В Украине, не считая СИЗО, нужно оставить всего две тюрьмы, - Малюська

Министр юстиции Денис Малюська считает, что в Украине нужно оставить всего две тюрьмы, не считая СИЗО.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом он сказал в программе "Неофициальный разговор" на телеканале "Дом".

По его мнению, Украина должна следовать модели Северной Европы, которая сфокусирована на наказаниях, не связанных с лишением свободы, а ориентирована на социализацию людей.

"Практики полного, на 180 градусов, разворота модели от "постсовковой", традиционно сфокусированной на тюрьмах, на модель Северной Европы, не было. Поэтому мы вынуждены на время этой дороги, по сути, изобретать велосипед", - отметил Малюська.

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Кроме того, министр уверен, что статистика показывает, что тюрьма не исправляет.

"Выходят и дальше совершают преступления. Эти преступления часто более тяжкие, чем за которые человек первый раз сел", - сказал он.

Малюська подчеркнул, что готов экспериментировать и быть первым в новых и неординарных решениях, даже если они вызовут негодование и отрицание в обществе. Одним из таких новшеств стали платные камеры, за которые уже получено 495 тысяч гривен, и данная услуга, по его словам, весьма востребована.

"Очень многого, что мы уже имплементировали, в мире нет. Массовые распродажи тюрем, когда речь идет о десятках, а то и сотнях объектов… Этого не было нигде, поэтому это вызвало интерес. И мы будем "пионерами" в этом движении. Будет много крика, шума и критики внутри страны, но мы это уже проехали. Мы знаем, как с этим работать. Поэтому все будет хорошо", – сказал министр.

Он добавил, что сейчас тюрьмы, в которых есть осужденные, не продаются, а в Украине на данный момент пустуют десятки тюрем, на содержание которых из бюджета идут деньги - минимум 10 миллионов на каждую ежегодно.

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"И мы их продадим, сэкономим на затратах, еще и деньги на этом заработаем неплохие, так скажем", – убежден он. По мнению чиновника, в нашей стране нужно оставить всего две тюрьмы, не считая СИЗО.