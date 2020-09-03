Поліція знайшла учасника нападу на нардепа Полякова

Патрульна поліція розшукала чоловіка, який напав на нардепа з групи "За майбутнє" Антона Полякова.

Про це повідомила патрульна поліція, передає Цензор.НЕТ.

"Під час конфлікту невідомий завдав тілесних ушкоджень народному обранцю — патрульні розшукали ймовірного правопорушника. Сьогодні (2 вересня. - Ред.) зранку патрульні отримали орієнтування за планом "Перехват". У Шевченківському районі столиці невідомий чоловік завдав тілесних ушкоджень народному депутату України та поїхав на автомобілі Toyota. Патрульні, які слідкують за безпекою міста за допомогою камер, встановили маршрут авто до Броварського проспекту, де водія Toyota зупинив екіпаж патрульних. Попередньо, водій підтвердив патрульним, що зранку був учасником конфлікту з незнайомцем. Патрульні викликали на місце слідчо-оперативну групу Шевченківського управління поліції для з'ясування всіх обставин події", - йдеться в повідомленні.

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Нагадаємо, 2 вересня ЗМІ з посиланням на свої джерела повідомили про напад на народного депутата Антона Полякова. Водночас правоохоронці заявили, що обставини інциденту за участю народного депутата України встановлюються. За фактом протиправних дій стосовно народного обранця відкрито кримінальне провадження. Дії невідомого кваліфіковано за ст. 125 Кримінального кодексу України. Пізніше нардеп Поляков підтвердив, що на нього рано-вранці напали, по охорону звертатися не планує.



