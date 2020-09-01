Адвокаты Стерненко подали заявление о четвертом нападении на активиста

После вчерашней попытки напасть на активиста Сергея Стерненко под судом в Одессе адвокаты активиста заявили в полицию.

Об этом говорится на странице в фейсбуке юркомпании "Миллер", передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня адвокатами нашей компании подано заявление о преступлении по факту законченного покушения на совершение уголовного преступления предусмотренного ч. 2 ст. 296 УК Украины (хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу, сопровождающееся особой дерзостью или исключительным цинизмом, совершенное группой лиц).

Впереди досудебное расследование, в ходе которого следователи должны установить обстоятельства, мотив и возможно причастных к организации этого нападения других лиц", - говорится в заявлении.

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Адвокаты Стерненко напомнили, что вчера у здания Приморского районного суда города Одессы, примерно в 12:50, два человека пытались облить их подзащитного неизвестной жидкостью из черной бутылки. Сразу после неудачного покушения на совершение преступления эти двое скрылись в неизвестном направлении. Их не задержали.

Однако, на месте преступления присутствовало третье лицо, которое снимало все на камеру и не пыталось убежать. Его задержали и доставили в отдел полиции для дачи объяснений по поводу инцидента.

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Напомним, поздно вечером 24 мая 2018 года произошел конфликт с участием бывшего руководителя одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко и двух мужчин. Стерненко заявил: на него напали, когда он возвращался домой с девушкой. Активист утверждает, что он отбивался и смертельно ранил соперника ножом в живот. Ножевые ранения были у самого Стерненко и у его другого оппонента, которого позже задержала полиция. Позже полиция отпустила второго участника нападения на активиста Стерненко в Одессе, который проходит как свидетель.

Это покушение было уже третьим по счету: 7 февраля 2018 года Стерненко заявлял, что на него уже совершали нападение. Утром 1 мая того же года в Стерненко стреляли. Оба нападавших были задержаны. Полиция открыла дело по статье "умышленное убийство".

В октябре уголовные дела по нападениям на экс-главу одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко переданы в Главное следственное управление Службы безопасности Украины.

11 июня 2020 года Стерненко сообщили о подозрении в умышленном убийстве и незаконном ношении холодного оружия.

Суд избрал Стерненко меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Потом суд смягчил меру пресечения.

Позже Печерский райсуд Киева отменил подозрение Ивану Кузнецову, который был одним из напавших на Стерненко. Во время нападения на Стерненко Кузнецов погиб.