Зеленский блестящий актер, заработавший много денег кровавым потом, - юморист Филимонов

Украинский комик Олег Филимонов, который собрался баллотироваться в мэры Одессы, заявил, что президент Украины Владимир Зеленский взвалил на себя огромную ношу, выйдя из зоны собственного комфорта.

Об этом он сказал в интервью изданию "Гордон", передает Цензор.НЕТ.



"Популярнейший актер, блестящий. Очень умный, очень предприимчивый человек, который создал медиаимперию и успешно ею руководил, заработал много денег. Причем заработал именно кровавым потом. Конечно, такой человек не может не вызывать уважение. Он не может не вызывать восторг", - сказал Филимонов.

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Филимонов пожелал Зеленскому не останавливаться.



"Я понимаю, что медленно… Я даже когда с ним разговаривал, сказал: "Владимир Александрович, меня все устраивает, кроме темпа"… На что он ответил: "Невозможно всю эту заржавевшую машину, которая с большим трудом поворачивается, сдвинуть. Противодействие ужасное", - добавил он.

Напомним, Филимонов ранее заявил, что по просьбе Зеленского будет баллотироваться в мэры Одессы.