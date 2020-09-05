В Україні, окрім СІЗО, потрібно залишити лише дві в'язниці, - Малюська
Міністр юстиції Денис Малюська вважає, що в Україні потрібно залишити лише дві в'язниці, окрім СІЗО.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це він сказав у програмі "Неофіційна розмова" на телеканалі "Дім".
На його думку, Україна має наслідувати модель Північної Європи, яка сфокусована на покараннях, не пов'язаних із позбавленням волі, а орієнтована на соціалізацію людей.
"Практики цілковитого, на 180 градусів, розвороту моделі від "постсовкової", традиційно сфокусованої на в'язницях, на модель Північної Європи не було. Тому ми змушені на час цієї дороги по суті винаходити велосипед", - зазначив Малюська.
Крім того, міністр переконаний, що, як свідчить статистика, в'язниця не виправляє.
"Виходять і далі скоюють злочини. Ці злочини часто є тяжчими, ніж ті, за які людина перший раз сіла", - сказав він.
Малюська наголосив, що готовий експериментувати і бути першим у нових і неординарних рішеннях, навіть якщо вони викличуть обурення і заперечення в суспільстві. Одним із таких нововведень стали платні камери, за які вже отримано 495 тисяч гривень, і ця послуга, за його словами, дуже затребувана.
"Дуже багато того, що ми вже імплементували, у світі немає. Масові розпродажі в'язниць, коли йдеться про десятки, а то і сотні об'єктів... Цього не було ніде, тому це викликало інтерес. І ми будемо "піонерами" в цьому русі. Буде багато крику, галасу і критики всередині країни, але ми це вже проїхали. Ми знаємо, як із цим працювати. Тому все буде добре", - сказав міністр.
Він додав, що зараз в'язниці, в яких є засуджені, не продаються, а в Україні нині пустують десятки в'язниць, на утримання яких із бюджету виділяжють гроші. Щонайменше 10 мільйонів на кожну щороку.
"І ми їх продамо, заощадимо на затратах, ще й гроші на цьому заробимо непогані, так скажемо", - переконаний він. На думку чиновника, в нашій країні потрібно залишити лише дві в'язниці, окрім СІЗО.
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Но при этом забыл добавить, что эксперименты будут проводиться исключительно за счет простого народа. Классика жанра - удовлетворение любопытства за чужой счёт.
А можно на Малюське поставить какой ни будь эксперимент? Ась? Но хотя бы один, такой маленький, ну страсть как интересно....
По его мнению, Украина должна следовать модели Северной Европы, которая сфокусирована на наказаниях, не связанных с лишением свободы, а ориентирована на социализацию людей.
Перш, ніж на щось орієнтуватися, треба подивитися на те, де ми і де Пн.Європа та чи Україна і ситуація в Україні + менталітет подібний до північно-європейського.
Але що з дурня візьмеш ... отака балакаюча мавпочка ...
За злочини потрібно відбувати покарання. І то - не допомагає. Інакше б не було рецидивістів.
Бо це - тип істот. Хто випадково вляпається - потім виправляється, бо усвідомлює помилку і сам стає на правильний шлях.
Ось тут я з ним повністю згодний:
- одну для депутатів
- другу для чиновників
"статистика показывает, что тюрьма не исправляет. "Выходят и дальше совершают преступления. Эти преступления часто более тяжкие, чем за которые человек первый раз сел"
Доходит до абсурда. Преступник в тюрьме не исправляется, так что давайте уберем наказание, тк оно бессмысленное?
во судьям будет раздолье.не надо напрягаться с судебными решениями. просто будет вердикт: освободить от отбывания срока наказания в связи с отсутствием мест в тюрьмах страны .
ЯК ЗЕ ВЛАДА БОЇТЬСЯ ПОТРАПИТИ У ТЮРМУ - НАВІТЬ ХОЧЕ ЇХ ПОЗАКРИВАТИ
от в нас вчора бидло збило насмерть дитину на зебрі.
маршрутка пропустила, а те чмо навіть не подумало зупинитись.
таких випадків в країні безліч.
і я вважаю, що треба давати довічне за навмисне вбивство.
де цих тварин розміщувати ? в двох тюрмах ?