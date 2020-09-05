Санкції від Росії - це як нагорода за оборону України, - Порошенко
Санкції, які запровадила російська влада щодо п'ятого президента Петра Порошенка і низки українських депутатів, - це як знак якості, як нагорода за захист державних інтересів України.
Про це лідер партії "Європейська Солідарність" заявив під час зустрічі з прихильниками в Дрогобичі Львівської області, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політісли.
"Російська Федерація запровадила персональні санкції проти Петра Порошенка. Це як державна нагорода. А крім того, проти Олега Синютки, проти Степана Кубіва і багатьох інших патріотів. Це - як знак якості", – переконаний Порошенко.
"Вони намагалися шість років нас налякати. Шість років, дякуючи нашим із вами зусиллям, ми зберегли Україну. Шість років ми руйнували їхні плани розшматувати Україну і створити Новоросію. Шість років тому хлопці і дівчата, зокрема з Дрогобича, їхали на Майдан для того, щоб зберегти європейську Україну. А потім прямо з Майдану на фронт для того, щоб дати відсіч російській агресії, яка ніяк не може змиритися з самим фактом існування нашої з вами незалежної держави", – зауважує Петро Порошенко.
Лідер партії зазначив, що "Європейська Солідарність" і всередині країни продовжує тримати оборону проти п’ятої колони Кремля та непрофесійної влади, яка боїться опозиційних політиків більше, ніж справжніх ворогів України.
"Проти кого вони борються? Хто для них вороги? Софія Федина? Бо президент вважає себе потерпілим від неї. Він її боїться. Так ми ж і не обіцяли легкого життя, ми обіцяли, що фракція "Європейської Солідарності" і буде тим парламентським спецназом, який не дасть нас затягнути за волосся в Російську імперію", - наголошує п'ятий президент.
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Ну як Путін міг "ЗАБУТИ", що Порошенко - його ГОЛОВНИЙ ВОРОГ ???
Ганьба Путіну за його старечий склероз! Забути нагородити таку шановану людину?! Ганьба!