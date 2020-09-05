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Новини Місцеві вибори-2020
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Місцеві вибори-2020: Сьогодні в Україні стартувала виборча кампанія

Місцеві вибори-2020: Сьогодні в Україні стартувала виборча кампанія

У суботу, 5 вересня в Україні починається виборчий процес місцевих виборів 2020. З цього моменту стартують основні заходи ЦВК із підготовки до голосування 25 жовтня.

Про це передає Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна".

Протягом наступних 50 днів до голосування будуть реалізовані головні етапи календарного плану виборів:

  • подання до Центрвиборчкому копій рішень керівних органів партій про участь у виборах їх місцевих організацій - до 6 вересня;
  • висування кандидатів на посади голів рад населених пунктів, кандидатів в депутати - 15-24 вересня;
  • оприлюднення відомостей про реєстрацію кандидатів - до 2 жовтня;
  • початок передвиборної агітації - з наступного дня після прийняття рішення про реєстрацію кандидата;
  • відправка запрошень виборцям - до 15 жовтня;
  • день голосування - 25 жовтня, з 08:00 до 20:00;
  • оголошення результатів - 3-6 листопада.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада відхилила законопроєкт про внесення змін до Виборчого кодексу

Кожні 5 років в Україні відбувається голосування за представників до місцевих органів влади - за кандидатів в депутати міських, районних, обласних рад, мерів міст, голів сільських і селищних рад.

У 2020 році правила виборчої кампанії змінилися, в зв'язку з вступом в силу нового Виборчого кодексу.

Так, для населених пунктів від 10 тис. жителів вибори до місцевих рад організуються за новою пропорційною системою з відкритими списками, без можливості самовисування кандидатів.

Обов'язкове дотримання гендерної квоти - не менше 40% представників однієї статі в списку партії.

В бюлетенях буде вказано не тільки перелік партій, але і список кандидатів від кожної політсили, за яких також можна віддати голос.

Кожен виборець 25 жовтня одержить для заповнення кілька бюлетенів: для голосування за кандидатів на посаду міського (селищного) голови; депутатів в обласні, міські, районні ради.

Варто відзначити, що в день чергових місцевих виборів також відбудеться голосування на перших виборах в утворених територіальних громадах після укрупнення районів. Згідно з постановою ВР 17 липня 2020 року № 807-9 "Про освіту і ліквідацію районів", їх кількість скоротилася до 136.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Профільний комітет Ради підтримав законопроєкт про надання ЦВК права проводити соцопитування в день виборів. ВIДЕО

Проголосувати на виборах 2020 можна за місцем фактичного проживання. Для зміни виборчої адреси необхідно звернутися в органи Держреєстру в термін до 10 вересня (не пізніше 5 днів з початку виборчого процесу).

Відповідну заяву можна подати онлайн в "Кабінеті виборця" на порталі "Держреєстр виборців" з використанням електронного підпису.

При заповненні форми слід вказати адресу житла, за яким виборець проживає зараз і яку просить визначити новою виборчою адресою.

виборчий закон (151) місцеві вибори (1366) ЦВК (1177)


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Топ коментарі
+18
Місцеві вибори 2020: Сьогодні в Україні стартувала виборча кампанія - Цензор.НЕТ 5765
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05.09.2020 09:47
+17
Местные выборы 2020: Сегодня в Украине стартовала избирательная кампания - Цензор.НЕТ 9223
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05.09.2020 09:19
+16
Місцеві вибори 2020: Сьогодні в Україні стартувала виборча кампанія - Цензор.НЕТ 8845
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05.09.2020 10:14
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Правила форума Рада форумчан
Местные выборы 2020: Сегодня в Украине стартовала избирательная кампания - Цензор.НЕТ 9223
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05.09.2020 09:19 Відповісти
Не зовсім так. Це ідійоти які за них голосують.
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05.09.2020 09:25 Відповісти
Оце все - ЦЕ ТИ!
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05.09.2020 09:25 Відповісти
Місцеві вибори 2020: Сьогодні в Україні стартувала виборча кампанія - Цензор.НЕТ 5765
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05.09.2020 09:47 Відповісти
Саме так. Але друга рука не на тому місці...
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05.09.2020 09:53 Відповісти
Місцеві вибори 2020: Сьогодні в Україні стартувала виборча кампанія - Цензор.НЕТ 8845
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05.09.2020 10:14 Відповісти
Друг в беде не бросит.
Внезапно россия решила ввести санкции против порошенко!
Какой великолепный подарок "гетьману" накануне выборов!

Как тут не вспомнить про "Обнимаю! Жму руку!"
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05.09.2020 09:27 Відповісти
Не поможет это ему.
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05.09.2020 09:30 Відповісти
а тебе?
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05.09.2020 09:46 Відповісти
И тебе тоже.
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05.09.2020 09:51 Відповісти
кто тебе сказал,шо у тебя нью коменты? все тот же рецедив кацапизма и тотальной ватности...
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05.09.2020 09:56 Відповісти
ПНХ!
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05.09.2020 09:50 Відповісти
Місцеві вибори 2020: Сьогодні в Україні стартувала виборча кампанія - Цензор.НЕТ 6591
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05.09.2020 10:17 Відповісти
О Господи, могу ли я надеяться, что заберут они к себе "бубочку"?
Я даже готова помочь оплатить доставку "бубочки" в РФ.
И нашего викторианского "бубочку", премьера штата Виктория, Австралия, Эндрюса, пусть забирают.
Чем больше, тем веселее.
Пусть всех берут, мы им всех сдадим.
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06.09.2020 08:19 Відповісти
Місцеві вибори 2020: Сьогодні в Україні стартувала виборча кампанія - Цензор.НЕТ 8374
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05.09.2020 10:21 Відповісти
Да ты упоротый, как и те, кто тебя лайкгули - в фотошопы верят....
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05.09.2020 12:33 Відповісти
Как-то тоскливо стало на сайте после вчерашней "свободы слова".
Про операцию Ы - тишина.
А какой был козырь для предвыборных баталий...
Какой козырь был...
А оказался - блефом.
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05.09.2020 09:29 Відповісти
Видишь?
Уже удалили.
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05.09.2020 09:40 Відповісти
баран это я удалил свои сообщения
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05.09.2020 09:44 Відповісти
Спасибо.
Я уже понял, баран.
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05.09.2020 09:46 Відповісти
бл... какое же вы днище.....

слышь ты, говна кусок, если ты думаешь что ты резко остроумный то ты ошибаешься. ты говно шутник на уровне бомжа
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05.09.2020 09:48 Відповісти
Спасибо.
От порохоботов это звучит, как комплимент.
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05.09.2020 09:51 Відповісти
наздоровье чучело
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05.09.2020 09:52 Відповісти
а когда порохоботы тебя лысым прыгощають, ты тоже радуешься?
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05.09.2020 10:07 Відповісти
Так будет правильнее.

Місцеві вибори 2020: Сьогодні в Україні стартувала виборча кампанія - Цензор.НЕТ 3080 https://censor.net/ru/user/83072
баран это я
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05.09.2020 09:47 Відповісти
Я вчера его слушал.
Достаточно.
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05.09.2020 09:37 Відповісти
кого ты слушал дятел? у тебя в бошке голоса? забудь. я удаляю свои посты. я посмотрел кто ты.
там Арьев показывает РЕАЛЬНЫЕ документы с печатями сбу и подписями.
но ты верь старому козлу кравчуку
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05.09.2020 09:39 Відповісти
Ты сам удаляешься?
Или тебя удаляют?
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05.09.2020 09:41 Відповісти
это шутка в стиле твоего зеленого недомерка? на троечку.....
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05.09.2020 09:43 Відповісти
Нет.
Это не шутка.
Просто интересуюсь.
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05.09.2020 09:45 Відповісти
слушай, вот чего вы зебараны все такие тупые? вас реально по iq отбирают?
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05.09.2020 09:46 Відповісти
Конечно.
Только я - не зе, баран.
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05.09.2020 09:49 Відповісти
ты - лапоть, просто лапоть
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05.09.2020 10:08 Відповісти
дірявий
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05.09.2020 10:09 Відповісти
Правильно делаешь.
Не участвуй в этой позорной акции.
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05.09.2020 09:44 Відповісти
Місцеві вибори 2020: Сьогодні в Україні стартувала виборча кампанія - Цензор.НЕТ 9384
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05.09.2020 09:47 Відповісти
Почитай коменты зебилов, обхохочешься! 🙂
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05.09.2020 09:35 Відповісти
какая тишина. вчера две ветки по 300 постов.
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05.09.2020 09:36 Відповісти
блефом зебил он оказался только в твоей бошке и бошках вчерашних шустеровских "охфицеров сбу"
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05.09.2020 09:38 Відповісти
нет, не оказался.
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05.09.2020 09:50 Відповісти
Для таких Дебилов ,как ты,Кравчук,Шуфрич,который говорил,что не верит в эту историю,Наливайченко и Шустер-охрененные авторитеты.Так послушай ещё Пескова,Соловьева,Скабееву,подрочи с Кривой,дерзай.
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05.09.2020 09:50 Відповісти
А что кто то еще смотрит эту чушь?
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05.09.2020 10:17 Відповісти
https://twitter.com/Olha_Rev Ольга Рев @Olha_Rev
"Українські" ЗМІ мовчать про вагнергейт з однієї причини: чекають темників з ОП.
Ми вже таке бачили, і не раз: коли росія вляпувалась у скандал, першу добу їхна пропагандисти завжди мовчать-узгоджують, що казати.
Скоро вони заверещать. Як тільки їм скажуть, що саме казати.
Гидко.

https://twitter.com/Vola08444204 самі знаєте хто Плямиsтьій 07 https://twitter.com/Vola08444204 @Vola08444204
У цьому випадку темників не буде.
Вазелини мовчатимуть мертво.

https://twitter.com/yapravvsegda Украинский Сталкер https://twitter.com/yapravvsegda @yapravvsegda https://twitter.com/yapravvsegda/status/1302140484144558080 1 ч
Наразі Україна має цілком керовані, пропагандисько спрямовані ЗМІ, як на мене - "ЄС" має про це заявити відкрито - як про ліквідацію демократичних ЗМІ і введення державної пропаганди.
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05.09.2020 11:17 Відповісти
а сегодня шоу "Мери Попинс курильщика" где будет проходить? друг спрашивает
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05.09.2020 09:31 Відповісти
Місцеві вибори 2020: Сьогодні в Україні стартувала виборча кампанія - Цензор.НЕТ 8743
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05.09.2020 09:49 Відповісти
https://twitter.com/scamp_rogue
https://twitter.com/scamp_rogue
https://twitter.com/scamp_rogue scamp @scamp_rogue

https://twitter.com/scamp_rogue

ані мілісекунди не сумнівався, що зелені гондони десь ********.
вуаля, відео сплагіатили - як завжди, криво

https://twitter.com/scamp_rogue/status/1302147848927019008
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05.09.2020 11:19 Відповісти
Місцеві вибори 2020: Сьогодні в Україні стартувала виборча кампанія - Цензор.НЕТ 2551
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05.09.2020 12:16 Відповісти
А вот Нелечка с птичкой-голубком.
Любят, любят они пернатых:

Місцеві вибори-2020: Сьогодні в Україні стартувала виборча кампанія - Цензор.НЕТ 7305
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06.09.2020 08:16 Відповісти
Нелечку забыли

Місцеві вибори-2020: Сьогодні в Україні стартувала виборча кампанія - Цензор.НЕТ 2420
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06.09.2020 08:14 Відповісти
Если Петр Алексеич выдвинет свою кандидатуру в моем поселковом сельсовете, я 100 процентов ЗА.
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05.09.2020 09:31 Відповісти
Я тоже ЗА,...
что бы он был в твоём сельсовете.
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05.09.2020 09:39 Відповісти
Выборы, выборы, кандидаты п... ры!!!!
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05.09.2020 09:32 Відповісти
Та знаем,Ваван уже пару недель как истинный работник культпросвета с пропагандой по стране мотается.
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05.09.2020 09:41 Відповісти
Импотенция власти
Для страны нету более страшной напасти,
Остальные проблемы - всего лишь предлог.
По-простому сказать - импотенция власти,
Как макет человека без рук и без ног.
Этой страшной болезнью болеют бараны
И сообщества разные без вожака.
Украина хворает вот так постоянно.
Умирая, под бодрый мотив гопака.
Импотенция власти - страна без Закона.
Импотенция власти - война без войны.
Импотенция власти - создание клона,
У которого мысли давно сочтены.
Вот казну государства на многие части
Дерибанят под носом слепого царя.
Знает каждый, что тут импотенция власти
И тихонечко что-то клянет втихаря.
Вот безвольный пастух, управляющий стадом,
Позабыл про помощников, пряник и кнут.
Ничего ему, кроме кормушки, не надо.
Импотенция власти - диагноз и тут.
Есть надежда, что мертвый по-новой родится,
Оглушительно рак засвистит на горе,
Президента окатят живою водицей
И внезапно Весна зашумит в октябре.
Вдруг диагноз изменится у Президента,
Станут честными мысли и твердой рука.
Может, кто доживет до такого момента,
Не умрет Украина еще, а пока …
Импотенция власти - страна без Закона.
Импотенция власти - война без войны.
Твердым шагом к обрыву подходит колонна,
Где построились лучшие люди страны.🤗
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05.09.2020 09:45 Відповісти
Верещук на зонтике летает по Киеву? Кто видел? Как раз погода ветренная.
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05.09.2020 09:48 Відповісти
Да это еще что, Скоро летать будет на метле СВ. МАРГАРИТА. Булгакова можете не читать.
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05.09.2020 10:03 Відповісти
Місцеві вибори 2020: Сьогодні в Україні стартувала виборча кампанія - Цензор.НЕТ 8535
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05.09.2020 09:53 Відповісти
У мертвечуковського пальчевського ця компанія почалась ще. як мінімум, місяць тому. Чи мертвечуківцям зелена влада дозволяє поспішати.
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05.09.2020 10:00 Відповісти
Выпускник военного института в совке , работал в Лаосе переводчиком
И кто-то скажет что он НЕ ЗАВЕРБОВАН ФСБ И ГРУ РФ?
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05.09.2020 10:21 Відповісти
В Лаосе?
Переводчиком?
Инстутут Военных Переводчиков?
Тогда ГРУ.

P.S. Проверила в Википедии - и точно " Окончил https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%8B_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0 Военный институт Министерства обороны СССР https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%87%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-H-4 [4] ". Они даже не шифруются, эти луганские...
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06.09.2020 08:10 Відповісти
Как интересно про Пальчевского, не передать:
"1991-1993 - председатель представительства американской компании https://ru.wikipedia.org/wiki/Monsanto_Company Монсанто «Нутрасвит АГ»» в Восточной Европе."

" В 2009 года в ходе эпидемии свиного гриппа являлся руководителем штаба «Киевляне против гриппа»"

А то мы не знает, что такое Монсанто.
А то мы не знаем, что такое дурантин.
А то мы не знаем про глубокие связи ГРУ с представителями прогрессивного мирового человечества.
Просто поразительно, что даже не считают нужным скрывать...
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06.09.2020 08:13 Відповісти
Кто в лес ,кто по дрова .
Концентрируемся на основном - не дать голоса на местных выборах за ОПЗЖ.
Это основная опасность,о которой забыли.
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05.09.2020 10:09 Відповісти
Місцеві вибори 2020: Сьогодні в Україні стартувала виборча кампанія - Цензор.НЕТ 2419
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05.09.2020 10:11 Відповісти
Візок на ходу?
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05.09.2020 11:21 Відповісти
Місцеві вибори 2020: Сьогодні в Україні стартувала виборча кампанія - Цензор.НЕТ 8975
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05.09.2020 10:13 Відповісти
Це чмо повинно бути відірване від державного корита.
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05.09.2020 10:34 Відповісти
73% семимесячных...понятно прикормленные...ну шо краина готуйсь фокина-добкина у презы,заживёте как сыр в машинном масле,ну и ладно,ну и добро,ваши правнуки на ваши могилы будут приходить и плевать в ваши фото,ну шо заработали то и хряцайте.
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05.09.2020 10:24 Відповісти
Местные выборы 2020 станут триумфом марионеток мертведчука. Итак, загибайте пальцы, кого контролирует эта гэбнявая скотина со своми подельниками: слуги народа, пальчевский, петушарий, тимошенко, смежко и конечно жоппоблок.
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05.09.2020 10:33 Відповісти
Большинство населения такое, что поделать.
Все о колбасе по 2.20 радеют, "как в СССР".
Все живут в виртуальной реальности.
И каждый раз выбирают одно и то же, только под разными "марками", все надеясь на ЧУДО.
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06.09.2020 08:08 Відповісти
Розлітались вєдьми блдскі!

Місцеві вибори 2020: Сьогодні в Україні стартувала виборча кампанія - Цензор.НЕТ 7815
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05.09.2020 10:52 Відповісти
Местные выборы 2020: Сегодня в Украине стартовала избирательная кампания

Брехня . Агент КГБ Пальчевский уже больше месяца висит на всех бигбордах моего города
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05.09.2020 10:53 Відповісти
Місцеві вибори 2020: Сьогодні в Україні стартувала виборча кампанія - Цензор.НЕТ 8736
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05.09.2020 11:01 Відповісти
https://www.facebook.com/profile.php?id=100011830050778&__cft__[0]=AZWFrwXdcBIS6bpVzX1S9XX3BJX3bliy75ryABtT2sZlAoprO2N-*******************************************************************************&__tn__=-]C%2CP-R
Helgi Sharp

Gheorghe Bandu в тви поведал:
Встречаю знакомого зебила...
- Уволили, а у вас как?
- Тоже начались год назад проблемы, но оптимизировал штат, и вроде ничего.
- А как оптимизировали?
- Да просто уволил всех мудаков, которые голосовали за Зеленского.

Эти глаза, полные собачьей тоски, сложно забыть.
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05.09.2020 11:08 Відповісти
Юлія Тимошенко з її партією "Батьківщина" відмовилась приєднатись до Меморандуму єдності патріотичних сил для спільної боротьби проти російської агресії, проти капітуляції і проти реваншу проросійських сил. Підкреслюю, відмовилась ще на початковому етапі підготовки Меморандуму!

У День Державного Прапора України Рух Опору Капітуляції, усвідомлюючи загрози українській державності та необхідність консолідації усіх патріотів закликав патріотичні партії та громадські об'єднання підтримати https://www.facebook.com/rok.org.ua/posts/669621387241301 МЕМОРАНДУМ ЄДНОСТІ УКРАЇНСЬКИХ СИЛ

Сьомий рік Росія веде війну проти України. Наша держава продовжує зазнавати збройної агресії з боку Росії, яка веде багатовимірну війну проти нашого народу і нашої держави. Це війна на знищення України як незалежної європейської країни.
Агресор помітно посилив тиск на усіх напрямах. Ситуація в Україні і навколо неї суттєво погіршилася через некомпетентність і прорахунки нинішньої влади. Її дії становлять загрозу національній безпеці і самому існуванню України.
Розгортається реванш проросійських сил всередині країни. Триває процес політично мотивованого вибіркового правосуддя, наступ на свободу слова, українську мову та ідентичність. Згортаються реформи, зупиняється поступ на шляху до ЄС і НАТО.
Протистояти цим загрозам ми можемо лише разом.
Разом - переможемо!
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05.09.2020 11:16 Відповісти
Місцеві вибори 2020: Сьогодні в Україні стартувала виборча кампанія - Цензор.НЕТ 6194
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05.09.2020 12:07 Відповісти
Кремлівський куратор не дав добро жульці на участь у Меморандумі.
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05.09.2020 12:30 Відповісти
Місцеві вибори 2020: Сьогодні в Україні стартувала виборча кампанія - Цензор.НЕТ 679
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05.09.2020 12:09 Відповісти
Місцеві вибори 2020: Сьогодні в Україні стартувала виборча кампанія - Цензор.НЕТ 7945
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05.09.2020 12:22 Відповісти
Місцеві вибори 2020: Сьогодні в Україні стартувала виборча кампанія - Цензор.НЕТ 8176
https://www.dsnews.ua/politics/nazad-v-90-ye-kak-medvedchuk-pomogaet-zelenym-s-kakoy-raznicey-27082020-396997 "Какой разницы" стало больше. Как Зеленский и Медведчук помогают друг другу
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05.09.2020 12:34 Відповісти
Місцеві вибори 2020: Сьогодні в Україні стартувала виборча кампанія - Цензор.НЕТ 361
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05.09.2020 13:51 Відповісти
Люди агитируйте голосовать только за националистов. Нужно сделать всю власть в Украине националистическую! Вычистить с власти нужно всех чертей олигархов и москвы! Голосуйте за националистов и агитируйте за националистов! Не голосуйте за тех шлюх, которых раскручивают каналы олигархов и каналы москвы. Вся власть должна быть про Украинская в Украине!!! Чтобы хоть как в Польше стало! А эти шлюхи олигархов и москвы, что все время были и есть во власти, они только уничтожали страну и грабили ее. не голосуйте за этих тварей конченных зажратых двуличных жлобов, которые на камеры врут. Они не говорят ни слова в камеру правды! Они врут, чтобы власть захватить и издеваться дальше над страной! Нужно привести к власти всех националистов страны вместо тех гнид! И во всех органах тоже должны быть националисты и в МВД и СБУ и Судах и Ген Прокурор и всю гниль карать жестко! Всех Ахметовых, Медведчуков, Коломойских, Рыгов и всю гниль вычистить нахер!
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05.09.2020 15:18 Відповісти
а це хто? Тягнибок? Чи Ярош??? Не сміши немає в нас националістів
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05.09.2020 19:59 Відповісти
Слуг Народа выбирайте, ЗЕбуины, слуги не подведут!
Вы с ними уже знакомы, знаете их литСа.
Более того, заверяю вас, что "папы Бени" из во всем мире из одних и тех же поленьев "бубочек: строгают, потому как рецепт един.
И потому эти "поленья с ушами", эти "буратины" во власти искренно считают, что:

- все можно прорешать деньгами
- убитая дурантином экономика сама возродится аки птица-феникс из пепла, как только ослабят дурантин.

Сейчас я вам объясню, почему разрушенную экономику не просто не то что возрадить, а остановить разрушение.
Вы по склону холма вниз бегали, верно?
Какое усилие нужно приложить, чтобы затормозить?
Чем ближе к основанию холма, тем сильнее тормозить нужно, верно?
Большее усилие прикладывать, не для того, чтобы вверх по склону начать подниматься, а просто чтобы остановить само движение вниз?
Это базовая физика, школьная, это задачка на движение с ускорением.

Вот и с экономикой точно также, для того, чтобы прекратить падение, нужно приложить усилие, и чем дольше экономика будет падать, тем большее усилие будет нужно, чтобы падение прекратить.
Не вернуться на уровень, какой был до падения, а остановить оное!

Выбирайте Слуг Народа осенью, ЗЕбобики, добейте экономику Украины!
Вы сможете, я верю в вас.
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06.09.2020 08:06 Відповісти
 
 