Резонансні слова Фокіна про Донбас відповідають виключно поглядам самого Фокіна, - Кулеба
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Резонансні заяви заступника голови української делегації в ТКГ, першого прем'єр-міністра незалежної України Вітольда Фокіна про врегулювання ситуації на Донбасі відповідають виключно його поглядам.
Як передає Цензор.НЕТ, про це у твіттері заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, підкресливши, що він їх не поділяє.
"МЗС готує проєкти технічного завдання на кожен раунд консультацій ТКГ і робочих підгруп - для голови делегації та чотирьох представників підгруп. Резонансні слова Фокіна відповідають виключно поглядам самого Фокіна. Я їх не розділяю", - написав міністр.
Кулеба додав, що міжнародні партнери України не зверталися до МЗС з проханням пояснити позицію України після заяв Фокіна.
"Ні, партнери з цим питанням не зверталися", - додав він.
Раніше Фокін заявив, що "і з цього, і з того боку було скоєно багато злочинів, які в кінцевому підсумку мають бути розслідувані, а винні нехай понесуть покарання. Але сьогодні, щоб припинити війну і зберегти життя бійців і командирів, моя позиція - треба оголосити загальну амністію, провести вибори, вирішити питання особливого статусу окремих районів, а найкраще всього Донбасу".
Будь ласка, зачекайте...
Но улететь оно пока не может, бо нема рейсов на ростов.
Разве шо через Беларусь. Если шо, там попутчика захватит
КАК можно человека с такими взглядами назначать в ткг
он же официальный представитель Украины???????????
В переводе на простой язык версия такая - этот старый полупердун несёт полную пургу и уже не дружит со здравым смыслом!
Gunpowder 25%
@Trozos10
#ЗапитайКулебу Чому в нас МЗС, представники в ТКГ, і деякі чиновники влади висловлюють різну, іноді протилежну позицію, а потім все списують на особисту позицію? Чи не вважаєте ви, що подібні речі виставляють нашу країну посміховиськом в очах інших країн.
Бо в мене таке враження, що нам це підсунули для відволіккання уваги як в анекдоті про козу в тісній квартирі.
RedKatsingingontheroof...
@w7w7merleenw55
·1 ч
В ответ
@InfoResist
Пустили первым старого дурака на минное поле,прозондировать общественное мнение он и подорвался. Не жалко,решили Ермак и Ко.,таких кандидатов в смертники еще есть у нас Проблемой войны и мира занимаются эмиссары кремля с пособниками и мы рискуем капитулировать на условиях врага.
СЛОВА ФОКИНА ЭТО ОФИЦИАЛЬНАЯ ПОЗИЦИЯ ЗЕЛЕНСКОГО, ПРОСТО НАРКОМАН ОБОСРАЛСЯ
"За пять лет, прошедших с даты подписания Минских соглашений, ни один их пункт не был выполнен[1][2]. Россия обвиняет Украину в саботировании политической части минских договорённостей (предусматривающей принятие на постоянной основе особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей, закрепление его в Конституции Украины, проведение амнистии и организацию местных выборов), настаивая на том, что только после выполнения этих и ряда других пунктов соглашения может быть восстановлен контроль правительства Украины над всей российско-украинской границей[3]. Украина заявляет о приоритетной необходимости прекращения огня, а также восстановления её контроля над границей между непризнанными республиками и Россией как ключевого условия для проведения местных выборов и возвращения этих территорий в состав украинского государства"
Звільняйте цю кгбшну падлюку, яка замарала чесне ім'я велічайшего правителя ********** Янелоха Оманського.
то почему???он представляет Украину а не Лугандон??
Видно так желает поц-Зе_дент
сколько за этот клоунский год с гаком можно позорить и унижать Украину ???
что-то как-то совсем не весело и не папркольно от слова ваще!!!
Они будут всю жизнь мучать себя и окружающих.
Или он должен быть отстранен в тот же день?? А??
Доя чего тут этот твой спитч если это чмо до сих пор работает???
Но что он забыл в ТГК с публичными высказываниями на прессу с такими взглядами?
Лукавит власть, ой лукавит, думает она самая хитросделаная? Ну-ну.
Мнения / Общество 02-сен, 16:379 987 0
С 1 сентября украинским школьникам все предметы будут преподавать исключительно на украинском языке - таково решение украинских властей.
Реакция России предсказуема - всё это бандеровское угнетение свобод, «тотальная украинизация» - как называют этот процесс пророссийские сайты в самой Украины.
Они правы, как никогда. В Украине происходит ровно то, что происходило в Израиле, где силой насаждался иврит, хотя этому предшествовала бурная дискуссия о государственном языке и, среди вариантов, рассматривался и русский - русских эмигрантов там было чуть ли не больше, чем всех остальных вместе взятых.
Но победил иврит. Даже не потому, что ему 2000 лет, а просто это единственная страна, где евреи могут говорить на своём историческом национальном языке, где его могут развивать, культивировать и исследовать. Именно на иврите отдаются команды солдатам, именно на нём пишется история нации и собственная литература.
Точно так ведёт себя любая страна, которая либо уже имеет сложившуюся нацию, либо её строит. Есть страны, где этот процесс идёт туго - Латвия, к примеру, или Эстония, где есть часть населения учить местный язык не желает, его презирает - эта часть образовывает своё гетто, свой эстонский Брайтон и ненавидит местных.
Но подрастает молодое поколение, которое уже знает язык, принимает культуру и понимает, что сделать карьеру на ненависти к стране, в которой живёшь, не получится.
Украина строит свою нацию и знание государственного языка - это не запрет языка соседней страны, а выстраивание украинской национальной вертикали, одинаковых возможностей для любого украинского гражданина в получении образования и построении карьеры.
Полагаю, что Украина и дальше будет идти по этому пути, хотя предполагаю, что это решение властей возможно не возникало бы еще многие годы, если бы… не Россия.
Россия - враг. Она забрала Крым и Донбасс. Зачем поддерживать язык врага?
Украина не запрещает русский язык - ему обеспечены все права, как языка меньшинства, в том числе образование на в частных школах и ВУЗах. Более того, готовится закон о правах меньшинств - долго готовится, к сожалению.
Но государство не будет поддерживать язык агрессора, как бы не визжали «пятая колона» и Скабеевы.
Вообще-то, этот визг, по уровню, как дальний шум прибоя, не громче. Украина уже давно разорвала культурную пуповину и Россией, и русский язык в Украине - он не принадлежит, собственно, России - он русский просто так, сам по себе.
Старшее поколение перестало считать украинской звездой Киркорова, а российское телевидение, там, где его видно, воспринимается как мультики - оно громкое, визгливое и оскорбительное для украинца, но оно не имеет ничего общего с украинскими реалиями, поэтому не цепляет. Это как смотреть «Том и Джерри» - мы же не думаем, что это про людей.
Российский визг пропаганды - он демонстрирует не более чем бессилие России. Этот визг для своих, это как запрет импортных сыров или мороженых индюшек - должно испугать заграницу, а бьет по своим. Смысл этого визга прост - вокруг враги, так что бежим снова голосовать за Путина. И народ бежит!
Ну и пусть бегут неуклюже - пусть ищут теперь в школах бандеровцев и визитки Яроша. Украине это без разницы - украинский язык будет прогрессировать, ибо нет другой страны, кроме Украины, где он бы мог быть государственным и являть собой ту главную черту отличия, которая отделяет украинца от всего прочего мира.
Именно язык строит нацию, евреи правы!
МАТВЕЙ ГАНАПОЛЬСКИЙ