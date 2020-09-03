Полиция нашла участника нападения на нардепа Полякова
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Патрульная полиция разыскала мужчину, который напал на нардепа из группы "За будущее" Антона Полякова.
Об этом сообщила патрульная полиция, передает Цензор.НЕТ.
"Во время конфликта неизвестный нанес телесные повреждения народному избраннику - патрульные разыскали предполагаемого правонарушителя. Сегодня (2 сентября. - Ред.) утром патрульные получили ориентировку по плану "Перехват". В Шевченковском районе столицы неизвестный мужчина нанес телесные повреждения народному депутату Украины и уехал на автомобиле Toyota. Патрульные, которые следят за безопасностью города с помощью камер, установили маршрут автомобиля до Броварского проспекта, где водителя Toyota остановил экипаж патрульных. Предварительно, водитель подтвердил патрульным, что утром был участником конфликта с незнакомцем. Патрульные вызвали на место следственно-оперативную группу Шевченковского управления полиции для выяснения всех обстоятельств происшествия", - говорится в сообщении.
Напомним, 2 сентября СМИ со ссылкой на свои источники сообщили о нападении на народного депутата Антона Полякова. В то же время правоохранители заявили, что обстоятельства инцидента с участием народного депутата Украины устанавливаются. По факту противоправных действий в отношении народного избранника открыто уголовное производство. Действия неизвестного квалифицированы по ст. 125 Уголовного кодекса Украины. Позже нардеп Поляков подтвердил, что на него рано утром напали, за охраной обращаться не планирует.
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И провести следственный эксперимент с Поляковым и этим мужиком Пусть мужик во всех подробностях покажет как именно он на#башил этого укурка и с какой силой!!!))
В последнее время с удовольствием стал любить моменты,когда граждане таким образом выражают свое мнение в отношении клоунской петушатни!!!
Невже випадковість ?
Мужик понял, что он самозванец, порочит честь нардепа, так как не может человек, внёсший 6000 поправок так тупить - и навалял ему!
П.С. Как версия.....