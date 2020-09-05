В Украине, не считая СИЗО, нужно оставить всего две тюрьмы, - Малюська
Министр юстиции Денис Малюська считает, что в Украине нужно оставить всего две тюрьмы, не считая СИЗО.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом он сказал в программе "Неофициальный разговор" на телеканале "Дом".
По его мнению, Украина должна следовать модели Северной Европы, которая сфокусирована на наказаниях, не связанных с лишением свободы, а ориентирована на социализацию людей.
"Практики полного, на 180 градусов, разворота модели от "постсовковой", традиционно сфокусированной на тюрьмах, на модель Северной Европы, не было. Поэтому мы вынуждены на время этой дороги, по сути, изобретать велосипед", - отметил Малюська.
Кроме того, министр уверен, что статистика показывает, что тюрьма не исправляет.
"Выходят и дальше совершают преступления. Эти преступления часто более тяжкие, чем за которые человек первый раз сел", - сказал он.
Малюська подчеркнул, что готов экспериментировать и быть первым в новых и неординарных решениях, даже если они вызовут негодование и отрицание в обществе. Одним из таких новшеств стали платные камеры, за которые уже получено 495 тысяч гривен, и данная услуга, по его словам, весьма востребована.
"Очень многого, что мы уже имплементировали, в мире нет. Массовые распродажи тюрем, когда речь идет о десятках, а то и сотнях объектов… Этого не было нигде, поэтому это вызвало интерес. И мы будем "пионерами" в этом движении. Будет много крика, шума и критики внутри страны, но мы это уже проехали. Мы знаем, как с этим работать. Поэтому все будет хорошо", – сказал министр.
Он добавил, что сейчас тюрьмы, в которых есть осужденные, не продаются, а в Украине на данный момент пустуют десятки тюрем, на содержание которых из бюджета идут деньги - минимум 10 миллионов на каждую ежегодно.
"И мы их продадим, сэкономим на затратах, еще и деньги на этом заработаем неплохие, так скажем", – убежден он. По мнению чиновника, в нашей стране нужно оставить всего две тюрьмы, не считая СИЗО.
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Но при этом забыл добавить, что эксперименты будут проводиться исключительно за счет простого народа. Классика жанра - удовлетворение любопытства за чужой счёт.
А можно на Малюське поставить какой ни будь эксперимент? Ась? Но хотя бы один, такой маленький, ну страсть как интересно....
По его мнению, Украина должна следовать модели Северной Европы, которая сфокусирована на наказаниях, не связанных с лишением свободы, а ориентирована на социализацию людей.
Перш, ніж на щось орієнтуватися, треба подивитися на те, де ми і де Пн.Європа та чи Україна і ситуація в Україні + менталітет подібний до північно-європейського.
Але що з дурня візьмеш ... отака балакаюча мавпочка ...
За злочини потрібно відбувати покарання. І то - не допомагає. Інакше б не було рецидивістів.
Бо це - тип істот. Хто випадково вляпається - потім виправляється, бо усвідомлює помилку і сам стає на правильний шлях.
Ось тут я з ним повністю згодний:
- одну для депутатів
- другу для чиновників
"статистика показывает, что тюрьма не исправляет. "Выходят и дальше совершают преступления. Эти преступления часто более тяжкие, чем за которые человек первый раз сел"
Доходит до абсурда. Преступник в тюрьме не исправляется, так что давайте уберем наказание, тк оно бессмысленное?
во судьям будет раздолье.не надо напрягаться с судебными решениями. просто будет вердикт: освободить от отбывания срока наказания в связи с отсутствием мест в тюрьмах страны .
ЯК ЗЕ ВЛАДА БОЇТЬСЯ ПОТРАПИТИ У ТЮРМУ - НАВІТЬ ХОЧЕ ЇХ ПОЗАКРИВАТИ
от в нас вчора бидло збило насмерть дитину на зебрі.
маршрутка пропустила, а те чмо навіть не подумало зупинитись.
таких випадків в країні безліч.
і я вважаю, що треба давати довічне за навмисне вбивство.
де цих тварин розміщувати ? в двох тюрмах ?