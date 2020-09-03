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Бутусова викликали на допит через провал операції із захоплення "вагнерівців"

Бутусова викликали на допит через провал операції із захоплення

Головного редактора Цензор.НЕТ Юрія Бутусова викликали в Офіс генерального прокурора. Його допитають як свідка з приводу провалу спецоперації із захоплення бойовиків ПВК "Вагнер".

Про це Бутусов повідомив у Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Мене викликали на допит у справі про спецоперацію із затримання 28 "вагнерівців"- у справі, якої офіційно не існує! Ну що ж, це величезний крок уперед - адже спочатку влада заявила, що ніякої операції щодо "вагнерівців" не було, коментувати нічого, але нарешті здоровий глузд взяв гору", - написав Бутусов.

Допит має відбутися 9 вересня об 11 ранку.

Головред Цензор.НЕТ обіцяє повідомити слідчим усю наявну у нього інформацію.

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"Справу про зраду в Офісі президента вдалося зрушити з мертвої точки, тепер все, що я писав, буде процесуально закріплено в справі, і якщо Генпрокуратура і СБУ не проведуть слідство, значить, хтось із прокурорів буде змушений взяти на себе відповідальність за приховування витоку інформації", - зазначив він.

За даними Бутусова, і президент Зеленський, і голова ОП Єрмак, і начальник комітету з розвідки Демченко знали, що спецоперація із захоплення "вагнерівців" проводиться спільно зі спецслужбами США.

"І тим не менше, було прийнято рішення не псувати відносини з Росією, не псувати відносини з представником Путіна Дмитром Козаком", - підкреслив він.

"Кримінальна справа ця отримає свою правову оцінку так само, як колись отримає свою правову оцінку Іловайськ. Таємні переговори з РФ і поступки РФ під час війни - за таке треба нести відповідальність. А тим більше, якщо є підозри у зраді і роботі на російські спецслужби деяких вищих керівників, які приймають рішення в ОП", - підсумував Бутусов.

Нагадаємо, вночі 29 липня в Білорусі затримано 32 іноземних бойовиків. За даними білоруського державного інформагентства БЕЛТА, це росіяни з ПВК "Вагнер". Вони прибули до Білорусі, щоб дестабілізувати обстановку напередодні президентських виборів.

Частина затриманих значаться в базі "Миротворця" як такі, що воювали на Донбасі і в Сирії. Російський терорист Захар Прилєпін підтвердив, що серед спійманих у Білорусі найманців є колишні бойовики його "батальйону".

14 серпня Білорусь видала Російській Федерації 32 бойовиків ПВК "Вагнер", проігнорувавши запит України на їхню екстрадицію.

Головний редактор видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов заявив, що бойовиків ПВК Вагнера в Білорусі насправді планувала затримати Україна, але спецоперація зірвалася.

Російський президент Володимир Путін заявив 27 серпня, що групу росіян, яких затримали в Білорусі як найманців приватної військової компанії, заманили в країну в межах операції американських і українських спецслужб.

Бутусова викликали на допит через провал операції із захоплення вагнерівців 01

Автор: 

допит (696) Бутусов Юрій (3584) ПВК Вагнер (1540) Офіс Генпрокурора (3245)


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Топ коментарі
+56
Бутусова вызвали на допрос по делу о провалу операции по захвату "вагнеровцев" - Цензор.НЕТ 7937
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03.09.2020 19:22
+36
Я за зечмо не голосував.
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03.09.2020 19:27
+28
вместо повестки? потом опу скажет ,шо никакого дела не было,а бутусова пранкеры разыграли...
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03.09.2020 19:22
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Хочеться щоб це все було сном,та ні це ж перемога над Порошенком і життя возєдналось із сракою і народилось опзж.
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03.09.2020 20:22 Відповісти
всё происходящее вот уже как год - это какой-то дурацкий сон: мелькают носатые мордатые поддатые несмешные клоуны, артисты, шлюхи, геи-мачо, лица-жопы, вспышки, взрывы, ведьмы на зонтиках и без, жулики-бандиты, маски-шоу, пожары..
страна прикололась, споткнулась, остановилась.. а Ылита что-то распихает по карманам.. токо быстро
73%ные дебилы-экспериментаторы превратили Украину в балаган, выбрав случайного поцоватого Васю "проездом из села Шишиги в Монте-Карло"(с)
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03.09.2020 20:25 Відповісти
..нда.. приємно зустріти розумного чєловєка)
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03.09.2020 20:38 Відповісти
Що цікаво, це все є з року мабуть 2000 чи десь так.
Але поки вони не влізли у владу якось так не дратувала їхня присутність в публічному просторі
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04.09.2020 14:20 Відповісти
А де видно,що Бутусова запрошують в гепеу саме за справою про затримання "вагнерівців"? Бо при нинішній генпрокурорші може так статися,що Бутусов зі свідка чомусь дуже різко перетвориться в обвинуваченого,і буде писати пости в Лук"янівському СІЗО.
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03.09.2020 20:34 Відповісти
Бутусов, дави зеленську мразь!
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03.09.2020 20:37 Відповісти
Юра давай велосипед сказал шо это не было как мы ..Ок
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03.09.2020 20:40 Відповісти
Может в эго голове и нас нэт только два ляма ВДень велосипеду на обслугу не слишком
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03.09.2020 20:43 Відповісти
Шо-то непонятно. Если их собирались арестовать, то почему выпустили на территорию Белоруссии? Или их под носом у белорусского КГБ собирались арестовывать?
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03.09.2020 20:45 Відповісти
та казки то все ... ніхто і не вірить
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03.09.2020 20:48 Відповісти
Не напрягайся, это не твоё...
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03.09.2020 20:49 Відповісти
Чтобы выпускать, надо их иметь хотя бы на своей территории.
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03.09.2020 21:05 Відповісти
Так они были на территории Украины. Почему же их тогда не арестовали? Они же въехали в Беларусь со Львовской области.
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03.09.2020 22:01 Відповісти
Откуда дровишки про Львов?
Перелопатил кучу ссылок - ни слова про Львовскую область.

Максимум, что есть:
на территорию Беларуси они въехали вечером 24 июля. У них были билеты на рейс в Стамбул на 10.50 утра, тем не менее они, по словам Носкевича, проехали мимо аэропорта и заселились в гостиницу IBB
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04.09.2020 01:31 Відповісти
Ватний кролік шмарія дивиться. Що шмарій сказав, те для ватного кроліка і є істина.
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04.09.2020 06:44 Відповісти
Мені хочеться сподіватися, що відповідну оцінку (правову (в окремих випадках), моральну, медичну тощо) колись отримають і ті, хто прямо посприяв приходу до влади зрадників і ворогів, як то писаки від журналістики, =експерти= різних мастей, блогери включно з виборцями.
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03.09.2020 20:49 Відповісти
Ви дуже влучно розставили відповідальність по місцям - спочатку гіпнотизери від СМІ та експерти з політиканами і ляльководами...а тоді вже жаби на болоті і амеби по суті
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03.09.2020 22:22 Відповісти
Зеленая слизь закрыла Прямий FM, теперь тянется к Цензору.
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03.09.2020 20:50 Відповісти
Маразм крепчает. А Бутусов свидетель чего?
- Вербовки 32 вагнеровцев в самой наРФии? (я в этот бред вообще не верю)
- Или взаимодействие с США координировал? Ну так он редактор Цензора, а не ...
- Или присутствовал на заседании, когда дали отбой? Тоже не было его там.
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03.09.2020 21:03 Відповісти
он свидетель преступления! сдачи очередной раз интересов Украины!!!
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04.09.2020 10:01 Відповісти
Хотят подробно разузнать, откуда дровишки, начальника разведки турнули, вроде все должно было быть шито/крыто, а тут раз и статья наглая на цензоре, еще и требуют чего-то. и номер несуществующего дела знают. В этом то и вся прелесть предательства в делах отмеченных принадлежностью к гос тайне, плебсу можно сказать, что это гостайна и дальше ничего не объяснять, а строптивого участника можно привлечь за разглашение самого. Бурбу зашугали дохнуть боится, а с Бутусовым не вышло. В общем интересно что делать то будут. Пугать? Уговаривать? В общем им нужно узнать кто слил инфу , о том что они совершили преступление и сорвали тем самым операцию с годовой подготовкой, то что вагнеровцы таки приехали , говорит о том, что за год пока операция готовилась, никто не слил ни бита инфы, а как только ОП был посвящен в детали, мгновенно произошла утечка,. не нужно быть Шерлоком Холмсом что-бы решить задачку для 4го класса: гостайну знали 30 человек, и при этом она 365 дней оставалась тайной, как только о ней узнали еще 5 человек из ОП , за время не более сутьк произошла утечка в ГБ Беларуси или в ФСБ раиси. Вопрос: сколько денег получили предатели и сколько предателей в ОП.
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04.09.2020 10:52 Відповісти
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04.09.2020 13:08 Відповісти
ватных ублюдков трусит
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03.09.2020 21:05 Відповісти
Бубочка переименует на днях ЦензорНет на ЦензорДа.
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03.09.2020 21:10 Відповісти
Или ЦЕНЗОРУ.НЕТ - N°2.
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03.09.2020 21:33 Відповісти
ні. Буде ЦензорТЄ
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04.09.2020 13:56 Відповісти
Это не допрос , просто дымящимся от такого зашквара задницам в ОП и персонально ЗЕ хочется узнать , что ещё известно Бутусову ?
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03.09.2020 21:16 Відповісти
Пусть расскажет как он провалил операцию СБУ.
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03.09.2020 21:41 Відповісти
Сьогодні відібрали ліцензію у Прямого, відібрали без рішенні суду, вперше. ********* все робить вперше. Цензору теж недовго залишилось, тут занадто багато критики на Янелоха, а воно таке терпіти не буде.
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03.09.2020 21:48 Відповісти
Стандартная процедура. Будут спрашивать, откуда получил информацию, кто источник. А далее по ситуации могут начать давить: мол, это деза, Бутусов работает на подрыв государства и т.д.
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03.09.2020 21:57 Відповісти
Похоже, Бутусову будут предъявлять обвинение в провале операции с вагнеровцами....меня это нисколько не удивит....ирочка бени-диктова галопом возьмется за такое серьезное дело (это же не дело какого-то Вовка) , а зеля закроет цензор.нет...ловкость рук ....
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03.09.2020 22:54 Відповісти
Яка ймовірність того, що жоден з тих трьох десятків відморозків, що брали участь в злочинах на Донбасі та в Сирії під керівництвом російських кураторів, не був ніяк пов'язаним з російськими спецслужбами? Не перебував в полі зору російських спецслужб? Як на мене - мізерна.
А яка ймовірність, що ні в кого з них не виникло жодних сумнівів і ніхто з них не вирішив порадитися зі своїми знайомими чи друзями, які мали відношення до російських спецслужб? Мабуть, теж невелика.
А яка ймовірність, що організована група хлопців характерної зовнішності та в напіввійськовому вбранні, перетинаючи російський кордон, не потрапила б в поле уваги ФСБ, якій підпорядкована прикордонна служба? Напевно, майже нульова.
А як можна було сподіватися, що на них не звернув би уваги білоруський КГБ, який напередодні виборів президента точно був поставлений Лукашенком на вуха?..
Тверезо замислившись про ці питання, важко не зрозуміти, що описана Бутусовим та іншими спецоперація практично не мала шансів на успіх. Набагато ймовірнішим був не просто провал, а потрапляння на гачок російських спецслужб. Або ж таку "спецоперацію" спеціально проводили в інтересах Росії силами російської агентури в наших спецслужбах, щоб за безлади в Білорусі звинуватити Україну.
Але немає сумнівів, що така операція проводилася. І тому я розумію, чому тепер сам цей факт доводиться спростовувати.
Сподіваюся, шановний Юрій Бутусов теж зрозуміє.
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03.09.2020 23:02 Відповісти
Ермака вызвали?
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04.09.2020 00:10 Відповісти
Рано радоваться. Как бы Вас, Юрий не сделали клеветником.
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04.09.2020 01:01 Відповісти
зеленые зубастики становятся оласными
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04.09.2020 10:02 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=4x6fBE2vrYE ФейгинLIVE: Путин. Лукашенко. Ермак. Венедиктова. Кулеба. Дело Шеремета. "Вагнеровцы" Беседа с Валерием Соловьём и Андреем Пионтковским
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04.09.2020 01:04 Відповісти
Сажать турецкий самолёт в Киеве ещё и сотней гражданских иностранцев?
А если эти 30 психопатов захватят самолёт?
Дело очень рискованное.
В случае неудачи - колоссальный международный скандал.
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04.09.2020 06:19 Відповісти
ну не говорите чушь, запустил кто-то инфу о том что собирались сажать и брать в самолете,для того чтобы не привлекать внимания к реальному способу схватить 30 подготовленных убийц. Для задержания их в самолете все 100 человек иностранных граждан должны быть спецназовцами ГРУ или СБУ, это очень круто и вряд-ли уровень Украины, хотя может быть и хотелось бы

Не надо привлекать внимания к деталям ..... Вы разведчиков вообще за идиотов держите ?
Вы думаете, что профессиональные разведчики не задали себе те-же вопросы, что задаете Вы? Эта инфа должна остаться загадкой для врага, пусть сломает себе башку ответом на вопрос "КАК?!" Тут другое, как минимум один из присутствующих на том секретном совещании человек - Враг Украины, совершивший одно из самых тяжких преступлений которые перечислены в УК Украины, если этот враг не сам Зеленский, то возникает еще один вопрос, почему Зеленский его прикрывает, и кто после этого сам Зе! Вот правильные вопросы, которые нужно задавать. А то , как именно украинские разведчики хотели схватить 30 подготовленных убийц , пусть останется государственной тайной., Когда нибудь рассекретят и расскажут об этом в книжке, кто молод думаю сам ее и дождется.
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04.09.2020 11:40 Відповісти
черговий доказ, що операція таки БУЛА і була зірвана ЗекоМандою. "Допитують" не військових, не СБУшників, не дьЄРМАКА, А ЯКОГОСЬ ЖУРНАЛІСТА!!!! ЖУРНАЛІСТА!!!!
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04.09.2020 08:04 Відповісти
Бутусов свидетель событий?
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04.09.2020 08:49 Відповісти
Рекомендую.Выявить предателей и расстрелять. А лучше-повесить. Процедуру прошу начать с повешения Медведчука и Раби.
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04.09.2020 09:12 Відповісти
Я думаю, Юрій, ти розумієш на кого працює профнепригодна генстєрва Венедіктова - так що очікуй підозри.
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04.09.2020 09:42 Відповісти
У турму бутускина!!!
Посмел вякнуть на хитрожопых хозяев жизни!
Таки да непГавильно!!!
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04.09.2020 10:01 Відповісти
ласкаво запрошуємо у рузькій мір
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04.09.2020 10:12 Відповісти
_Как скоро зелёные фашисты переквалифицируют Бутусова из свидетеля в обвиняемого? У кого какие соображения по срокам?
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04.09.2020 10:14 Відповісти
ТОчно! Зубы ему напильником, пусть рассказывает как срывал спецоперацию СБУ!
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04.09.2020 11:55 Відповісти
Удачи!
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04.09.2020 10:26 Відповісти
"Бутусова вызвали на допрос из-за провала операции по захвату "вагнеровцев" - это Бутусов доложил Путину про операцию по захвату "вагнеровцев", а не Зеленский с Ермаком?
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04.09.2020 10:35 Відповісти
Следствие покажет
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04.09.2020 11:49 Відповісти
Чтобы увидеть следующие шаги этого дела, надо понять чью задницу будет прикрывать СБУ - Ермака или Бутусова.
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04.09.2020 10:57 Відповісти
А он там каким боком? Свечку держал?
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04.09.2020 11:16 Відповісти
дык он жеж сам писал - МОИ источники в СБУ сообщили...
откуда у тебя источники (кроты)?
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04.09.2020 11:37 Відповісти
невже Бутусов провалив усю операцію, от "гад" же ж такий, невже він "агент" ***** в Україні?!
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04.09.2020 12:13 Відповісти
Дела не существует, потому что не решили ещё, на кого повесить. Как говорится, главное не выйти на самих себя. Что Бутусова вызвали, говорит о том, что они расследуют "утечку скандала" или, как минимум источник общественного резонанса, а не саму операцию (если такая действительно была).
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04.09.2020 12:21 Відповісти
Забейся обратно под шконку псина ватная. Мы вас кацапов обоссанных клепали, клепаем и будем продолжать клепать.
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04.09.2020 13:07 Відповісти
Говорят после слива врагу (мокселям/кацапам) информации и срыва нашей спецоперации, Козак лично благодарил Ермака и передавал слова благодарности от Администрации президента кацапстана/параши.
После того как уволенный торчком Зеленским с должности главы ГУР МО Василий Бурба публично рассказал о срыве спецоперации, а журналисты распространили эту информацию, что привело к общественному резонансу - агент фсб параши Ермак обосрался и срочно "слег на больничку".
Сейчас Ермак, используя свое служебное положение и влияние прилагает огромные усилия для уничтожения всех доказательств по данной спецоперации, вплоть до физического уничтожения всех дел/документов.
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04.09.2020 13:06 Відповісти
Зараз Бутусова з свідка в звинувачуваного перекваліфікують. Пришиють йому державну зраду і буде він 15-ть років стінгазету лагерну редактувати.
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04.09.2020 13:39 Відповісти
зебилина ты куда своих холуёв криворученьки натравил?
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04.09.2020 14:30 Відповісти
А може просто є справа по Юрію Бутусову ?
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04.09.2020 15:33 Відповісти
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