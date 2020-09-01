Ми побудуємо всі аеропорти, які потрібні в Україні, - Зеленський
У межах робочої поїздки до Полтавської області Президент України Володимир Зеленський ознайомився з проєктом реконструкції злітної смуги Полтавського обласного комунального підприємства "Аеропорт-Полтава".
Виконувач обов’язків генерального директора підприємства Володимир Окара зазначив, що з обласного бюджету профінансовано заходи з розвитку КП "Аеропорт-Полтава" на суму 78,2 млн грн. Зокрема, здійснено капітальний ремонт будівлі аеровокзалу з облаштуванням міжнародного пункту пропуску, поточний ремонт штучної злітно-посадкової смуги, рульової доріжки та перону. Також придбано спецтехніку, але для виконання вимог авіаційної безпеки, здійснення міжнародних та внутрішніх авіарейсів проведених заходів недостатньо. Для повноцінного функціонування підприємства необхідно реконструювати злітно-посадкову смугу, провести заміну світлосистеми штучної злітно-посадкової смуги аеропорту, встановити системи посадки повітряних суден, реконструювати периметрову огорожу аеропорту, придбати необхідний транспорт. Злітно-посадкова смуга дозволяє приймати літаки класу Boeing та Airbus, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОП.
Володимир Окара зазначив, що на реконструкцію смуги необхідно виділити 425 млн грн.
"Треба робити смугу. Підтримувати немає сенсу, бо ви витрачаєте гроші на підтримку, а смуга й далі не функціонує", – наголосив Президент.
За словами Володимира Зеленського, ремонт смуги потрібно розпочати цього року. Зокрема, кошти на ремонт будуть закладені в обласному бюджеті.
Заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко зазначив, що наступного року роботи з ремонту смуги будуть включені до Національної програми "Велике будівництво". За рахунок бюджету Полтавської області цьогоріч має бути розроблена проєктно-кошторисна документація.
"Всі аеропорти будемо додавати до програми. Пріоритет буде для тих міст, тих аеропортів, у яких є документи. По всій країні є або смуга, або термінал. І якщо документи будуть у цьому році, то в наступному році ми побудуємо", – сказав Президент.
"Надо делать полосу. Поддерживать нет смысла, поскольку вы тратите деньги на поддержку, а полоса по-прежнему не функционирует", – подчеркнул Президент.
"Усі аеропорти будемо додавати в програму. Пріоритет буде для тих міст, тих аеропортів, які мають документи. По всій країні є або смуга, або термінал. І якщо документи будуть цього року, то наступного року ми побудуємо", - сказав Президент.
"Ми обов'язково Полтавський аеропорт внесемо до другої частини нашої програми "Велике будівництво", там, де будуть аеропорти у всіх важливих точках України. Ми їх почнемо будувати в 2021 році. Побудуємо, я впевнений, за два-три роки всі аеропорти, які потрібні в Україні, ми їх збудуємо", - запевнив Президент, пише Укрінформ.
"Що стосується Полтавського аеропорту: ніхто не прилітає в Полтаву, сьогодні аеропорт не працює, і коли ми приземлилися, я зрозумів, чому не прилітають, тобто було відчуття, що це остання наша поїздка. Смуга дійсно не якісна, не сучасна, непрацююча", - додав глава держави.
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Дорожное строительство при Зеленском подорожало в 2-3 раза
я не успеваю конспектировать!! ))))
Или как Холиня строишь им золотые аэропорты?
Так зная свой недостаток, умудрялся красноречиво молчать. У зеленого, мозгов меньше чем в вокзальном беляше мяса.
Ну, після виборів ми його більше не бачили....
Зеленый, что ты несешь? (имеется ввиду не ноша в руках, а языково -мозговой бред).
В конце «Золотого телёнка» Остап был ограблен румынскими пограничниками при переходе границы, но остался в живых, что может говорить о намечавшемся продолжении приключений Остапа.
по сему - имеет место быть -
https://censor.net/ru/user/173231
представляю, как он будет драпать,через румынскую границу))))
1. За чьи деньги он собирается строить эти аэропорты?
2. Чья это собственность?
Один умник "строил" гиперлуп, а этот все больше "по мелочи"?
.
"Володимир Олександрович приїхав у Яготин всього на дві години в рамках робочої поїздки, а стільки всього встиг, - повідомляє представник яготинського осередку прес-служби Офісу президента Богдан Швед. - Зокрема, Зеленський взяв участь у представленні трьох стратегій розвитку регіону, проінспектував ремонтні та реконструкційні роботи на двадцяти восьми об'єктах в рамках "Великого будівництва", зустрівся з представниками чотириста сорока семи місцевих бізнесів, нагородив державними преміями та нагородами дев'ять тисяч шістдесять шість мешканців міста та відкрив п'ятнадцять нових закладів й інженерних споруд."
Крім того, не на запис камер, Володимир Зеленський намалював розмітку пішоходного переходу.
"Але не всі урочистості пройшли гладко, - розповідає мешканець Яготина Мартин, якому президент не вручив жодної премії. - А все через надмірний поспіх. Так під час відкриття трансформаторної будки замість стрічки Зеленський перерізав електричний кабель. Міський голова Яготина, що також був присутнім на урочистостях з нагоди робочого візиту президента, щоб не виглядати невдячним, перерізав іншу частину того самого кабеля. На щастя, під час інциденту ніхто не постраждав, якщо не брати до уваги жителів прилеглих будинків, які залишились на пів дня без світла."
"Ще ніколи Яготин не зазнавав так багато змін на краще. Безумовно, це були найкращі дві години в історії міста", - резюмував представник яготинського осередку прес-служби Офісу президента.
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Вован, хорош курить!
ЗАДОРНАЯ У НЕГО ДУРЬ.
Это просто психически больное без характерное существо.
Мы построим у вас социализм. В ответ крики - на табан.
Мы построим у вас гидроэлектростанции -
- на табан,
Мы построим у вас металлургические комбинаты.
- на табан.
Вечер гости готовятся ко сну, один из гостей зашел за хижину по маленькому. Это подсмотрели женщины племени и говорят: - такой большой белый человек, а у него такой маленький ТАБАН. Так и с аэропортом, дорогами, мостами, стадионами.