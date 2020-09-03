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Поліція знайшла учасника нападу на нардепа Полякова

Новини Цензор.НЕТ Політика України Події

Патрульна поліція розшукала чоловіка, який напав на нардепа з групи "За майбутнє" Антона Полякова.

Про це повідомила патрульна поліція, передає Цензор.НЕТ.

"Під час конфлікту невідомий завдав тілесних ушкоджень народному обранцю — патрульні розшукали ймовірного правопорушника. Сьогодні (2 вересня. - Ред.) зранку патрульні отримали орієнтування за планом "Перехват". У Шевченківському районі столиці невідомий чоловік завдав тілесних ушкоджень народному депутату України та поїхав на автомобілі Toyota. Патрульні, які слідкують за безпекою міста за допомогою камер, встановили маршрут авто до Броварського проспекту, де водія Toyota зупинив екіпаж патрульних. Попередньо, водій підтвердив патрульним, що зранку був учасником конфлікту з незнайомцем. Патрульні викликали на місце слідчо-оперативну групу Шевченківського управління поліції для з'ясування всіх обставин події", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Нардеп Поляков підтвердив, що на нього рано-вранці напали, по охорону звертатися не планує

Нагадаємо, 2 вересня ЗМІ з посиланням на свої джерела повідомили про напад на народного депутата Антона Полякова. Водночас правоохоронці заявили, що обставини інциденту за участю народного депутата України встановлюються. За фактом протиправних дій стосовно народного обранця відкрито кримінальне провадження. Дії невідомого кваліфіковано за ст. 125 Кримінального кодексу України. Пізніше нардеп Поляков підтвердив, що на нього рано-вранці напали, по охорону звертатися не планує.

Поліція знайшла учасника нападу на нардепа Полякова 01
Поліція знайшла учасника нападу на нардепа Полякова 02

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+18
Мужику на Тойоте медаль за утилизацию ваты!!!!
И провести следственный эксперимент с Поляковым и этим мужиком Пусть мужик во всех подробностях покажет как именно он на#башил этого укурка и с какой силой!!!))
В последнее время с удовольствием стал любить моменты,когда граждане таким образом выражают свое мнение в отношении клоунской петушатни!!!
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03.09.2020 08:38
+18
Быковал, видать...-Та я народный депутат, та я недоторканный. пашли все нахер....А как дали в табло - то сразу политический и караул. покушение!
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03.09.2020 08:43
+13
эту тварь- полякова ( внёсшего 5000 поправок в антиколомойский закон) давно пора было причесать. Респект- мужику !
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03.09.2020 08:54
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Мужику на Тойоте медаль за утилизацию ваты!!!!
И провести следственный эксперимент с Поляковым и этим мужиком Пусть мужик во всех подробностях покажет как именно он на#башил этого укурка и с какой силой!!!))
В последнее время с удовольствием стал любить моменты,когда граждане таким образом выражают свое мнение в отношении клоунской петушатни!!!
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03.09.2020 08:38 Відповісти
Быковал, видать...-Та я народный депутат, та я недоторканный. пашли все нахер....А как дали в табло - то сразу политический и караул. покушение!
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03.09.2020 08:43 Відповісти
Цього Полякова триздили в 5 ранку під якимось кафе, не як держ.діяча, а просто за бикування. В Україні як і на рашці "страна господ, страна рабов", феодалізм. Будь яка тварина що рахується на держслужбі порушує ПДР, їздить пяною, вбиває і калічить людей, суду і закону не боїться,вважає що решта людей це його підлеглі і на них можна наплювати, з першого дня на роботі старається щось порішати. Така собі каста з суддів, прокурорів, держслужбоців
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03.09.2020 08:51 Відповісти
эту тварь- полякова ( внёсшего 5000 поправок в антиколомойский закон) давно пора было причесать. Респект- мужику !
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03.09.2020 08:54 Відповісти
Нардеп Поляков, це личинка Коломойського, цікаво , хто може за цим стояти?
Невже випадковість ?
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03.09.2020 08:55 Відповісти
Поліція знайшла учасника нападу на нардепа Полякова - Цензор.НЕТ 3165
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03.09.2020 09:03 Відповісти
Жаль мало дал этому ублюдку Полякову.
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03.09.2020 09:58 Відповісти
Пожумаешь, позажоповскую тварь немного отрихтовал
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03.09.2020 09:58 Відповісти
Мужик культурно попросил, так называемого нардепа (для подтверждения, что он Поляков) ответить на пару вопросов в области банковского дела - тот стал путаться и нести ахинею.
Мужик понял, что он самозванец, порочит честь нардепа, так как не может человек, внёсший 6000 поправок так тупить - и навалял ему!
П.С. Как версия..... Поліція знайшла учасника нападу на нардепа Полякова - Цензор.НЕТ 608
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03.09.2020 10:23 Відповісти
мужику респект. говно депутаты должны знать, что избиратели бьют не по мандату а по роже, аккуратно, но больно Поліція знайшла учасника нападу на нардепа Полякова - Цензор.НЕТ 3560
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03.09.2020 11:07 Відповісти
наградить и отпустить.
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03.09.2020 13:32 Відповісти
 
 