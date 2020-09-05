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Новини Санкції Росії проти України
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Санкції від Росії - це як нагорода за оборону України, - Порошенко

Санкції від Росії - це як нагорода за оборону України, - Порошенко

Санкції, які запровадила російська влада щодо п'ятого президента Петра Порошенка і низки українських депутатів, - це як знак якості, як нагорода за захист державних інтересів України.

Про це лідер партії "Європейська Солідарність" заявив під час зустрічі з прихильниками в Дрогобичі Львівської області, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політісли.

"Російська Федерація запровадила персональні санкції проти Петра Порошенка. Це як державна нагорода. А крім того, проти Олега Синютки, проти Степана Кубіва і багатьох інших патріотів. Це - як знак якості", – переконаний Порошенко.

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"Вони намагалися шість років нас налякати. Шість років, дякуючи нашим із вами зусиллям, ми зберегли Україну. Шість років ми руйнували їхні плани розшматувати Україну і створити Новоросію. Шість років тому хлопці і дівчата, зокрема з Дрогобича, їхали на Майдан для того, щоб зберегти європейську Україну. А потім прямо з Майдану на фронт для того, щоб дати відсіч російській агресії, яка ніяк не може змиритися з самим фактом існування нашої з вами незалежної держави", – зауважує Петро Порошенко.

Лідер партії зазначив, що "Європейська Солідарність" і всередині країни продовжує тримати оборону проти п’ятої колони Кремля та непрофесійної влади, яка боїться опозиційних політиків більше, ніж справжніх ворогів України.

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"Проти кого вони борються? Хто для них вороги? Софія Федина? Бо президент вважає себе потерпілим від неї. Він її боїться. Так ми ж і не обіцяли легкого життя, ми обіцяли, що фракція "Європейської Солідарності" і буде тим парламентським спецназом, який не дасть нас затягнути за волосся в Російську імперію", - наголошує п'ятий президент.

Автор: 

Порошенко Петро (15168) росія (65073) санкції (11806) Кубів Степан (463) Синютка Олег (56) Федина Софія (72)


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Топ коментарі
+57
Президент...это настоящий Президент Украины с большой буквы этого слова..
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05.09.2020 17:10
+50
https://www.facebook.com/profile.php?id=100011830050778&__cft__[0]=AZVlszyJCdNdf9h_pfI-bjAGp0oufNBc9jrlBFWUEOlghRkKtagzVFQlHDgefWZiD95qKoQ7upy9mNLu8LQRsQ042UfmglJVu4hx7G6tLvtsfPnM4rv3v-zsQKvRA_3mCzc&__tn__=-]C%2CP-R
Helgi Sharp

Москва расширила персональные санкции против Украины. Главным персонажем нового санкционного списка стал её Пятый президент.

Искренние поздравления Петру Алексеевичу - в глазах Кремля он по-прежнему остаётся самым опасным для балалайни украинским лидером, а в умах думающих украинцев - самым достойным президентом.
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05.09.2020 17:13
+45
А ослик зеленый как обычно сидит в дерьме..
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05.09.2020 17:11
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все это договорняк двух друзей путина и поросенко перед выборами!!видно были чмоки чмоки партнеров по телефону!))клоунада налицо бо у сывочолого рейтинг "0")))
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05.09.2020 22:04 Відповісти
Ти що,тільки з лікарні? Яким це потрібно бути далеким,щоб таке молоть,в тебе все після дурки з головою? Ну гомоніть все що збреде в голову про Пороха,АЛЕ звинувачувати його в дружбі з карликом---це ІДІОТІЗМ найвищого гатунку!!!! (хоч для свого інтересу,почитай преза Франції про перемовини в Мінську)
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05.09.2020 22:29 Відповісти
Одне засмучує - такої нагороди від Путіна Порошенку довелось чекати більше року! ( ну проти діючих президентів санкції не вводять - див.Лукашенко - але ж Порошенко з травня 2019 вже колишній).
Ну як Путін міг "ЗАБУТИ", що Порошенко - його ГОЛОВНИЙ ВОРОГ ???
Ганьба Путіну за його старечий склероз! Забути нагородити таку шановану людину?! Ганьба!
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06.09.2020 02:26 Відповісти
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