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Новости Новый Кабмин
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Консультации о возможных кадровых изменениях в финансово-экономическом блоке правительства со мной не велись, - Шмыгаль

Консультации о возможных кадровых изменениях в финансово-экономическом блоке правительства со мной не велись, - Шмыгаль

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что консультации о возможных кадровых изменениях в финансово-экономическом блоке правительства с ним пока не велись, а работа в этой сфере ведется с полной отдачей.

Как ередает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом премьер  заявил в эфире телеканала "Украина 24" в пятницу вечером.

"Мы не вели консультаций с главой фракции "Слуга народа", с депутатами. В целом и финансовый и экономический блок работает абсолютно с полной отдачей, вы видите стабильность финансовой системы, стабильность бюджета", - сказал Шмыгаль

Премьер отметил, что вопрос плохого качества работы финансово-экономического блока правительства является дискуссионным, и необходимо конкретно понять, какие именно претензии есть к их работе.

Ранее первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что увязывает кадровые изменения в экономическом блоке Кабмина с проектом госбюджета-2021

"Думаю, все будет зависеть от единственного - насколько эффективной и качественной будет работа над проектом государственного бюджета, насколько парламенту будут предложены новые подходы по преодолению последствий COVID-19. … До 15 сентября должна быть внесена Бюджетная резолюция, на основании этого будут делаться выводы", - заявил он.

Автор: 

Кабмин (14025) отставка (3153) Шмыгаль Денис (2680)


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Топ комментарии
+5
Консультации о возможных кадровых изменениях в финансово-экономическом блоке правительства со мной не велись, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 7632
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04.09.2020 20:45
+3
Не прошло и двух лет, как "внезапна" наконец-то заметили, что вся высшая власть в Украине во главе с Зеленским являются либо штатными сотрудниками, либо завербованной агентурой российской разведки. В воюющей стране 73% биомусора сдали власть страны врагу.
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04.09.2020 20:48
+2
Да, кто ты такой? Зиц председатель от ахметки за крохи с его стола на который он ворует из моего кармана.
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04.09.2020 20:44
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Да, кто ты такой? Зиц председатель от ахметки за крохи с его стола на который он ворует из моего кармана.
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04.09.2020 20:44 Ответить
Консультации о возможных кадровых изменениях в финансово-экономическом блоке правительства со мной не велись, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 7632
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04.09.2020 20:45 Ответить
*************
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04.09.2020 20:54 Ответить
Не прошло и двух лет, как "внезапна" наконец-то заметили, что вся высшая власть в Украине во главе с Зеленским являются либо штатными сотрудниками, либо завербованной агентурой российской разведки. В воюющей стране 73% биомусора сдали власть страны врагу.
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04.09.2020 20:48 Ответить
ну то якось міняй свій стиль написання коментарів.
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04.09.2020 20:58 Ответить
Мухи ******* лайно, і їх багато. Ти хочеш сказати що лайно смачне?
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05.09.2020 08:35 Ответить
"А вы,друзья,как ни садитесь,все в музыканты не годитесь" (с)
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04.09.2020 20:50 Ответить
Консультации о возможных кадровых изменениях в финансово-экономическом блоке правительства со мной не велись, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 72
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04.09.2020 20:52 Ответить
ну дык,а чего консультироваться с тем,кого увольнять хотят?
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04.09.2020 20:52 Ответить
С куклой никто не советуется. Ее пользуют и выбрасывают на мусорку.
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04.09.2020 20:53 Ответить
народ только что на прямом некий хер из опзж прямым текстом
речь идет о том что зеленых пора снимать пока еще есть Украина
его слова
"после зеленых прийдем мы и ничего вы не сделаете. мы достигнем мира, мы вернем донбас и будем дружить с росссией"
суки, вообще уже не стесняются ничего
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04.09.2020 20:57 Ответить
игнорируют тебя лысенький ...
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04.09.2020 20:58 Ответить
Консультації про можливі кадрові зміни у фінансово-економічному блоці уряду зі мною не велися, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 9408
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04.09.2020 21:40 Ответить
https://twitter.com/Igor35523504
https://twitter.com/Igor35523504
https://twitter.com/Igor35523504


https://twitter.com/Igor35523504
https://twitter.com/Igor35523504

Igor

@Igor35523504


В ответ
https://twitter.com/ukrainesinger @ukrainesinger

Стара Система це еврейсько-російсько олігархічна організована злочинність створена корумпованими Кравчуком i Кучмою котра блокує Захiдні інестиції і розкрадає країну у котрій ВВП майже не змінився з 1991 склад-Kоломойський,Пінчук,Ахметов,Рабінович,Бойко,Медведчук,Суркіс, ФірташКонсультації про можливі кадрові зміни у фінансово-економічному блоці уряду зі мною не велися, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 6747
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04.09.2020 21:59 Ответить
Консультации о возможных кадровых изменениях в финансово-экономическом блоке правительства со мной не велись

С тем, на кого хотя тповесить всех собак, консультации не ведут. Скоро будешь тявкась в унисон с гончаруком.
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04.09.2020 22:54 Ответить
 
 