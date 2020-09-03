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Лукашенко через "вагнерівців" потрапив на "Миротворець"

Лукашенко через

"Президент" Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, потрапив у базу сайту "Миротворець" через те, що наказав видати Росії затриманих в Білорусі бойовиків ПВК "Вагнера", які воювали в Україні.

Присвячена Лукашенкові сторінка з'явилася на сайті "Миротворець" у четвер, 3 вересня, інформує Цензор.НЕТ.

Його назвали "пособником проросійських терористів і російських загарбників".

"В порушення міжнародних угод і домовленостей, попри відповідний запит від України, дав вказівку передати Росії (країна-агресор) бойовиків і найманців, які здійснювали військові злочини на території України", - сказано про Лукашенка на "Миротворці".

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"Миротворець" закликав правоохоронні органи розглядати публікацію про Лукашенка як заяву про скоєння ним "усвідомлених діянь проти національної безпеки України, миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку, а також інших правопорушень".

Нагадаємо, вночі 29 липня в Білорусі затримано 32 іноземних бойовиків. За даними білоруського державного інформагентства БЕЛТА, це росіяни з ПВК "Вагнер". Вони прибули до Білорусі, щоб дестабілізувати обстановку напередодні президентських виборів.

Частина затриманих значаться в базі "Миротворця" як такі, що воювали на Донбасі і в Сирії. Російський терорист Захар Прилєпін підтвердив, що серед спійманих у Білорусі найманців є колишні бойовики його "батальйону".

14 серпня Білорусь видала Російській Федерації 32 бойовиків ПВК "Вагнер", проігнорувавши запит України на їхню екстрадицію.

Головний редактор видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов заявив, що бойовиків ПВК Вагнера в Білорусі насправді планувала затримати Україна, але спецоперація зірвалася.

Російський президент Володимир Путін заявив 27 серпня, що групу росіян, яких затримали в Білорусі як найманців приватної військової компанії, заманили в країну в межах операції американських і українських спецслужб.

Автор: 

Білорусь (7926) Лукашенко Олександр (2653) ПВК Вагнер (1540)


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Топ коментарі
+12
А почему зеленский и ермак по "вагнеровцам" не попали в миротворец?
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03.09.2020 22:00
+8
Угу. Он прям так расстроился.
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03.09.2020 21:58
+8
лучше бы он во фритюр попал..
Лукашенко из-за "вагнеровцев" попал на "Миротворец" - Цензор.НЕТ 6547
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03.09.2020 22:05
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Мнимый ********** Рыгоравыч
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03.09.2020 21:58 Відповісти
Угу. Он прям так расстроился.
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03.09.2020 21:58 Відповісти
до чого тут він - наказав звільнити вагнеровців не старий маразматик, а молодший лукашенко
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04.09.2020 01:27 Відповісти
Как бы там ни было ему наш Миротворец до лампады. У него сейчас больший зашквар.
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04.09.2020 01:29 Відповісти
а кому он не до лампады? Никакого влияния ни на кого нет.
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04.09.2020 01:47 Відповісти
Ну собственно возможно на тех, кто в Украину хочет попасть и кто не имеет дипломатического иммунитета. Да и то, как показывает практика, не для всех
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04.09.2020 01:51 Відповісти
А почему зеленский и ермак по "вагнеровцам" не попали в миротворец?
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03.09.2020 22:00 Відповісти
Ну так правильно, поддерживает мир в Беларуси, за 26 лет без конфликтов.
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03.09.2020 22:02 Відповісти
русскій мір підтримує ?
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03.09.2020 22:19 Відповісти
Так і у нас конфліктів не було до військової агресії кацапні.
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03.09.2020 23:14 Відповісти
Бонуси перед ****** набирає.
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03.09.2020 22:02 Відповісти
Даремно Лукашенко б'є з Меркель горщики і небезпечно лине в обійми Путіна..
З таким другом, як Путін, йому самому можуть
знадобитися лікарі з клініки "Шаріте"
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03.09.2020 22:46 Відповісти
Тюю .. ну и что , что попал, толку от сайта миротворец, как от кацапа капусты.. На сайте миротворец куча сепаров и они себя прекрасно чувствуют, становятся депутатами, начальниками и т.д. .. Сайт миротворец - просто пустышка!
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03.09.2020 22:04 Відповісти
не скажи...отличный ватный хромосомный набор собрали и идентифицировали...для изучения будущим ученым для предотвращения размножения .
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03.09.2020 22:09 Відповісти
да и скажу, в нашем городе есть люди с миротворца и что, а ничего! Плевать они хотели на миротворец!
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03.09.2020 22:16 Відповісти
зато добавилось людей,которым не плевать,что рядом с ними живут люди,числящиеся в миротворце.сильно добавилось.а значит тех,кому плевать поубавится .
чистая рихметика,не подумай плохого...если где то убудет,то где нить обязательно прибудет
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03.09.2020 22:21 Відповісти
Н не знаю, пока я не вижу что бы убавилось, они себя прекрасно чувствуют в креслах нардепов, мэров, ментов , судей... и никто им не указ, не ты и ни я и не закон и не миротворец .. или объеденимся с тобойи пойдем их убивать?)) так у них охраны что армия!
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03.09.2020 22:28 Відповісти
Без исполнительной власти да, но она ведь рано или поздно появится.
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03.09.2020 22:12 Відповісти
Да когда же оно настанет рано или поздно, в каком веке.. вот в чем вопрос... мне бы хотелось застать это рано или поздно))) а так .. от сайта толка нет никакого...
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03.09.2020 22:15 Відповісти
лучше бы он во фритюр попал..
Лукашенко из-за "вагнеровцев" попал на "Миротворец" - Цензор.НЕТ 6547
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03.09.2020 22:05 Відповісти
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03.09.2020 22:06 Відповісти
И шо, если он будет совершать государственный визит в Украину, его не пустят?
Ой, клоуны...
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03.09.2020 22:15 Відповісти
В осяжному майбутньому візит нелегітимного Лукашенка неможливий. Міждержавні відносини з Білоруссю Україна поставила на паузу і посла з Мінська відкликала.
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03.09.2020 22:46 Відповісти
Я б не був таким впевненим щодо діпломатії. До того ж з Білоруссю ми відносин не розривали.
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04.09.2020 01:53 Відповісти
Поставити на паузу і розірвати, - це як кажуть в Одесі, дві великі різниці.
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04.09.2020 14:41 Відповісти
Ну наконец-то хоть кто-то его внес в позорные списки . А то европейчиги от страха его даже в санкционные списки не внесли .

..
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03.09.2020 22:17 Відповісти
нюнюню
А лахтинские внесли?
Или ссутся?
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03.09.2020 22:20 Відповісти
а ***** там числиться ?
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03.09.2020 22:25 Відповісти
А Путлер и Осел тоже там?
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03.09.2020 22:27 Відповісти
Ему пох.Главное,шоб старшой братушка ***** не "кинул" его
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03.09.2020 22:45 Відповісти
Лукашенко через "вагнерівців" потрапив на "Миротворець" - Цензор.НЕТ 8768https://charter97.org/ru/news/2020/9/3/391915/
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03.09.2020 22:51 Відповісти
Лукашенко через "вагнерівців" потрапив на "Миротворець" - Цензор.НЕТ 2551
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03.09.2020 22:57 Відповісти
а зеленского с ермаком *миротворец *не забыл??
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03.09.2020 23:05 Відповісти
Лукашенко через "вагнерівців" потрапив на "Миротворець" - Цензор.НЕТ 2586
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04.09.2020 00:25 Відповісти
Накласть ему на это. Этот Миротворец был актуален в начале раша-агрессии, сейчас это полная туфта.
Я готов дать свои данные, пусть меня внесут, и мне ничего с того не будет от слова "вообще". Никакой правовой основы для каких-то действий нет.
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04.09.2020 01:50 Відповісти
«Найманець» розкривається в ст. 47 Додаткового протоколу I до Женевських конвенцій 1949 року. Відповідно до зазначеної статті Найманець - це особа, яка: спеціально завербована на місці або за кордоном для того, щоб брати безпосередню участь у збройному конфлікті; фактично бере безпосередню участь у воєнних діях, керуючись головним чином бажанням одержати особисту вигоду у вигляді матеріальної винагороди від воюючої сторони, розміри якої істотно перевищують винагороду, що виплачується цією стороною військовослужбовцям такого ж рангу і з такими ж функціями з числа особового складу своїх збройних сил; не є ні громадянином сторони, що перебуває в конфлікті, ні особою, яка постійно проживає на території контрольованої такою стороною; не входить до особового складу збройних сил сторони, що перебуває в конфлікті; не відправлено будь-якою. державою, яка не є такою, що знаходиться в конфлікті стороною, для виконання офіційних обов'язків як представник своїх збройних сил. І найманці не підпадають під захист комбатантів. Тобто, Лукашенко порушив всі міжнародні конвеції і допоміг військовим злочинцям.
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04.09.2020 09:12 Відповісти
 
 