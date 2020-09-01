Мы построим все аэропорты, которые нужны в Украине, - Зеленский
В рамках рабочей поездки в Полтавскую область Президент Украины Владимир Зеленский ознакомился с проектом реконструкции взлетной полосы Полтавского областного коммунального предприятия "Аэропорт-Полтава".
Исполняющий обязанности генерального директора предприятия Владимир Окара отметил, что из областного бюджета профинансированы мероприятия по развитию КП "Аэропорт-Полтава" на сумму 78,2 млн грн. В частности, осуществлен капитальный ремонт здания аэровокзала с обустройством международного пункта пропуска, текущий ремонт искусственной взлетно-посадочной полосы, рулежной дорожки и перрона. Также приобретена спецтехника, но для выполнения требований авиационной безопасности, осуществления международных и внутренних авиарейсов проведенных мероприятий недостаточно. Для полноценного функционирования предприятия необходимо реконструировать взлетно-посадочную полосу, провести замену светосистемы искусственной взлетно-посадочной полосы аэропорта, установить системы посадки воздушных судов, реконструировать периметральное ограждение аэропорта, приобрести необходимый транспорт. Взлетно-посадочная полоса позволяет принимать самолеты класса Boeing и Airbus, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОП.
Владимир Окара отметил, что на реконструкцию полосы необходимо выделить 425 млн грн.
"Надо делать полосу. Поддерживать нет смысла, поскольку вы тратите деньги на поддержку, а полоса по-прежнему не функционирует", – подчеркнул Президент.
По словам Владимира Зеленского, ремонт полосы нужно начать в этом году. В частности, средства на ремонт будут заложены в областном бюджете.
Заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко отметил, что в следующем году работы по ремонту полосы будут включены в Национальную программу "Большое строительство". За счет бюджета Полтавской области в текущем году должна быть разработана проектно-сметная документация.
"Все аэропорты будем добавлять в программу. Приоритет будет для тех городов, тех аэропортов, у которых есть документы. По всей стране есть либо полоса, либо терминал. И если документы будут в этом году, то в следующем году мы построим", – сказал президент.
"Мы обязательно Полтавский аэропорт внесем во вторую часть нашей программы "Большая стройка", там, где будут аэропорты во всех важных точках Украины. Мы их начнем строить в 2021 году. Построим, я уверен, за два-три года все аэропорты, которые нужны в Украине, мы их построим", - заверил президент, пишет Укринформ.
"Что касается Полтавского аэропорта: никто не прилетает в Полтаву, сегодня аэропорт не работает, и когда мы приземлились, я понял, почему не прилетают, то есть было ощущение, что это последняя наша поездка. Полоса действительно некачественная, несовременная, неработающая", - добавил глава государства.
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Дорожное строительство при Зеленском подорожало в 2-3 раза
я не успеваю конспектировать!! ))))
Или как Холиня строишь им золотые аэропорты?
Так зная свой недостаток, умудрялся красноречиво молчать. У зеленого, мозгов меньше чем в вокзальном беляше мяса.
Ну, після виборів ми його більше не бачили....
Зеленый, что ты несешь? (имеется ввиду не ноша в руках, а языково -мозговой бред).
В конце «Золотого телёнка» Остап был ограблен румынскими пограничниками при переходе границы, но остался в живых, что может говорить о намечавшемся продолжении приключений Остапа.
по сему - имеет место быть -
https://censor.net/ru/user/173231
представляю, как он будет драпать,через румынскую границу))))
1. За чьи деньги он собирается строить эти аэропорты?
2. Чья это собственность?
Один умник "строил" гиперлуп, а этот все больше "по мелочи"?
.
"Володимир Олександрович приїхав у Яготин всього на дві години в рамках робочої поїздки, а стільки всього встиг, - повідомляє представник яготинського осередку прес-служби Офісу президента Богдан Швед. - Зокрема, Зеленський взяв участь у представленні трьох стратегій розвитку регіону, проінспектував ремонтні та реконструкційні роботи на двадцяти восьми об'єктах в рамках "Великого будівництва", зустрівся з представниками чотириста сорока семи місцевих бізнесів, нагородив державними преміями та нагородами дев'ять тисяч шістдесять шість мешканців міста та відкрив п'ятнадцять нових закладів й інженерних споруд."
Крім того, не на запис камер, Володимир Зеленський намалював розмітку пішоходного переходу.
"Але не всі урочистості пройшли гладко, - розповідає мешканець Яготина Мартин, якому президент не вручив жодної премії. - А все через надмірний поспіх. Так під час відкриття трансформаторної будки замість стрічки Зеленський перерізав електричний кабель. Міський голова Яготина, що також був присутнім на урочистостях з нагоди робочого візиту президента, щоб не виглядати невдячним, перерізав іншу частину того самого кабеля. На щастя, під час інциденту ніхто не постраждав, якщо не брати до уваги жителів прилеглих будинків, які залишились на пів дня без світла."
"Ще ніколи Яготин не зазнавав так багато змін на краще. Безумовно, це були найкращі дві години в історії міста", - резюмував представник яготинського осередку прес-служби Офісу президента.
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Вован, хорош курить!
ЗАДОРНАЯ У НЕГО ДУРЬ.
Это просто психически больное без характерное существо.
Мы построим у вас социализм. В ответ крики - на табан.
Мы построим у вас гидроэлектростанции -
- на табан,
Мы построим у вас металлургические комбинаты.
- на табан.
Вечер гости готовятся ко сну, один из гостей зашел за хижину по маленькому. Это подсмотрели женщины племени и говорят: - такой большой белый человек, а у него такой маленький ТАБАН. Так и с аэропортом, дорогами, мостами, стадионами.