побоюється, що за їхніми результатами новообрані органи місцевого самоврядування зупинять фінансування об'єктів, що будуються з порушеннями та відкатами для "своїх". https://www.pravda.com.ua/columns/2020/08/31/7264735/ И.Констанкевич
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01.09.2020 15:28 Ответить
а на кой нужны аеропорты. если минималка 5 тыс грн?
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01.09.2020 15:29 Ответить
Дурнувате,схоронь Боже!
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01.09.2020 15:30 Ответить
Особенно успешно ЗЕлупоньку удается строить то, что уже построили при Порохе.
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01.09.2020 15:30 Ответить
Під час робочого візиту у Яготин президент Володимир Зеленський взяв участь в урочистому відкритті трансформаторної будки. Про це повідомляє офіційна вайбер-група Яготина.
"Володимир Олександрович приїхав у Яготин всього на дві години в рамках робочої поїздки, а стільки всього встиг, - повідомляє представник яготинського осередку прес-служби Офісу президента Богдан Швед. - Зокрема, Зеленський взяв участь у представленні трьох стратегій розвитку регіону, проінспектував ремонтні та реконструкційні роботи на двадцяти восьми об'єктах в рамках "Великого будівництва", зустрівся з представниками чотириста сорока семи місцевих бізнесів, нагородив державними преміями та нагородами дев'ять тисяч шістдесять шість мешканців міста та відкрив п'ятнадцять нових закладів й інженерних споруд."
Крім того, не на запис камер, Володимир Зеленський намалював розмітку пішоходного переходу.
"Але не всі урочистості пройшли гладко, - розповідає мешканець Яготина Мартин, якому президент не вручив жодної премії. - А все через надмірний поспіх. Так під час відкриття трансформаторної будки замість стрічки Зеленський перерізав електричний кабель. Міський голова Яготина, що також був присутнім на урочистостях з нагоди робочого візиту президента, щоб не виглядати невдячним, перерізав іншу частину того самого кабеля. На щастя, під час інциденту ніхто не постраждав, якщо не брати до уваги жителів прилеглих будинків, які залишились на пів дня без світла."
"Ще ніколи Яготин не зазнавав так багато змін на краще. Безумовно, це були найкращі дві години в історії міста", - резюмував представник яготинського осередку прес-служби Офісу президента.
http://uareview.com/ UaReview
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01.09.2020 15:32 Ответить
Кто нибудь , заберите у Зеленского кокс
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01.09.2020 15:34 Ответить
Мы пахали!
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01.09.2020 15:36 Ответить
Опять Нью Васики по укурке……

Вован, хорош курить!
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01.09.2020 15:47 Ответить
Там не канабинол, там шось тяжче.
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01.09.2020 16:08 Ответить
- Вполне реальная вещь, - ответил гроссмейстер, - мои личные связи и ваша самодеятельность - вот все необходимое и достаточное для организации международного Васюкинского турнира. Подумайте над тем, как красиво будет звучать - «Международный Васюкинский турнир 1927 года». Приезд Хозе-Рауля Капабланки, Эммануила Ласкера, Алехина, Нимцовича, Рети, Рубинштейна, Мароци, Тарраша, Видмара и доктора Григорьева обеспечен. Кроме того, обеспечено и мое участие!
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01.09.2020 15:51 Ответить
я смотрю лавры )(уйла зедятлу покоя не дают. уже догоняет, черный пояс по карате, первейший прораб на все времена. еще немножко и "величайший политик всех времен и народов" по версии шмандель, зечмо будет впереди планеты всей
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01.09.2020 15:52 Ответить
Шмаркля переплюнув навіть сталіна: той не дарував дітям книжок німецькою, а наш кацапосмоктун дарує діткам книжки російською, мовляв, наше майбутнє - це путін і рашизм, а Європа - це отстой...
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01.09.2020 21:25 Ответить
Млять, ну закрив би вже свій шнобельник. Навіть в квартет узурпаторів не входить, паяцик.
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01.09.2020 16:04 Ответить
А потім побудуємо літаки, вони будуть бамбіть
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01.09.2020 16:07 Ответить
Волшебник, где твой голубой вертолет?
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01.09.2020 16:24 Ответить
Из ностальгии по СССР - аэропорт в Скадовске. Мы там отдыхали много раз в конце 1960-х (еще с родителями), а в 2010-м поехали туда с женой и ребенком. Сходил туда, где был аэропорт - в принципе, все оасталось, там что-то вроде аэроклуба. Но я до сих пор помню, как мы летали оттуда в Херсон, а если везло с расписанием - то и напрямую в Киев.
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01.09.2020 16:31 Ответить
Бг-ггг ... в 60 на кукурузнике... ДЫк знамо перец, тогда , если кака-нить легковушка во двор заезжала , за ней пацаны юрьбой бегали , как за диковинкой... А кукурузник шо, может фрицев бомбить , або в колхозе обрабатывать дустом поля в квадратно-гнездовой способ ЧЧи и попутно кого подкинуть в Нью Васюки... А ШО ДЕЛАТЬ ...ХЕХ...
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02.09.2020 05:43 Ответить
но мне кажется ваша семейка в примазанных состояла... Поди, в рундуке дедовскую кожанку храните с коробкою спичек"пламя революции"?
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02.09.2020 05:45 Ответить
PS билет на самолет в СССР біл очень доступнім. Помню, полет из Таллина в Киев в 1983 г. стоил 27 рублей (плюс-минус копейки). Помню, потому что на этом самолете домой по дембелю возвращался.
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02.09.2020 09:14 Ответить
В 1985-м
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02.09.2020 09:14 Ответить
Мои ныне покойные родители были рабочими, ветераны войны. Просто в советское время отпуск с семьей на море был доступен т.н. среднему классу, который в СССР был очень широким (охватывал почти все население).
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02.09.2020 09:11 Ответить
Ми побудуємо всі аеропорти, які потрібні в Україні, - Зеленський - Цензор.НЕТ 9202Ми побудуємо всі аеропорти, які потрібні в Україні, - Зеленський - Цензор.НЕТ 8088
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01.09.2020 17:45 Ответить
Дурень думкою богатіє....
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01.09.2020 18:50 Ответить
ЦЭПЭЗДЭЦЬ.
ЗАДОРНАЯ У НЕГО ДУРЬ.
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01.09.2020 19:48 Ответить
Если бы дурь, было бы проще.
Это просто психически больное без характерное существо.
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01.09.2020 20:19 Ответить
ЗАБОРИСТАЯ
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02.09.2020 05:39 Ответить
При3,14зджений предидент, зе-бидло тащиться.. Уявіть собі, що президент, напр., США, їде на Алабамщину, чи в Оклахмщину та перевіряє стан доріг чи наявність аеропортів... Дає вказівки... Мля, ви розумієте, що це параноя!? Недоумок-совкодрочер вишиває... Плюгава нікчемність.
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01.09.2020 21:18 Ответить
зеленая сопля даже предложения построить не может, какие нафиг аеропорты, на какие шишы?
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02.09.2020 00:50 Ответить
Мамкин строитель)
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02.09.2020 02:38 Ответить
трындеть не мешки ворочить, зарплата врачам с учителями в 3 000 зеленкой уже "была"... Воображает, однако. .. "построят" они.
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02.09.2020 05:38 Ответить
Ми побудуємо всі аеропорти, які потрібні в Україні, - Зеленський - Цензор.НЕТ 971
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02.09.2020 12:13 Ответить
В совковое время был такой анекдот: Приезжает делегация ЦК КПСС в Африку, едут к Пигмеям, собирают племя и, руководитель говорит речь:
Мы построим у вас социализм. В ответ крики - на табан.
Мы построим у вас гидроэлектростанции -
- на табан,
Мы построим у вас металлургические комбинаты.
- на табан.
Вечер гости готовятся ко сну, один из гостей зашел за хижину по маленькому. Это подсмотрели женщины племени и говорят: - такой большой белый человек, а у него такой маленький ТАБАН. Так и с аэропортом, дорогами, мостами, стадионами.
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02.09.2020 15:16 Ответить
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