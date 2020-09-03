Бутусова викликали на допит через провал операції із захоплення "вагнерівців"
Головного редактора Цензор.НЕТ Юрія Бутусова викликали в Офіс генерального прокурора. Його допитають як свідка з приводу провалу спецоперації із захоплення бойовиків ПВК "Вагнер".
Про це Бутусов повідомив у Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
"Мене викликали на допит у справі про спецоперацію із затримання 28 "вагнерівців"- у справі, якої офіційно не існує! Ну що ж, це величезний крок уперед - адже спочатку влада заявила, що ніякої операції щодо "вагнерівців" не було, коментувати нічого, але нарешті здоровий глузд взяв гору", - написав Бутусов.
Допит має відбутися 9 вересня об 11 ранку.
Головред Цензор.НЕТ обіцяє повідомити слідчим усю наявну у нього інформацію.
"Справу про зраду в Офісі президента вдалося зрушити з мертвої точки, тепер все, що я писав, буде процесуально закріплено в справі, і якщо Генпрокуратура і СБУ не проведуть слідство, значить, хтось із прокурорів буде змушений взяти на себе відповідальність за приховування витоку інформації", - зазначив він.
За даними Бутусова, і президент Зеленський, і голова ОП Єрмак, і начальник комітету з розвідки Демченко знали, що спецоперація із захоплення "вагнерівців" проводиться спільно зі спецслужбами США.
"І тим не менше, було прийнято рішення не псувати відносини з Росією, не псувати відносини з представником Путіна Дмитром Козаком", - підкреслив він.
"Кримінальна справа ця отримає свою правову оцінку так само, як колись отримає свою правову оцінку Іловайськ. Таємні переговори з РФ і поступки РФ під час війни - за таке треба нести відповідальність. А тим більше, якщо є підозри у зраді і роботі на російські спецслужби деяких вищих керівників, які приймають рішення в ОП", - підсумував Бутусов.
Нагадаємо, вночі 29 липня в Білорусі затримано 32 іноземних бойовиків. За даними білоруського державного інформагентства БЕЛТА, це росіяни з ПВК "Вагнер". Вони прибули до Білорусі, щоб дестабілізувати обстановку напередодні президентських виборів.
Частина затриманих значаться в базі "Миротворця" як такі, що воювали на Донбасі і в Сирії. Російський терорист Захар Прилєпін підтвердив, що серед спійманих у Білорусі найманців є колишні бойовики його "батальйону".
14 серпня Білорусь видала Російській Федерації 32 бойовиків ПВК "Вагнер", проігнорувавши запит України на їхню екстрадицію.
Головний редактор видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов заявив, що бойовиків ПВК Вагнера в Білорусі насправді планувала затримати Україна, але спецоперація зірвалася.
Російський президент Володимир Путін заявив 27 серпня, що групу росіян, яких затримали в Білорусі як найманців приватної військової компанії, заманили в країну в межах операції американських і українських спецслужб.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
страна прикололась, споткнулась, остановилась.. а Ылита что-то распихает по карманам.. токо быстро
73%ные дебилы-экспериментаторы превратили Украину в балаган, выбрав случайного поцоватого Васю "проездом из села Шишиги в Монте-Карло"(с)
Але поки вони не влізли у владу якось так не дратувала їхня присутність в публічному просторі
Перелопатил кучу ссылок - ни слова про Львовскую область.
Максимум, что есть:
на территорию Беларуси они въехали вечером 24 июля. У них были билеты на рейс в Стамбул на 10.50 утра, тем не менее они, по словам Носкевича, проехали мимо аэропорта и заселились в гостиницу IBB
- Вербовки 32 вагнеровцев в самой наРФии? (я в этот бред вообще не верю)
- Или взаимодействие с США координировал? Ну так он редактор Цензора, а не ...
- Или присутствовал на заседании, когда дали отбой? Тоже не было его там.
А яка ймовірність, що ні в кого з них не виникло жодних сумнівів і ніхто з них не вирішив порадитися зі своїми знайомими чи друзями, які мали відношення до російських спецслужб? Мабуть, теж невелика.
А яка ймовірність, що організована група хлопців характерної зовнішності та в напіввійськовому вбранні, перетинаючи російський кордон, не потрапила б в поле уваги ФСБ, якій підпорядкована прикордонна служба? Напевно, майже нульова.
А як можна було сподіватися, що на них не звернув би уваги білоруський КГБ, який напередодні виборів президента точно був поставлений Лукашенком на вуха?..
Тверезо замислившись про ці питання, важко не зрозуміти, що описана Бутусовим та іншими спецоперація практично не мала шансів на успіх. Набагато ймовірнішим був не просто провал, а потрапляння на гачок російських спецслужб. Або ж таку "спецоперацію" спеціально проводили в інтересах Росії силами російської агентури в наших спецслужбах, щоб за безлади в Білорусі звинуватити Україну.
Але немає сумнівів, що така операція проводилася. І тому я розумію, чому тепер сам цей факт доводиться спростовувати.
Сподіваюся, шановний Юрій Бутусов теж зрозуміє.
А если эти 30 психопатов захватят самолёт?
Дело очень рискованное.
В случае неудачи - колоссальный международный скандал.
Не надо привлекать внимания к деталям ..... Вы разведчиков вообще за идиотов держите ?
Вы думаете, что профессиональные разведчики не задали себе те-же вопросы, что задаете Вы? Эта инфа должна остаться загадкой для врага, пусть сломает себе башку ответом на вопрос "КАК?!" Тут другое, как минимум один из присутствующих на том секретном совещании человек - Враг Украины, совершивший одно из самых тяжких преступлений которые перечислены в УК Украины, если этот враг не сам Зеленский, то возникает еще один вопрос, почему Зеленский его прикрывает, и кто после этого сам Зе! Вот правильные вопросы, которые нужно задавать. А то , как именно украинские разведчики хотели схватить 30 подготовленных убийц , пусть останется государственной тайной., Когда нибудь рассекретят и расскажут об этом в книжке, кто молод думаю сам ее и дождется.
Посмел вякнуть на хитрожопых хозяев жизни!
Таки да непГавильно!!!
откуда у тебя источники (кроты)?
После того как уволенный торчком Зеленским с должности главы ГУР МО Василий Бурба публично рассказал о срыве спецоперации, а журналисты распространили эту информацию, что привело к общественному резонансу - агент фсб параши Ермак обосрался и срочно "слег на больничку".
Сейчас Ермак, используя свое служебное положение и влияние прилагает огромные усилия для уничтожения всех доказательств по данной спецоперации, вплоть до физического уничтожения всех дел/документов.