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Новости Политика Украины
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допрос (1367) Бутусов Юрий (3916) ЧВК Вагнера (1283) Офис Генпрокурора (2056)

Бутусова вызвали на допрос из-за провала операции по захвату "вагнеровцев"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Бутусова вызвали на допрос из-за провала операции по захвату

Главного редактора Цензор.НЕТ Юрия Бутусова вызвали в Офис генерального прокурора. Его допросят в качестве свидетеля по поводу провала спецоперации по захвату боевиков ЧВК "Вагнер".

Об этом Бутусов сообщил в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Меня вызвали на допрос по делу о спецоперации по задержанию 28 "вагнеровцев" - по делу, которого официально не существует! Ну что ж, это огромный шаг вперед - ведь первоначально власти заявил, что никакой операции по "вагнеровцам" не было, комментировать нечего, но наконец-то здравый смысл возобладал", - написал Бутусов.

Допрос должен состояться 9 сентября в 11 утра.

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Главред Цензор.НЕТ обещает сообщить следователям всю имеющуюся у него информацию.

"Дело о предательстве в Офисе президента удалось сдвинуть с мертвой точки, теперь все, что я писал, будет процессуально закреплено в деле, и если Генпрокуратура и СБУ не проведут следствие, значит, кто-то из прокуроров будет вынужден взять на себя ответственность за сокрытие утечки информации", - отметил он.

По данным Бутусова, и президент Зеленский, и глава ОП Ермак, и начальник комитета по разведке Демченко знали, что спецоперация по захвату "вагнеровцев" проводится совместно со спецслужбами США.

Также на Цензор.НЕТ: "Голос" в Раде инициирует создание ВСК для расследования дела "вагнеровцев": Общество должно получить четкий ответ, была ли госизмена

"И тем не менее, было принято решение не портить отношения с Россией, не портить отношения с представителем Путина Дмитрием Козаком", - подчеркнул он.

"Уголовное дело это получит свою правовую оценку так же, как когда-то получит свою правовую оценку Иловайск. Тайные переговоры с РФ и уступки РФ во время войны - за такое надо нести ответственность. А тем более, если есть подозрения в предательстве и работе на российские спецслужбы ряда высших руководителей, принимающих решения в ОП", - подытожил Бутусов.

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Напомним, ночью 29 июля в Беларуси были задержаны 32 иностранных боевика. По данным белорусского государственного информагентства БЕЛТА, это россияне из ЧВК Вагнера. Они прибыли в Беларусь, чтобы дестабилизировать обстановку накануне президентских выборов.

Часть задержанных числятся в базе "Миротворца" как воевавшие на Донбассе и в Сирии. Российский террорист Захар Прилепин подтвердил, что среди пойманных в Беларуси наемников есть бывшие боевики его "батальона".

14 августа Беларусь выдала Российской Федерации 32 боевиков ЧВК "Вагнер", проигнорировав запрос Украины на их экстрадицию.

Главный редактор издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил, что боевиков ЧВК Вагнера в Беларуси на самом деле планировала задержать Украина, но спецоперация сорвалась.

Российский президент Владимир Путин заявил 27 августа, что группу россиян, которых задержали в Беларуси как наемников частной военной компании, заманили в страну в рамках операции американских и украинских спецслужб.

Бутусова вызвали на допрос из-за провала операции по захвату вагнеровцев 01

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+56
Бутусова вызвали на допрос по делу о провалу операции по захвату "вагнеровцев" - Цензор.НЕТ 7937
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03.09.2020 19:22
+36
Я за зечмо не голосував.
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03.09.2020 19:27
+28
вместо повестки? Бутусова вызвали на допрос по делу о провалу операции по захвату "вагнеровцев" - Цензор.НЕТ 2182потом опу скажет ,шо никакого дела не было,а бутусова пранкеры разыграли...
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03.09.2020 19:22
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Хочеться щоб це все було сном,та ні це ж перемога над Порошенком і життя возєдналось із сракою і народилось опзж.
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03.09.2020 20:22 Ответить
всё происходящее вот уже как год - это какой-то дурацкий сон: мелькают носатые мордатые поддатые несмешные клоуны, артисты, шлюхи, геи-мачо, лица-жопы, вспышки, взрывы, ведьмы на зонтиках и без, жулики-бандиты, маски-шоу, пожары..
страна прикололась, споткнулась, остановилась.. а Ылита что-то распихает по карманам.. токо быстро
73%ные дебилы-экспериментаторы превратили Украину в балаган, выбрав случайного поцоватого Васю "проездом из села Шишиги в Монте-Карло"(с)
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03.09.2020 20:25 Ответить
..нда.. приємно зустріти розумного чєловєка)
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03.09.2020 20:38 Ответить
Що цікаво, це все є з року мабуть 2000 чи десь так.
Але поки вони не влізли у владу якось так не дратувала їхня присутність в публічному просторі
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04.09.2020 14:20 Ответить
А де видно,що Бутусова запрошують в гепеу саме за справою про затримання "вагнерівців"? Бо при нинішній генпрокурорші може так статися,що Бутусов зі свідка чомусь дуже різко перетвориться в обвинуваченого,і буде писати пости в Лук"янівському СІЗО.
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03.09.2020 20:34 Ответить
Бутусов, дави зеленську мразь!
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03.09.2020 20:37 Ответить
Юра давай велосипед сказал шо это не было как мы ..Ок
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03.09.2020 20:40 Ответить
Может в эго голове и нас нэт только два ляма ВДень велосипеду на обслугу не слишком
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03.09.2020 20:43 Ответить
Шо-то непонятно. Если их собирались арестовать, то почему выпустили на территорию Белоруссии? Или их под носом у белорусского КГБ собирались арестовывать? Бутусова викликали на допит через провал операції із захоплення "вагнерівців" - Цензор.НЕТ 9157
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03.09.2020 20:45 Ответить
та казки то все ... ніхто і не вірить
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03.09.2020 20:48 Ответить
Не напрягайся, это не твоё...
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03.09.2020 20:49 Ответить
Чтобы выпускать, надо их иметь хотя бы на своей территории. Бутусова викликали на допит через провал операції із захоплення "вагнерівців" - Цензор.НЕТ 9776
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03.09.2020 21:05 Ответить
Так они были на территории Украины. Почему же их тогда не арестовали? Они же въехали в Беларусь со Львовской области.
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03.09.2020 22:01 Ответить
Откуда дровишки про Львов?
Перелопатил кучу ссылок - ни слова про Львовскую область.

Максимум, что есть:
на территорию Беларуси они въехали вечером 24 июля. У них были билеты на рейс в Стамбул на 10.50 утра, тем не менее они, по словам Носкевича, проехали мимо аэропорта и заселились в гостиницу IBB
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04.09.2020 01:31 Ответить
Ватний кролік шмарія дивиться. Що шмарій сказав, те для ватного кроліка і є істина.
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04.09.2020 06:44 Ответить
Мені хочеться сподіватися, що відповідну оцінку (правову (в окремих випадках), моральну, медичну тощо) колись отримають і ті, хто прямо посприяв приходу до влади зрадників і ворогів, як то писаки від журналістики, =експерти= різних мастей, блогери включно з виборцями.
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03.09.2020 20:49 Ответить
Ви дуже влучно розставили відповідальність по місцям - спочатку гіпнотизери від СМІ та експерти з політиканами і ляльководами...а тоді вже жаби на болоті і амеби по суті
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03.09.2020 22:22 Ответить
Зеленая слизь закрыла Прямий FM, теперь тянется к Цензору.
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03.09.2020 20:50 Ответить
Маразм крепчает. А Бутусов свидетель чего?
- Вербовки 32 вагнеровцев в самой наРФии? (я в этот бред вообще не верю)
- Или взаимодействие с США координировал? Ну так он редактор Цензора, а не ...
- Или присутствовал на заседании, когда дали отбой? Тоже не было его там.
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03.09.2020 21:03 Ответить
он свидетель преступления! сдачи очередной раз интересов Украины!!!
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04.09.2020 10:01 Ответить
Хотят подробно разузнать, откуда дровишки, начальника разведки турнули, вроде все должно было быть шито/крыто, а тут раз и статья наглая на цензоре, еще и требуют чего-то. и номер несуществующего дела знают. В этом то и вся прелесть предательства в делах отмеченных принадлежностью к гос тайне, плебсу можно сказать, что это гостайна и дальше ничего не объяснять, а строптивого участника можно привлечь за разглашение самого. Бурбу зашугали дохнуть боится, а с Бутусовым не вышло. В общем интересно что делать то будут. Пугать? Уговаривать? В общем им нужно узнать кто слил инфу , о том что они совершили преступление и сорвали тем самым операцию с годовой подготовкой, то что вагнеровцы таки приехали , говорит о том, что за год пока операция готовилась, никто не слил ни бита инфы, а как только ОП был посвящен в детали, мгновенно произошла утечка,. не нужно быть Шерлоком Холмсом что-бы решить задачку для 4го класса: гостайну знали 30 человек, и при этом она 365 дней оставалась тайной, как только о ней узнали еще 5 человек из ОП , за время не более сутьк произошла утечка в ГБ Беларуси или в ФСБ раиси. Вопрос: сколько денег получили предатели и сколько предателей в ОП.
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04.09.2020 10:52 Ответить
Бутусова викликали на допит через провал операції із захоплення "вагнерівців" - Цензор.НЕТ 9085 Бутусова викликали на допит через провал операції із захоплення "вагнерівців" - Цензор.НЕТ 9085 Бутусова викликали на допит через провал операції із захоплення "вагнерівців" - Цензор.НЕТ 9085
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04.09.2020 13:08 Ответить
ватных ублюдков трусит
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03.09.2020 21:05 Ответить
Бубочка переименует на днях ЦензорНет на ЦензорДа.
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03.09.2020 21:10 Ответить
Или ЦЕНЗОРУ.НЕТ - N°2.
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03.09.2020 21:33 Ответить
ні. Буде ЦензорТЄ
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04.09.2020 13:56 Ответить
Это не допрос , просто дымящимся от такого зашквара задницам в ОП и персонально ЗЕ хочется узнать , что ещё известно Бутусову ?
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03.09.2020 21:16 Ответить
Пусть расскажет как он провалил операцию СБУ.
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03.09.2020 21:41 Ответить
Сьогодні відібрали ліцензію у Прямого, відібрали без рішенні суду, вперше. ********* все робить вперше. Цензору теж недовго залишилось, тут занадто багато критики на Янелоха, а воно таке терпіти не буде.
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03.09.2020 21:48 Ответить
Стандартная процедура. Будут спрашивать, откуда получил информацию, кто источник. А далее по ситуации могут начать давить: мол, это деза, Бутусов работает на подрыв государства и т.д.
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03.09.2020 21:57 Ответить
Похоже, Бутусову будут предъявлять обвинение в провале операции с вагнеровцами....меня это нисколько не удивит....ирочка бени-диктова галопом возьмется за такое серьезное дело (это же не дело какого-то Вовка) , а зеля закроет цензор.нет...ловкость рук ....
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03.09.2020 22:54 Ответить
Яка ймовірність того, що жоден з тих трьох десятків відморозків, що брали участь в злочинах на Донбасі та в Сирії під керівництвом російських кураторів, не був ніяк пов'язаним з російськими спецслужбами? Не перебував в полі зору російських спецслужб? Як на мене - мізерна.
А яка ймовірність, що ні в кого з них не виникло жодних сумнівів і ніхто з них не вирішив порадитися зі своїми знайомими чи друзями, які мали відношення до російських спецслужб? Мабуть, теж невелика.
А яка ймовірність, що організована група хлопців характерної зовнішності та в напіввійськовому вбранні, перетинаючи російський кордон, не потрапила б в поле уваги ФСБ, якій підпорядкована прикордонна служба? Напевно, майже нульова.
А як можна було сподіватися, що на них не звернув би уваги білоруський КГБ, який напередодні виборів президента точно був поставлений Лукашенком на вуха?..
Тверезо замислившись про ці питання, важко не зрозуміти, що описана Бутусовим та іншими спецоперація практично не мала шансів на успіх. Набагато ймовірнішим був не просто провал, а потрапляння на гачок російських спецслужб. Або ж таку "спецоперацію" спеціально проводили в інтересах Росії силами російської агентури в наших спецслужбах, щоб за безлади в Білорусі звинуватити Україну.
Але немає сумнівів, що така операція проводилася. І тому я розумію, чому тепер сам цей факт доводиться спростовувати.
Сподіваюся, шановний Юрій Бутусов теж зрозуміє.
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03.09.2020 23:02 Ответить
Ермака вызвали?
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04.09.2020 00:10 Ответить
Рано радоваться. Как бы Вас, Юрий не сделали клеветником.
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04.09.2020 01:01 Ответить
зеленые зубастики становятся оласными
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04.09.2020 10:02 Ответить
Сажать турецкий самолёт в Киеве ещё и сотней гражданских иностранцев?
А если эти 30 психопатов захватят самолёт?
Дело очень рискованное.
В случае неудачи - колоссальный международный скандал.
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04.09.2020 06:19 Ответить
ну не говорите чушь, запустил кто-то инфу о том что собирались сажать и брать в самолете,для того чтобы не привлекать внимания к реальному способу схватить 30 подготовленных убийц. Для задержания их в самолете все 100 человек иностранных граждан должны быть спецназовцами ГРУ или СБУ, это очень круто и вряд-ли уровень Украины, хотя может быть и хотелось бы Бутусова викликали на допит через провал операції із захоплення "вагнерівців" - Цензор.НЕТ 2214

Не надо привлекать внимания к деталям ..... Вы разведчиков вообще за идиотов держите ?
Вы думаете, что профессиональные разведчики не задали себе те-же вопросы, что задаете Вы? Эта инфа должна остаться загадкой для врага, пусть сломает себе башку ответом на вопрос "КАК?!" Тут другое, как минимум один из присутствующих на том секретном совещании человек - Враг Украины, совершивший одно из самых тяжких преступлений которые перечислены в УК Украины, если этот враг не сам Зеленский, то возникает еще один вопрос, почему Зеленский его прикрывает, и кто после этого сам Зе! Вот правильные вопросы, которые нужно задавать. А то , как именно украинские разведчики хотели схватить 30 подготовленных убийц , пусть останется государственной тайной., Когда нибудь рассекретят и расскажут об этом в книжке, кто молод думаю сам ее и дождется.
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04.09.2020 11:40 Ответить
черговий доказ, що операція таки БУЛА і була зірвана ЗекоМандою. "Допитують" не військових, не СБУшників, не дьЄРМАКА, А ЯКОГОСЬ ЖУРНАЛІСТА!!!! ЖУРНАЛІСТА!!!!
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04.09.2020 08:04 Ответить
Бутусов свидетель событий? Бутусова викликали на допит через провал операції із захоплення "вагнерівців" - Цензор.НЕТ 5821
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04.09.2020 08:49 Ответить
Рекомендую.Выявить предателей и расстрелять. А лучше-повесить. Процедуру прошу начать с повешения Медведчука и Раби.
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04.09.2020 09:12 Ответить
Я думаю, Юрій, ти розумієш на кого працює профнепригодна генстєрва Венедіктова - так що очікуй підозри.
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04.09.2020 09:42 Ответить
У турму бутускина!!!
Посмел вякнуть на хитрожопых хозяев жизни!
Таки да непГавильно!!!
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04.09.2020 10:01 Ответить
ласкаво запрошуємо у рузькій мір
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04.09.2020 10:12 Ответить
_Как скоро зелёные фашисты переквалифицируют Бутусова из свидетеля в обвиняемого? У кого какие соображения по срокам?
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04.09.2020 10:14 Ответить
ТОчно! Зубы ему напильником, пусть рассказывает как срывал спецоперацию СБУ!
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04.09.2020 11:55 Ответить
Удачи!
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04.09.2020 10:26 Ответить
"Бутусова вызвали на допрос из-за провала операции по захвату "вагнеровцев" - это Бутусов доложил Путину про операцию по захвату "вагнеровцев", а не Зеленский с Ермаком?
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04.09.2020 10:35 Ответить
Следствие покажет
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04.09.2020 11:49 Ответить
Чтобы увидеть следующие шаги этого дела, надо понять чью задницу будет прикрывать СБУ - Ермака или Бутусова.
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04.09.2020 10:57 Ответить
А он там каким боком? Свечку держал?
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04.09.2020 11:16 Ответить
дык он жеж сам писал - МОИ источники в СБУ сообщили...
откуда у тебя источники (кроты)?
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04.09.2020 11:37 Ответить
невже Бутусов провалив усю операцію, от "гад" же ж такий, невже він "агент" ***** в Україні?!
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04.09.2020 12:13 Ответить
Дела не существует, потому что не решили ещё, на кого повесить. Как говорится, главное не выйти на самих себя. Что Бутусова вызвали, говорит о том, что они расследуют "утечку скандала" или, как минимум источник общественного резонанса, а не саму операцию (если такая действительно была).
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04.09.2020 12:21 Ответить
Забейся обратно под шконку псина ватная. Мы вас кацапов обоссанных клепали, клепаем и будем продолжать клепать.
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04.09.2020 13:07 Ответить
Говорят после слива врагу (мокселям/кацапам) информации и срыва нашей спецоперации, Козак лично благодарил Ермака и передавал слова благодарности от Администрации президента кацапстана/параши.
После того как уволенный торчком Зеленским с должности главы ГУР МО Василий Бурба публично рассказал о срыве спецоперации, а журналисты распространили эту информацию, что привело к общественному резонансу - агент фсб параши Ермак обосрался и срочно "слег на больничку".
Сейчас Ермак, используя свое служебное положение и влияние прилагает огромные усилия для уничтожения всех доказательств по данной спецоперации, вплоть до физического уничтожения всех дел/документов.
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04.09.2020 13:06 Ответить
Зараз Бутусова з свідка в звинувачуваного перекваліфікують. Пришиють йому державну зраду і буде він 15-ть років стінгазету лагерну редактувати.
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04.09.2020 13:39 Ответить
зебилина ты куда своих холуёв криворученьки натравил?
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04.09.2020 14:30 Ответить
А може просто є справа по Юрію Бутусову ?
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04.09.2020 15:33 Ответить
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