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Новости Санкции России против Украины
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Санкции от России - как награда за оборону Украины, - Порошенко

Санкции от России - как награда за оборону Украины, - Порошенко

Санкции, которые ввели российские власти против пятого Президента Петра Порошенко и ряда украинских депутатов - это как знак качества, как награда за защиту государственных интересов Украины.

 Об этом лидер партии "Европейская Солидарность" заявил во время встречи со сторонниками в Дрогобыче Львовской области, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политислы.

"Российская Федерация ввела персональные санкции против Петра Порошенко. Это как государственная награда. А кроме того, против Олега Синютки, против Степана Кубива и многих других патриотов. Это - как знак качества", - убежден Порошенко.

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"Они пытались шесть лет нас напугать. Шесть лет, благодаря нашим с вами усилиям, мы сохранили Украину. Шесть лет мы разрушали их планы разорвать Украину и создать Новороссию. Шесть лет назад ребята, в том числе из Дрогобыча, ехали на Майдан для того, чтобы сохранить европейскую Украину. А потом прямо с Майдана на фронт для того, чтобы дать отпор российской агрессии, которая никак не может смириться с самим фактом существования нашего с вами независимого государства", - отмечает Петр Порошенко.

Лидер партии отметил, что "Европейская Солидарность" и внутри страны продолжает держать оборону против пятой колонны Кремля и непрофессиональной власти, которая боится оппозиционных политиков больше, чем настоящих врагов Украины.

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"Против кого они борются? Кто для них враги? София Федына - потому что президент считает себя пострадавшим от нее. Он ее боится. Так мы же и не обещали легкой жизни, мы обещали, что фракция "Европейской Солидарности" и будет тем парламентским спецназом, который не даст нас затянуть за волосы в Российскую империю", - отмечает пятый Президент.

Автор: 

Порошенко Петр (19596) россия (95454) санкции (11279) Кубив Степан (183) Синютка Олег (66) Федына София (72)


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Топ комментарии
+57
Президент...это настоящий Президент Украины с большой буквы этого слова..
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05.09.2020 17:10
+50
https://www.facebook.com/profile.php?id=100011830050778&__cft__[0]=AZVlszyJCdNdf9h_pfI-bjAGp0oufNBc9jrlBFWUEOlghRkKtagzVFQlHDgefWZiD95qKoQ7upy9mNLu8LQRsQ042UfmglJVu4hx7G6tLvtsfPnM4rv3v-zsQKvRA_3mCzc&__tn__=-]C%2CP-R
Helgi Sharp

Москва расширила персональные санкции против Украины. Главным персонажем нового санкционного списка стал её Пятый президент.

Искренние поздравления Петру Алексеевичу - в глазах Кремля он по-прежнему остаётся самым опасным для балалайни украинским лидером, а в умах думающих украинцев - самым достойным президентом.
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05.09.2020 17:13
+45
А ослик зеленый как обычно сидит в дерьме..
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05.09.2020 17:11
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все это договорняк двух друзей путина и поросенко перед выборами!!видно были чмоки чмоки партнеров по телефону!))клоунада налицо бо у сывочолого рейтинг "0")))
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05.09.2020 22:04 Ответить
Ти що,тільки з лікарні? Яким це потрібно бути далеким,щоб таке молоть,в тебе все після дурки з головою? Ну гомоніть все що збреде в голову про Пороха,АЛЕ звинувачувати його в дружбі з карликом---це ІДІОТІЗМ найвищого гатунку!!!! (хоч для свого інтересу,почитай преза Франції про перемовини в Мінську)
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05.09.2020 22:29 Ответить
Одне засмучує - такої нагороди від Путіна Порошенку довелось чекати більше року! ( ну проти діючих президентів санкції не вводять - див.Лукашенко - але ж Порошенко з травня 2019 вже колишній).
Ну як Путін міг "ЗАБУТИ", що Порошенко - його ГОЛОВНИЙ ВОРОГ ???
Ганьба Путіну за його старечий склероз! Забути нагородити таку шановану людину?! Ганьба!
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06.09.2020 02:26 Ответить
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