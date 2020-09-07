В Минске неизвестные похитили соратницу Тихановской Колесникову
В центре Минска утром 7 сентября неизвестные похитили соратницу экс-кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской, члена координационного совета Марию Колесникову. Ее посадили в микроавтобус и увезли в неизвестном направлении.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой TUT.BY.
Изданию рассказала об инциденте читательница Анастасия, на глазах которой все и произошло. Отмечается, что случилось все около 10.05 возле Национального художественного музея.
К Колесниковой подошли люди в гражданском и масках и затолкали ее в микроавтобус с надписью "Связь". Отмечается, что телефон Колесниковой доступен, но трубку она не поднимает.
В координационном совете сообщили, что Мария Колесникова была в центре Минск по делам.
"Где находятся Мария и Антон (пресс-секретарь координационного совет Антон Родненков - ред.) я не знаю и не могу связаться с ними. Также нет связи с членом координационного совета, старшим вице-президентом EPAM Максимом Богрецовым и исполнительным секретарем Совета Иваном Кравцовым", - сказал член координационного совета Максим Знак.
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Повернуть скоро ,, нічого з нею не трапиться . Хутін їй ще й медальку якусь дасть . .
У нас милный платест, мы не майданутые как в Уклаине!
Нагадайте, призвище кандидата в президенти вона представник!?
Главное жильцы высоток- внимательно !!!!! А то путин надоумит дурное!!!!
А вообще сражайтесь ребята- они не успокоются!!!
у них свой путь - путь ненасилия, толерантности к врагам, самоунижения, пацифизма, мазохизма ...
просто записывайте как не надо..
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Taken out of context. You, Sveta is such expert in English, as a ballerina from a cow. Show a full text
Як бачимо, повстання в Білорусії йде не по сценарію, до якого підготувалось ***** з Мудіщевим.
Вже ж і ССО, і іхтамнєти у ***** напоготові, і літаки ВТА туди сюди шастають, і в студіях білоруського телебачення бригади російських військових пропагандонів, і інтернет під контролем.
І фуюшкі.
ЖИВЕ БІЛОРУСЬ !
УДАЧІ ВАМ СЯБРИ !
Они готовились подавлять восстание, а не карнавал.
Теж зірвали всі плани мордвинам .....
вчера начальник ГУБОПиК, вроде полковник лично бил витрину кафе.
в оцеплении стояли мальчишки, скорей всего курсанты,
система в истерике, а вы прелагаете менять тактику
Белорускам - низкий поклон и уважение! Огонь девчата!