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Новости Политика Украины
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Зеленский (16627) Филимонов Олег (3)

Зеленский блестящий актер, заработавший много денег кровавым потом, - юморист Филимонов

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Зеленский блестящий актер, заработавший много денег кровавым потом, - юморист Филимонов

Украинский комик Олег Филимонов, который собрался баллотироваться в мэры Одессы, заявил, что президент Украины Владимир Зеленский взвалил на себя огромную ношу, выйдя из зоны собственного комфорта.

Об этом он сказал в интервью изданию "Гордон", передает Цензор.НЕТ.

"Популярнейший актер, блестящий. Очень умный, очень предприимчивый человек, который создал медиаимперию и успешно ею руководил, заработал много денег. Причем заработал именно кровавым потом. Конечно, такой человек не может не вызывать уважение. Он не может не вызывать восторг", - сказал Филимонов.

Смотрите также: Зеленский поздравил Одессу с Днем города, опубликовав совместное видео с Филимоновым. ВИДЕО

Филимонов пожелал Зеленскому не останавливаться.

"Я понимаю, что медленно… Я даже когда с ним разговаривал, сказал: "Владимир Александрович, меня все устраивает, кроме темпа"… На что он ответил: "Невозможно всю эту заржавевшую машину, которая с большим трудом поворачивается, сдвинуть. Противодействие ужасное", - добавил он.

Напомним, Филимонов ранее заявил, что по просьбе Зеленского будет баллотироваться в мэры Одессы.
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Топ комментарии
+77
Клоун клоуну очко полирует😂
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03.09.2020 12:40
+40
первый раз слышу, шоб "зелёное говно" называли "кровавым потом"....
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03.09.2020 12:41
+36
Зеленський блискучий актор, який заробив багато грошей кривавим потом, - гуморист Філімонов - Цензор.НЕТ 7266
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03.09.2020 12:56
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Ще одна вирішила податись в клоунеси, бо піпл хаває.
Верещучку тягають на мотузках.

Відео:
https://twitter.com/i/status/1301445809452593152
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03.09.2020 12:59 Ответить
Балаганний клоун.
Хитрий, безпардонний.
Без світогляду.
Українці і не таке переживали.
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03.09.2020 13:00 Ответить
Пережит-то переживали. И это Г переживём.
Но -- время, нервы, жизни...
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03.09.2020 13:07 Ответить
Так, це навіть просто пережити не легко.
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03.09.2020 13:56 Ответить
Переживать то переживали..но может статься советские бабушки его и на второй срок его презом изберут...а там ЗеВова сделает обнуление,(как ПуВова) и будет править вечно! Зеленський блискучий актор, який заробив багато грошей кривавим потом, - гуморист Філімонов - Цензор.НЕТ 1645А век человека не долог и хотелось бы....
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03.09.2020 19:04 Ответить
Тут такі думки.
Або Зе не добуде навіть перший термін.
Або Україна не добуде до кінця його терміну.
Друга каденція не виглядає чимось реальним.
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03.09.2020 19:36 Ответить
Олег, насчет актера - вопрос спорный, а Зеля президент - говно.
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03.09.2020 13:00 Ответить
Перепрошую. А чому він не пішов де-не будь на завод, де можна було б нормально, не вмиваючись кривавим потом, працювати?
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03.09.2020 13:01 Ответить
Там сумно і не цікаво. Всеж таки завод, це для ще меньш розумних людей.
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03.09.2020 16:28 Ответить
Спасибо жителям Кривбасса за презедента зелупаса. Зеленський блискучий актор, який заробив багато грошей кривавим потом, - гуморист Філімонов - Цензор.НЕТ 3956
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03.09.2020 13:02 Ответить
Ещё одного идиота вытащили из сундука. Кровавым потом "зарабатывают "большие" деньги" на передовой , а не изгаляясь над Украиной и украинцами. Никогда не нравился этот жалкий актеришка , лишенный таланта и актерского мастерства. Мерзкий полумаланец.
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03.09.2020 13:02 Ответить
Зачем тогда репостишь бред Зели о том будто на передовой (т.е. на военном фронте) зарабатывают большие кровавые деньги?
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03.09.2020 16:29 Ответить
кукушка хвалит петуха за то, что хвалит он кукушку.
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03.09.2020 13:03 Ответить
Петух Филимонова еще ни разу не хвалил!
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03.09.2020 16:30 Ответить
и будут за него голосовать, лиж бы не "вор российкий" Труханов
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03.09.2020 13:03 Ответить
Телепузик

То, що Зеленський наказав арештувати "Прямий" у мене не викликає здивування.
Воно ж дурне і не розуміє, що наказ виконати до кінця не вийде, але негативні наслідки для самого Зеленського будуть колосальними.
Чергові обшуки на телеканалі ні до чого не приведуть, але і без того низький рейтинг Зеленського впаде ще нижче.
Атаку на свободу слова суспільство сприймає негативно.
Через тиск на опозиційне ЗМІ Вава отримає й бурхливу реакцію Заходу.
Вже ніщо не врятує імідж промосковського карлика.
Зеленський увімкнув тумблер на самознищення, час працює проти нього.
Гадаю, у Вави ще буде час спитати у Віктора Федоровича, на якому віражі він програв. Але то буде потім, в Ростові чи в камері.
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03.09.2020 13:04 Ответить
Від напруженої праці у нього на "інструменті" з"явилися трудові мозолі, він завжди розпухає та заважає під час ходіння
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03.09.2020 13:05 Ответить
..."Популярнейший актер, блестящий." "Очень предприимчивый человек, который...заработал много денег."
Филимонов, сам того не ведая, озвучил основные требования большинства избирателей Украины к кандидату в президенты Украины. Увы...
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03.09.2020 13:05 Ответить
Зеленський блискучий актор, який заробив багато грошей кривавим потом, - гуморист Філімонов - Цензор.НЕТ 9243
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03.09.2020 13:06 Ответить
Он в этот момент потел ?
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03.09.2020 13:09 Ответить
Это не пот! Это другая жидкость.
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03.09.2020 16:31 Ответить
Не думал, что Филимонов дурачок! Ошибся, ...ять!
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03.09.2020 13:07 Ответить
По хлебалу не видно что ли? Со своими маланскими несмешными баянами гадил в эфирах переодически
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03.09.2020 15:14 Ответить
Филимонов умный. Он просто подлизывает. Работа у актеров такая.
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03.09.2020 16:32 Ответить
_Кто хвалит заклятого врага Украины - тот кто? Скажи мне кто твой друх... Так что вот что: ФЛМ ПНХ! Мразь! Зеленський блискучий актор, який заробив багато грошей кривавим потом, - гуморист Філімонов - Цензор.НЕТ 3260
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03.09.2020 13:08 Ответить
Весь кровавый пот его ожидает в будущем.
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03.09.2020 13:08 Ответить
Может в его восприятии он и "блестящий" актер, но как президент тусклый и жалкий.
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03.09.2020 13:10 Ответить
Зеленский блестящий актер, заработавший много денег кровавым потом, - юморист Филимонов очень хочет мэром стать.
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03.09.2020 13:11 Ответить
Я не одесит но был бы одеситом лучше за Труху бы голосовал! Кстати что-то давно рейтингов не было! Неужели у СН 3-5%?!
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03.09.2020 13:22 Ответить
Зеленський блискучий актор, який заробив багато грошей кривавим потом, - гуморист Філімонов - Цензор.НЕТ 8686Зеленський блискучий актор, який заробив багато грошей кривавим потом, - гуморист Філімонов - Цензор.НЕТ 342
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03.09.2020 13:14 Ответить
Тот кто не умеет работать головой, зарабатывае кровавым потом.
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03.09.2020 13:16 Ответить
Кровавым потом это я так понимаю большими болтами в его маленькую попку сношали! Зеленський блискучий актор, який заробив багато грошей кривавим потом, - гуморист Філімонов - Цензор.НЕТ 8446
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03.09.2020 13:16 Ответить
Молчите и слушайте! Великий актер/артист говорит!

Фильмография
1988 - Криминальный талант - официант
1991 - Как это делалось в Одессе
1991 - Семь дней с русской красавицей - одесский милиционер
1997 - Аферы, музыка, любовь - офицер полиции
2005 - Мальчишник, или Большой секс в маленьком городе - озвучивал милиционера



ТВ
1986-1988 - КВН (Первая программа ЦТ)
1991-2005 - Джентльмен-шоу (РТР, ОРТ, Интер) - ведущий и актёр
1993-1994, 1998 - Маски-шоу (РТР)
2001-2002 - Филимонов и компания (СТС) - ведущий и актёр
2001-2002 - Сделай мне смешно (СТС) - ведущий
2001-2004 - Камера смеха (Интер, ДТВ) - ведущий
2003-2004 - Смеходром (ДТВ) - ведущий
2006-2015 - Голые и смешные (Интер, Перец) - автор сценария
2012 - Приколисты (Перец) - автор сценария
Сыграл около 600 ролей.
Воот!
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03.09.2020 13:16 Ответить
Ага, про Филимона. Великий же актёр -- 600 же ролей сыграл! Зеленський блискучий актор, який заробив багато грошей кривавим потом, - гуморист Філімонов - Цензор.НЕТ 7460
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03.09.2020 14:12 Ответить
Кстати клоуны и скоморохи там возле КМ бунтуют!
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03.09.2020 13:23 Ответить
Когда эти клоуны закончатся?
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03.09.2020 13:27 Ответить
...а где-то на эрэфии плачет признанный эксперт, не имеющий возможности реализовать свои планы... Зеленський блискучий актор, який заробив багато грошей кривавим потом, - гуморист Філімонов - Цензор.НЕТ 326
Зеленський блискучий актор, який заробив багато грошей кривавим потом, - гуморист Філімонов - Цензор.НЕТ 8356
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03.09.2020 13:29 Ответить
актер-то зеленский может и хороший, но как управленец - полнейший ноль, да еще находящийся под влиянием мудархата...
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03.09.2020 13:30 Ответить
Идиот. Точнее два идиота.
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03.09.2020 13:31 Ответить
Да и актеришка, если вдуматься, полный ноль. Точнее, два нуля(00). В общем сортир.
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03.09.2020 13:32 Ответить
З яких пір, корпоративний блазень, став великим актором, та він навіть не тягне по рівню на відоме" Кокаінум" Арнольда Шварценегера в Червоному пеклі.
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03.09.2020 13:33 Ответить
угу кровавым поносом.
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03.09.2020 13:39 Ответить
До гланд достал языком через ж... Профиминьетчик
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03.09.2020 13:42 Ответить
Кукушка хвалит петуха...... Зеленський блискучий актор, який заробив багато грошей кривавим потом, - гуморист Філімонов - Цензор.НЕТ 2987 А на самом деле он и как человек полное дерьмо и как актеришка он никудышный.
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03.09.2020 13:43 Ответить
Так, шмаркля актор і крапка. Актор=брехун (гарний актор має відмінно брехати, щоб повірили).
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03.09.2020 13:48 Ответить
У нас стране...не театр! И нам нужен не клоун и не умелый актер, нам нужен кормчий. Нужен Данко!!!!, которому не жалко собственного сердца, чтобы спасти страну, спасти цивилизацию

Кхе,кхе.....среди вас, клоунов, есть такие??????
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03.09.2020 13:50 Ответить
За кровавым потом следует кровавый понос.
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03.09.2020 13:58 Ответить
Де ви бачили. щоб ж..д не хвалив ж..да!!!
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03.09.2020 14:05 Ответить
У списанного и давно забытого посредственного клоуна открылось второе дыхание, у блазня оказывается есть талант реанимировать, фактически бывших в употреблении, но зато на этих одуванчиков, и с помощью них, он может списывать свои пропутинские симпатии.
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03.09.2020 14:07 Ответить



Boris Borisenko

@BorisenkoBoris

·3 ч

В.Иванова Жлобство -Это не хамство,это то,что образуется от соединения хамства и невежества с трусостью и нахальством (М.Жванецкий) Указ президента ЗЕ о присвоении пожизненной гос\стипендии выдающимся деятелям.. В т.ч.-своему отцу-Александру Зеленскому
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03.09.2020 14:07 Ответить
И всё!
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03.09.2020 14:19 Ответить
появился еще один жополиз зеленой плесени.
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03.09.2020 14:23 Ответить
Кстати, на прошлых выборах Филимонов ходил по одесским дворам вместе с Сашей Боровиком и поддерживал его не за деньги, а бесплатно. И кстати он неоднократно выражал свою проукраинску позицию.
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03.09.2020 14:29 Ответить
Проукраїнську позицію неодноразово висловлювала і, наприклад, набагато талановитіша актриса Ада Роговцева, але у неї ж вистачає розуму не йти в мери!

І талановитіший Сейтаблаєв давно вже показав свою позицію і Кіборгів зняв і теж не йде в мери!
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03.09.2020 15:27 Ответить
Один клоун облизал другого!

Кровавый пот на хрене, которым Бубочка лабает "Мурку"?????

Клоуны, идите на хрен!

Мой Президент Порошенко!
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03.09.2020 14:52 Ответить
летят филимоны.. будем бамбить!
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03.09.2020 14:56 Ответить
А где уплаченные налоги с этих "заработанных много денег"?
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03.09.2020 16:03 Ответить
Там же где и сами деньги. В офшорах
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03.09.2020 16:33 Ответить
Украинский. Комик. Филимонов.......?????? Вот три слова. И во всех трех ни капли украинского
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03.09.2020 16:36 Ответить
Кровавым потом?????
Тогда скорее обрезаным ху....м.
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03.09.2020 16:54 Ответить
Результат страшного сопротивления от бывшего рыга, плагиатора Шкарлета.
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03.09.2020 16:58 Ответить
Результат страшного сопротивления от бывшего рыга, плагиатора Шкарлета.
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03.09.2020 16:58 Ответить
Заработал он свои миллионы путем укрывания налогов от государства и таким образом недоплачивал в бюджет страны
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03.09.2020 16:59 Ответить
Помню за сивоху так же топили перед парламентскими... Как-то ФУ!
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03.09.2020 18:59 Ответить
какие деньги? у него же все фирмы по факту убыточные, а прибыль по офшорам
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03.09.2020 19:19 Ответить
Не влаштовують темпи чого: корупції,наглості,підлості,брехливості.Хитронаглюча морда нікого не введе в оману.
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03.09.2020 21:31 Ответить
Что касается Зели как актёра - глянул несколько серий "Слуги народа", и, по впечатлению, из актерских способностей у Зе в запасе только два выражения лица - страдальческое и озабоченное. Ну и + суперспособность сексуально хрипеть.

Правда, что ему пришлось немало поработать, выводя на нынешний уровень 95-й квартал, вполне верится. И поэтому тем более странно - что ж всё так плохо? ИМХО Зе не просто непригоден как президент - он проявляет себя гораздо хуже, чем можно ожидать от руководителя успешного бизнес-проекта. Хотя, с другой стороны, чего можно ожидать от вечной прислуги на корпоративах олигархов?..
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03.09.2020 22:52 Ответить
Зеленський блискучий актор, який заробив багато грошей кривавим потом, - гуморист Філімонов - Цензор.НЕТ 7675
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03.09.2020 23:28 Ответить
Олег "Сексот" Филимонов

Виталий Оплачко:
.. Правда изымали не столько у иностранцев, сколько у советских граждан. Изъятые у меня книги подверглись «экспертной» оценки аж двух специалистов. Одним из них был кандидат в мэры Одессы г-н Филимонов.

В моей папке «Хранить вечно» копия его заключения по книге «Our crowd in New York". Думаю, его американским друзьям будет интересно узнать, что в конце «алик» воскликнул : «Сионистская пропаганда!»...
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03.09.2020 23:33 Ответить
Мы начинаем КВН!

Для чего? Для чего?

Чтоб не осталось в стороне
Никого, никого.
Це гімн всіх кагебешних клованів, які наче в фільмі жахів повилазили з усіх щілин. Дустом їх, дустом!
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03.09.2020 23:48 Ответить
Не знаю, які там у нього наукові ступені, але на фейсі - деградація.
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04.09.2020 05:34 Ответить
молодец, всё верно.
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04.09.2020 05:58 Ответить
Ага, разбить хрен о клавиши рояля - это не кровавый пот, это тупой мозг🤡
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04.09.2020 06:34 Ответить
Філімонов уньілое ГОВНО
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05.09.2020 13:35 Ответить
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