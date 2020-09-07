У київській гімназії №32 знову шукають вибухівку, - ЗМІ

У поліцію Києва надійшло анонімне повідомлення про замінування гімназії №32 "Успіх".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили "Вартові.Еспресо" в Facebook.

"На лінію 102 зателефонував анонім і повідомив про замінування гімназії №32 "Успіх" на вул. Федорова, 2", - йдеться в повідомленні.

На місце виїхали МНС, швидка допомога, вибухотехніки, поліція, будуть проводити евакуацію, огляд приміщень і прилеглої території.

Зазначимо, що гімназію №32 мінують не вперше. Так 1 вересня почалося в гімназії не зі святкової лінійки, з пошуку вибухівки. Наступного дня, 2 вересня, також надійшло анонімне повідомлення про замінування. Крім того, 25 серпня цю будівлю теж "мінували". Тоді весь персонал гімназії вивели за паркан, а саму територію заповнили й обстежили поліцейські, кінологи з собаками, вибухотехніки. Протягом 4 годин довелося чекати, щоб потрапити в будівлю гімназії. Перед цим повідомлення про мінування цього ж навчального закладу надходило 3 червня. Судячи з повідомлень у соцмережах, всього в цьому році було 6 повідомлень про мінування гімназії №32.

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