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Саакашвили (3210) ФСБ (1907) ЧВК Вагнер (1326)

Саакашвили о "деле вагнеровцев": "Классическая разводка в стиле ГРУ и ФСБ"

Саакашвили о

Михеил Саакашвили считает историю о провалившейся спецоперации по выманиванию боевиков ЧВК Вагнера в Украину "вбросом со стороны спецслужб вражеской страны с целью посеять сомнения и подорвать репутацию руководства Украины".

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал экс-президент Грузии Михеил Саакашвили, передает Цензор.НЕТ.

"Несколько слов об истории с вагнеровцами, которых "сдали" российским и белорусским властям, "провалив" спецоперацию.

У меня тоже есть большой опыт руководства и в том числе общения с подведомственными спецслужбами. Есть несколько моментов, которые смущают меня в версии с вагнеровцами.

Во-первых, естественно, вагнеровцы - это не что иное, как филиал ФСБ, и их вряд ли можно было бы завербовать без того, чтобы ФСБ четко проверило все аспекты, связанные с этой вербовкой. Просто сделать это через левую подставную фирму выглядит неправдоподобным.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Офис Генпрокурора рассказал о дальнейших действиях по выданным РФ "вагнеровцам": "Мы собрали достаточную доказательную базу"

Во-вторых, планировать операцию с гражданским самолетом с тридцатью тремя боевиками на борту неподвластно не только украинским спецслужбам, но и любой другой спецслужбе цивилизованной страны. Представьте ситуацию, когда самолет с тридцатью тремя боевиками по любой причине ведут с основного маршрута и сажают в Киеве. В этой ситуации никто не может предсказать, как эти тридцать три боевики будут себя вести, как их будут доставать из этого самолета. То есть искусственно создается ситуация с заложниками и фактически ситуация с террористами. Какой бы смелой ни была спецслужба, она не может такое запланировать, потому что это неизбежно выльется в совершенно непредвиденные обстоятельства, а также большой скандал с огромными рисками.

Для меня вся эта история похожа на сознательный вброс со стороны спецслужб вражеской страны как раз с целью посеять сомнения и подорвать репутацию руководства Украины. Классическая разводка в стиле ГРУ и ФСБ.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Арьев обнародовал протокол СБУ с фамилиями "вагнеровцев", а также билеты боевиков на рейс в Стамбул: "Это еще одно доказательство, что их выманивали". ДОКУМЕНТ

Если не вдаваться во все детали, которые вызывают сомнения, то даже умные люди, которые не симпатизируют врагам Украины, могут на это купиться.

Конечно, с ходу ни одну версию отбрасывать нельзя и нужно изучить все детали, но одновременно понимая, что мы сейчас находимся в сфере, где очень легко ошибиться, а то и проанализировать все факты, все же призываю всех быть крайне осторожными. И конечно, нужны гораздо более четкие ответы со стороны самих представителей спецслужб Украины, потому что любые недомолвки всегда будут вызывать дальнейшие пересуды", - заявил Саакашвили.

Ранее нардеп "ЕС" Владимир Арьев обнародовал материалы по "делу вагнеровцев": "Все доказывает циничную ложь власти". Он потребовал создать в Раде ВСК по данному делу. Также Арьев обнародовал протокол СБУ с фамилиями "вагнеровцев", а также билеты боевиков на рейс в Стамбул: "Это еще одно доказательство, что их выманивали". Тем временем, фракция "Слуга народа" блокирует создание ВСК по "делу вагнеровцев".

Напомним, ночью 29 июля в Беларуси были задержаны 32 иностранных боевика. По данным белорусского государственного информагентства БЕЛТА, это россияне из ЧВК Вагнера. Они прибыли в Беларусь, чтобы дестабилизировать обстановку накануне президентских выборов.

Часть задержанных числятся в базе "Миротворца" как воевавшие на Донбассе и в Сирии. Российский террорист Захар Прилепин подтвердил, что среди пойманных в Беларуси наемников есть бывшие боевики его "батальона".

14 августа Беларусь выдала Российской Федерации 32 боевиков ЧВК "Вагнер", проигнорировав запрос Украины на их экстрадицию.

Главный редактор издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил, что боевиков ЧВК Вагнера в Беларуси на самом деле планировала задержать Украина, но спецоперация сорвалась.

Российский президент Владимир Путин заявил 27 августа, что группу россиян, которых задержали в Беларуси как наемников частной военной компании, заманили в страну в рамках операции американских и украинских спецслужб.

Саакашвили о деле вагнеровцев: Классическая разводка в стиле ГРУ и ФСБ 01
Саакашвили о деле вагнеровцев: Классическая разводка в стиле ГРУ и ФСБ 02

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Топ комментарии
+28
Отдайте уже этого дармоеда в Грузию!
Там ему уже лет 5 в тюрьме прогулы ставят...
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07.09.2020 15:54
+24
У Вовы и Миши один поставщик...
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07.09.2020 15:54
+21
Логичный вопрос: "Почему тогда фракция монобольшинства не создает временную следственную комиссию"? Ну вот почему ее не создать и не доказать, что все так, как говорит Михо и д`Ермак?
Это мне напоминает ситуацию, когда все члены Совбеза ООН высказались за создание трибунала по МН-17. И только одна "самая не причастная" к катастрофе страна наложила вето.
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07.09.2020 16:28
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Міхо для того й дали стілець у владі, а в той час він бореться й ще да один у Грузіїї
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07.09.2020 16:09 Ответить
Михуил Передозович давно стал медийным продолжением 95 квартала..
такой же посредственный и серый, в зеленом колпаке и с припудренным носиком..
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07.09.2020 16:10 Ответить
і обурені зливом операці співробітники СБУ - це теж вкид ФСБ
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07.09.2020 16:13 Ответить
І записані СБУ-шниками розмови по телефону з реальними найманцями теж вкид ФСБ
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07.09.2020 16:31 Ответить
нашли иксперта
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07.09.2020 16:18 Ответить
Миша, я понимаю, что Зе тебя пригрел. Но тебя же за язык никто не тянет. Нахера ты транслируешь все эти зеленые бредни? Попросили/заставили? Скоро от твоей былой репутации "принципиального реформатора" останутся одни воспоминания.
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07.09.2020 16:19 Ответить
уже лет 10 как остались...после этого одно бла-бла-бла
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07.09.2020 16:50 Ответить
Для того что бы бла-бла бла подкреплять делами, надо иметь полномочия. Михо же не президент Украины. Другой вопрос, что даже бла-бла-бла можно по делу. А можно, как сейчас - соврать по лизоблюдски.
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07.09.2020 17:03 Ответить
да у него ж были полномочия раньше...да и щас какие-то есть, выхлоп от него давно уже зеро
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07.09.2020 17:09 Ответить
Ага. На словах были полномочия. Михо поэтому и с Петей посрался. Когда Михо в Одессе начал щимить "любых друзив", Петя начал ему запрещать это делать прямым текстом. Результат ты знаешь.
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07.09.2020 17:14 Ответить
ахаха) все михуилу полномочий везде не хватало)) а щас что ему мешает наконец-то двинуть обещанные реформы за 15 дней?
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08.09.2020 15:52 Ответить
Одне незрозуміло, як він міг, будучи губернатором Одеської області, призначити своїм заступником громадянку Росії. Чи йому "какая разница."
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08.09.2020 10:28 Ответить
А нахеры ты вбросил это гавно на вентилятор ? Или у тебя работа такая вешать лапшу в польшу бывшего президента ? Ну вот че люди должны были Пороха оставить ? Томос (мне не жарко ), безвиз ( ну едь в Польшу я думаю тебе пойдет на пользу) . Где борьба с коррупцией посадка коррупционеров ? Где ? Или план был такой баранам лапша на уши чтобы усиленно жевали траву, а мы купим хорошие машинки для стрижки и бужем делать жу-жу. И Зеленский улетит не будет посадок, но порох к корыту больше не попадет.
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07.09.2020 23:41 Ответить
Остынь, болезный. Я за Петю не топлю. И претензии твои к нему поддерживаю полностью. Проха к корыту допускать нельзя, хотя бы по той причине, что он вообще не понял и не сделал выводов почему его 73% украинцев послали нах.
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08.09.2020 09:52 Ответить
Зеленський сам себе не посадить, і єрмака також. А Порошенка треба повернути, щоб врятував Україну.
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08.09.2020 10:31 Ответить
любопытный чувачок...безвиз тебе не важен, а вот борьба с коррупцией отчего-то очень важна. Опиши развернуто, где ты видал корруцию при Пете, и чем лично тебя коррупция задевает
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08.09.2020 15:54 Ответить
Карлсон в этом случае прав. История с ванеровцами - большой разводняк. Операция не должна была завершиться до конца.

Докопаться бы, кто этот разводняк затеял, вариантов много...
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07.09.2020 16:20 Ответить
С тем, что вся эта история большой разводняк согласен. Только не понял Вашу фразу "Операция не должна была завершиться до конца" Предполагаете, что операция по захвату все же была, но не завершилась?
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07.09.2020 19:13 Ответить
Молоросня звичайно послухає ображеного грузина бо комплекс меншовартості наше все!
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07.09.2020 16:25 Ответить
Пропелер за зелю топит вовсю....
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07.09.2020 16:28 Ответить
Логичный вопрос: "Почему тогда фракция монобольшинства не создает временную следственную комиссию"? Ну вот почему ее не создать и не доказать, что все так, как говорит Михо и д`Ермак?
Это мне напоминает ситуацию, когда все члены Совбеза ООН высказались за создание трибунала по МН-17. И только одна "самая не причастная" к катастрофе страна наложила вето.
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07.09.2020 16:28 Ответить
А зараз наклав теж один , тільки у штани
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07.09.2020 16:38 Ответить
https://twitter.com/dneprlena

https://twitter.com/dneprlena Борня Зелених https://twitter.com/dneprlena @dneprlena https://twitter.com/dneprlena/status/1302916513863737344 6 ч

тішаться, свій чувак же ж
цікаво, як там в реформованому грузинському правосудді ставляться до таких "висувань"

Саакашвили о "деле вагнеровцев": "Классическая разводка в стиле ГРУ и ФСБ" - Цензор.НЕТ 6801

https://twitter.com/dneprlena/status/1302916513863737344/photo/1
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07.09.2020 19:40 Ответить
Если у сракашвили ,все так просто и объяснимо,почему не создать комиссию и не показать ,что это именно так как ляпает грузин? Сразу можно привлечь к ответственности ,тех кто эту информацию доводит ,умным людям.Так нет ,зедебилы против, и шайка из опг,да же не может дать хоть один правдивый ответ!
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07.09.2020 16:32 Ответить
Дорогой Михо, ты всех за дураков держишь?
1. Понятно что задания расийских властей вагнеровцы выполняют по указке, но почему в коммерческой деятельности для собственного прокормления они не могут иметь самостоятельности?
2. Любой гражданский самолёт садится в ближайшем порту, если пассажир в критическом состоянии. Тибе пример Навального не известен?
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07.09.2020 16:40 Ответить
Почитайте Конвенцию ИКАО о международной гражданской авиации.
Будете удивлены. С юридической точки зрения нельзя из самолета выковырять пассажира, посадив его (обманным способом). Страна, совершившая такое, будет забанена по всей гр. авиации.
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07.09.2020 16:50 Ответить
Кого вы хотите переубедить? Там уже и Навального приплели для 'правдоподобности'
А если бы пилот отказался сажать самолёт в Украине? Мифическая 'спецоперация' чем бы закончилась?
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07.09.2020 17:03 Ответить
С чего ты взял, что их должны были именно выковыривать?
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07.09.2020 17:17 Ответить
Да, нужен Жеглов в кожанке, с маузером.

-Грраждане бандиты!
-Выходить из самолета по одному, и в тюрьму!
Тебе Вам не смешно?
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07.09.2020 17:28 Ответить
Конвенцию - в студию!
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07.09.2020 17:27 Ответить
А если самолёт заминирован?
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07.09.2020 17:29 Ответить
Статья 3 bis
а) Договаривающиеся государства признают, что каждое государство должно воздерживаться от того, чтобы прибегать к применению оружия против гражданских воздушных судов в полете, и что в случае перехвата не должна ставиться под угрозу жизнь находящихся на борту лиц и безопасность воздушного судна. Это положение не истолковывается как изменяющее каким-либо образом права и обязательства государств, изложенные в Уставе Организации Объединенных Наций.
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07.09.2020 17:39 Ответить
Конвенция о международной гражданской авиации (с изменениями на 26 октября 1990 года)
http://docs.cntd.ru/document/1902240 (балалаечный ресурс, сути не меняет).
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07.09.2020 17:55 Ответить
Статья 4
Договаривающееся государство, не являющееся государством регистрации, не может чинить препятствий воздушному судну, находящемуся в полете, в целях осуществления своей уголовной юрисдикции в отношении преступления, совершенного на борту, за исключением следующих случаев ...
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07.09.2020 17:44 Ответить
Конвенция о преступлениях и некоторых других актах, совершаемых на борту воздушных судов.
https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/crimes_aboard.shtml (аналогично).
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07.09.2020 17:57 Ответить
Какие преступления? Какое оружие: Ты про что?
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07.09.2020 18:22 Ответить
Ложное минирование -тоже преступление.
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07.09.2020 17:48 Ответить
Децкий сад. Анонимное сообщение.
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07.09.2020 18:21 Ответить
Нардеп "ЕС" Арьев в Раде продемонстрировал доказательства по "делу вагнеровцев" и потребовал создать ВСК/ Добьётся Арьев создания комиссии -будет молодец.
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07.09.2020 16:42 Ответить
этот карлсон за варенье скажет все.
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07.09.2020 16:43 Ответить
https://twitter.com/Rage4oK
https://twitter.com/Rage4oK
https://twitter.com/Rage4oK


https://twitter.com/Rage4oK
https://twitter.com/Rage4oK
https://twitter.com/Rage4oK
K0५EGAR

@Rage4oK

·https://twitter.com/Rage4oK/status/1302834505535950850 8 ч Саакашвили фсё, по-ходу.. Время тихо уходит и наивная ложь К запястью левой руки примеряет свой нож. Надежда была, но осталась напрасной Она капает на пол липкой жидкостью красной.
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07.09.2020 16:48 Ответить
Поздравляем михуила соврамши. Вагнеровцы - это не "естественно ФСБ", а вполне себе частные чувачки, которые нанимаются всюду, где стреляют. Вот организаторы вагнеровцев и их руководство - это да... но их пока что не брали
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07.09.2020 16:49 Ответить
Нестыковок очень много, но , когда из всех пушек палят по власти ранее даже ярые политические оппоненты и враги, теперь объединившиеся в дружбе против Зе, когда из каждого утюга идёт мочилово, когда все вместе кричат 'зрада ', когда все не политики, но политиканы вдруг начали раскачивать страну , то ли по заказу, то ли вообще из своей неуемной жажды вернуться к власти , то возникает резонный вопрос - кому выгодно это мочилово, кто конечный выгодополучатель от раскачивания страны?

Саакашвили ещё назовите 'агентом путена '. Посмешите уже всех своим бредом.
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07.09.2020 17:00 Ответить
С нестыковочками следствие разобралось бы.
Но ЗЕленые гандоны почему-то категорически против следствия.
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07.09.2020 17:14 Ответить
Такая спецоперация , которая зависит от случайностей , которая на грани фола - априори не может называться 'хорошо спланированной' . Согласна с Саакашвили, больше похоже на бред и фсб шную фигню.
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07.09.2020 17:29 Ответить
В чем проблема провести следствие?
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07.09.2020 18:16 Ответить
Карлсон сказал-как все поверили.)
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07.09.2020 17:02 Ответить
Обычный продажный грузин. Он ведь сюда не реформы ехал дедать, а зарабатывать.
И сейчас ему дали зарабатывать.

Так прочему бы тупому грузинскому наркоману Саакашвили не подлизнуть за это тупому малоросийскому наркоману ЗЕ?
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07.09.2020 17:19 Ответить
геша ты сам порошенка или гавчеренко???
Откуда столько злобной злобы и ненависти?
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07.09.2020 17:37 Ответить
А откуда взяться доброте к людям, осознанно выбравшим 21.04.2019 в президенты врага Украины?

Ты в базарный день скажи в людном месте громко и взятно, что ты за ЗЕ. Получишь полный пакет доброты от таких же, как сам.
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07.09.2020 18:15 Ответить
это ты такой смелый на порохоботском сайте))))
а вот ты попробуй о пЭце заикнуться на улице
на местных выборах увидим рельный рейтинг мародера.
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07.09.2020 20:31 Ответить
Ми вже побачили результат на місцевих виборах)), поки що ми задоволені))
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29.11.2020 20:26 Ответить
Да, потерялся Саакашвили на украинских просторах, совсем потерялся.
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07.09.2020 17:21 Ответить
Сбу и есть филиал фсб. Какая спецоперация? Спец операция у сбу - это крышевание контрабанды. Вот их уровень 😷
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07.09.2020 17:27 Ответить
У тебя, нулевка под польским прокси, с головой что такого неприятного приключилось? Какое СБУ, если операцией занималось ГРУ!
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07.09.2020 21:10 Ответить
Саакашвили мечется как обезьяна, которая не знала-умная она или красивая? Ау, Миша, ты давече обьявил, шо уезжаешь в Грузию! Забыл, болезный? Какое зелье вы там курите?
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07.09.2020 17:29 Ответить
эгггей пЭцекантропы)))) а как "дышали"????
очередная "зрада" провалилась, ваши провокаторы за что не возьмуться,все у них "бабченко" или проход наших катеров через керченский мост. Столько дерьма против Украины, крембль не лепит, как вы.
жму руку.обнимаю
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07.09.2020 17:34 Ответить
та педебіли на все підуть.там патріотизмом ніколи і не пахло.позорище!путінські прихлєбатаї
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07.09.2020 17:34 Ответить
Концепция правильная - свои косяки перекинем на ФСБ. "Мудрий нарід" схавает.
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07.09.2020 17:35 Ответить
Консерва...
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07.09.2020 17:45 Ответить
А что, репутацию руководства Украины можно еще подорвать?Как можно подорвать то, чего нет ?
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07.09.2020 17:54 Ответить
Реформатор обосранный, занимайся своим делом.
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07.09.2020 18:54 Ответить
Якщо це все фейк, то чого не провести слідство та не створити ТСК?? Президенти теж по дахах не стрибають, як правило...та не прориваються через кордон за громодянством сусідньої країни...., як правило. ВІДПРАЦЬОВУЙ ПАЙКУ, МІХО!!
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07.09.2020 18:57 Ответить
Операция, скорее всего, была. Иначе зачем россиянам, если они знали, что это игра, вываливать в эфир такие подробности о своей "службе". Но не факт, что российские спецслужбы о ней не знали. Операция затянута по времени, много людей в ней задействовано, и это люди не в изоляции, они могли общаться со многими другими "шаманами", так что слух об их вербовке спокойно мог дойти до ФСБ. С другой стороны, действительно, почему бы не расследовать это дело. Невиновному таки есть чего бояться, ведь всегда можно подставить, но подставить человека из высших эшелонов власти все-таки сложно. Ну есть вариант, что операцию эту никто не сливал из окружения Зеленского, но за ними есть другие грешки, которые могут всплыть в ходе расследования, поэтому они противятся.
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07.09.2020 19:43 Ответить
Саакашвили о "деле вагнеровцев": "Классическая разводка в стиле ГРУ и ФСБ" - Цензор.НЕТ 5158
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07.09.2020 19:55 Ответить
я версию Саакашвили почти дословно высказывал ещё две недели назад, в день вброса.
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07.09.2020 21:07 Ответить
Почитав все - є 2 варіанта і в обох варіантах - необхідно створити ТСК ВРУ та виявити винних
1-й - дуже хитра та на межі можливостей супеоперація таки була , та її злив один з вищого керівництва ...
2-й - ніякої хитрої операції не було , просто ФСБ або і саме ***** попросило допомогти у скрутній ситуації...Треба ж Бацьці якось пояснити наявність 33-х бойовиків перед виборами ?
Що перший раз -згадаймо диспетчера Карлоса чи підслухані розмови між Берліном та Варшавою А Бутусову та іншим дезу злити -що теж у перший раз
Тому , полюбому , ТСК ВРУ повинна бути створена та й добре відпрацювати !
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07.09.2020 21:18 Ответить
Операция, безусловно, была. Но только первая её часть, где у них выманили все подробности их преступлений.
А дальше, версия с посадкой самолёта - все ФСБшный вброс.
Печально, что наши горе-политики и журналисты все это подхватили. Ведь выборы ж на носу: ату Зеленского, ату!
Это прям совпало по времени, чтоб замочить его перед выборами.
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07.09.2020 21:48 Ответить
еще один эксперт
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07.09.2020 22:16 Ответить
Офис простих відмазок
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07.09.2020 22:40 Ответить
Мишя может идти уже гардеробщиком в гейклуб. Репутацию не испортит
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07.09.2020 23:34 Ответить
как раз твое продажное собачье мнение очень важно для Украины и украинцев.
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08.09.2020 05:26 Ответить
Якби це була брехня наші союзники в Британії не сказали би Зе те, що сказали. І схоже блогер-ферма почала працювати на відбілення не дуже чистої білизни нашої влади
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29.11.2020 20:23 Ответить
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