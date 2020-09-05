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Новости Местные выборы-2020
5 111 88

Местные выборы 2020: Сегодня в Украине стартовала избирательная кампания

Местные выборы 2020: Сегодня в Украине стартовала избирательная кампания

В субботу, 5 сентября, в Украине стартует избирательный процесс местных выборов 2020. С этого момента начнутся основные мероприятия Центральной избирательной комиссии по подготовке к голосованию 25 октября.

Об этом передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина".

В течение следующих 50 дней до голосования будут реализованы главные этапы календарного плана выборов:

  • представление в Центризбирком копий решений руководящих органов партий об участии в выборах их местных организаций - до 6 сентября;
  • выдвижение кандидатов на должности глав советов населенных пунктов, кандидатов в депутаты - 15-24 сентября;
  • обнародование сведений о регистрации кандидатов - до 2 октября;
  • начало предвыборной агитации - со следующего дня после принятия решения о регистрации кандидата;
  • отправка приглашений избирателям - до 15 октября;
  • день голосования - 25 октября, с 08:00 до 20:00;
  • оглашение результатов - 3-6 ноября.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Профильный комитет Рады поддержал законопроект о предоставлении ЦИК права проводить соцопросы в день выборов. ВИДЕО

Каждые 5 лет в Украине проходит голосование за представителей в местные органы власти - за кандидатов в депутаты городских, районных, областных советов, мэров городов, глав сельских и поселковых советов.

В 2020 году правила избирательной кампании изменились, в связи с вступлением в силу нового Избирательного кодекса.

Так, для населенных пунктов от 10 тыс. жителей выборы в местные советы организуются по новой пропорциональной системе с открытыми списками, без возможности самовыдвижения кандидатов.

Обязательно соблюдение гендерной квоты - не менее 40% представителей одного пола в списке партии.

В бюллетенях будет указан не только перечень партий, но и список кандидатов от каждой политсилы, за которых также можно отдать голос.

Каждый избиратель 25 октября получит для заполнения несколько бюллетеней: для голосования за кандидатов на должность городского (поселкового) головы; депутатов в областные, городские, районные советы.

Стоит отметить, что в день очередных местных выборов также состоится голосование на первых выборах в образованных территориальных общинах после укрупнения районов. Согласно постановлению ВР 17 июля 2020 года № 807-9 "Об образовании и ликвидации районов", их количество сократилось до 136.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Не существует даже 1% вероятности, что местные выборы отменят из-за коронавируса, - "слуга народа" Арахамия

Проголосовать на выборах 2020 можно по месту фактического проживания. Для смены избирательного адреса необходимо обратиться в органы Госреестра в срок до 10 сентября (не позднее 5 дней с начала избирательного процесса).

Соответствующее заявление можно подать онлайн в "Кабинете избирателя" на портале "Госреестр избирателей" с использованием электронной подписи.

При заполнении формы следует указать адрес жилья, по которому избиратель проживает на данный момент и который просит определить новым избирательным адресом.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Верещук о своем "полете" над Киевом в образе Мэри Попинс: "Мы хотим достучаться до молодых сердец". ВИДЕО

Автор: 

избирательный закон (230) местные выборы (2752) ЦИК (3644)


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Топ комментарии
+18
Місцеві вибори 2020: Сьогодні в Україні стартувала виборча кампанія - Цензор.НЕТ 5765
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05.09.2020 09:47
+17
Местные выборы 2020: Сегодня в Украине стартовала избирательная кампания - Цензор.НЕТ 9223
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05.09.2020 09:19
+16
Місцеві вибори 2020: Сьогодні в Україні стартувала виборча кампанія - Цензор.НЕТ 8845
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05.09.2020 10:14
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Местные выборы 2020: Сегодня в Украине стартовала избирательная кампания - Цензор.НЕТ 9223
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05.09.2020 09:19 Ответить
Не зовсім так. Це ідійоти які за них голосують.
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05.09.2020 09:25 Ответить
Оце все - ЦЕ ТИ!
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05.09.2020 09:25 Ответить
Місцеві вибори 2020: Сьогодні в Україні стартувала виборча кампанія - Цензор.НЕТ 5765
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05.09.2020 09:47 Ответить
Саме так. Але друга рука не на тому місці...
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05.09.2020 09:53 Ответить
Місцеві вибори 2020: Сьогодні в Україні стартувала виборча кампанія - Цензор.НЕТ 8845
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05.09.2020 10:14 Ответить
Друг в беде не бросит.
Внезапно россия решила ввести санкции против порошенко!
Какой великолепный подарок "гетьману" накануне выборов!

Как тут не вспомнить про "Обнимаю! Жму руку!"
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05.09.2020 09:27 Ответить
Не поможет это ему.
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05.09.2020 09:30 Ответить
а тебе?
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05.09.2020 09:46 Ответить
И тебе тоже.
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05.09.2020 09:51 Ответить
кто тебе сказал,шо у тебя нью коменты? все тот же рецедив кацапизма и тотальной ватности...
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05.09.2020 09:56 Ответить
ПНХ!
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05.09.2020 09:50 Ответить
Місцеві вибори 2020: Сьогодні в Україні стартувала виборча кампанія - Цензор.НЕТ 6591
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05.09.2020 10:17 Ответить
О Господи, могу ли я надеяться, что заберут они к себе "бубочку"?
Я даже готова помочь оплатить доставку "бубочки" в РФ.
И нашего викторианского "бубочку", премьера штата Виктория, Австралия, Эндрюса, пусть забирают.
Чем больше, тем веселее.
Пусть всех берут, мы им всех сдадим.
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06.09.2020 08:19 Ответить
Місцеві вибори 2020: Сьогодні в Україні стартувала виборча кампанія - Цензор.НЕТ 8374
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05.09.2020 10:21 Ответить
Да ты упоротый, как и те, кто тебя лайкгули - в фотошопы верят....
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05.09.2020 12:33 Ответить
Как-то тоскливо стало на сайте после вчерашней "свободы слова".
Про операцию Ы - тишина.
А какой был козырь для предвыборных баталий...
Какой козырь был...
А оказался - блефом.
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05.09.2020 09:29 Ответить
Видишь?
Уже удалили.
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05.09.2020 09:40 Ответить
баран это я удалил свои сообщения
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05.09.2020 09:44 Ответить
Спасибо.
Я уже понял, баран.
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05.09.2020 09:46 Ответить
бл... какое же вы днище.....

слышь ты, говна кусок, если ты думаешь что ты резко остроумный то ты ошибаешься. ты говно шутник на уровне бомжа
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05.09.2020 09:48 Ответить
Спасибо.
От порохоботов это звучит, как комплимент.
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05.09.2020 09:51 Ответить
наздоровье чучело
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05.09.2020 09:52 Ответить
а когда порохоботы тебя лысым прыгощають, ты тоже радуешься?
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05.09.2020 10:07 Ответить
Так будет правильнее.

Місцеві вибори 2020: Сьогодні в Україні стартувала виборча кампанія - Цензор.НЕТ 3080 https://censor.net/ru/user/83072
баран это я
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05.09.2020 09:47 Ответить
Я вчера его слушал.
Достаточно.
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05.09.2020 09:37 Ответить
кого ты слушал дятел? у тебя в бошке голоса? забудь. я удаляю свои посты. я посмотрел кто ты.
там Арьев показывает РЕАЛЬНЫЕ документы с печатями сбу и подписями.
но ты верь старому козлу кравчуку
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05.09.2020 09:39 Ответить
Ты сам удаляешься?
Или тебя удаляют?
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05.09.2020 09:41 Ответить
это шутка в стиле твоего зеленого недомерка? на троечку.....
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05.09.2020 09:43 Ответить
Нет.
Это не шутка.
Просто интересуюсь.
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05.09.2020 09:45 Ответить
слушай, вот чего вы зебараны все такие тупые? вас реально по iq отбирают?
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05.09.2020 09:46 Ответить
Конечно.
Только я - не зе, баран.
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05.09.2020 09:49 Ответить
ты - лапоть, просто лапоть
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05.09.2020 10:08 Ответить
дірявий
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05.09.2020 10:09 Ответить
Правильно делаешь.
Не участвуй в этой позорной акции.
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05.09.2020 09:44 Ответить
Місцеві вибори 2020: Сьогодні в Україні стартувала виборча кампанія - Цензор.НЕТ 9384
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05.09.2020 09:47 Ответить
Почитай коменты зебилов, обхохочешься! 🙂
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05.09.2020 09:35 Ответить
какая тишина. вчера две ветки по 300 постов.
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05.09.2020 09:36 Ответить
блефом зебил он оказался только в твоей бошке и бошках вчерашних шустеровских "охфицеров сбу"
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05.09.2020 09:38 Ответить
нет, не оказался.
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05.09.2020 09:50 Ответить
Для таких Дебилов ,как ты,Кравчук,Шуфрич,который говорил,что не верит в эту историю,Наливайченко и Шустер-охрененные авторитеты.Так послушай ещё Пескова,Соловьева,Скабееву,подрочи с Кривой,дерзай.
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05.09.2020 09:50 Ответить
А что кто то еще смотрит эту чушь?
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05.09.2020 10:17 Ответить
https://twitter.com/Olha_Rev Ольга Рев @Olha_Rev
"Українські" ЗМІ мовчать про вагнергейт з однієї причини: чекають темників з ОП.
Ми вже таке бачили, і не раз: коли росія вляпувалась у скандал, першу добу їхна пропагандисти завжди мовчать-узгоджують, що казати.
Скоро вони заверещать. Як тільки їм скажуть, що саме казати.
Гидко.

https://twitter.com/Vola08444204 самі знаєте хто Плямиsтьій 07 https://twitter.com/Vola08444204 @Vola08444204
У цьому випадку темників не буде.
Вазелини мовчатимуть мертво.

https://twitter.com/yapravvsegda Украинский Сталкер https://twitter.com/yapravvsegda @yapravvsegda https://twitter.com/yapravvsegda/status/1302140484144558080 1 ч
Наразі Україна має цілком керовані, пропагандисько спрямовані ЗМІ, як на мене - "ЄС" має про це заявити відкрито - як про ліквідацію демократичних ЗМІ і введення державної пропаганди.
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05.09.2020 11:17 Ответить
а сегодня шоу "Мери Попинс курильщика" где будет проходить? друг спрашивает
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05.09.2020 09:31 Ответить
Місцеві вибори 2020: Сьогодні в Україні стартувала виборча кампанія - Цензор.НЕТ 8743
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05.09.2020 09:49 Ответить
https://twitter.com/scamp_rogue
https://twitter.com/scamp_rogue
https://twitter.com/scamp_rogue scamp @scamp_rogue

https://twitter.com/scamp_rogue

ані мілісекунди не сумнівався, що зелені гондони десь ********.
вуаля, відео сплагіатили - як завжди, криво

https://twitter.com/scamp_rogue/status/1302147848927019008
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05.09.2020 11:19 Ответить
Місцеві вибори 2020: Сьогодні в Україні стартувала виборча кампанія - Цензор.НЕТ 2551
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05.09.2020 12:16 Ответить
А вот Нелечка с птичкой-голубком.
Любят, любят они пернатых:

Місцеві вибори-2020: Сьогодні в Україні стартувала виборча кампанія - Цензор.НЕТ 7305
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06.09.2020 08:16 Ответить
Нелечку забыли

Місцеві вибори-2020: Сьогодні в Україні стартувала виборча кампанія - Цензор.НЕТ 2420
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06.09.2020 08:14 Ответить
Если Петр Алексеич выдвинет свою кандидатуру в моем поселковом сельсовете, я 100 процентов ЗА.
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05.09.2020 09:31 Ответить
Я тоже ЗА,...
что бы он был в твоём сельсовете.
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05.09.2020 09:39 Ответить
Выборы, выборы, кандидаты п... ры!!!!
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05.09.2020 09:32 Ответить
Та знаем,Ваван уже пару недель как истинный работник культпросвета с пропагандой по стране мотается.
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05.09.2020 09:41 Ответить
Импотенция власти
Для страны нету более страшной напасти,
Остальные проблемы - всего лишь предлог.
По-простому сказать - импотенция власти,
Как макет человека без рук и без ног.
Этой страшной болезнью болеют бараны
И сообщества разные без вожака.
Украина хворает вот так постоянно.
Умирая, под бодрый мотив гопака.
Импотенция власти - страна без Закона.
Импотенция власти - война без войны.
Импотенция власти - создание клона,
У которого мысли давно сочтены.
Вот казну государства на многие части
Дерибанят под носом слепого царя.
Знает каждый, что тут импотенция власти
И тихонечко что-то клянет втихаря.
Вот безвольный пастух, управляющий стадом,
Позабыл про помощников, пряник и кнут.
Ничего ему, кроме кормушки, не надо.
Импотенция власти - диагноз и тут.
Есть надежда, что мертвый по-новой родится,
Оглушительно рак засвистит на горе,
Президента окатят живою водицей
И внезапно Весна зашумит в октябре.
Вдруг диагноз изменится у Президента,
Станут честными мысли и твердой рука.
Может, кто доживет до такого момента,
Не умрет Украина еще, а пока …
Импотенция власти - страна без Закона.
Импотенция власти - война без войны.
Твердым шагом к обрыву подходит колонна,
Где построились лучшие люди страны.🤗
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05.09.2020 09:45 Ответить
Верещук на зонтике летает по Киеву? Кто видел? Как раз погода ветренная.
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05.09.2020 09:48 Ответить
Да это еще что, Скоро летать будет на метле СВ. МАРГАРИТА. Булгакова можете не читать.
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05.09.2020 10:03 Ответить
Місцеві вибори 2020: Сьогодні в Україні стартувала виборча кампанія - Цензор.НЕТ 8535
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05.09.2020 09:53 Ответить
У мертвечуковського пальчевського ця компанія почалась ще. як мінімум, місяць тому. Чи мертвечуківцям зелена влада дозволяє поспішати.
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05.09.2020 10:00 Ответить
Выпускник военного института в совке , работал в Лаосе переводчиком
И кто-то скажет что он НЕ ЗАВЕРБОВАН ФСБ И ГРУ РФ?
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05.09.2020 10:21 Ответить
В Лаосе?
Переводчиком?
Инстутут Военных Переводчиков?
Тогда ГРУ.

P.S. Проверила в Википедии - и точно " Окончил https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%8B_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0 Военный институт Министерства обороны СССР https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%87%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-H-4 [4] ". Они даже не шифруются, эти луганские...
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06.09.2020 08:10 Ответить
Как интересно про Пальчевского, не передать:
"1991-1993 - председатель представительства американской компании https://ru.wikipedia.org/wiki/Monsanto_Company Монсанто «Нутрасвит АГ»» в Восточной Европе."

" В 2009 года в ходе эпидемии свиного гриппа являлся руководителем штаба «Киевляне против гриппа»"

А то мы не знает, что такое Монсанто.
А то мы не знаем, что такое дурантин.
А то мы не знаем про глубокие связи ГРУ с представителями прогрессивного мирового человечества.
Просто поразительно, что даже не считают нужным скрывать...
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06.09.2020 08:13 Ответить
Кто в лес ,кто по дрова .
Концентрируемся на основном - не дать голоса на местных выборах за ОПЗЖ.
Это основная опасность,о которой забыли.
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05.09.2020 10:09 Ответить
Місцеві вибори 2020: Сьогодні в Україні стартувала виборча кампанія - Цензор.НЕТ 2419
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05.09.2020 10:11 Ответить
Візок на ходу?
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05.09.2020 11:21 Ответить
Місцеві вибори 2020: Сьогодні в Україні стартувала виборча кампанія - Цензор.НЕТ 8975
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05.09.2020 10:13 Ответить
Це чмо повинно бути відірване від державного корита.
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05.09.2020 10:34 Ответить
73% семимесячных...понятно прикормленные...ну шо краина готуйсь фокина-добкина у презы,заживёте как сыр в машинном масле,ну и ладно,ну и добро,ваши правнуки на ваши могилы будут приходить и плевать в ваши фото,ну шо заработали то и хряцайте.
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05.09.2020 10:24 Ответить
Местные выборы 2020 станут триумфом марионеток мертведчука. Итак, загибайте пальцы, кого контролирует эта гэбнявая скотина со своми подельниками: слуги народа, пальчевский, петушарий, тимошенко, смежко и конечно жоппоблок.
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05.09.2020 10:33 Ответить
Большинство населения такое, что поделать.
Все о колбасе по 2.20 радеют, "как в СССР".
Все живут в виртуальной реальности.
И каждый раз выбирают одно и то же, только под разными "марками", все надеясь на ЧУДО.
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06.09.2020 08:08 Ответить
Розлітались вєдьми блдскі!

Місцеві вибори 2020: Сьогодні в Україні стартувала виборча кампанія - Цензор.НЕТ 7815
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05.09.2020 10:52 Ответить
Местные выборы 2020: Сегодня в Украине стартовала избирательная кампания

Брехня . Агент КГБ Пальчевский уже больше месяца висит на всех бигбордах моего города
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05.09.2020 10:53 Ответить
Місцеві вибори 2020: Сьогодні в Україні стартувала виборча кампанія - Цензор.НЕТ 8736
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05.09.2020 11:01 Ответить
https://www.facebook.com/profile.php?id=100011830050778&__cft__[0]=AZWFrwXdcBIS6bpVzX1S9XX3BJX3bliy75ryABtT2sZlAoprO2N-*******************************************************************************&__tn__=-]C%2CP-R
Helgi Sharp

Gheorghe Bandu в тви поведал:
Встречаю знакомого зебила...
- Уволили, а у вас как?
- Тоже начались год назад проблемы, но оптимизировал штат, и вроде ничего.
- А как оптимизировали?
- Да просто уволил всех мудаков, которые голосовали за Зеленского.

Эти глаза, полные собачьей тоски, сложно забыть.
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05.09.2020 11:08 Ответить
Юлія Тимошенко з її партією "Батьківщина" відмовилась приєднатись до Меморандуму єдності патріотичних сил для спільної боротьби проти російської агресії, проти капітуляції і проти реваншу проросійських сил. Підкреслюю, відмовилась ще на початковому етапі підготовки Меморандуму!

У День Державного Прапора України Рух Опору Капітуляції, усвідомлюючи загрози українській державності та необхідність консолідації усіх патріотів закликав патріотичні партії та громадські об'єднання підтримати https://www.facebook.com/rok.org.ua/posts/669621387241301 МЕМОРАНДУМ ЄДНОСТІ УКРАЇНСЬКИХ СИЛ

Сьомий рік Росія веде війну проти України. Наша держава продовжує зазнавати збройної агресії з боку Росії, яка веде багатовимірну війну проти нашого народу і нашої держави. Це війна на знищення України як незалежної європейської країни.
Агресор помітно посилив тиск на усіх напрямах. Ситуація в Україні і навколо неї суттєво погіршилася через некомпетентність і прорахунки нинішньої влади. Її дії становлять загрозу національній безпеці і самому існуванню України.
Розгортається реванш проросійських сил всередині країни. Триває процес політично мотивованого вибіркового правосуддя, наступ на свободу слова, українську мову та ідентичність. Згортаються реформи, зупиняється поступ на шляху до ЄС і НАТО.
Протистояти цим загрозам ми можемо лише разом.
Разом - переможемо!
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05.09.2020 11:16 Ответить
Місцеві вибори 2020: Сьогодні в Україні стартувала виборча кампанія - Цензор.НЕТ 6194
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05.09.2020 12:07 Ответить
Кремлівський куратор не дав добро жульці на участь у Меморандумі.
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05.09.2020 12:30 Ответить
Місцеві вибори 2020: Сьогодні в Україні стартувала виборча кампанія - Цензор.НЕТ 679
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05.09.2020 12:09 Ответить
Місцеві вибори 2020: Сьогодні в Україні стартувала виборча кампанія - Цензор.НЕТ 7945
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05.09.2020 12:22 Ответить
Місцеві вибори 2020: Сьогодні в Україні стартувала виборча кампанія - Цензор.НЕТ 8176
https://www.dsnews.ua/politics/nazad-v-90-ye-kak-medvedchuk-pomogaet-zelenym-s-kakoy-raznicey-27082020-396997 "Какой разницы" стало больше. Как Зеленский и Медведчук помогают друг другу
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05.09.2020 12:34 Ответить
Місцеві вибори 2020: Сьогодні в Україні стартувала виборча кампанія - Цензор.НЕТ 361
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05.09.2020 13:51 Ответить
Люди агитируйте голосовать только за националистов. Нужно сделать всю власть в Украине националистическую! Вычистить с власти нужно всех чертей олигархов и москвы! Голосуйте за националистов и агитируйте за националистов! Не голосуйте за тех шлюх, которых раскручивают каналы олигархов и каналы москвы. Вся власть должна быть про Украинская в Украине!!! Чтобы хоть как в Польше стало! А эти шлюхи олигархов и москвы, что все время были и есть во власти, они только уничтожали страну и грабили ее. не голосуйте за этих тварей конченных зажратых двуличных жлобов, которые на камеры врут. Они не говорят ни слова в камеру правды! Они врут, чтобы власть захватить и издеваться дальше над страной! Нужно привести к власти всех националистов страны вместо тех гнид! И во всех органах тоже должны быть националисты и в МВД и СБУ и Судах и Ген Прокурор и всю гниль карать жестко! Всех Ахметовых, Медведчуков, Коломойских, Рыгов и всю гниль вычистить нахер!
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05.09.2020 15:18 Ответить
а це хто? Тягнибок? Чи Ярош??? Не сміши немає в нас националістів
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05.09.2020 19:59 Ответить
Слуг Народа выбирайте, ЗЕбуины, слуги не подведут!
Вы с ними уже знакомы, знаете их литСа.
Более того, заверяю вас, что "папы Бени" из во всем мире из одних и тех же поленьев "бубочек: строгают, потому как рецепт един.
И потому эти "поленья с ушами", эти "буратины" во власти искренно считают, что:

- все можно прорешать деньгами
- убитая дурантином экономика сама возродится аки птица-феникс из пепла, как только ослабят дурантин.

Сейчас я вам объясню, почему разрушенную экономику не просто не то что возрадить, а остановить разрушение.
Вы по склону холма вниз бегали, верно?
Какое усилие нужно приложить, чтобы затормозить?
Чем ближе к основанию холма, тем сильнее тормозить нужно, верно?
Большее усилие прикладывать, не для того, чтобы вверх по склону начать подниматься, а просто чтобы остановить само движение вниз?
Это базовая физика, школьная, это задачка на движение с ускорением.

Вот и с экономикой точно также, для того, чтобы прекратить падение, нужно приложить усилие, и чем дольше экономика будет падать, тем большее усилие будет нужно, чтобы падение прекратить.
Не вернуться на уровень, какой был до падения, а остановить оное!

Выбирайте Слуг Народа осенью, ЗЕбобики, добейте экономику Украины!
Вы сможете, я верю в вас.
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06.09.2020 08:06 Ответить
 
 