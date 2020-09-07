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Киев (24762) минирование (1442) школа (2993)

В киевской гимназии №32 снова ищут взрывчатку, - СМИ

В киевской гимназии №32 снова ищут взрывчатку, - СМИ

В полицию Киева поступило анонимное сообщение о заминировании гимназии №32 "Успих".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили "Вартові.Еспресо" в Facebook.

"На линию 102 позвонил аноним и сообщил о заминировании гимназия №32 "Успих" на ул. Федорова, 2", - говорится в сообщении.

На место выехали МЧС, скорая помощь, взрывотехники, полиция, будут проводить эвакуацию, осмотр помещений и прилегающей территории.

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Отметим, что гимназию №32 минируют не впервые. Так, 1 сентября началось в гимназии не с праздничной линейки, с поиска взрывчатки. На следующий день, 2 сентября, также поступило анонимное сообщение о минировании. Кроме того, 25 августа это здание тоже "минировали". Тогда весь персонал гимназии вывели за забор, а саму территорию заполнили и обследовали полицейские, кинологи с собаками, взрывотехники. В течение 4 часов пришлось ждать, чтобы попасть в здание гимназии. Перед этим сообщение о минировании этого же учебного заведения поступало 3 июня. Судя по сообщениям в соцсетях, всего в этом году было 6 сообщений о минировании гимназии №32.

В киевской гимназии №32 снова ищут взрывчатку, - СМИ 01
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В киевской гимназии №32 снова ищут взрывчатку, - СМИ - Цензор.НЕТ 7226
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07.09.2020 11:40 Ответить
Просто вычислите кто на ремонт сдавать не хочет.
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07.09.2020 11:41 Ответить
За такие звонки надо давать 20 лет и всё наладится....
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07.09.2020 11:45 Ответить
Таке відчюття що гімназію №32 перетворили на полігон для саперів.
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07.09.2020 12:02 Ответить
Вовочка - папа тебя снова вызывают в школу .Что натворил ? Школу минировал . Что опять ? Да когда уже ты её взорвешь!!!!
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07.09.2020 12:43 Ответить
 
 