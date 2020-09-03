США могут ввести санкции против участников подавления протестов в Беларуси, - Помпео
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
В Вашингтоне рассматривают возможность введения санкций в отношении тех, кто ответственен за репрессивные меры в отношении протестующих в Беларуси.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил в среду госсекретарь США Майкл Помпео.
"Мы тесно сотрудничаем с нашими трансатлантическими партнерами и совместно изучаем вопрос о введении точечных санкций против тех, кто причастен к нарушению прав человека и притеснению (протестующих в Беларуси)", - сказал он на брифинге.
"Мы внимательно следим за ситуацией в Беларуси. Беларусь заслуживает свободных и честных выборов при участии независимых наблюдателей, мы требуем незамедлительно покончить с насилием и запугиванием в отношении их, а также освобождения всех несправедливо задержанных", - отметил Помпео.
Напомним, массовые протесты в Беларуси начались вечером в воскресенье, 9 августа, после объявления результатов национального экзитпола, согласно которым победил Александр Лукашенко. Силовики жестоко подавляют акции и задерживают демонстрантов, применяя для разгона светошумовые гранаты, резиновые пули, слезоточивый газ и дубинки.
За трое суток задержали около шести тысяч человек, точное количество пострадавших среди гражданского населения неизвестно, погибших - трое. При этом МВД Беларуси сообщает, что в ходе столкновений пострадали 60 сотрудников милиции и один военнослужащий.
ЦИК Беларуси 14 августа огласил окончательные результаты выборов президента. По его данным, за Александра Лукашенко проголосовали 80,1%, за Светлану Тихановскую – 10,1%. По результатам альтернативных опросов в других странах, при подсчитанных голосах на 19 избирательных участках у Светланы Тихановской было 79,69%. Ее избирательный штаб не признал официальные итоги голосования. Сама Тихановская выехала из страны в Литву после подачи жалобы в ЦИК. Также она заявила о создании координационного совета по передаче власти.
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