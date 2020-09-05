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В Україні, окрім СІЗО, потрібно залишити лише дві в'язниці, - Малюська

В Україні, окрім СІЗО, потрібно залишити лише дві в'язниці, - Малюська

Міністр юстиції Денис Малюська вважає, що в Україні потрібно залишити лише дві в'язниці, окрім СІЗО.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це він сказав у програмі "Неофіційна розмова" на телеканалі "Дім".

На його думку, Україна має наслідувати модель Північної Європи, яка сфокусована на покараннях, не пов'язаних із позбавленням волі, а орієнтована на соціалізацію людей.

"Практики цілковитого, на 180 градусів, розвороту моделі від "постсовкової", традиційно сфокусованої на в'язницях, на модель Північної Європи не було. Тому ми змушені на час цієї дороги по суті винаходити велосипед", - зазначив Малюська.

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Крім того, міністр переконаний, що, як свідчить статистика,  в'язниця не виправляє.

"Виходять і далі скоюють злочини. Ці злочини часто є тяжчими, ніж  ті, за які людина перший раз сіла", - сказав він.

Малюська наголосив, що готовий експериментувати і бути першим у нових і неординарних рішеннях, навіть якщо вони викличуть обурення і заперечення в суспільстві. Одним із таких нововведень стали платні камери, за які вже отримано 495 тисяч гривень, і ця послуга, за його словами, дуже затребувана.

"Дуже багато того, що ми вже імплементували, у світі немає. Масові розпродажі в'язниць, коли йдеться про десятки, а то і сотні об'єктів... Цього не було ніде, тому це викликало інтерес. І ми будемо "піонерами" в цьому русі. Буде багато крику, галасу і критики всередині країни, але ми це вже проїхали. Ми знаємо, як із цим працювати. Тому все буде добре", - сказав міністр.

Він додав, що зараз в'язниці, в яких є засуджені, не продаються, а в Україні нині пустують десятки в'язниць, на утримання яких із бюджету виділяжють гроші. Щонайменше 10 мільйонів на кожну щороку.

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"І ми їх продамо, заощадимо на затратах, ще й гроші на цьому заробимо непогані, так скажемо", - переконаний він. На думку чиновника, в нашій країні потрібно залишити лише дві в'язниці, окрім СІЗО.

Автор: 

Мін’юст (1590) в’язниця (440) реформи (3206) Малюська Денис (402)


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Топ коментарі
+37
В Украине, не считая СИЗО, нужно оставить всего две тюрьмы...

Одну для ОПЗЖ, другую для слуг народа.
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05.09.2020 23:30
+15
А что ты имеешь против Пороха? Только не надо тут ватно-зебильный бред озвучивать про офшоры и прочую хрень. Если он у тебя что-то и украл то только мозг!
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05.09.2020 23:37
+13
Нам до Северной Европы лет 100 расти. Украине больше подойдёт американская система, только без массовых разбоев на магазины, в результате убийства 5 раз судимого обдолбленного фальшивомонетчика
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05.09.2020 23:39
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В нього три доньки.Думаю він не проти,щоб з ними сексуально порозважалися і нічого бандюкам би не було.
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06.09.2020 00:22 Відповісти
"Малюська подчеркнул, что готов экспериментировать".
Но при этом забыл добавить, что эксперименты будут проводиться исключительно за счет простого народа. Классика жанра - удовлетворение любопытства за чужой счёт.
А можно на Малюське поставить какой ни будь эксперимент? Ась? Но хотя бы один, такой маленький, ну страсть как интересно....
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06.09.2020 00:31 Відповісти
В квадрате.
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06.09.2020 03:32 Відповісти
Деякі дивакуваті люди думають , що позбувшись тюрем, нинішню владу ,після того як вона перестане бути владою , не буде куди саджати......дивакуваті.......
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06.09.2020 01:06 Відповісти
Буде куди саджати, стадіонів вистачить
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06.09.2020 08:58 Відповісти
Я понимаю, были Синие и Красные таблетки, но эти Зелёные, на которых они там все сидят, Совсем мозг вышибает! Окончательно и бесповоротно.
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06.09.2020 02:18 Відповісти
Мнєніє цього відбитого зе-дебіла навряд чи цікаве більшості українців ...

По его мнению, Украина должна следовать модели Северной Европы, которая сфокусирована на наказаниях, не связанных с лишением свободы, а ориентирована на социализацию людей.

Перш, ніж на щось орієнтуватися, треба подивитися на те, де ми і де Пн.Європа та чи Україна і ситуація в Україні + менталітет подібний до північно-європейського.

Але що з дурня візьмеш ... отака балакаюча мавпочка ...
За злочини потрібно відбувати покарання. І то - не допомагає. Інакше б не було рецидивістів.
Бо це - тип істот. Хто випадково вляпається - потім виправляється, бо усвідомлює помилку і сам стає на правильний шлях.
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06.09.2020 02:21 Відповісти
Тюрьмы нужны не для исправления, на самом деле, а для защиты общества от уродов, на срок который присудили. По этому в развитых странах и сроки огромные! У нас всё наоборот, и через жоп_у.
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06.09.2020 02:22 Відповісти
Тюрьму для народа, зекам Курорт, кормят, выгуливают, спец камеры со всеми доп услугами, интернет,..... Народу коммунальный геноцид, борьбу за выживание, и постоянный поиск денег, оплачивать все новые поборы. Зелёные рулят.
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06.09.2020 02:28 Відповісти
та падажжи, вы скоро свалите и мы начнём рассаживать петек, какие две, строить придётся
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06.09.2020 04:39 Відповісти
Дві вязниці? Чи колонії? На скільки осіб? Найбільша в Україні колонія була в Кривому Розі. На 5700 чоловік. Рецедив 80%. Все місто стало гнилим, кримінальним, корумпованим і тупим. Великі колонії та СІЗО "отрюють" міста! Вважаю що колонії мають бути не більш ніж на 300 осіб і далеко за межами міст для особливо затятих і агресивних злочинців. І ніяких масових амністій "до свят" за кримінальні злочини! Ніколи і нікому.
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06.09.2020 04:44 Відповісти
всэх расстрэлять !
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06.09.2020 06:23 Відповісти
Ну распродали тюрьмы, дальше что? Они перестали быть тюрьмами? Уменьшилось количество преступлений? Вы бы хоть объяснили кого и как вы будете социализировать. Уже ваши умники насоциализировали психически больных. И пришлось просто выписывать в никуда и оставлять без мед помощи из-зи ваши реформ реформы медицины. Теперь взялись за преступников. Что дальше? Как в совке - выше, сильнее быстрее.,лишь бы быть первыми. Это же не спорт. А у вас - мы "первые" и "это вызвало интерес", от которого вы тащитесь А людям как жить? И пострадавшим, и нарушившим законы?
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06.09.2020 06:59 Відповісти
Які реформи? Це знищення народу.
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06.09.2020 09:00 Відповісти
Оставьте Владимирский Централ, чтоб "этапом из Твери"...ввек воли невидать, сабаака лааяла на дяядю фрааера
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06.09.2020 08:23 Відповісти
В Украине, не считая СИЗО, нужно оставить всего две тюрьмы, - Малюська
Ось тут я з ним повністю згодний:
- одну для депутатів
- другу для чиновників
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06.09.2020 08:30 Відповісти
Все вірно одна для шпигуна Єрмака, а друга для слуги Коломойського - Зеленського, всіх інших до цегляної стінки.
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06.09.2020 08:38 Відповісти
А КУДА ЭТА мАЛЮСЬКА БУДЕТ СЕПАРОВ С лУГАНДОНА САДИТЬ?
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06.09.2020 08:49 Відповісти
Чим більшим буде безлад серед гоїв, тим краще для окупантів.
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06.09.2020 08:57 Відповісти
А ту тюрму, де зараз сидять брильянтові прокурори, теж продадуть?
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06.09.2020 09:09 Відповісти
Іде знищення тюрем,щоб не було де сидіти зрадникам,шпигунам,ворогам України. А цей час прийде.
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06.09.2020 09:18 Відповісти
Що воно несе?
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06.09.2020 09:28 Відповісти
Воно дурне.
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06.09.2020 09:29 Відповісти
"...в Україні нині пустують десятки в'язниць,..." - та не спіши, а опзжопників і зелених гавнюків де тримати будемо?
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06.09.2020 09:29 Відповісти
в Ростове )))
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06.09.2020 10:37 Відповісти
в Україні пусті тюрми тільки тому, що панує ПОВНЕ БЕЗЗАКОННЯ, БЕЗКАРНІСТЬ І БЕЗВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ!!!!!!!! Більшість мусорів і суддів МОЖНА КУПИТИ, ДАТИ ХАБАРА ЧИ ЯКОСЬ "ДОМОВИТИСЬ"!
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06.09.2020 09:56 Відповісти
ВСЕМ ПРОЧИТАТЬ ПРЕЖДЕ ЧЕМ ТРЫНДЕТЬ !!!

"статистика показывает, что тюрьма не исправляет. "Выходят и дальше совершают преступления. Эти преступления часто более тяжкие, чем за которые человек первый раз сел"
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06.09.2020 10:10 Відповісти
и из за этого нужно продать все тюрьмы, попилить бабло и оставить их две?
Доходит до абсурда. Преступник в тюрьме не исправляется, так что давайте уберем наказание, тк оно бессмысленное?
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06.09.2020 11:17 Відповісти
"По его мнению, Украина должна следовать модели Северной Европы, которая сфокусирована на наказаниях, не связанных с лишением свободы, а ориентирована на социализацию людей.Источник: https://censor.net/ru/n3217786
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06.09.2020 13:00 Відповісти
Уважаю, 6 лет ни одной посадки. Так и правда, на х....... они нам нужны. того под залог, того под домашний арест, кого на поруки и ииии. а содержать дармоедов накладно, распустить судей, прокуроров. НАБУ, САП И ВСЕХ ПОДОБНЫХ . Сколько денег высвободится. Клондайк отдыхает. Пользы никакой, стреляют, давят, убивают и шо?
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06.09.2020 11:34 Відповісти
интересно, молюск имеет мозги? все правильно, надо продать тюрьмы и не куда будет сажать преступников. просто не надо сажать .
во судьям будет раздолье.не надо напрягаться с судебными решениями. просто будет вердикт: освободить от отбывания срока наказания в связи с отсутствием мест в тюрьмах страны .
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06.09.2020 12:18 Відповісти
Министр юстиции Денис Малюська считает, что в Украине нужно оставить всего две тюрьмы, не считая СИЗО. Источник: https://censor.net/ru/n3217786

ЯК ЗЕ ВЛАДА БОЇТЬСЯ ПОТРАПИТИ У ТЮРМУ - НАВІТЬ ХОЧЕ ЇХ ПОЗАКРИВАТИ
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06.09.2020 13:01 Відповісти
конечно нах тюрьмы, если вся наволоч и гниль в раде сидит и по обл-рай советам от опзж и цирка бени.
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06.09.2020 13:32 Відповісти
У нас и так уже давно не сажают всех у кого есть серьезные деньги.
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06.09.2020 16:27 Відповісти
цікаво...
от в нас вчора бидло збило насмерть дитину на зебрі.
маршрутка пропустила, а те чмо навіть не подумало зупинитись.
таких випадків в країні безліч.
і я вважаю, що треба давати довічне за навмисне вбивство.
де цих тварин розміщувати ? в двох тюрмах ?
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06.09.2020 16:51 Відповісти
предлагаю всех преступников на социализацию привозить в Киев и селить по элитным районам, пусть берут пример с успешных людей и перевоспитываются
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06.09.2020 20:41 Відповісти
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