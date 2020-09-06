Кулеба о заявлении Фокина: "Давайте не будем сразу топором замахиваться"
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба надеется, что первый заместитель главы украинской делегации в ТКГ Витольд Фокин больше не допустит ошибок в своих высказываниях относительно Донбасса.
Об этом он сказал в интервью Радио Свобода, передает Цензор.НЕТ.
"Давайте не будем сразу топором замахиваться. И я искренне надеюсь, что господин Фокин продолжит свою работу в ТКГ, не допуская повторно таких ошибок", - сказал Кулеба.
Он утверждает, что Фокин "позволил себе выйти за пределы той позиции, которую он отстаивает в ТКГ".
"Я уверяю вас, что с того, что я знаю с тех заседаний, контактов в рамках ТКГ, которые уже состоялись, господин Фокин занимал там официальную позицию. В интервью он, очевидно, позволил себе выйти за пределы той позиции, которую он отстаивает в ТКГ. ... Это только личное мнение господина Фокина, оно не представляет государственной, официальной позиции Украины на этих переговорах", - подчеркнул министр.
Ранее Фокин в интервью прокремлевскому изданию Strana.ua заявил, что "и с той, и с той стороны было совершено много преступлений, которые в конечном итоге должны быть расследованы, и виновные пусть понесут наказание. Но сегодня, чтобы прекратить войну и сохранить жизнь бойцов и командиров, моя позиция - надо объявить всеобщую амнистию, провести выборы, решить вопрос особого статуса отдельных районов, а лучше всего Донбасса".
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Для чого банда зеленського його тримає в групі?
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Вы там в своём уме? Не только рубить топором, но и выжигать каленым железом тех, кто оправдывает или защищает эту русскую тварь!
Просто ймовірно на Донбасі і у Криму є бізнес, який пов'язаний на росії і йому потрібна дешева робоча сила, якою були українці.
Геть Фокіна із ТКГ.
таки держат правящие зеленые дегенераты народ за лохов