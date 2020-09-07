В Минске неизвестные похитили соратницу Тихановской Колесникову

В центре Минска утром 7 сентября неизвестные похитили соратницу экс-кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской, члена координационного совета Марию Колесникову. Ее посадили в микроавтобус и увезли в неизвестном направлении.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой TUT.BY.

Изданию рассказала об инциденте читательница Анастасия, на глазах которой все и произошло. Отмечается, что случилось все около 10.05 возле Национального художественного музея.

К Колесниковой подошли люди в гражданском и масках и затолкали ее в микроавтобус с надписью "Связь". Отмечается, что телефон Колесниковой доступен, но трубку она не поднимает.

В координационном совете сообщили, что Мария Колесникова была в центре Минск по делам.

"Где находятся Мария и Антон (пресс-секретарь координационного совет Антон Родненков - ред.) я не знаю и не могу связаться с ними. Также нет связи с членом координационного совета, старшим вице-президентом EPAM Максимом Богрецовым и исполнительным секретарем Совета Иваном Кравцовым", - сказал член координационного совета Максим Знак.

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