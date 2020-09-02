Резонансные слова Фокина про Донбасс соответствуют исключительно взглядам самого Фокина, - Кулеба

Резонансные заявления заместителя главы украинской делегации в ТКГ, первого премьер-министра независимой Украины Витольда Фокина об урегулировании ситуации на Донбассе соответствуют исключительно его взглядам.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в твиттере заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, подчеркнув, что он их не разделяет.

"МИД готовит проекты технического задания на каждый раунд консультаций ТКГ и рабочих подгрупп - для главы делегации и четырех представителей подгрупп. Резонансные слова Фокина соответствуют исключительно взглядам самого Фокина. Я их не разделяю", - написал министр.

Кулеба добавил, что международные партнеры Украины не обращались к МИД с просьбой объяснить позицию Украины после заявлений Фокина.

"Нет, партнеры с этим вопросом не обращались", - добавил он.

Ранее Фокин заявил, что "и с той, и с той стороны было совершено много преступлений, которые в конечном итоге должны быть расследованы, и виновные пусть понесут наказание. Но сегодня, чтобы прекратить войну и сохранить жизнь бойцов и командиров, моя позиция - надо объявить всеобщую амнистию, провести выборы, решить вопрос особого статуса отдельных районов, а лучше всего Донбасса".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Заявление Фокина - это личное мнение. Делегация Украины в ТКГ заслушает его объяснения относительно озвученной позиции по Донбассу, - Кравчук