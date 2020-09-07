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Новости Революция в Беларуси
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Беларусь (7764) Тихановская (390)

В Минске неизвестные похитили соратницу Тихановской Колесникову

В Минске неизвестные похитили соратницу Тихановской Колесникову

В центре Минска утром 7 сентября неизвестные похитили соратницу экс-кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской, члена координационного совета Марию Колесникову. Ее посадили в микроавтобус и увезли в неизвестном направлении.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой TUT.BY.

Изданию рассказала об инциденте читательница Анастасия, на глазах которой все и произошло. Отмечается, что случилось все около 10.05 возле Национального художественного музея.

К Колесниковой подошли люди в гражданском и масках и затолкали ее в микроавтобус с надписью "Связь". Отмечается, что телефон Колесниковой доступен, но трубку она не поднимает.

В координационном совете сообщили, что Мария Колесникова была в центре Минск по делам.

"Где находятся Мария и Антон (пресс-секретарь координационного совет Антон Родненков - ред.) я не знаю и не могу связаться с ними. Также нет связи с членом координационного совета, старшим вице-президентом EPAM Максимом Богрецовым и исполнительным секретарем Совета Иваном Кравцовым", - сказал член координационного совета Максим Знак.

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Топ комментарии
+43
Пазол! Пазол!

У нас милный платест, мы не майданутые как в Уклаине!
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07.09.2020 11:42
+32
В Минске неизвестные похитили соратницу Тихановской Колесникову - Цензор.НЕТ 5194
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07.09.2020 11:42
+29
А теперь все дружно руками делайте сердечки,так бандиты вернут её
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07.09.2020 11:44
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кацапские засланцы похитили...неизвесные
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07.09.2020 11:42 Ответить
надо крикнуть пять раз, пазор!!!!
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07.09.2020 11:54 Ответить
І - ухаді ,, 3 рази .. .
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07.09.2020 12:54 Ответить
а что, свои - беларусские - ангелы? Какают бабочками и людей не похищают?
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07.09.2020 12:14 Ответить
Викрали мабуть тому що вона закликає до ще тісніших зв'язків з рашкою ..! .
Повернуть скоро ,, нічого з нею не трапиться . Хутін їй ще й медальку якусь дасть . .
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07.09.2020 12:52 Ответить
та да.не такие уж и неизвесные.
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07.09.2020 21:31 Ответить
В Минске неизвестные похитили соратницу Тихановской Колесникову - Цензор.НЕТ 5194
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07.09.2020 11:42 Ответить
В Минске неизвестные похитили соратницу Тихановской Колесникову - Цензор.НЕТ 2396
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07.09.2020 11:43 Ответить
...А между прочим в соседнем селе жених украл члена партии!!!!....
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07.09.2020 12:03 Ответить
Аналогія з філь. "Кавказька полонянка", в данному випадку, є абсолютно безглуздою!
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07.09.2020 12:09 Ответить
Пазол! Пазол!

У нас милный платест, мы не майданутые как в Уклаине!
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07.09.2020 11:42 Ответить
"Я уяснил давно: нельзя идти против природы, тещи и странных украинцев", - российский телеканал подрезал цитату из американского фильма. ВИДЕО
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07.09.2020 11:54 Ответить
Не пи_ди! Такого там никто не говорит.Ты очень плохо думаешь о нас ты не прав!
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07.09.2020 12:04 Ответить
Матьора баба.

Нагадайте, призвище кандидата в президенти вона представник!?
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07.09.2020 12:31 Ответить
Кацапов здесь полно. Их задача всегда одна - всех посрать между собой. Орда всегда так делала.
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07.09.2020 12:40 Ответить
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07.09.2020 13:58 Ответить
Скоро появится, но уже за границей.
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07.09.2020 11:43 Ответить
Насильно вытолкают в загнивающую Европу.
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07.09.2020 11:45 Ответить
у нее ПМЖ в Германии кста...
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07.09.2020 11:49 Ответить
А в центре Минска срочно возникли неотложные дела?
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07.09.2020 11:50 Ответить
да..у нее неотложное задание фсб...
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07.09.2020 11:55 Ответить
пи.си. и кста - видать ее миссия окончена и ее вывели с игры.. дальше - "игра снайперов" как у Нас было... хочу ошибаться но пазл складывается только так и не иначе...
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07.09.2020 11:57 Ответить
Срочно с шарикам, партиотичными песнями , шутками-прибаутками идти толпой к ОМОНу, прокуратуре и КГБ!!! Попытаться засмешить их до смерти!!!
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07.09.2020 11:51 Ответить
І обнімашки-цілувашки, даріння квітів, кольорових кульок.
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07.09.2020 14:00 Ответить
В Лєфортово?
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07.09.2020 11:51 Ответить
Лука все время своего правления не брезговал "киднеппингом".
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07.09.2020 11:43 Ответить
А теперь все дружно руками делайте сердечки,так бандиты вернут её
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07.09.2020 11:44 Ответить
Ничего страшного, - на Коленой флейте поиграет и окажется в Литве
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07.09.2020 11:45 Ответить
Што тварицца! Котяток похищают! Нада больше с милицией обниматься!
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07.09.2020 11:46 Ответить
Женская революция, сколько у нее еще соратниц, Бацька уже втомился их за границу выпуливать, а они лезут и лезут.
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07.09.2020 11:47 Ответить
на распродажи хотят попасть
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07.09.2020 11:52 Ответить
У Бати крышак рвет!!!!
Главное жильцы высоток- внимательно !!!!! А то путин надоумит дурное!!!!
А вообще сражайтесь ребята- они не успокоются!!!
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07.09.2020 11:48 Ответить
Лука так обосрался от страха, что тпясется перед столь безобидными дамами, как Колесникова.
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07.09.2020 11:48 Ответить
наш ишак не лучше.
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07.09.2020 12:46 Ответить
вот только не нужно советовать белорусам как протестовать..

у них свой путь - путь ненасилия, толерантности к врагам, самоунижения, пацифизма, мазохизма ...
просто записывайте как не надо..
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07.09.2020 11:48 Ответить
Пообнимаюцца и отпустют.
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07.09.2020 11:49 Ответить
Вырвано из контекста. Из тебя Света знаток английского, как из коровы балерина.
Приведи весь текст

Taken out of context. You, Sveta is such expert in English, as a ballerina from a cow. Show a full text
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08.09.2020 11:25 Ответить
В Минске неизвестные похитили соратницу Тихановской Колесникову - Цензор.НЕТ 7987
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07.09.2020 11:49 Ответить
полностью чокнутый
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07.09.2020 11:57 Ответить
Какой позор, какой позор! Клянусь, честное слово! На всю Бульбашию !
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07.09.2020 12:00 Ответить
Господи, мать Божа! Это что Прозидэнт???
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07.09.2020 12:14 Ответить
Это сленг, охзначает "полное дерьмо".
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07.09.2020 12:32 Ответить
Ще півроку зеленої влади, то теж буде і в Україні.
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07.09.2020 11:49 Ответить
"Неизвестными" оказалось лукашенковским гестапо.
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07.09.2020 11:50 Ответить
Скорее карликовым. Бывший презик БССР лукашенко по кровожалности и людоедству в подметки х*йлу не годится. Не те гены.
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07.09.2020 13:24 Ответить
Та не переймайтесь так.Через деякий час вона виступить по телебаченню,та скаже,що не потрібно насильства і т.д. і т.п.Ну як і Тіхановська,яка зараз в Литві знаходится.
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07.09.2020 11:52 Ответить
или я ее веду под венец, или она меня ведет к прокурору
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07.09.2020 11:57 Ответить
Спостерігаємо працю лахтинських провокаторів від: «хахаха !», до «Давай бєй мусарню ! Тєрпіли !».
Як бачимо, повстання в Білорусії йде не по сценарію, до якого підготувалось ***** з Мудіщевим.
Вже ж і ССО, і іхтамнєти у ***** напоготові, і літаки ВТА туди сюди шастають, і в студіях білоруського телебачення бригади російських військових пропагандонів, і інтернет під контролем.
І фуюшкі.
ЖИВЕ БІЛОРУСЬ !
УДАЧІ ВАМ СЯБРИ !
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07.09.2020 11:54 Ответить
да, ни Лука ни хйло не ожидали что сябры будут "революционерить" хороводами с цветами и шариками.
Они готовились подавлять восстание, а не карнавал.
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07.09.2020 12:17 Ответить
Ти це пишеш, у Менску, біля резиденції Пацькі, з коктейлем для Молотова у руці?
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07.09.2020 12:29 Ответить
я чего я должен за терпил вписываться
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07.09.2020 13:37 Ответить
Ну да, попердывать с дивана оно, конечно, сподручнее.
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07.09.2020 13:46 Ответить
да. Так само як і наш Крим.
Теж зірвали всі плани мордвинам .....
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07.09.2020 12:20 Ответить
В очередь!, слуги, в очередь!!!)))
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07.09.2020 11:59 Ответить
Nicego novogo dlia fasistkogo rezima.Nado ES ekonomiceskyje sankciji vesti protiv rezima samozvanca
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07.09.2020 11:59 Ответить
Молодец Тихановская раскусила таракана по прослушке по Навальному
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07.09.2020 12:04 Ответить
Просто лозунг,для соседей типа так выйдем на площадь в кол-ве 2000000 с цветами и все дружно крикнем ПОЗОР,разойдёмся и будем ждать,кого свинтят следующего!
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07.09.2020 12:05 Ответить
ой забыл ещё обнимемся и споём.
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07.09.2020 12:06 Ответить
А я слышал, что она в Литве!
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07.09.2020 12:09 Ответить
новое выражение от Тихановской - "Придыбайло"
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07.09.2020 12:10 Ответить
советчики.
вчера начальник ГУБОПиК, вроде полковник лично бил витрину кафе.
в оцеплении стояли мальчишки, скорей всего курсанты,
система в истерике, а вы прелагаете менять тактику
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07.09.2020 12:10 Ответить
Провокатори. Всіх собак навісять на вас.
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07.09.2020 12:14 Ответить
істерія була б якби ви відмовились податки сплачувати, а то так.... квіточки...
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07.09.2020 12:22 Ответить
Кто-то в туалет отлучился и сразу "Караул, Лукашенко похитил!"
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07.09.2020 12:29 Ответить
Остряк , рашатролль ?
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07.09.2020 12:31 Ответить
Смешно, критикуют беларусов за ненасильственное сопротивление, а у самих латентные россияне уже в Раде толпою сидят.
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07.09.2020 12:31 Ответить
Выдворят , как предидущих .
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07.09.2020 12:31 Ответить
Это ту, что имеет ПМЖ в Германии и рассказывает, что Россия - нам брат?
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07.09.2020 12:34 Ответить
Колхозник на переговоры пригласил...
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07.09.2020 12:37 Ответить
Это не та шо про мирные протесты с флажками и "Уходзи" в ответ на пытки омоновцев и насилование дубинками? Подождем шо запоет. если найдется не на березе.
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07.09.2020 12:38 Ответить
Такие и уж и неизвестные ее похители?
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07.09.2020 12:42 Ответить
Шановні Беларуси ..ситуація то змінюється не в вашу користь..Зрозумійте. Язвісно с з великою повагою відношусь до вашого стремління мирним шляхом зробити зміни в вашій країні..Це тяжке завдання. Але моральність процесу не вирішить вашого питання. Дивіться. Зараз у вас протест мавсовий ..навіть коли він стане всезагальним і міліція і армія буде з вами тоді можливі на 20% мирні зміни -вибори і тд. Все залежить від того як за Луку держить мазу Кремль... А тепер варіанти розвитку...1. ваша міліція з народом - Росія вводить свої мусорів і ваш протест знов вертається на 3 місяці назад к майже нулю. ********** собаки не ваша міліція можуть убивать без розбору. Тоді вам не буде вибору як захищатись. 2 Ваш протест продовжується і Лука робить зміни в Конституцію або ще якісь і дає згоду (ну звісно і парламент теж) на союзну державу з Росією. Тоді само собою ********** собаки у же в законному порядку вас вбивають без роюору поки не розгонять. 3. Цей варіант единий без сильного кровопролиття може бути. Коли Кремль просто уговарює Луку на нові вибори і Ви вибираєте потрібну особу для Кремля самі не знаючи...Тому що Вам потрібні лище чесні вибори. Звісно ХЛОві чи його псам треба дуже попотіти щоб таке зробити.Но можливо. Коротше любий з варіантів веде вас в Росію. ХОЧУ СПИТАТИ " ВИ ЗГОДІ?" ЯК ЩО ТАК ТО СМИСЛ ВАШОГО ПРОТЕСТУ ..ЗРАЗУ ВИМАГАЙТЕ СОЮЗУ З РОСІЄЮ І БУДЕ ВСЕ МИРОНО. А ЯК ЩО НІ......І як що у вас змінеться ваша вимога наприклад "Беларусь в ЕС". ВАМ ЗНОВ ЖЕ ТАКИ НІ ЯК НЕ УНИКНУТИ НЕ МИРНОЇ БОРОТЬБИ. Надіюсь що в Беларусі буде все мирно і ви доб'єтеся свого Дай Боже мирним людям змінити мирно свою країну. Покажи Лукашенкові істинно правильний шлях.
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07.09.2020 12:42 Ответить
Якщо вона приперлась з РФ, куди її можуть викрасти? Хіба що на курси під Новосибірск в школу Служби зовнішньої розвідки послухати методичку на тему "Как нам абустроить РФ что би от Белоруси осталась только губерния".
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07.09.2020 12:43 Ответить
"вам никто не даст,вам никто не даст"!
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07.09.2020 12:43 Ответить
Вчера наблюдал как титушки хватают и пи%дят людей дубинками, даже не омон, а чёрты одетые по гражданке в масках, сами протестующие в большинстве, они просто разбегаются вместо того чтоб дать пиз%юлей, засунуть дубинку в зад, а машину спалить. Я сябры был о вас лучшего мнения.
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07.09.2020 13:09 Ответить
Ну можете тепер можете шукати її разом з іншими хапнутими по посадках, вони вже не церемоняться
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07.09.2020 13:15 Ответить
Ще один варіант коли Біларусь може залишитись незалежною Державою. Треба щоб армія і міліція стала на сторону народу. Зразу же привести в бойову готовність і прикрити кордон з Росією і одночасно дуже пильно і дивитись і як що треба митево реагуйте на діверсіну діяльність в країні щоб не було як у нас отого ордло. І як що Світ і Україна підтримають Вас то россія не ризикне воювати на два боки. Можливо. Це звісно пахне повномаштабною війною і багатьма жертвами. Все залежить від бажання мати свою країну..чи на мати її. Питання...
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07.09.2020 13:26 Ответить
Чесно хочу сказати мені не зрозуміла вимога Білорусів "ЧЕСНІ ВИБОРИ". Які можуть бути чесні вибори в диктаторській державі яка знаходиться під ковпаком у Россії. Всі варианти розвитку подій ведуть лише в одному східному напрямку. Як не крути і як не мрій ..Головний вибір у Білорусів по переду а це як наша помаранчева революція.
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07.09.2020 13:39 Ответить
Вот честно! Не пойму я эту революцию. Больше смахивает на смотр художественной самодеятельности! Поют, танцуют, шарики-цветочки... А когда узнали, что в застенках бьют и насилуют... инициативу взяли на себя женщины... это как?... какой разброс вариантов!!!... Потом увидел! Когда парня бьют, "мужчины" ищут лучший ракурс для съёмки на телефон, и не отбивают своего соратника!!! А вот девчата прикрывают избиваемого своими телами, подставляясь под удар!!! Матриархат какой-то... В Белоруси мужики есть? Или так и будут под подолом прятаться? Тех нескольких мужчин для свержения диктатуры маловато будет!
Белорускам - низкий поклон и уважение! Огонь девчата!
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07.09.2020 14:00 Ответить
В Беларуси повторяют сюжет подготовки к большому Майдану, как это было в Украине. Выкрадывать и убивать людей, бросать их привязанными в лесу, отрезать уши. Пора уже оказать силовикам вооружённый отпор. У силовиков очко не железное. Если 50 ментов пропадут без вести, все остальные разбегуться.
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07.09.2020 14:21 Ответить
Сколько же на цензоре прокацапсколукашенковского дерьма сидит,их даже и вычислять не надо, они до сих пор по энерции называют лукавого -"батька".Провокаторы успокойтесь, не прикрывайтесь украинским прапором.
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07.09.2020 14:24 Ответить
Ты сам лукашенковское дерьмо
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07.09.2020 18:16 Ответить
не "батька" а "бацька". ТОже мне, а ещё с белорусским флажком...
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07.09.2020 18:26 Ответить
Нас отвлекают на всякую ерунду. Хотелось бы знать, когда олигархов будут сажать. Притом пожизненно и с полной конфискацией.
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07.09.2020 15:19 Ответить
"..от чудак человек....ну хто ж его посадит... он же памятник.." кінофільм "Джентельмени удачи" Ви б посадили???? Сумніваюсь. Посадити їх майже неможливо, можна тільку домовитись про правила гри. А той хто вап обіцяє їх посадити нагло бреше.
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07.09.2020 15:48 Ответить
"когда олигархов будут сажать"
У Мінську невідомі викрали соратницю Тіхановської Колесникову - Цензор.НЕТ 2902
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07.09.2020 18:23 Ответить
До вас до сих пор не дошло, что вас нае..ли?
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07.09.2020 18:24 Ответить
Да, ну и хрен с ней, раз похитили, значит кому-то это надо было.
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07.09.2020 23:19 Ответить
Похитил не ОМОН, а свои же польско-литовские агенты. Убьют и обвинят в зверстве Лукашенко. Силовики отрицают отношение к пропаже Колесниковой!
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08.09.2020 09:58 Ответить
 
 