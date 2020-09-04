Бутусова вызвали на допрос из-за провала операции по захвату "вагнеровцев"
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Главного редактора Цензор.НЕТ Юрия Бутусова вызвали в Офис генерального прокурора. Его допросят в качестве свидетеля по поводу провала спецоперации по захвату боевиков ЧВК "Вагнер".
Об этом Бутусов сообщил в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.
"Меня вызвали на допрос по делу о спецоперации по задержанию 28 "вагнеровцев" - по делу, которого официально не существует! Ну что ж, это огромный шаг вперед - ведь первоначально власти заявил, что никакой операции по "вагнеровцам" не было, комментировать нечего, но наконец-то здравый смысл возобладал", - написал Бутусов.
Допрос должен состояться 9 сентября в 11 утра.
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Главред Цензор.НЕТ обещает сообщить следователям всю имеющуюся у него информацию.
"Дело о предательстве в Офисе президента удалось сдвинуть с мертвой точки, теперь все, что я писал, будет процессуально закреплено в деле, и если Генпрокуратура и СБУ не проведут следствие, значит, кто-то из прокуроров будет вынужден взять на себя ответственность за сокрытие утечки информации", - отметил он.
По данным Бутусова, и президент Зеленский, и глава ОП Ермак, и начальник комитета по разведке Демченко знали, что спецоперация по захвату "вагнеровцев" проводится совместно со спецслужбами США.
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"И тем не менее, было принято решение не портить отношения с Россией, не портить отношения с представителем Путина Дмитрием Козаком", - подчеркнул он.
"Уголовное дело это получит свою правовую оценку так же, как когда-то получит свою правовую оценку Иловайск. Тайные переговоры с РФ и уступки РФ во время войны - за такое надо нести ответственность. А тем более, если есть подозрения в предательстве и работе на российские спецслужбы ряда высших руководителей, принимающих решения в ОП", - подытожил Бутусов.
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Напомним, ночью 29 июля в Беларуси были задержаны 32 иностранных боевика. По данным белорусского государственного информагентства БЕЛТА, это россияне из ЧВК Вагнера. Они прибыли в Беларусь, чтобы дестабилизировать обстановку накануне президентских выборов.
Часть задержанных числятся в базе "Миротворца" как воевавшие на Донбассе и в Сирии. Российский террорист Захар Прилепин подтвердил, что среди пойманных в Беларуси наемников есть бывшие боевики его "батальона".
14 августа Беларусь выдала Российской Федерации 32 боевиков ЧВК "Вагнер", проигнорировав запрос Украины на их экстрадицию.
Главный редактор издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил, что боевиков ЧВК Вагнера в Беларуси на самом деле планировала задержать Украина, но спецоперация сорвалась.
Российский президент Владимир Путин заявил 27 августа, что группу россиян, которых задержали в Беларуси как наемников частной военной компании, заманили в страну в рамках операции американских и украинских спецслужб.
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страна прикололась, споткнулась, остановилась.. а Ылита что-то распихает по карманам.. токо быстро
73%ные дебилы-экспериментаторы превратили Украину в балаган, выбрав случайного поцоватого Васю "проездом из села Шишиги в Монте-Карло"(с)
Але поки вони не влізли у владу якось так не дратувала їхня присутність в публічному просторі
Перелопатил кучу ссылок - ни слова про Львовскую область.
Максимум, что есть:
на территорию Беларуси они въехали вечером 24 июля. У них были билеты на рейс в Стамбул на 10.50 утра, тем не менее они, по словам Носкевича, проехали мимо аэропорта и заселились в гостиницу IBB
- Вербовки 32 вагнеровцев в самой наРФии? (я в этот бред вообще не верю)
- Или взаимодействие с США координировал? Ну так он редактор Цензора, а не ...
- Или присутствовал на заседании, когда дали отбой? Тоже не было его там.
А яка ймовірність, що ні в кого з них не виникло жодних сумнівів і ніхто з них не вирішив порадитися зі своїми знайомими чи друзями, які мали відношення до російських спецслужб? Мабуть, теж невелика.
А яка ймовірність, що організована група хлопців характерної зовнішності та в напіввійськовому вбранні, перетинаючи російський кордон, не потрапила б в поле уваги ФСБ, якій підпорядкована прикордонна служба? Напевно, майже нульова.
А як можна було сподіватися, що на них не звернув би уваги білоруський КГБ, який напередодні виборів президента точно був поставлений Лукашенком на вуха?..
Тверезо замислившись про ці питання, важко не зрозуміти, що описана Бутусовим та іншими спецоперація практично не мала шансів на успіх. Набагато ймовірнішим був не просто провал, а потрапляння на гачок російських спецслужб. Або ж таку "спецоперацію" спеціально проводили в інтересах Росії силами російської агентури в наших спецслужбах, щоб за безлади в Білорусі звинуватити Україну.
Але немає сумнівів, що така операція проводилася. І тому я розумію, чому тепер сам цей факт доводиться спростовувати.
Сподіваюся, шановний Юрій Бутусов теж зрозуміє.
А если эти 30 психопатов захватят самолёт?
Дело очень рискованное.
В случае неудачи - колоссальный международный скандал.
Не надо привлекать внимания к деталям ..... Вы разведчиков вообще за идиотов держите ?
Вы думаете, что профессиональные разведчики не задали себе те-же вопросы, что задаете Вы? Эта инфа должна остаться загадкой для врага, пусть сломает себе башку ответом на вопрос "КАК?!" Тут другое, как минимум один из присутствующих на том секретном совещании человек - Враг Украины, совершивший одно из самых тяжких преступлений которые перечислены в УК Украины, если этот враг не сам Зеленский, то возникает еще один вопрос, почему Зеленский его прикрывает, и кто после этого сам Зе! Вот правильные вопросы, которые нужно задавать. А то , как именно украинские разведчики хотели схватить 30 подготовленных убийц , пусть останется государственной тайной., Когда нибудь рассекретят и расскажут об этом в книжке, кто молод думаю сам ее и дождется.
Посмел вякнуть на хитрожопых хозяев жизни!
Таки да непГавильно!!!
откуда у тебя источники (кроты)?
После того как уволенный торчком Зеленским с должности главы ГУР МО Василий Бурба публично рассказал о срыве спецоперации, а журналисты распространили эту информацию, что привело к общественному резонансу - агент фсб параши Ермак обосрался и срочно "слег на больничку".
Сейчас Ермак, используя свое служебное положение и влияние прилагает огромные усилия для уничтожения всех доказательств по данной спецоперации, вплоть до физического уничтожения всех дел/документов.