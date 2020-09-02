Полиция установила "мелкого хулигана", напавшего на Стерненко под судом в Одессе

Полиция составила админпротокол на молодого человека, который у Приморского райсуда Одессы облил активиста Сергея Стерненко жидкостью, похожей на мочу.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Одесской области, передает Цензор.НЕТ.

"Противоправные действия молодого человека заметили участковые офицеры полиции, которые несли службу по охране общественного порядка. Поэтому правоохранители оперативно установили личность нарушителя. Им оказался 18-летний житель Черноморска. На него составили административный протокол по ст. 173 (мелкое хулиганство) Кодекса Украины об административных правонарушениях", - сообщила полиция.

В полиции добавили, что по поводу указанного инцидента ни сам Стерненко, ни его официальный представитель в полицию не обращались.

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