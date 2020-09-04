Консультации о возможных кадровых изменениях в финансово-экономическом блоке правительства со мной не велись, - Шмыгаль
Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что консультации о возможных кадровых изменениях в финансово-экономическом блоке правительства с ним пока не велись, а работа в этой сфере ведется с полной отдачей.
Как ередает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом премьер заявил в эфире телеканала "Украина 24" в пятницу вечером.
"Мы не вели консультаций с главой фракции "Слуга народа", с депутатами. В целом и финансовый и экономический блок работает абсолютно с полной отдачей, вы видите стабильность финансовой системы, стабильность бюджета", - сказал Шмыгаль
Премьер отметил, что вопрос плохого качества работы финансово-экономического блока правительства является дискуссионным, и необходимо конкретно понять, какие именно претензии есть к их работе.
Ранее первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что увязывает кадровые изменения в экономическом блоке Кабмина с проектом госбюджета-2021
"Думаю, все будет зависеть от единственного - насколько эффективной и качественной будет работа над проектом государственного бюджета, насколько парламенту будут предложены новые подходы по преодолению последствий COVID-19. … До 15 сентября должна быть внесена Бюджетная резолюция, на основании этого будут делаться выводы", - заявил он.
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речь идет о том что зеленых пора снимать пока еще есть Украина
его слова
"после зеленых прийдем мы и ничего вы не сделаете. мы достигнем мира, мы вернем донбас и будем дружить с росссией"
суки, вообще уже не стесняются ничего
https://twitter.com/Igor35523504
https://twitter.com/Igor35523504
https://twitter.com/Igor35523504
https://twitter.com/Igor35523504
Igor
@Igor35523504
В ответ
https://twitter.com/ukrainesinger @ukrainesinger
Стара Система це еврейсько-російсько олігархічна організована злочинність створена корумпованими Кравчуком i Кучмою котра блокує Захiдні інестиції і розкрадає країну у котрій ВВП майже не змінився з 1991 склад-Kоломойський,Пінчук,Ахметов,Рабінович,Бойко,Медведчук,Суркіс, Фірташ
С тем, на кого хотя тповесить всех собак, консультации не ведут. Скоро будешь тявкась в унисон с гончаруком.