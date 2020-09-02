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Полиция установила "мелкого хулигана", напавшего на Стерненко под судом в Одессе

Полиция установила

Полиция составила админпротокол на молодого человека, который у Приморского райсуда Одессы облил активиста Сергея Стерненко жидкостью, похожей на мочу.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Одесской области, передает Цензор.НЕТ.

"Противоправные действия молодого человека заметили участковые офицеры полиции, которые несли службу по охране общественного порядка. Поэтому правоохранители оперативно установили личность нарушителя. Им оказался 18-летний житель Черноморска. На него составили административный протокол по ст. 173 (мелкое хулиганство) Кодекса Украины об административных правонарушениях", - сообщила полиция.

В полиции добавили, что по поводу указанного инцидента ни сам Стерненко, ни его официальный представитель в полицию не обращались.

Читайте также: Адвокаты Стерненко подали заявление о четвертом нападении на активиста

Одесса (7869) Нацполиция (16436) протокол (82) Стерненко Сергей (394)


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Топ комментарии
+8
Таких за "3 капєйкі" купляють.
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02.09.2020 10:05
+8
Что у банды Труханова в голове, тем и обливают....
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02.09.2020 10:13
+6
бачу, ти до неї звик
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02.09.2020 10:05
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Мєлкій, а вже фуліган...
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02.09.2020 09:39 Ответить
Таких за "3 капєйкі" купляють.
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02.09.2020 10:05 Ответить
Хорошо, что не зелёнка.
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02.09.2020 09:39 Ответить
довго мордаху від зеленки відмивав ?
колір свого президента...
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02.09.2020 10:08 Ответить
Спаймали гоминида, похожего на хулигана.
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02.09.2020 09:40 Ответить
так клоун вроде также мелкий??!! нееее
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02.09.2020 09:55 Ответить
Дійшли до ручки... Капець і жах-одночасно!
Наскількі тупі, ліниві і безграмотні ці саботажники...
"Гроші на створення Єдиного реєстру зниклих без вести відсутні", - Мін'юст
-Зазначу, що як сказала профільний заступник міністра юстиції Валерія Коломієць - що орієнтовна вартість створення реєстру - це близько 200 тисяч гривень !!!
Здавалося б , чого простіше - створити файл, чи папку в компі... А для особливо тупих - завести хоча б журнал і вписувати данні про зниклих.. Їх же ж не тисячі і навіть не сотні на добу, а одиниці... по всій Україні! І з цього створювати проблему?
Мій коментар стає вже постійним: Дурень ніколи не порозумнішає, а ворог повинен бути як мінімум - нейтралізований, а максимум - знищений!
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02.09.2020 10:24 Ответить
Уринотерапия.
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02.09.2020 09:58 Ответить
бачу, ти до неї звик
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02.09.2020 10:05 Ответить
То роса
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02.09.2020 10:01 Ответить
5 лет тюрьмы впаять.
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02.09.2020 10:02 Ответить
Зачем в полицию обращаться? От них толку ноль.
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02.09.2020 10:06 Ответить
правильно! личность мелкого хулигана установили,а теперь можно и на гиляку по-тихому,чтоб остальной одеской вате было неповадно!
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02.09.2020 14:53 Ответить
Ты внимательно прочел пост?
Поэтому правоохранители оперативно установили личность нарушителя. Источник: https://censor.net/ru/n3217127

Даже без обращения.
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02.09.2020 16:02 Ответить
Установили. И что дальше?
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02.09.2020 16:07 Ответить
Ну если протокол составлен,наверно поймали?
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02.09.2020 16:17 Ответить
Ну поймали, и что дальше? Он этим протоколом подотрется и пойдет дальше.
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02.09.2020 16:24 Ответить
Жалко, что у Стерненко в этот раз ножа с собой не было.
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02.09.2020 10:09 Ответить
Или зонтика.
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02.09.2020 10:26 Ответить
Что у банды Труханова в голове, тем и обливают....
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02.09.2020 10:13 Ответить
...облил активиста Сергея Стерненко жидкостью, похожей на мочу.

Вот блин, не получилось в этот раз сделать из гопника сакральную жертву
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02.09.2020 10:22 Ответить
Если к вам пристает менток за питье пива в общ. местах, напоминайте ему, что это не пиво, а предмет, похожий на пиво; понятые, изъятие, экспертиза... и только так.
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02.09.2020 11:21 Ответить
До тебе гопники-вбивці пристануть,а ти їм шию підстав,вЯлікєй.
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30.09.2020 23:32 Ответить
А мне кажется, это ,был один из мосек шарика.
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02.09.2020 10:29 Ответить
Даже если и так то что? Бандитам из нацкорпуса ведь можно.
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02.09.2020 10:55 Ответить
Все ,ты предан анафеме.Нет такой проблемы.
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02.09.2020 15:58 Ответить
на гиляку мелкого хулигана-ватного подонка!
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02.09.2020 14:55 Ответить
Если хулиганов резать они мельчают. Четвертый закон Ньютона.
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02.09.2020 10:33 Ответить
Пример можно или лиш бы пи.дануть?
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02.09.2020 12:30 Ответить
Зловредний бандит. От його своя братва і опустила, помочитися-це значить зробити ізгоя. Приміряє для себе політику, смішно і гидко ....
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02.09.2020 11:25 Ответить
Тобі смішно, то я тобі щиро бажаю того, що роблять з Стерненко.
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02.09.2020 11:50 Ответить
Смішно,бо бандит щось там про політику скиглить до злякався відповідальності за скоєне. Як що коротко,то вовк приміряє овечу шкуру, а вона тріщить, ніяк не налазе .
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02.09.2020 12:27 Ответить
І з таким гівном в головах вони обирають чергового клоуна...
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02.09.2020 12:32 Ответить
Напали на Стерненко - "дрібне ***********", а напали на "патріотів засрашки" - 16 заарештовано.
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02.09.2020 12:30 Ответить
 
 