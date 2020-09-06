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Новости Агрессия России против Украины
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Кулеба о заявлении Фокина: "Давайте не будем сразу топором замахиваться"

Кулеба о заявлении Фокина:

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба надеется, что первый заместитель главы украинской делегации в ТКГ Витольд Фокин больше не допустит ошибок в своих высказываниях относительно Донбасса.

Об этом он сказал в интервью Радио Свобода, передает Цензор.НЕТ.

"Давайте не будем сразу топором замахиваться. И я искренне надеюсь, что господин Фокин продолжит свою работу в ТКГ, не допуская повторно таких ошибок", - сказал Кулеба.

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Он утверждает, что Фокин "позволил себе выйти за пределы той позиции, которую он отстаивает в ТКГ".

"Я уверяю вас, что с того, что я знаю с тех заседаний, контактов в рамках ТКГ, которые уже состоялись, господин Фокин занимал там официальную позицию. В интервью он, очевидно, позволил себе выйти за пределы той позиции, которую он отстаивает в ТКГ. ... Это только личное мнение господина Фокина, оно не представляет государственной, официальной позиции Украины на этих переговорах", - подчеркнул министр.

Ранее Фокин в интервью прокремлевскому изданию Strana.ua заявил, что "и с той, и с той стороны было совершено много преступлений, которые в конечном итоге должны быть расследованы, и виновные пусть понесут наказание. Но сегодня, чтобы прекратить войну и сохранить жизнь бойцов и командиров, моя позиция - надо объявить всеобщую амнистию, провести выборы, решить вопрос особого статуса отдельных районов, а лучше всего Донбасса".

Автор: 

Фокин Витольд (101) Донбасс (26955) Кулеба Дмитрий (2880) Трехсторонняя контактная группа (842)


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Топ комментарии
+25
Зачем замахиваться ? Рубить надо !
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06.09.2020 08:48
+24
Ватники покрывают друг друга...
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06.09.2020 08:47
+18
А почему собственно и нет? Оно, вымя коммуняцкое, будет нас продавать, за 30 сребреников, а мы и топором взмахнуть не можем?
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06.09.2020 08:48
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Не згоден Фокін з державною позицією і на пальцях це розклав.

Для чого банда зеленського його тримає в групі?
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06.09.2020 10:29 Ответить
ПОНЯТЬ И ПРОСТИТЬ!
==============
Вы там в своём уме? Не только рубить топором, но и выжигать каленым железом тех, кто оправдывает или защищает эту русскую тварь!
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06.09.2020 10:44 Ответить
Ми давно навчилися відрізняти подвійні стандарти і "вирване із контексту" у політиці причетних до преЗедента. Фокін виступив на стороні завойовників, і проти допомоги США, причому маючи у тих самих США своїх нащадків.
Просто ймовірно на Донбасі і у Криму є бізнес, який пов'язаний на росії і йому потрібна дешева робоча сила, якою були українці.
Геть Фокіна із ТКГ.
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06.09.2020 10:45 Ответить
Правильно, для таких дел существуют гильотина, электростул или виселица
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06.09.2020 11:34 Ответить
Фокіна необхідно судити за державну зраду. А там він здасть своїх подільників: Єрмака та Зеленського
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06.09.2020 12:05 Ответить
ты этого комуняцкого выродка еще и в пукательную вену поцемай!
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06.09.2020 12:05 Ответить
кулеба, шо это было? отмазка членососов зебарана?
таки держат правящие зеленые дегенераты народ за лохов
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06.09.2020 12:30 Ответить
Лучше сейчас топором одного, чем потом градами толпы набежавших с северного гобона кацапов.
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06.09.2020 12:32 Ответить
Він має рацію. Ну якиа сокира в 21-столітті? -щонайменше автомат.
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06.09.2020 12:41 Ответить
НЕТ !!! ОТРУБИТЕ ФОКИНУ ГОЛОВУ !)
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06.09.2020 14:36 Ответить
Коли з'явились зелені чоловічки в Криму логіка була така сама.
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06.09.2020 14:39 Ответить
Кулеба такой же подонок как и Кравчук . Порошенко , Фокин и остальная продажная стая во власти .
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06.09.2020 14:49 Ответить
А сейчас, после нового шедевра, уже можно замахиваться топором?
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30.09.2020 08:30 Ответить
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