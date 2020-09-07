У Мінську невідомі викрали соратницю Тіхановської Колесникову
У центрі Мінська вранці 7 вересня невідомі викрали соратницю екскандидатки в президенти Білорусі Світлани Тіхановської, членкиню координаційної ради Марію Колесникову. Її посадили в мікроавтобус і відвезли в невідомому напрямку.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням TUT.BY.
Виданню розповіла про інцидент читачка Анастасія, на очах якої все і сталося. Зазначається, що трапилося все близько 10.05 біля Національного художнього музею.
До Колесникової підійшли люди в цивільному і масках і заштовхали її в мікроавтобус з написом "Зв'язок". Зазначається, що телефон Колесникової доступний, але вона не відповідає.
У координаційній раді повідомили, що Марія Колесникова була в центрі Мінська у справах.
"Де перебувають Марія та Антон (прессекретар координаційної ради Антон Родненков - ред.) я не знаю і не можу зв'язатися з ними. Також немає зв'язку з членом координаційної ради, старшим віцепрезидентом EPAM Максимом Богрецовим і виконавчим секретарем Ради Іваном Кравцовим", - сказав член координаційної ради Максим Знак.
Будь ласка, зачекайте...
Повернуть скоро ,, нічого з нею не трапиться . Хутін їй ще й медальку якусь дасть . .
У нас милный платест, мы не майданутые как в Уклаине!
Нагадайте, призвище кандидата в президенти вона представник!?
Главное жильцы высоток- внимательно !!!!! А то путин надоумит дурное!!!!
А вообще сражайтесь ребята- они не успокоются!!!
у них свой путь - путь ненасилия, толерантности к врагам, самоунижения, пацифизма, мазохизма ...
просто записывайте как не надо..
Приведи весь текст
Taken out of context. You, Sveta is such expert in English, as a ballerina from a cow. Show a full text
Як бачимо, повстання в Білорусії йде не по сценарію, до якого підготувалось ***** з Мудіщевим.
Вже ж і ССО, і іхтамнєти у ***** напоготові, і літаки ВТА туди сюди шастають, і в студіях білоруського телебачення бригади російських військових пропагандонів, і інтернет під контролем.
І фуюшкі.
ЖИВЕ БІЛОРУСЬ !
УДАЧІ ВАМ СЯБРИ !
Они готовились подавлять восстание, а не карнавал.
Теж зірвали всі плани мордвинам .....
вчера начальник ГУБОПиК, вроде полковник лично бил витрину кафе.
в оцеплении стояли мальчишки, скорей всего курсанты,
система в истерике, а вы прелагаете менять тактику
Белорускам - низкий поклон и уважение! Огонь девчата!