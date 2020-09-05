Місцеві вибори-2020: Сьогодні в Україні стартувала виборча кампанія
У суботу, 5 вересня в Україні починається виборчий процес місцевих виборів 2020. З цього моменту стартують основні заходи ЦВК із підготовки до голосування 25 жовтня.
Про це передає Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна".
Протягом наступних 50 днів до голосування будуть реалізовані головні етапи календарного плану виборів:
- подання до Центрвиборчкому копій рішень керівних органів партій про участь у виборах їх місцевих організацій - до 6 вересня;
- висування кандидатів на посади голів рад населених пунктів, кандидатів в депутати - 15-24 вересня;
- оприлюднення відомостей про реєстрацію кандидатів - до 2 жовтня;
- початок передвиборної агітації - з наступного дня після прийняття рішення про реєстрацію кандидата;
- відправка запрошень виборцям - до 15 жовтня;
- день голосування - 25 жовтня, з 08:00 до 20:00;
- оголошення результатів - 3-6 листопада.
Кожні 5 років в Україні відбувається голосування за представників до місцевих органів влади - за кандидатів в депутати міських, районних, обласних рад, мерів міст, голів сільських і селищних рад.
У 2020 році правила виборчої кампанії змінилися, в зв'язку з вступом в силу нового Виборчого кодексу.
Так, для населених пунктів від 10 тис. жителів вибори до місцевих рад організуються за новою пропорційною системою з відкритими списками, без можливості самовисування кандидатів.
Обов'язкове дотримання гендерної квоти - не менше 40% представників однієї статі в списку партії.
В бюлетенях буде вказано не тільки перелік партій, але і список кандидатів від кожної політсили, за яких також можна віддати голос.
Кожен виборець 25 жовтня одержить для заповнення кілька бюлетенів: для голосування за кандидатів на посаду міського (селищного) голови; депутатів в обласні, міські, районні ради.
Варто відзначити, що в день чергових місцевих виборів також відбудеться голосування на перших виборах в утворених територіальних громадах після укрупнення районів. Згідно з постановою ВР 17 липня 2020 року № 807-9 "Про освіту і ліквідацію районів", їх кількість скоротилася до 136.
Проголосувати на виборах 2020 можна за місцем фактичного проживання. Для зміни виборчої адреси необхідно звернутися в органи Держреєстру в термін до 10 вересня (не пізніше 5 днів з початку виборчого процесу).
Відповідну заяву можна подати онлайн в "Кабінеті виборця" на порталі "Держреєстр виборців" з використанням електронного підпису.
При заповненні форми слід вказати адресу житла, за яким виборець проживає зараз і яку просить визначити новою виборчою адресою.
Будь ласка, зачекайте...
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Внезапно россия решила ввести санкции против порошенко!
Какой великолепный подарок "гетьману" накануне выборов!
Как тут не вспомнить про "Обнимаю! Жму руку!"
Я даже готова помочь оплатить доставку "бубочки" в РФ.
И нашего викторианского "бубочку", премьера штата Виктория, Австралия, Эндрюса, пусть забирают.
Чем больше, тем веселее.
Пусть всех берут, мы им всех сдадим.
Про операцию Ы - тишина.
А какой был козырь для предвыборных баталий...
Какой козырь был...
А оказался - блефом.
Уже удалили.
Я уже понял, баран.
слышь ты, говна кусок, если ты думаешь что ты резко остроумный то ты ошибаешься. ты говно шутник на уровне бомжа
От порохоботов это звучит, как комплимент.
https://censor.net/ru/user/83072
баран это я
Достаточно.
там Арьев показывает РЕАЛЬНЫЕ документы с печатями сбу и подписями.
но ты верь старому козлу кравчуку
Или тебя удаляют?
Это не шутка.
Просто интересуюсь.
Только я - не зе, баран.
Не участвуй в этой позорной акции.
"Українські" ЗМІ мовчать про вагнергейт з однієї причини: чекають темників з ОП.
Ми вже таке бачили, і не раз: коли росія вляпувалась у скандал, першу добу їхна пропагандисти завжди мовчать-узгоджують, що казати.
Скоро вони заверещать. Як тільки їм скажуть, що саме казати.
Гидко.
https://twitter.com/Vola08444204 самі знаєте хто Плямиsтьій 07 https://twitter.com/Vola08444204 @Vola08444204
У цьому випадку темників не буде.
Вазелини мовчатимуть мертво.
https://twitter.com/yapravvsegda Украинский Сталкер https://twitter.com/yapravvsegda @yapravvsegda https://twitter.com/yapravvsegda/status/1302140484144558080 1 ч
Наразі Україна має цілком керовані, пропагандисько спрямовані ЗМІ, як на мене - "ЄС" має про це заявити відкрито - як про ліквідацію демократичних ЗМІ і введення державної пропаганди.
https://twitter.com/scamp_rogue
https://twitter.com/scamp_rogue scamp @scamp_rogue
https://twitter.com/scamp_rogue
ані мілісекунди не сумнівався, що зелені гондони десь ********.
вуаля, відео сплагіатили - як завжди, криво
https://twitter.com/scamp_rogue/status/1302147848927019008
Любят, любят они пернатых:
что бы он был в твоём сельсовете.
Для страны нету более страшной напасти,
Остальные проблемы - всего лишь предлог.
По-простому сказать - импотенция власти,
Как макет человека без рук и без ног.
Этой страшной болезнью болеют бараны
И сообщества разные без вожака.
Украина хворает вот так постоянно.
Умирая, под бодрый мотив гопака.
Импотенция власти - страна без Закона.
Импотенция власти - война без войны.
Импотенция власти - создание клона,
У которого мысли давно сочтены.
Вот казну государства на многие части
Дерибанят под носом слепого царя.
Знает каждый, что тут импотенция власти
И тихонечко что-то клянет втихаря.
Вот безвольный пастух, управляющий стадом,
Позабыл про помощников, пряник и кнут.
Ничего ему, кроме кормушки, не надо.
Импотенция власти - диагноз и тут.
Есть надежда, что мертвый по-новой родится,
Оглушительно рак засвистит на горе,
Президента окатят живою водицей
И внезапно Весна зашумит в октябре.
Вдруг диагноз изменится у Президента,
Станут честными мысли и твердой рука.
Может, кто доживет до такого момента,
Не умрет Украина еще, а пока …
Импотенция власти - страна без Закона.
Импотенция власти - война без войны.
Твердым шагом к обрыву подходит колонна,
Где построились лучшие люди страны.🤗
И кто-то скажет что он НЕ ЗАВЕРБОВАН ФСБ И ГРУ РФ?
Переводчиком?
Инстутут Военных Переводчиков?
Тогда ГРУ.
P.S. Проверила в Википедии - и точно " Окончил https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%8B_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0 Военный институт Министерства обороны СССР https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%87%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-H-4 [4] ". Они даже не шифруются, эти луганские...
"1991-1993 - председатель представительства американской компании https://ru.wikipedia.org/wiki/Monsanto_Company Монсанто «Нутрасвит АГ»» в Восточной Европе."
" В 2009 года в ходе эпидемии свиного гриппа являлся руководителем штаба «Киевляне против гриппа»"
А то мы не знает, что такое Монсанто.
А то мы не знаем, что такое дурантин.
А то мы не знаем про глубокие связи ГРУ с представителями прогрессивного мирового человечества.
Просто поразительно, что даже не считают нужным скрывать...
Концентрируемся на основном - не дать голоса на местных выборах за ОПЗЖ.
Это основная опасность,о которой забыли.
Все о колбасе по 2.20 радеют, "как в СССР".
Все живут в виртуальной реальности.
И каждый раз выбирают одно и то же, только под разными "марками", все надеясь на ЧУДО.
Брехня . Агент КГБ Пальчевский уже больше месяца висит на всех бигбордах моего города
Helgi Sharp
Gheorghe Bandu в тви поведал:
Встречаю знакомого зебила...
- Уволили, а у вас как?
- Тоже начались год назад проблемы, но оптимизировал штат, и вроде ничего.
- А как оптимизировали?
- Да просто уволил всех мудаков, которые голосовали за Зеленского.
Эти глаза, полные собачьей тоски, сложно забыть.
У День Державного Прапора України Рух Опору Капітуляції, усвідомлюючи загрози українській державності та необхідність консолідації усіх патріотів закликав патріотичні партії та громадські об'єднання підтримати https://www.facebook.com/rok.org.ua/posts/669621387241301 МЕМОРАНДУМ ЄДНОСТІ УКРАЇНСЬКИХ СИЛ
Сьомий рік Росія веде війну проти України. Наша держава продовжує зазнавати збройної агресії з боку Росії, яка веде багатовимірну війну проти нашого народу і нашої держави. Це війна на знищення України як незалежної європейської країни.
Агресор помітно посилив тиск на усіх напрямах. Ситуація в Україні і навколо неї суттєво погіршилася через некомпетентність і прорахунки нинішньої влади. Її дії становлять загрозу національній безпеці і самому існуванню України.
Розгортається реванш проросійських сил всередині країни. Триває процес політично мотивованого вибіркового правосуддя, наступ на свободу слова, українську мову та ідентичність. Згортаються реформи, зупиняється поступ на шляху до ЄС і НАТО.
Протистояти цим загрозам ми можемо лише разом.
Разом - переможемо!
https://www.dsnews.ua/politics/nazad-v-90-ye-kak-medvedchuk-pomogaet-zelenym-s-kakoy-raznicey-27082020-396997 "Какой разницы" стало больше. Как Зеленский и Медведчук помогают друг другу
Вы с ними уже знакомы, знаете их литСа.
Более того, заверяю вас, что "папы Бени" из во всем мире из одних и тех же поленьев "бубочек: строгают, потому как рецепт един.
И потому эти "поленья с ушами", эти "буратины" во власти искренно считают, что:
- все можно прорешать деньгами
- убитая дурантином экономика сама возродится аки птица-феникс из пепла, как только ослабят дурантин.
Сейчас я вам объясню, почему разрушенную экономику не просто не то что возрадить, а остановить разрушение.
Вы по склону холма вниз бегали, верно?
Какое усилие нужно приложить, чтобы затормозить?
Чем ближе к основанию холма, тем сильнее тормозить нужно, верно?
Большее усилие прикладывать, не для того, чтобы вверх по склону начать подниматься, а просто чтобы остановить само движение вниз?
Это базовая физика, школьная, это задачка на движение с ускорением.
Вот и с экономикой точно также, для того, чтобы прекратить падение, нужно приложить усилие, и чем дольше экономика будет падать, тем большее усилие будет нужно, чтобы падение прекратить.
Не вернуться на уровень, какой был до падения, а остановить оное!
Выбирайте Слуг Народа осенью, ЗЕбобики, добейте экономику Украины!
Вы сможете, я верю в вас.