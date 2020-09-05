Санкции от России - как награда за оборону Украины, - Порошенко

Санкции, которые ввели российские власти против пятого Президента Петра Порошенко и ряда украинских депутатов - это как знак качества, как награда за защиту государственных интересов Украины.

Об этом лидер партии "Европейская Солидарность" заявил во время встречи со сторонниками в Дрогобыче Львовской области, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политислы.

"Российская Федерация ввела персональные санкции против Петра Порошенко. Это как государственная награда. А кроме того, против Олега Синютки, против Степана Кубива и многих других патриотов. Это - как знак качества", - убежден Порошенко.

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"Они пытались шесть лет нас напугать. Шесть лет, благодаря нашим с вами усилиям, мы сохранили Украину. Шесть лет мы разрушали их планы разорвать Украину и создать Новороссию. Шесть лет назад ребята, в том числе из Дрогобыча, ехали на Майдан для того, чтобы сохранить европейскую Украину. А потом прямо с Майдана на фронт для того, чтобы дать отпор российской агрессии, которая никак не может смириться с самим фактом существования нашего с вами независимого государства", - отмечает Петр Порошенко.

Лидер партии отметил, что "Европейская Солидарность" и внутри страны продолжает держать оборону против пятой колонны Кремля и непрофессиональной власти, которая боится оппозиционных политиков больше, чем настоящих врагов Украины.

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"Против кого они борются? Кто для них враги? София Федына - потому что президент считает себя пострадавшим от нее. Он ее боится. Так мы же и не обещали легкой жизни, мы обещали, что фракция "Европейской Солидарности" и будет тем парламентским спецназом, который не даст нас затянуть за волосы в Российскую империю", - отмечает пятый Президент.