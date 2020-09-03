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Полиция нашла участника нападения на нардепа Полякова

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Происшествия

Патрульная полиция разыскала мужчину, который напал на нардепа из группы "За будущее" Антона Полякова.

Об этом сообщила патрульная полиция, передает Цензор.НЕТ.

"Во время конфликта неизвестный нанес телесные повреждения народному избраннику - патрульные разыскали предполагаемого правонарушителя. Сегодня (2 сентября. - Ред.) утром патрульные получили ориентировку по плану "Перехват". В Шевченковском районе столицы неизвестный мужчина нанес телесные повреждения народному депутату Украины и уехал на автомобиле Toyota. Патрульные, которые следят за безопасностью города с помощью камер, установили маршрут автомобиля до Броварского проспекта, где водителя Toyota остановил экипаж патрульных. Предварительно, водитель подтвердил патрульным, что утром был участником конфликта с незнакомцем. Патрульные вызвали на место следственно-оперативную группу Шевченковского управления полиции для выяснения всех обстоятельств происшествия", - говорится в сообщении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Нардеп Поляков подтвердил, что на него рано утром напали, за охраной обращаться не планирует

Напомним, 2 сентября СМИ со ссылкой на свои источники сообщили о нападении на народного депутата Антона Полякова. В то же время правоохранители заявили, что обстоятельства инцидента с участием народного депутата Украины устанавливаются. По факту противоправных действий в отношении народного избранника открыто уголовное производство. Действия неизвестного квалифицированы по ст. 125 Уголовного кодекса Украины. Позже нардеп Поляков подтвердил, что на него рано утром напали, за охраной обращаться не планирует.

Полиция нашла участника нападения на нардепа Полякова 01
Полиция нашла участника нападения на нардепа Полякова 02
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Топ комментарии
+18
Мужику на Тойоте медаль за утилизацию ваты!!!!
И провести следственный эксперимент с Поляковым и этим мужиком Пусть мужик во всех подробностях покажет как именно он на#башил этого укурка и с какой силой!!!))
В последнее время с удовольствием стал любить моменты,когда граждане таким образом выражают свое мнение в отношении клоунской петушатни!!!
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03.09.2020 08:38
+18
Быковал, видать...-Та я народный депутат, та я недоторканный. пашли все нахер....А как дали в табло - то сразу политический и караул. покушение!
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03.09.2020 08:43
+13
эту тварь- полякова ( внёсшего 5000 поправок в антиколомойский закон) давно пора было причесать. Респект- мужику !
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03.09.2020 08:54
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Мужику на Тойоте медаль за утилизацию ваты!!!!
И провести следственный эксперимент с Поляковым и этим мужиком Пусть мужик во всех подробностях покажет как именно он на#башил этого укурка и с какой силой!!!))
В последнее время с удовольствием стал любить моменты,когда граждане таким образом выражают свое мнение в отношении клоунской петушатни!!!
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03.09.2020 08:38 Ответить
Быковал, видать...-Та я народный депутат, та я недоторканный. пашли все нахер....А как дали в табло - то сразу политический и караул. покушение!
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03.09.2020 08:43 Ответить
Цього Полякова триздили в 5 ранку під якимось кафе, не як держ.діяча, а просто за бикування. В Україні як і на рашці "страна господ, страна рабов", феодалізм. Будь яка тварина що рахується на держслужбі порушує ПДР, їздить пяною, вбиває і калічить людей, суду і закону не боїться,вважає що решта людей це його підлеглі і на них можна наплювати, з першого дня на роботі старається щось порішати. Така собі каста з суддів, прокурорів, держслужбоців
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03.09.2020 08:51 Ответить
эту тварь- полякова ( внёсшего 5000 поправок в антиколомойский закон) давно пора было причесать. Респект- мужику !
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03.09.2020 08:54 Ответить
Нардеп Поляков, це личинка Коломойського, цікаво , хто може за цим стояти?
Невже випадковість ?
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03.09.2020 08:55 Ответить
Поліція знайшла учасника нападу на нардепа Полякова - Цензор.НЕТ 3165
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03.09.2020 09:03 Ответить
Жаль мало дал этому ублюдку Полякову.
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03.09.2020 09:58 Ответить
Пожумаешь, позажоповскую тварь немного отрихтовал
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03.09.2020 09:58 Ответить
Мужик культурно попросил, так называемого нардепа (для подтверждения, что он Поляков) ответить на пару вопросов в области банковского дела - тот стал путаться и нести ахинею.
Мужик понял, что он самозванец, порочит честь нардепа, так как не может человек, внёсший 6000 поправок так тупить - и навалял ему!
П.С. Как версия..... Поліція знайшла учасника нападу на нардепа Полякова - Цензор.НЕТ 608
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03.09.2020 10:23 Ответить
мужику респект. говно депутаты должны знать, что избиратели бьют не по мандату а по роже, аккуратно, но больно Поліція знайшла учасника нападу на нардепа Полякова - Цензор.НЕТ 3560
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03.09.2020 11:07 Ответить
наградить и отпустить.
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03.09.2020 13:32 Ответить
 
 