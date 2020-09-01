Ми побудуємо всі аеропорти, які потрібні в Україні, - Зеленський

У межах робочої поїздки до Полтавської області Президент України Володимир Зеленський ознайомився з проєктом реконструкції злітної смуги Полтавського обласного комунального підприємства "Аеропорт-Полтава".

Виконувач обов’язків генерального директора підприємства Володимир Окара зазначив, що з обласного бюджету профінансовано заходи з розвитку КП "Аеропорт-Полтава" на суму 78,2 млн грн. Зокрема, здійснено капітальний ремонт будівлі аеровокзалу з облаштуванням міжнародного пункту пропуску, поточний ремонт штучної злітно-посадкової смуги, рульової доріжки та перону. Також придбано спецтехніку, але для виконання вимог авіаційної безпеки, здійснення міжнародних та внутрішніх авіарейсів проведених заходів недостатньо. Для повноцінного функціонування підприємства необхідно реконструювати злітно-посадкову смугу, провести заміну світлосистеми штучної злітно-посадкової смуги аеропорту, встановити системи посадки повітряних суден, реконструювати периметрову огорожу аеропорту, придбати необхідний транспорт. Злітно-посадкова смуга дозволяє приймати літаки класу Boeing та Airbus, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОП.

Володимир Окара зазначив, що на реконструкцію смуги необхідно виділити 425 млн грн.

Також дивіться: Зеленський про різницю в зарплатах медиків: Це несправедливо, нечесно і так не буде. ВIДЕО

"Треба робити смугу. Підтримувати немає сенсу, бо ви витрачаєте гроші на підтримку, а смуга й далі не функціонує", – наголосив Президент.

За словами Володимира Зеленського, ремонт смуги потрібно розпочати цього року. Зокрема, кошти на ремонт будуть закладені в обласному бюджеті.

Заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко зазначив, що наступного року роботи з ремонту смуги будуть включені до Національної програми "Велике будівництво". За рахунок бюджету Полтавської області цьогоріч має бути розроблена проєктно-кошторисна документація.

"Всі аеропорти будемо додавати до програми. Пріоритет буде для тих міст, тих аеропортів, у яких є документи. По всій країні є або смуга, або термінал. І якщо документи будуть у цьому році, то в наступному році ми побудуємо", – сказав Президент.

"Надо делать полосу. Поддерживать нет смысла, поскольку вы тратите деньги на поддержку, а полоса по-прежнему не функционирует", – подчеркнул Президент.

"Усі аеропорти будемо додавати в програму. Пріоритет буде для тих міст, тих аеропортів, які мають документи. По всій країні є або смуга, або термінал. І якщо документи будуть цього року, то наступного року ми побудуємо", - сказав Президент.

Також дивіться: Будівництво нового аеропорту в Дніпрі розпочнеться до кінця вересня, - Зеленський. ВIДЕО

"Ми обов'язково Полтавський аеропорт внесемо до другої частини нашої програми "Велике будівництво", там, де будуть аеропорти у всіх важливих точках України. Ми їх почнемо будувати в 2021 році. Побудуємо, я впевнений, за два-три роки всі аеропорти, які потрібні в Україні, ми їх збудуємо", - запевнив Президент, пише Укрінформ.

"Що стосується Полтавського аеропорту: ніхто не прилітає в Полтаву, сьогодні аеропорт не працює, і коли ми приземлилися, я зрозумів, чому не прилітають, тобто було відчуття, що це остання наша поїздка. Смуга дійсно не якісна, не сучасна, непрацююча", - додав глава держави.