Зеленский блестящий актер, заработавший много денег кровавым потом, - юморист Филимонов
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Украинский комик Олег Филимонов, который собрался баллотироваться в мэры Одессы, заявил, что президент Украины Владимир Зеленский взвалил на себя огромную ношу, выйдя из зоны собственного комфорта.
Об этом он сказал в интервью изданию "Гордон", передает Цензор.НЕТ.
"Популярнейший актер, блестящий. Очень умный, очень предприимчивый человек, который создал медиаимперию и успешно ею руководил, заработал много денег. Причем заработал именно кровавым потом. Конечно, такой человек не может не вызывать уважение. Он не может не вызывать восторг", - сказал Филимонов.
Филимонов пожелал Зеленскому не останавливаться.
"Я понимаю, что медленно… Я даже когда с ним разговаривал, сказал: "Владимир Александрович, меня все устраивает, кроме темпа"… На что он ответил: "Невозможно всю эту заржавевшую машину, которая с большим трудом поворачивается, сдвинуть. Противодействие ужасное", - добавил он.
Напомним, Филимонов ранее заявил, что по просьбе Зеленского будет баллотироваться в мэры Одессы.
Пожалуйста, подождите...
Верещучку тягають на мотузках.
Відео:
https://twitter.com/i/status/1301445809452593152
Хитрий, безпардонний.
Без світогляду.
Українці і не таке переживали.
Но -- время, нервы, жизни...
Або Зе не добуде навіть перший термін.
Або Україна не добуде до кінця його терміну.
Друга каденція не виглядає чимось реальним.
То, що Зеленський наказав арештувати "Прямий" у мене не викликає здивування.
Воно ж дурне і не розуміє, що наказ виконати до кінця не вийде, але негативні наслідки для самого Зеленського будуть колосальними.
Чергові обшуки на телеканалі ні до чого не приведуть, але і без того низький рейтинг Зеленського впаде ще нижче.
Атаку на свободу слова суспільство сприймає негативно.
Через тиск на опозиційне ЗМІ Вава отримає й бурхливу реакцію Заходу.
Вже ніщо не врятує імідж промосковського карлика.
Зеленський увімкнув тумблер на самознищення, час працює проти нього.
Гадаю, у Вави ще буде час спитати у Віктора Федоровича, на якому віражі він програв. Але то буде потім, в Ростові чи в камері.
Филимонов, сам того не ведая, озвучил основные требования большинства избирателей Украины к кандидату в президенты Украины. Увы...
Фильмография
1988 - Криминальный талант - официант
1991 - Как это делалось в Одессе
1991 - Семь дней с русской красавицей - одесский милиционер
1997 - Аферы, музыка, любовь - офицер полиции
2005 - Мальчишник, или Большой секс в маленьком городе - озвучивал милиционера
ТВ
1986-1988 - КВН (Первая программа ЦТ)
1991-2005 - Джентльмен-шоу (РТР, ОРТ, Интер) - ведущий и актёр
1993-1994, 1998 - Маски-шоу (РТР)
2001-2002 - Филимонов и компания (СТС) - ведущий и актёр
2001-2002 - Сделай мне смешно (СТС) - ведущий
2001-2004 - Камера смеха (Интер, ДТВ) - ведущий
2003-2004 - Смеходром (ДТВ) - ведущий
2006-2015 - Голые и смешные (Интер, Перец) - автор сценария
2012 - Приколисты (Перец) - автор сценария
Сыграл около 600 ролей.
Воот!
Кхе,кхе.....среди вас, клоунов, есть такие??????
Boris Borisenko
@BorisenkoBoris
·3 ч
В.Иванова Жлобство -Это не хамство,это то,что образуется от соединения хамства и невежества с трусостью и нахальством (М.Жванецкий) Указ президента ЗЕ о присвоении пожизненной гос\стипендии выдающимся деятелям.. В т.ч.-своему отцу-Александру Зеленскому
І талановитіший Сейтаблаєв давно вже показав свою позицію і Кіборгів зняв і теж не йде в мери!
Кровавый пот на хрене, которым Бубочка лабает "Мурку"?????
Клоуны, идите на хрен!
Мой Президент Порошенко!
Тогда скорее обрезаным ху....м.
Правда, что ему пришлось немало поработать, выводя на нынешний уровень 95-й квартал, вполне верится. И поэтому тем более странно - что ж всё так плохо? ИМХО Зе не просто непригоден как президент - он проявляет себя гораздо хуже, чем можно ожидать от руководителя успешного бизнес-проекта. Хотя, с другой стороны, чего можно ожидать от вечной прислуги на корпоративах олигархов?..
Виталий Оплачко:
.. Правда изымали не столько у иностранцев, сколько у советских граждан. Изъятые у меня книги подверглись «экспертной» оценки аж двух специалистов. Одним из них был кандидат в мэры Одессы г-н Филимонов.
В моей папке «Хранить вечно» копия его заключения по книге «Our crowd in New York". Думаю, его американским друзьям будет интересно узнать, что в конце «алик» воскликнул : «Сионистская пропаганда!»...
Для чего? Для чего?
Чтоб не осталось в стороне
Никого, никого.
Це гімн всіх кагебешних клованів, які наче в фільмі жахів повилазили з усіх щілин. Дустом їх, дустом!