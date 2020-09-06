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Новини Агресія Росії проти України
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Кулеба про заяву Фокіна: "Давайте не будемо відразу сокирою замахуватися"

Кулеба про заяву Фокіна:

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба сподівається, що перший заступник голови української делегації в ТКГ Вітольд Фокін більше не допустить помилок у своїх висловлюваннях щодо Донбасу.

Про це він сказав в інтерв'ю Радіо Свобода. передає Цензор.НЕТ.

"Давайте не будемо відразу сокирою замахуватися. І я щиро сподіваюся, що пан Фокін продовжить свою роботу у ТКГ, не припускаючись повторно таких помилок", — сказав Кулеба.

Він стверджує, що Фокін "дозволив собі вийти за межі тієї позиції, яку він відстоює в ТКГ".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Фокін стверджує, що проросійський ресурс "Страна" перебрехав його слова про Донбас, - Гармаш

"Це лише особисті думки пана Фокіна, вони не становлять державної, офіційної позиції України на цих перемовах", — наголосив міністр.

Раніше Фокін в інтерв'ю прокремлівського виданню Strana.ua заявив, що "і з цього, і з того боку було скоєно багато злочинів, які в кінцевому підсумку мають бути розслідувані, а винні нехай понесуть покарання. Але сьогодні, щоб припинити війну і зберегти життя бійців і командирів, моя позиція - треба оголосити загальну амністію, провести вибори, вирішити питання особливого статусу окремих районів, а найкраще всього Донбасу".

Фокін Вітольд (98) Донбас (22354) Кулеба Дмитро (3604) Тристороння контактна група (827)


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Топ коментарі
+25
Зачем замахиваться ? Рубить надо !
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06.09.2020 08:48
+24
Ватники покрывают друг друга...
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06.09.2020 08:47
+18
А почему собственно и нет? Оно, вымя коммуняцкое, будет нас продавать, за 30 сребреников, а мы и топором взмахнуть не можем?
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06.09.2020 08:48
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Не згоден Фокін з державною позицією і на пальцях це розклав.

Для чого банда зеленського його тримає в групі?
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06.09.2020 10:29 Відповісти
ПОНЯТЬ И ПРОСТИТЬ!
==============
Вы там в своём уме? Не только рубить топором, но и выжигать каленым железом тех, кто оправдывает или защищает эту русскую тварь!
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06.09.2020 10:44 Відповісти
Ми давно навчилися відрізняти подвійні стандарти і "вирване із контексту" у політиці причетних до преЗедента. Фокін виступив на стороні завойовників, і проти допомоги США, причому маючи у тих самих США своїх нащадків.
Просто ймовірно на Донбасі і у Криму є бізнес, який пов'язаний на росії і йому потрібна дешева робоча сила, якою були українці.
Геть Фокіна із ТКГ.
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06.09.2020 10:45 Відповісти
Правильно, для таких дел существуют гильотина, электростул или виселица
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06.09.2020 11:34 Відповісти
Фокіна необхідно судити за державну зраду. А там він здасть своїх подільників: Єрмака та Зеленського
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06.09.2020 12:05 Відповісти
ты этого комуняцкого выродка еще и в пукательную вену поцемай!
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06.09.2020 12:05 Відповісти
кулеба, шо это было? отмазка членососов зебарана?
таки держат правящие зеленые дегенераты народ за лохов
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06.09.2020 12:30 Відповісти
Лучше сейчас топором одного, чем потом градами толпы набежавших с северного гобона кацапов.
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06.09.2020 12:32 Відповісти
Він має рацію. Ну якиа сокира в 21-столітті? -щонайменше автомат.
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06.09.2020 12:41 Відповісти
НЕТ !!! ОТРУБИТЕ ФОКИНУ ГОЛОВУ !)
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06.09.2020 14:36 Відповісти
Коли з'явились зелені чоловічки в Криму логіка була така сама.
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06.09.2020 14:39 Відповісти
Кулеба такой же подонок как и Кравчук . Порошенко , Фокин и остальная продажная стая во власти .
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06.09.2020 14:49 Відповісти
А сейчас, после нового шедевра, уже можно замахиваться топором?
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30.09.2020 08:30 Відповісти
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