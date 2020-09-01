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Новости
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Адвокаты Стерненко подали заявление о четвертом нападении на активиста

Адвокаты Стерненко подали заявление о четвертом нападении на активиста

После вчерашней попытки напасть на активиста Сергея Стерненко под судом в Одессе адвокаты активиста заявили в полицию.

Об этом говорится на странице в фейсбуке юркомпании "Миллер", передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня адвокатами нашей компании подано заявление о преступлении по факту законченного покушения на совершение уголовного преступления предусмотренного ч. 2 ст. 296 УК Украины (хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу, сопровождающееся особой дерзостью или исключительным цинизмом, совершенное группой лиц).

Впереди досудебное расследование, в ходе которого следователи должны установить обстоятельства, мотив и возможно причастных к организации этого нападения других лиц", - говорится в заявлении.

Смотрите также: Стерненко: Под судом в Одессе на меня напали титушки Подобедова, который "заказал" меня в прошлый раз Кузнецову и Исайкулу. ФОТО

Адвокаты Стерненко напомнили, что вчера у здания Приморского районного суда города Одессы, примерно в 12:50, два человека пытались облить их подзащитного неизвестной жидкостью из черной бутылки. Сразу после неудачного покушения на совершение преступления эти двое скрылись в неизвестном направлении. Их не задержали.

Однако, на месте преступления присутствовало третье лицо, которое снимало все на камеру и не пыталось убежать. Его задержали и доставили в отдел полиции для дачи объяснений по поводу инцидента.

Смотрите также: Активисты пикетировали Верховный Суд с требованием направить дело Стерненко на рассмотрение в Киев. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Напомним, поздно вечером 24 мая 2018 года произошел конфликт с участием бывшего руководителя одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко и двух мужчин. Стерненко заявил: на него напали, когда он возвращался домой с девушкой. Активист утверждает, что он отбивался и смертельно ранил соперника ножом в живот. Ножевые ранения были у самого Стерненко и у его другого оппонента, которого позже задержала полиция. Позже полиция отпустила второго участника нападения на активиста Стерненко в Одессе, который проходит как свидетель.

Это покушение было уже третьим по счету: 7 февраля 2018 года Стерненко заявлял, что на него уже совершали нападение. Утром 1 мая того же года в Стерненко стреляли. Оба нападавших были задержаны. Полиция открыла дело по статье "умышленное убийство".

В октябре уголовные дела по нападениям на экс-главу одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко переданы в Главное следственное управление Службы безопасности Украины.

11 июня 2020 года Стерненко сообщили о подозрении в умышленном убийстве и незаконном ношении холодного оружия.

Суд избрал Стерненко меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Потом суд смягчил меру пресечения.

Позже Печерский райсуд Киева отменил подозрение Ивану Кузнецову, который был одним из напавших на Стерненко. Во время нападения на Стерненко Кузнецов погиб.

Адвокаты Стерненко подали заявление о четвертом нападении на активиста 01

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Топ комментарии
+6
А де ж ті, що перемогли баригу - мародьора?
Де ті гєрої?
Чому не поспішають на допомогу ?
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01.09.2020 12:41
+4
И сам себе подмахнул😂🌷
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01.09.2020 13:15
+3
Пиарят гопника. Но все же хочется верить что каждый получит по заслугам!
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01.09.2020 13:06
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А чего подавать заявление, если Стерненко зарезал всех нападавших?
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01.09.2020 12:37 Ответить
Что там с ВАНАбабой, продолжает симулировать?
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01.09.2020 12:37 Ответить
А де ж ті, що перемогли баригу - мародьора?
Де ті гєрої?
Чому не поспішають на допомогу ?
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01.09.2020 12:41 Ответить
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01.09.2020 12:46 Ответить
Пиарят гопника. Но все же хочется верить что каждый получит по заслугам!
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01.09.2020 13:06 Ответить
Обязательно получат, и ты тоже
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01.09.2020 13:12 Ответить
И сам себе подмахнул😂🌷
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01.09.2020 13:15 Ответить
Ну порізав так порізав, що не в змозі набрати нових провокаторів.
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01.09.2020 13:10 Ответить
Я не націоналіста мав на увазі. Йому респект.
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01.09.2020 13:16 Ответить
Догнал---убил----оборонялся?
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01.09.2020 13:28 Ответить
когда вы уже вымрете?
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01.09.2020 13:29 Ответить
Сразу после вас!
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01.09.2020 13:38 Ответить
"догнал убил" - дебилдетект.
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01.09.2020 15:26 Ответить
Міцний горішок Сергій Стерненко, з "підвішеним" язиком та громадською позицією, надто заважає кацабським, опзж та Зе! амебам... Тримайся та плювати на шавок, що гавкають.
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01.09.2020 13:49 Ответить
Совсем зачухарили Стерненко, а ответить он не может.
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01.09.2020 14:00 Ответить
Тут даже не надо делать предположений, что пролубянские силы если б могли - убили б Стерненко без суда и приговора... Какие "предположения" после неоднократных попыток это осуществить ! Сегодня мы узнали кто главный портнов управляющий УКраиной, чтоб там остальные не вякали и не надували щёки. Сегодня Украину упаковали на зону. Каждого украинца. Кто сегодня это не понял - сядет завтра.
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23.02.2021 17:31 Ответить
 
 