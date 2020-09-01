Адвокати Стерненка подали заяву про четвертий напад на активіста

Після вчорашньої спроби напасти на активіста Сергія Стерненка під судом в Одесі адвокати активіста заявили в поліцію.

Про це йдеться на сторінці у фейсбуці юркомпанії "Міллер", передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні адвокатами нашої компанії подано заяву про злочин за фактом закінченого замаху на вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 296 КК України (хуліганство, тобто грубе порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжується особливою зухвалістю чи винятковим цинізмом, вчинене групою осіб).

Попереду досудове розслідування, під час якого слідчі мають встановити обставини, мотив та можливо причетних до організації цього нападу інших осіб", - йдеться в заяві.

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Адвокати Стерненка нагадали, що вчора біля приміщення Приморського районного суду міста Одеси, приблизно о 12:50 двоє осіб намагались облити їхнього підзахисного невідомою рідиною з чорної пляшки. Одразу після невдалого замаху на вчинення злочину ці двоє втекли в невідомому напрямку. Їх не було затримано.

Проте на місці злочину була присутня третя особа, яка знімала все на відео і не намагалася втекти. Її було затримано та доставлено до відділу поліції для надання пояснень з приводу інциденту.

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Нагадаємо, пізно ввечері 24 травня стався конфлікт з участю колишнього керівника одеського "Правого сектора" і двох чоловіків. Стерненко заявив, що на нього напали, коли він повертався додому з дівчиною. Активіст стверджує, що він відбивався і смертельно поранив суперника ножем у живіт. Ножові поранення - у самого Стерненка й у його іншого опонента, якого потім затримала поліція. Пізніше поліція відпустила другого учасника нападу на активіста Стерненка в Одесі, який проходить як свідок.

Цей замах був уже третім за рахунком: 7 лютого 2018 року Стерненко заявляв, що на нього вже здійснювали напад. Вранці 1 травня того ж року в Стерненка стріляли. Обох нападників було затримано. Поліція відкрила справу за статтею "умисне вбивство".

У жовтні кримінальні справи щодо нападів на ексглаву одеського "Правого сектору" Сергія Стерненка передано в Головне слідче управління Служби безпеки України.

11 червня 2020 року Стерненку повідомили про підозру в умисному вбивстві і незаконному носінні холодної зброї.

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Суд обрав Стерненку запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Потім суд пом'якшив запобіжний захід.

Пізніше Печерський райсуд Києва скасував підозру Івану Кузнєцову, який був одним із тих, хто напав на екслідера "Правого сектора" в Одесі Сергія Стерненка. Під час нападу на Стерненка Кузнєцов загинув.