УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11746 відвідувачів онлайн
Новини
1 500 5
Київ (19115) мінування (1214) школа (2179)

У київській гімназії №32 знову шукають вибухівку, - ЗМІ

У київській гімназії №32 знову шукають вибухівку, - ЗМІ

У поліцію Києва надійшло анонімне повідомлення про замінування гімназії №32 "Успіх".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили "Вартові.Еспресо" в Facebook.

"На лінію 102 зателефонував анонім і повідомив про замінування гімназії №32 "Успіх" на вул. Федорова, 2", - йдеться в повідомленні.

На місце виїхали МНС, швидка допомога, вибухотехніки, поліція, будуть проводити евакуацію, огляд приміщень і прилеглої території.

Зазначимо, що гімназію №32 мінують не вперше. Так 1 вересня почалося в гімназії не зі святкової лінійки, з пошуку вибухівки. Наступного дня, 2 вересня, також надійшло анонімне повідомлення про замінування. Крім того, 25 серпня цю будівлю теж "мінували". Тоді весь персонал гімназії вивели за паркан, а саму територію заповнили й обстежили поліцейські, кінологи з собаками, вибухотехніки. Протягом 4 годин довелося чекати, щоб потрапити в будівлю гімназії. Перед цим повідомлення про мінування цього ж навчального закладу надходило 3 червня. Судячи з повідомлень у соцмережах, всього в цьому році було 6 повідомлень про мінування гімназії №32.

Також дивіться: Аноніми повідомили про замінування гімназії №32 у центрі Києва. ВIДЕО

У київській гімназії №32 знову шукають вибухівку, - ЗМІ 01

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
В киевской гимназии №32 снова ищут взрывчатку, - СМИ - Цензор.НЕТ 7226
показати весь коментар
07.09.2020 11:40 Відповісти
Просто вычислите кто на ремонт сдавать не хочет.
показати весь коментар
07.09.2020 11:41 Відповісти
За такие звонки надо давать 20 лет и всё наладится....
показати весь коментар
07.09.2020 11:45 Відповісти
Таке відчюття що гімназію №32 перетворили на полігон для саперів.
показати весь коментар
07.09.2020 12:02 Відповісти
Вовочка - папа тебя снова вызывают в школу .Что натворил ? Школу минировал . Что опять ? Да когда уже ты её взорвешь!!!!
показати весь коментар
07.09.2020 12:43 Відповісти
 
 