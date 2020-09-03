Лукашенко из-за "вагнеровцев" попал на "Миротворец"

Захвативший власть в Беларуси "президент" Александр Лукашенко попал в базу сайта "Миротворец" из-за того, что приказал выдать России задержанных в Беларуси боевиков ЧВК "Вагнера", воевавших в Украине.

Посвященная Лукашенко страница появилась на сайте "Миротворец" в четверг, 3 сентября, информирует Цензор.НЕТ.

Он назван "пособником пророссийских террористов и российских захватчиков".

"В нарушение международных соглашений и договоренностей, несмотря на соответствующий запрос от Украины, дал указание передать россии (страна-агрессор) боевиков и наемников, которые совершали военные преступления на территории Украины", - сказано о Лукашенко на "Миротворце".

Читайте на Цензор.НЕТ: Бутусова вызвали на допрос из-за провала операции по захвату "вагнеровцев"

"Миротворец" призвал правоохранительные органы рассматривать публикацию о Лукашенко как заявление о совершении им "осознанных деяний против национальной безопасности Украины, мира, безопасности человечества и международного правопорядка, а также иных правонарушений".

Напомним, ночью 29 июля в Беларуси были задержаны 32 иностранных боевика. По данным белорусского государственного информагентства БЕЛТА, это россияне из ЧВК Вагнера. Они прибыли в Беларусь, чтобы дестабилизировать обстановку накануне президентских выборов.

Также на Цензор.НЕТ: Гончаренко о срыве "вагнеровской операции": Наши спецслужбы сработали блестяще, но не проверили кабинеты на Банковой

Часть задержанных числятся в базе "Миротворца" как воевавшие на Донбассе и в Сирии. Российский террорист Захар Прилепин подтвердил, что среди пойманных в Беларуси наемников есть бывшие боевики его "батальона".

14 августа Беларусь выдала Российской Федерации 32 боевиков ЧВК "Вагнер", проигнорировав запрос Украины на их экстрадицию.

Главный редактор издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил, что боевиков ЧВК Вагнера в Беларуси на самом деле планировала задержать Украина, но спецоперация сорвалась.

Российский президент Владимир Путин заявил 27 августа, что группу россиян, которых задержали в Беларуси как наемников частной военной компании, заманили в страну в рамках операции американских и украинских спецслужб.