У Мінську невідомі викрали соратницю Тіхановської Колесникову

У центрі Мінська вранці 7 вересня невідомі викрали соратницю екскандидатки в президенти Білорусі Світлани Тіхановської, членкиню координаційної ради Марію Колесникову. Її посадили в мікроавтобус і відвезли в невідомому напрямку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням TUT.BY.

Виданню розповіла про інцидент читачка Анастасія, на очах якої все і сталося. Зазначається, що трапилося все близько 10.05 біля Національного художнього музею.

До Колесникової підійшли люди в цивільному і масках і заштовхали її в мікроавтобус з написом "Зв'язок". Зазначається, що телефон Колесникової доступний, але вона не відповідає.

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У координаційній раді повідомили, що Марія Колесникова була в центрі Мінська у справах.

"Де перебувають Марія та Антон (прессекретар координаційної ради Антон Родненков - ред.) я не знаю і не можу зв'язатися з ними. Також немає зв'язку з членом координаційної ради, старшим віцепрезидентом EPAM Максимом Богрецовим і виконавчим секретарем Ради Іваном Кравцовим", - сказав член координаційної ради Максим Знак.