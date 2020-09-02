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Новости Политика Украины
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Фокин (100) Кулеба Дмитрий (2657)

Резонансные слова Фокина про Донбасс соответствуют исключительно взглядам самого Фокина, - Кулеба

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Резонансные слова Фокина про Донбасс соответствуют исключительно взглядам самого Фокина, - Кулеба

Резонансные заявления заместителя главы украинской делегации в ТКГ, первого премьер-министра независимой Украины Витольда Фокина об урегулировании ситуации на Донбассе соответствуют исключительно его взглядам.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в твиттере заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, подчеркнув, что он их не разделяет.

"МИД готовит проекты технического задания на каждый раунд консультаций ТКГ и рабочих подгрупп - для главы делегации и четырех представителей подгрупп. Резонансные слова Фокина соответствуют исключительно взглядам самого Фокина. Я их не разделяю", - написал министр.

Кулеба добавил, что международные партнеры Украины не обращались к МИД с просьбой объяснить позицию Украины после заявлений Фокина.

"Нет, партнеры с этим вопросом не обращались", - добавил он.

Ранее Фокин заявил, что "и с той, и с той стороны было совершено много преступлений, которые в конечном итоге должны быть расследованы, и виновные пусть понесут наказание. Но сегодня, чтобы прекратить войну и сохранить жизнь бойцов и командиров, моя позиция - надо объявить всеобщую амнистию, провести выборы, решить вопрос особого статуса отдельных районов, а лучше всего Донбасса".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Заявление Фокина - это личное мнение. Делегация Украины в ТКГ заслушает его объяснения относительно озвученной позиции по Донбассу, - Кравчук

Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+26
Так увольте его!
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02.09.2020 18:11
+23
Фокин уполномочен Зеленским представлять в ТКГ Украину, слова Фокина - это слова Зеленского. Если эти слова не соответствует взглядам правительства - почему этот деменционер до сих пор не выгнан с позором?
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02.09.2020 18:14
+16
Вместе с Кравчуком, который его туда притащил.
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02.09.2020 18:14
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Так увольте его!
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02.09.2020 18:11 Ответить
Вместе с Кравчуком, который его туда притащил.
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02.09.2020 18:14 Ответить
Кравчук говорит что это не он а Зеленский. А вобще ты прав если у меня мастер приводит токаря а у токаря руки из жопы то улетают они вдвоем! Поэтому кто там его привел пусть с тем и улетает!
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02.09.2020 18:17 Ответить
Янелох сам привел.
Но улететь оно пока не может, бо нема рейсов на ростов.
Разве шо через Беларусь. Если шо, там попутчика захватит
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02.09.2020 18:22 Ответить
Нет тут привел его я думаю Тележечник а принял его на работу ЯнеЛох!
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02.09.2020 18:48 Ответить
Да, в Ростов пусть пистуют, страусов разводить...
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02.09.2020 19:40 Ответить
Краще повісити.
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02.09.2020 18:55 Ответить
увольте - не катит, там уже статей на него штук шесть насобиралось в т.ч. за подрыв территориальной целостности и пр.
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02.09.2020 19:07 Ответить
так нахера его туда поставили, кто его туда привел и несет отвественность? Кравчук? - обоих на свалку истории
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02.09.2020 18:13 Ответить
теперь ,после такого ответа,возникает вопрос
КАК можно человека с такими взглядами назначать в ткг
он же официальный представитель Украины???????????
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02.09.2020 18:33 Ответить
допустим не знали, сюрприз... но если власть не хочет очищаться от пророссийских элементов, значит она сама является лоббистом интересов кремля в Украине
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02.09.2020 18:39 Ответить
Фокин уполномочен Зеленским представлять в ТКГ Украину, слова Фокина - это слова Зеленского. Если эти слова не соответствует взглядам правительства - почему этот деменционер до сих пор не выгнан с позором?
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02.09.2020 18:14 Ответить
Ну, это он сказал очень дипломатично!
В переводе на простой язык версия такая - этот старый полупердун несёт полную пургу и уже не дружит со здравым смыслом!
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02.09.2020 18:14 Ответить
Нет в переводе єто означает - Ну и что вы нам сделаете? - делаем шо хотим.
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02.09.2020 18:22 Ответить
Цю пургу несе зеленський, а фокін лише озвучує. Якби було інакше, фокіна вже давно звільнили б.
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02.09.2020 18:22 Ответить
заметьте,клован НИКАК не комментирует фокина
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02.09.2020 18:55 Ответить
Так какого @¢£¥°={{=°°°^**НА его туда назначили??? И кто??!!
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02.09.2020 18:16 Ответить
Указ подписывал Зеленский!
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02.09.2020 18:18 Ответить
И он с таким мировоззрением будет отстаивать интересы Украины? Не верю.
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02.09.2020 18:17 Ответить
Это ж надо было додуматся достать этого нафталинового Фокина .
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02.09.2020 18:18 Ответить



Gunpowder 25%

@Trozos10


@Twitter

#ЗапитайКулебу Чому в нас МЗС, представники в ТКГ, і деякі чиновники влади висловлюють різну, іноді протилежну позицію, а потім все списують на особисту позицію? Чи не вважаєте ви, що подібні речі виставляють нашу країну посміховиськом в очах інших країн.
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02.09.2020 18:18 Ответить
Та вашу ж мать!!!!! Скільки можна ліпити ці тупі відмазки?!?! Делегували якогось діда з «асобім мнєнієм» на перемовини з ворогом! За кого вони мають всю націю?!
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02.09.2020 18:18 Ответить
Сивоха, Фокин.., - кого следующего подсунете ?..
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02.09.2020 18:19 Ответить
гиркина
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02.09.2020 18:51 Ответить
дыркина Резонансні слова Фокіна про Донбас відповідають виключно поглядам самого Фокіна, - Кулеба - Цензор.НЕТ 5426 и компашка в сборе Резонансні слова Фокіна про Донбас відповідають виключно поглядам самого Фокіна, - Кулеба - Цензор.НЕТ 6355
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02.09.2020 18:54 Ответить
и как минимум того, кто его выковырял из старого дерьма и туда впихнул ..
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02.09.2020 18:19 Ответить
Лерос утром сказал, после обеда уволили. А тут в чем загвоздка? Резонансные слова Фокина про Донбасс соответствуют исключительно взглядам самого Фокина, - Кулеба - Цензор.НЕТ 8975
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02.09.2020 18:19 Ответить
Так Лерос осмелился обидеть величайшего ссыкуна галактики,а тут какое-то посягание на территориальную целостность государства,разницу улавливаете?
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02.09.2020 18:30 Ответить
Опачки как засуетились спасители галабародькинской задницы: выскакивают с «оправданиями и опровержениями» со всех щелей и утюгов. Но «хитромудрый нарид» , который себя «сделал» похоже не в последний раз не должен забывать, что говноеда ватного фокина откопал на кладбище лично зильонский и назначил его в ткг тоже лично он, осел оманский и уполномочил его русняво-ватный бред нести тоже зиленский. Так что нетрадиционно нам по ушам «ля-ля»...
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02.09.2020 18:21 Ответить
Отбеливать анус зэ-гундосому - равнозначно разделить свою ответственность и похоронить навсегда добытую хоть какую репутацию в его бесконечных антинародных и антигосударственных зашкварах
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02.09.2020 18:26 Ответить
А є хто-небудь такий, хто міг би Фокіна вигнати? К ***** і в ****** на*** ВЖЕ СЬОГОДНІ!!!!!!!
Бо в мене таке враження, що нам це підсунули для відволіккання уваги як в анекдоті про козу в тісній квартирі.
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02.09.2020 18:22 Ответить
Зебилы, замените Кравчучку с Фокиным на этих. Сделайте себя ещё раз. Резонансные слова Фокина про Донбасс соответствуют исключительно взглядам самого Фокина, - Кулеба - Цензор.НЕТ 61
Резонансные слова Фокина про Донбасс соответствуют исключительно взглядам самого Фокина, - Кулеба - Цензор.НЕТ 1122
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02.09.2020 18:23 Ответить
клоуны
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02.09.2020 18:30 Ответить








RedKatsingingontheroof...

@w7w7merleenw55

·1 ч

В ответ
@InfoResist

Пустили первым старого дурака на минное поле,прозондировать общественное мнение он и подорвался. Не жалко,решили Ермак и Ко.,таких кандидатов в смертники еще есть у нас Проблемой войны и мира занимаются эмиссары кремля с пособниками и мы рискуем капитулировать на условиях врага.
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02.09.2020 18:30 Ответить
ДА ИДИТЕ ВЫ НА ХЕР С ТАКИМИ ОТМАЗКАМИ.
СЛОВА ФОКИНА ЭТО ОФИЦИАЛЬНАЯ ПОЗИЦИЯ ЗЕЛЕНСКОГО, ПРОСТО НАРКОМАН ОБОСРАЛСЯ
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02.09.2020 18:31 Ответить
Попробував би зєлєнскій, з такими поглядами,такою позицією йти на вибори півтора роки назад.
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02.09.2020 19:47 Ответить
так у него и были такие взгляды.Там только даун не мог этого видеть.
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02.09.2020 20:01 Ответить
Та невже? А так схоже на бажання *******. Ну прямо слово в слово те, що фуйло, в 2014, вимагало.
"За пять лет, прошедших с даты подписания Минских соглашений, ни один их пункт не был выполнен[1][2]. Россия обвиняет Украину в саботировании политической части минских договорённостей (предусматривающей принятие на постоянной основе особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей, закрепление его в Конституции Украины, проведение амнистии и организацию местных выборов), настаивая на том, что только после выполнения этих и ряда других пунктов соглашения может быть восстановлен контроль правительства Украины над всей российско-украинской границей[3]. Украина заявляет о приоритетной необходимости прекращения огня, а также восстановления её контроля над границей между непризнанными республиками и Россией как ключевого условия для проведения местных выборов и возвращения этих территорий в состав украинского государства"

Звільняйте цю кгбшну падлюку, яка замарала чесне ім'я велічайшего правителя ********** Янелоха Оманського.
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02.09.2020 18:33 Ответить
У заместителя главы украинской делегации в ТКГИ, а это официальное лицо, не может быть своих взглядов по этому вопросу. НЕ МОЖЕТ! Ибо все что это нафталиновое дерьмо выплеснуло в СМИ будет восприниматься как позиция власти, поскольку он назначен на эту должность властью(зезвездидентом) и от имени власти он вещает эту хренотень. Оно, конечно может иметь свое мнение, но только у себя на кухне или на лавочке у подъезда среди себе подобных пенсов.
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02.09.2020 18:33 Ответить
Так выкинте эту мумию вместе с крапчуком нах.
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02.09.2020 18:37 Ответить
Нахрена его туда пригласили этого старого мараразматика.Увольте его за одну ногу на дерево позора.
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02.09.2020 18:39 Ответить
и что? с такими взглядами гнать надо это гнойное тухлое тело из организаций, представляющих власть. если не гонят-сами такие......
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02.09.2020 18:43 Ответить
Если у этого Фак-кина такие взгляды
то почему???он представляет Украину а не Лугандон??
Видно так желает поц-Зе_дент
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02.09.2020 18:45 Ответить
Подождите, вы же етого упыря сепарского послали представлять всю Украину.
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02.09.2020 18:46 Ответить
ну так пусть отвечает за свой базар !и те кто его туда закатил тоже !
сколько за этот клоунский год с гаком можно позорить и унижать Украину ???
что-то как-то совсем не весело и не папркольно от слова ваще!!!
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02.09.2020 18:56 Ответить
Так,может,пусть сидит дома с внуками-правнуками и им рассказывает о своих взглядах,а не в составе делегации,представляющей Украину?
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02.09.2020 18:56 Ответить
Если Зеленский после этих заявлений Фокина не отзывает его с поста представителя Украины по переговорам ТГК, то это не "личная точка зрения гражданина Фокина", а позиция украинской стороны на переговорах. Хотя, конечно, далеко не факт, что Зеленский под чутким руководством Ермака представляет позицию именно Украины - здесь большие сомнения.
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02.09.2020 19:04 Ответить
Так какого хера пердун с такими исключительными личными взглядами представляет всю Украину?
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02.09.2020 19:04 Ответить
100500-ое назначение Зеленским, "личное мнение" которого совершенно "случайно" полностью совпадает с мнением Кремля!
Резонансні слова Фокіна про Донбас відповідають виключно поглядам самого Фокіна, - Кулеба - Цензор.НЕТ 9979
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02.09.2020 19:07 Ответить
в зеленое борделе левая нога не знает, что творит правая
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02.09.2020 19:07 Ответить
Свои взгляды старпер может мусолить на кухне с такими же своими друзьями по разуму.
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02.09.2020 19:16 Ответить
власть закатила пробный шар через фокина. народ взбунтовался, зеля доложил своему патрону ( *****) что еще рано дружить в открытую
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02.09.2020 19:16 Ответить
Будет хуже, человек не способный полюбить свою землю, не способен полюбить чужую.
Они будут всю жизнь мучать себя и окружающих.
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02.09.2020 19:41 Ответить
А що не були відомі погляди фокіна що до анесії Криму,де він захищав росію? Все це скидаєтся на капітулянську позицію в ОП,ну а якщо побачили реакцію населення на за'яву проросійського діда.ось ми тут ні причому,а чому він досі не відсторонений ? Всі ці ігри нинішньої влади можуть погано закінчитись.
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02.09.2020 19:30 Ответить
И что ты считаешь что чел с такими типа личными взглядами может представлять Украину ???
Или он должен быть отстранен в тот же день?? А??
Доя чего тут этот твой спитч если это чмо до сих пор работает???
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02.09.2020 19:32 Ответить
Никто не запрещает иметь свои личные взгляды и верить в марсиан на кухне.
Но что он забыл в ТГК с публичными высказываниями на прессу с такими взглядами?
Лукавит власть, ой лукавит, думает она самая хитросделаная? Ну-ну.
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02.09.2020 19:37 Ответить
что то они быстро от Безсмертного избавились...клоуны.
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02.09.2020 19:39 Ответить
Сколько терпеть нам это ВСЕ недоразумение??? Ещё 4 года???
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02.09.2020 19:39 Ответить
За четыре года они гарантированно угробят Украину. Боюсь, счет уже идет на месяцы.
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02.09.2020 19:57 Ответить
а что делает чмо с такими личными взглядами в ТКГ?
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02.09.2020 19:44 Ответить
То есть вы поставили переговорщиком человека который плетет отсебятину и не отвечает за то что сказал? Вы дебилы или предатели?
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02.09.2020 19:48 Ответить
Так нахрен він здався з такими "особистими поглядами" в ТКГ, де повинен захищати інтереси держави Україна!!! Щось нема на це реакції "гаранта" держави. На Леруса, який перейшов "червону лінію" відреагував, видно це більш важливо.
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02.09.2020 20:02 Ответить
Украина не запрещает русский язык, а защищает украинский
Мнения / Общество 02-сен, 16:379 987 0

С 1 сентября украинским школьникам все предметы будут преподавать исключительно на украинском языке - таково решение украинских властей.

Реакция России предсказуема - всё это бандеровское угнетение свобод, «тотальная украинизация» - как называют этот процесс пророссийские сайты в самой Украины.

Они правы, как никогда. В Украине происходит ровно то, что происходило в Израиле, где силой насаждался иврит, хотя этому предшествовала бурная дискуссия о государственном языке и, среди вариантов, рассматривался и русский - русских эмигрантов там было чуть ли не больше, чем всех остальных вместе взятых.

Но победил иврит. Даже не потому, что ему 2000 лет, а просто это единственная страна, где евреи могут говорить на своём историческом национальном языке, где его могут развивать, культивировать и исследовать. Именно на иврите отдаются команды солдатам, именно на нём пишется история нации и собственная литература.

Точно так ведёт себя любая страна, которая либо уже имеет сложившуюся нацию, либо её строит. Есть страны, где этот процесс идёт туго - Латвия, к примеру, или Эстония, где есть часть населения учить местный язык не желает, его презирает - эта часть образовывает своё гетто, свой эстонский Брайтон и ненавидит местных.

Но подрастает молодое поколение, которое уже знает язык, принимает культуру и понимает, что сделать карьеру на ненависти к стране, в которой живёшь, не получится.

Украина строит свою нацию и знание государственного языка - это не запрет языка соседней страны, а выстраивание украинской национальной вертикали, одинаковых возможностей для любого украинского гражданина в получении образования и построении карьеры.

Полагаю, что Украина и дальше будет идти по этому пути, хотя предполагаю, что это решение властей возможно не возникало бы еще многие годы, если бы… не Россия.

Россия - враг. Она забрала Крым и Донбасс. Зачем поддерживать язык врага?

Украина не запрещает русский язык - ему обеспечены все права, как языка меньшинства, в том числе образование на в частных школах и ВУЗах. Более того, готовится закон о правах меньшинств - долго готовится, к сожалению.

Но государство не будет поддерживать язык агрессора, как бы не визжали «пятая колона» и Скабеевы.

Вообще-то, этот визг, по уровню, как дальний шум прибоя, не громче. Украина уже давно разорвала культурную пуповину и Россией, и русский язык в Украине - он не принадлежит, собственно, России - он русский просто так, сам по себе.

Старшее поколение перестало считать украинской звездой Киркорова, а российское телевидение, там, где его видно, воспринимается как мультики - оно громкое, визгливое и оскорбительное для украинца, но оно не имеет ничего общего с украинскими реалиями, поэтому не цепляет. Это как смотреть «Том и Джерри» - мы же не думаем, что это про людей.

Российский визг пропаганды - он демонстрирует не более чем бессилие России. Этот визг для своих, это как запрет импортных сыров или мороженых индюшек - должно испугать заграницу, а бьет по своим. Смысл этого визга прост - вокруг враги, так что бежим снова голосовать за Путина. И народ бежит!

Ну и пусть бегут неуклюже - пусть ищут теперь в школах бандеровцев и визитки Яроша. Украине это без разницы - украинский язык будет прогрессировать, ибо нет другой страны, кроме Украины, где он бы мог быть государственным и являть собой ту главную черту отличия, которая отделяет украинца от всего прочего мира.

Именно язык строит нацию, евреи правы!

МАТВЕЙ ГАНАПОЛЬСКИЙ
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02.09.2020 20:09 Ответить
А ви проведіть всеукраїнський референдум з цього питання................ "сюльпліз" буде...
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02.09.2020 20:22 Ответить
Резонансные слова фокина относятся исключительно к мыслям самого блазня, старый комуняка не мог самостоятельно, без разрешения главного комуняки Зе озвучить свои мысли, а вообще своих мыслей рядовым комунякам не положено иметь.
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02.09.2020 20:24 Ответить
Вы еще в свою делегацию пригласите Плотницкого, чтобы Фокину была поддержка
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02.09.2020 21:00 Ответить
витольд фокин, пушилин, сивоха, ермак, плотницкий - всё одно кодло.
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02.09.2020 21:15 Ответить
И если это чучело не выкинули из переговорной группы , это значит что его взгляды не только его
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02.09.2020 21:46 Ответить
То яке покарання понесе Фокін? А знаю буде просто бла-бла-бла, а потім нагорода йому.
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02.09.2020 22:17 Ответить
 
 