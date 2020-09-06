Кулеба про заяву Фокіна: "Давайте не будемо відразу сокирою замахуватися"
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба сподівається, що перший заступник голови української делегації в ТКГ Вітольд Фокін більше не допустить помилок у своїх висловлюваннях щодо Донбасу.
Про це він сказав в інтерв'ю Радіо Свобода. передає Цензор.НЕТ.
"Давайте не будемо відразу сокирою замахуватися. І я щиро сподіваюся, що пан Фокін продовжить свою роботу у ТКГ, не припускаючись повторно таких помилок", — сказав Кулеба.
Він стверджує, що Фокін "дозволив собі вийти за межі тієї позиції, яку він відстоює в ТКГ".
"Це лише особисті думки пана Фокіна, вони не становлять державної, офіційної позиції України на цих перемовах", — наголосив міністр.
Раніше Фокін в інтерв'ю прокремлівського виданню Strana.ua заявив, що "і з цього, і з того боку було скоєно багато злочинів, які в кінцевому підсумку мають бути розслідувані, а винні нехай понесуть покарання. Але сьогодні, щоб припинити війну і зберегти життя бійців і командирів, моя позиція - треба оголосити загальну амністію, провести вибори, вирішити питання особливого статусу окремих районів, а найкраще всього Донбасу".
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Для чого банда зеленського його тримає в групі?
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Вы там в своём уме? Не только рубить топором, но и выжигать каленым железом тех, кто оправдывает или защищает эту русскую тварь!
Просто ймовірно на Донбасі і у Криму є бізнес, який пов'язаний на росії і йому потрібна дешева робоча сила, якою були українці.
Геть Фокіна із ТКГ.
таки держат правящие зеленые дегенераты народ за лохов