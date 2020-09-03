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США могут ввести санкции против участников подавления протестов в Беларуси, - Помпео

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

США могут ввести санкции против участников подавления протестов в Беларуси, - Помпео

В Вашингтоне рассматривают возможность введения санкций в отношении тех, кто ответственен за репрессивные меры в отношении протестующих в Беларуси.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил в среду госсекретарь США Майкл Помпео.

"Мы тесно сотрудничаем с нашими трансатлантическими партнерами и совместно изучаем вопрос о введении точечных санкций против тех, кто причастен к нарушению прав человека и притеснению (протестующих в Беларуси)", - сказал он на брифинге.

"Мы внимательно следим за ситуацией в Беларуси. Беларусь заслуживает свободных и честных выборов при участии независимых наблюдателей, мы требуем незамедлительно покончить с насилием и запугиванием в отношении их, а также освобождения всех несправедливо задержанных", - отметил Помпео.

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Напомним, массовые протесты в Беларуси начались вечером в воскресенье, 9 августа, после объявления результатов национального экзитпола, согласно которым победил Александр Лукашенко. Силовики жестоко подавляют акции и задерживают демонстрантов, применяя для разгона светошумовые гранаты, резиновые пули, слезоточивый газ и дубинки.

За трое суток задержали около шести тысяч человек, точное количество пострадавших среди гражданского населения неизвестно, погибших - трое. При этом МВД Беларуси сообщает, что в ходе столкновений пострадали 60 сотрудников милиции и один военнослужащий.

ЦИК Беларуси 14 августа огласил окончательные результаты выборов президента. По его данным, за Александра Лукашенко проголосовали 80,1%, за Светлану Тихановскую – 10,1%. По результатам альтернативных опросов в других странах, при подсчитанных голосах на 19 избирательных участках у Светланы Тихановской было 79,69%. Ее избирательный штаб не признал официальные итоги голосования. Сама Тихановская выехала из страны в Литву после подачи жалобы в ЦИК. Также она заявила о создании координационного совета по передаче власти.
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Тут одна хрень Лукашенко с Колей и так под санкциями! США могут ввести санкции против участников подавления протестов в Беларуси, - Помпео - Цензор.НЕТ 1335
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03.09.2020 08:34 Ответить
и шо, американцы вот так просто откажутся от беларуской креветки?! США могут ввести санкции против участников подавления протестов в Беларуси, - Помпео - Цензор.НЕТ 7155
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03.09.2020 08:36 Ответить
Запретят въезд в США десятку белорусских мусорских чинуш, так им не особо и нужно..
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03.09.2020 08:38 Ответить
Помпео, не забирай хлеб у евросоюза..., это они всё время выражают обеспокоенность... США могут ввести санкции против участников подавления протестов в Беларуси, - Помпео - Цензор.НЕТ 9564
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03.09.2020 08:48 Ответить
Очередные заокеанские визги.....
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03.09.2020 09:10 Ответить
Приговоры Международного Уголовного Трибунала, которые повлекут за собой аресты активов, пристальное внимание-на что живут дети, любовницы на Западе. Вот реальные санкции. Все остальное лирика и профанация.
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03.09.2020 09:10 Ответить
1)Лукашеску-фюрер
2)Путлер=Обнуляйтер всея РАБссии
3)Патрушев-секретарь СрвБеза РАБссии
4)Бортников-директор ФСБ РАБссии
5)Нарышкин СВР РАБссии
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03.09.2020 09:36 Ответить
мир во всём мире!
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03.09.2020 09:38 Ответить
je suis Floyd
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03.09.2020 11:24 Ответить
 
 