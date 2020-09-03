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Лукашенко из-за "вагнеровцев" попал на "Миротворец"

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Лукашенко из-за

Захвативший власть в Беларуси "президент" Александр Лукашенко попал в базу сайта "Миротворец" из-за того, что приказал выдать России задержанных в Беларуси боевиков ЧВК "Вагнера", воевавших в Украине.

Посвященная Лукашенко страница появилась на сайте "Миротворец" в четверг, 3 сентября, информирует Цензор.НЕТ.

Он назван "пособником пророссийских террористов и российских захватчиков".

"В нарушение международных соглашений и договоренностей, несмотря на соответствующий запрос от Украины, дал указание передать россии (страна-агрессор) боевиков и наемников, которые совершали военные преступления на территории Украины", - сказано о Лукашенко на "Миротворце".

Читайте на Цензор.НЕТ: Бутусова вызвали на допрос из-за провала операции по захвату "вагнеровцев"

"Миротворец" призвал правоохранительные органы рассматривать публикацию о Лукашенко как заявление о совершении им "осознанных деяний против национальной безопасности Украины, мира, безопасности человечества и международного правопорядка, а также иных правонарушений".

Напомним, ночью 29 июля в Беларуси были задержаны 32 иностранных боевика. По данным белорусского государственного информагентства БЕЛТА, это россияне из ЧВК Вагнера. Они прибыли в Беларусь, чтобы дестабилизировать обстановку накануне президентских выборов.

Также на Цензор.НЕТ: Гончаренко о срыве "вагнеровской операции": Наши спецслужбы сработали блестяще, но не проверили кабинеты на Банковой

Часть задержанных числятся в базе "Миротворца" как воевавшие на Донбассе и в Сирии. Российский террорист Захар Прилепин подтвердил, что среди пойманных в Беларуси наемников есть бывшие боевики его "батальона".

14 августа Беларусь выдала Российской Федерации 32 боевиков ЧВК "Вагнер", проигнорировав запрос Украины на их экстрадицию.

Главный редактор издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил, что боевиков ЧВК Вагнера в Беларуси на самом деле планировала задержать Украина, но спецоперация сорвалась.

Российский президент Владимир Путин заявил 27 августа, что группу россиян, которых задержали в Беларуси как наемников частной военной компании, заманили в страну в рамках операции американских и украинских спецслужб.

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+12
А почему зеленский и ермак по "вагнеровцам" не попали в миротворец?
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03.09.2020 22:00
+8
Угу. Он прям так расстроился.
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03.09.2020 21:58
+8
лучше бы он во фритюр попал..
Лукашенко из-за "вагнеровцев" попал на "Миротворец" - Цензор.НЕТ 6547
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03.09.2020 22:05
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Мнимый ********** Рыгоравыч
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03.09.2020 21:58 Ответить
Угу. Он прям так расстроился.
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03.09.2020 21:58 Ответить
до чого тут він - наказав звільнити вагнеровців не старий маразматик, а молодший лукашенко
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04.09.2020 01:27 Ответить
Как бы там ни было ему наш Миротворец до лампады. У него сейчас больший зашквар.
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04.09.2020 01:29 Ответить
а кому он не до лампады? Никакого влияния ни на кого нет.
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04.09.2020 01:47 Ответить
Ну собственно возможно на тех, кто в Украину хочет попасть и кто не имеет дипломатического иммунитета. Да и то, как показывает практика, не для всех
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04.09.2020 01:51 Ответить
А почему зеленский и ермак по "вагнеровцам" не попали в миротворец?
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03.09.2020 22:00 Ответить
Ну так правильно, поддерживает мир в Беларуси, за 26 лет без конфликтов.
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03.09.2020 22:02 Ответить
русскій мір підтримує ?
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03.09.2020 22:19 Ответить
Так і у нас конфліктів не було до військової агресії кацапні.
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03.09.2020 23:14 Ответить
Бонуси перед ****** набирає.
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03.09.2020 22:02 Ответить
Даремно Лукашенко б'є з Меркель горщики і небезпечно лине в обійми Путіна..
З таким другом, як Путін, йому самому можуть
знадобитися лікарі з клініки "Шаріте"
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03.09.2020 22:46 Ответить
Тюю .. ну и что , что попал, толку от сайта миротворец, как от кацапа капусты.. На сайте миротворец куча сепаров и они себя прекрасно чувствуют, становятся депутатами, начальниками и т.д. .. Сайт миротворец - просто пустышка!
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03.09.2020 22:04 Ответить
не скажи...отличный ватный хромосомный набор собрали и идентифицировали...для изучения будущим ученым для предотвращения размножения Лукашенко через "вагнерівців" потрапив на "Миротворець" - Цензор.НЕТ 4308.
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03.09.2020 22:09 Ответить
да и скажу, в нашем городе есть люди с миротворца и что, а ничего! Плевать они хотели на миротворец!
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03.09.2020 22:16 Ответить
зато добавилось людей,которым не плевать,что рядом с ними живут люди,числящиеся в миротворце.сильно добавилось.а значит тех,кому плевать поубавится Лукашенко через "вагнерівців" потрапив на "Миротворець" - Цензор.НЕТ 9953.
чистая рихметика,не подумай плохого...если где то убудет,то где нить обязательно прибудет
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03.09.2020 22:21 Ответить
Н не знаю, пока я не вижу что бы убавилось, они себя прекрасно чувствуют в креслах нардепов, мэров, ментов , судей... и никто им не указ, не ты и ни я и не закон и не миротворец .. или объеденимся с тобойи пойдем их убивать?)) так у них охраны что армия!
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03.09.2020 22:28 Ответить
Без исполнительной власти да, но она ведь рано или поздно появится.
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03.09.2020 22:12 Ответить
Да когда же оно настанет рано или поздно, в каком веке.. вот в чем вопрос... мне бы хотелось застать это рано или поздно))) а так .. от сайта толка нет никакого...
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03.09.2020 22:15 Ответить
лучше бы он во фритюр попал..
Лукашенко из-за "вагнеровцев" попал на "Миротворец" - Цензор.НЕТ 6547
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03.09.2020 22:05 Ответить
Лукашенко из-за "вагнеровцев" попал на "Миротворец" - Цензор.НЕТ 3090
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03.09.2020 22:06 Ответить
И шо, если он будет совершать государственный визит в Украину, его не пустят?
Ой, клоуны... Лукашенко через "вагнерівців" потрапив на "Миротворець" - Цензор.НЕТ 7186
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03.09.2020 22:15 Ответить
В осяжному майбутньому візит нелегітимного Лукашенка неможливий. Міждержавні відносини з Білоруссю Україна поставила на паузу і посла з Мінська відкликала.
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03.09.2020 22:46 Ответить
Я б не був таким впевненим щодо діпломатії. До того ж з Білоруссю ми відносин не розривали.
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04.09.2020 01:53 Ответить
Поставити на паузу і розірвати, - це як кажуть в Одесі, дві великі різниці.
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04.09.2020 14:41 Ответить
Ну наконец-то хоть кто-то его внес в позорные списки . А то европейчиги от страха его даже в санкционные списки не внесли .

..
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03.09.2020 22:17 Ответить
нюнюню
А лахтинские внесли?
Или ссутся?
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03.09.2020 22:20 Ответить
а ***** там числиться ?
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03.09.2020 22:25 Ответить
А Путлер и Осел тоже там?
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03.09.2020 22:27 Ответить
Ему пох.Главное,шоб старшой братушка ***** не "кинул" его
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03.09.2020 22:45 Ответить
Лукашенко через "вагнерівців" потрапив на "Миротворець" - Цензор.НЕТ 8768https://charter97.org/ru/news/2020/9/3/391915/
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03.09.2020 22:51 Ответить
Лукашенко через "вагнерівців" потрапив на "Миротворець" - Цензор.НЕТ 2551
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03.09.2020 22:57 Ответить
а зеленского с ермаком *миротворец *не забыл??
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03.09.2020 23:05 Ответить
Лукашенко через "вагнерівців" потрапив на "Миротворець" - Цензор.НЕТ 2586
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04.09.2020 00:25 Ответить
Накласть ему на это. Этот Миротворец был актуален в начале раша-агрессии, сейчас это полная туфта.
Я готов дать свои данные, пусть меня внесут, и мне ничего с того не будет от слова "вообще". Никакой правовой основы для каких-то действий нет.
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04.09.2020 01:50 Ответить
«Найманець» розкривається в ст. 47 Додаткового протоколу I до Женевських конвенцій 1949 року. Відповідно до зазначеної статті Найманець - це особа, яка: спеціально завербована на місці або за кордоном для того, щоб брати безпосередню участь у збройному конфлікті; фактично бере безпосередню участь у воєнних діях, керуючись головним чином бажанням одержати особисту вигоду у вигляді матеріальної винагороди від воюючої сторони, розміри якої істотно перевищують винагороду, що виплачується цією стороною військовослужбовцям такого ж рангу і з такими ж функціями з числа особового складу своїх збройних сил; не є ні громадянином сторони, що перебуває в конфлікті, ні особою, яка постійно проживає на території контрольованої такою стороною; не входить до особового складу збройних сил сторони, що перебуває в конфлікті; не відправлено будь-якою. державою, яка не є такою, що знаходиться в конфлікті стороною, для виконання офіційних обов'язків як представник своїх збройних сил. І найманці не підпадають під захист комбатантів. Тобто, Лукашенко порушив всі міжнародні конвеції і допоміг військовим злочинцям.
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04.09.2020 09:12 Ответить
 
 