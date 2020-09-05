В Україні, окрім СІЗО, потрібно залишити лише дві в'язниці, - Малюська

Міністр юстиції Денис Малюська вважає, що в Україні потрібно залишити лише дві в'язниці, окрім СІЗО.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це він сказав у програмі "Неофіційна розмова" на телеканалі "Дім".

На його думку, Україна має наслідувати модель Північної Європи, яка сфокусована на покараннях, не пов'язаних із позбавленням волі, а орієнтована на соціалізацію людей.

"Практики цілковитого, на 180 градусів, розвороту моделі від "постсовкової", традиційно сфокусованої на в'язницях, на модель Північної Європи не було. Тому ми змушені на час цієї дороги по суті винаходити велосипед", - зазначив Малюська.

Дивіться також: Мін'юст восени виставить на продаж Львівську виправну колонію №48, - Малюська. ВIДЕО

Крім того, міністр переконаний, що, як свідчить статистика, в'язниця не виправляє.

"Виходять і далі скоюють злочини. Ці злочини часто є тяжчими, ніж ті, за які людина перший раз сіла", - сказав він.

Малюська наголосив, що готовий експериментувати і бути першим у нових і неординарних рішеннях, навіть якщо вони викличуть обурення і заперечення в суспільстві. Одним із таких нововведень стали платні камери, за які вже отримано 495 тисяч гривень, і ця послуга, за його словами, дуже затребувана.

"Дуже багато того, що ми вже імплементували, у світі немає. Масові розпродажі в'язниць, коли йдеться про десятки, а то і сотні об'єктів... Цього не було ніде, тому це викликало інтерес. І ми будемо "піонерами" в цьому русі. Буде багато крику, галасу і критики всередині країни, але ми це вже проїхали. Ми знаємо, як із цим працювати. Тому все буде добре", - сказав міністр.

Він додав, що зараз в'язниці, в яких є засуджені, не продаються, а в Україні нині пустують десятки в'язниць, на утримання яких із бюджету виділяжють гроші. Щонайменше 10 мільйонів на кожну щороку.

Читайте також: "Великий розпродаж в'язниць" переросте у "велике будівництво в'язниць", - Малюська

"І ми їх продамо, заощадимо на затратах, ще й гроші на цьому заробимо непогані, так скажемо", - переконаний він. На думку чиновника, в нашій країні потрібно залишити лише дві в'язниці, окрім СІЗО.