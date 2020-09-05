Санкції від Росії - це як нагорода за оборону України, - Порошенко

Санкції, які запровадила російська влада щодо п'ятого президента Петра Порошенка і низки українських депутатів, - це як знак якості, як нагорода за захист державних інтересів України.

Про це лідер партії "Європейська Солідарність" заявив під час зустрічі з прихильниками в Дрогобичі Львівської області, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політісли.

"Російська Федерація запровадила персональні санкції проти Петра Порошенка. Це як державна нагорода. А крім того, проти Олега Синютки, проти Степана Кубіва і багатьох інших патріотів. Це - як знак якості", – переконаний Порошенко.

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"Вони намагалися шість років нас налякати. Шість років, дякуючи нашим із вами зусиллям, ми зберегли Україну. Шість років ми руйнували їхні плани розшматувати Україну і створити Новоросію. Шість років тому хлопці і дівчата, зокрема з Дрогобича, їхали на Майдан для того, щоб зберегти європейську Україну. А потім прямо з Майдану на фронт для того, щоб дати відсіч російській агресії, яка ніяк не може змиритися з самим фактом існування нашої з вами незалежної держави", – зауважує Петро Порошенко.

Лідер партії зазначив, що "Європейська Солідарність" і всередині країни продовжує тримати оборону проти п’ятої колони Кремля та непрофесійної влади, яка боїться опозиційних політиків більше, ніж справжніх ворогів України.

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"Проти кого вони борються? Хто для них вороги? Софія Федина? Бо президент вважає себе потерпілим від неї. Він її боїться. Так ми ж і не обіцяли легкого життя, ми обіцяли, що фракція "Європейської Солідарності" і буде тим парламентським спецназом, який не дасть нас затягнути за волосся в Російську імперію", - наголошує п'ятий президент.