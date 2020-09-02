Полиция установила "мелкого хулигана", напавшего на Стерненко под судом в Одессе
Полиция составила админпротокол на молодого человека, который у Приморского райсуда Одессы облил активиста Сергея Стерненко жидкостью, похожей на мочу.
Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Одесской области, передает Цензор.НЕТ.
"Противоправные действия молодого человека заметили участковые офицеры полиции, которые несли службу по охране общественного порядка. Поэтому правоохранители оперативно установили личность нарушителя. Им оказался 18-летний житель Черноморска. На него составили административный протокол по ст. 173 (мелкое хулиганство) Кодекса Украины об административных правонарушениях", - сообщила полиция.
В полиции добавили, что по поводу указанного инцидента ни сам Стерненко, ни его официальный представитель в полицию не обращались.
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колір свого президента...
Наскількі тупі, ліниві і безграмотні ці саботажники...
"Гроші на створення Єдиного реєстру зниклих без вести відсутні", - Мін'юст
-Зазначу, що як сказала профільний заступник міністра юстиції Валерія Коломієць - що орієнтовна вартість створення реєстру - це близько 200 тисяч гривень !!!
Здавалося б , чого простіше - створити файл, чи папку в компі... А для особливо тупих - завести хоча б журнал і вписувати данні про зниклих.. Їх же ж не тисячі і навіть не сотні на добу, а одиниці... по всій Україні! І з цього створювати проблему?
Мій коментар стає вже постійним: Дурень ніколи не порозумнішає, а ворог повинен бути як мінімум - нейтралізований, а максимум - знищений!
Поэтому правоохранители оперативно установили личность нарушителя. Источник: https://censor.net/ru/n3217127
Даже без обращения.
Вот блин, не получилось в этот раз сделать из гопника сакральную жертву