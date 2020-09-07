Саакашвили о "деле вагнеровцев": "Классическая разводка в стиле ГРУ и ФСБ"
Михеил Саакашвили считает историю о провалившейся спецоперации по выманиванию боевиков ЧВК Вагнера в Украину "вбросом со стороны спецслужб вражеской страны с целью посеять сомнения и подорвать репутацию руководства Украины".
Об этом на своей странице в Фейсбуке написал экс-президент Грузии Михеил Саакашвили, передает Цензор.НЕТ.
"Несколько слов об истории с вагнеровцами, которых "сдали" российским и белорусским властям, "провалив" спецоперацию.
У меня тоже есть большой опыт руководства и в том числе общения с подведомственными спецслужбами. Есть несколько моментов, которые смущают меня в версии с вагнеровцами.
Во-первых, естественно, вагнеровцы - это не что иное, как филиал ФСБ, и их вряд ли можно было бы завербовать без того, чтобы ФСБ четко проверило все аспекты, связанные с этой вербовкой. Просто сделать это через левую подставную фирму выглядит неправдоподобным.
Во-вторых, планировать операцию с гражданским самолетом с тридцатью тремя боевиками на борту неподвластно не только украинским спецслужбам, но и любой другой спецслужбе цивилизованной страны. Представьте ситуацию, когда самолет с тридцатью тремя боевиками по любой причине ведут с основного маршрута и сажают в Киеве. В этой ситуации никто не может предсказать, как эти тридцать три боевики будут себя вести, как их будут доставать из этого самолета. То есть искусственно создается ситуация с заложниками и фактически ситуация с террористами. Какой бы смелой ни была спецслужба, она не может такое запланировать, потому что это неизбежно выльется в совершенно непредвиденные обстоятельства, а также большой скандал с огромными рисками.
Для меня вся эта история похожа на сознательный вброс со стороны спецслужб вражеской страны как раз с целью посеять сомнения и подорвать репутацию руководства Украины. Классическая разводка в стиле ГРУ и ФСБ.
Если не вдаваться во все детали, которые вызывают сомнения, то даже умные люди, которые не симпатизируют врагам Украины, могут на это купиться.
Конечно, с ходу ни одну версию отбрасывать нельзя и нужно изучить все детали, но одновременно понимая, что мы сейчас находимся в сфере, где очень легко ошибиться, а то и проанализировать все факты, все же призываю всех быть крайне осторожными. И конечно, нужны гораздо более четкие ответы со стороны самих представителей спецслужб Украины, потому что любые недомолвки всегда будут вызывать дальнейшие пересуды", - заявил Саакашвили.
Ранее нардеп "ЕС" Владимир Арьев обнародовал материалы по "делу вагнеровцев": "Все доказывает циничную ложь власти". Он потребовал создать в Раде ВСК по данному делу. Также Арьев обнародовал протокол СБУ с фамилиями "вагнеровцев", а также билеты боевиков на рейс в Стамбул: "Это еще одно доказательство, что их выманивали". Тем временем, фракция "Слуга народа" блокирует создание ВСК по "делу вагнеровцев".
Напомним, ночью 29 июля в Беларуси были задержаны 32 иностранных боевика. По данным белорусского государственного информагентства БЕЛТА, это россияне из ЧВК Вагнера. Они прибыли в Беларусь, чтобы дестабилизировать обстановку накануне президентских выборов.
Часть задержанных числятся в базе "Миротворца" как воевавшие на Донбассе и в Сирии. Российский террорист Захар Прилепин подтвердил, что среди пойманных в Беларуси наемников есть бывшие боевики его "батальона".
14 августа Беларусь выдала Российской Федерации 32 боевиков ЧВК "Вагнер", проигнорировав запрос Украины на их экстрадицию.
Главный редактор издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил, что боевиков ЧВК Вагнера в Беларуси на самом деле планировала задержать Украина, но спецоперация сорвалась.
Российский президент Владимир Путин заявил 27 августа, что группу россиян, которых задержали в Беларуси как наемников частной военной компании, заманили в страну в рамках операции американских и украинских спецслужб.
Пожалуйста, подождите...
такой же посредственный и серый, в зеленом колпаке и с припудренным носиком..
Докопаться бы, кто этот разводняк затеял, вариантов много...
Это мне напоминает ситуацию, когда все члены Совбеза ООН высказались за создание трибунала по МН-17. И только одна "самая не причастная" к катастрофе страна наложила вето.
https://twitter.com/dneprlena Борня Зелених https://twitter.com/dneprlena @dneprlena https://twitter.com/dneprlena/status/1302916513863737344 6 ч
тішаться, свій чувак же ж
цікаво, як там в реформованому грузинському правосудді ставляться до таких "висувань"
https://twitter.com/dneprlena/status/1302916513863737344/photo/1
1. Понятно что задания расийских властей вагнеровцы выполняют по указке, но почему в коммерческой деятельности для собственного прокормления они не могут иметь самостоятельности?
2. Любой гражданский самолёт садится в ближайшем порту, если пассажир в критическом состоянии. Тибе пример Навального не известен?
Будете удивлены. С юридической точки зрения нельзя из самолета выковырять пассажира, посадив его (обманным способом). Страна, совершившая такое, будет забанена по всей гр. авиации.
А если бы пилот отказался сажать самолёт в Украине? Мифическая 'спецоперация' чем бы закончилась?
-Грраждане бандиты!
-Выходить из самолета по одному, и в тюрьму!
ТебеВам не смешно?
а) Договаривающиеся государства признают, что каждое государство должно воздерживаться от того, чтобы прибегать к применению оружия против гражданских воздушных судов в полете, и что в случае перехвата не должна ставиться под угрозу жизнь находящихся на борту лиц и безопасность воздушного судна. Это положение не истолковывается как изменяющее каким-либо образом права и обязательства государств, изложенные в Уставе Организации Объединенных Наций.
http://docs.cntd.ru/document/1902240 (балалаечный ресурс, сути не меняет).
Договаривающееся государство, не являющееся государством регистрации, не может чинить препятствий воздушному судну, находящемуся в полете, в целях осуществления своей уголовной юрисдикции в отношении преступления, совершенного на борту, за исключением следующих случаев ...
https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/crimes_aboard.shtml (аналогично).
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K0५EGAR
@Rage4oK
·https://twitter.com/Rage4oK/status/1302834505535950850 8 ч Саакашвили фсё, по-ходу.. Время тихо уходит и наивная ложь К запястью левой руки примеряет свой нож. Надежда была, но осталась напрасной Она капает на пол липкой жидкостью красной.
Саакашвили ещё назовите 'агентом путена '. Посмешите уже всех своим бредом.
Но ЗЕленые гандоны почему-то категорически против следствия.
И сейчас ему дали зарабатывать.
Так прочему бы тупому грузинскому наркоману Саакашвили не подлизнуть за это тупому малоросийскому наркоману ЗЕ?
Откуда столько злобной злобы и ненависти?
Ты в базарный день скажи в людном месте громко и взятно, что ты за ЗЕ. Получишь полный пакет доброты от таких же, как сам.
а вот ты попробуй о пЭце заикнуться на улице
на местных выборах увидим рельный рейтинг мародера.
очередная "зрада" провалилась, ваши провокаторы за что не возьмуться,все у них "бабченко" или проход наших катеров через керченский мост. Столько дерьма против Украины, крембль не лепит, как вы.
жму руку.обнимаю
1-й - дуже хитра та на межі можливостей супеоперація таки була , та її злив один з вищого керівництва ...
2-й - ніякої хитрої операції не було , просто ФСБ або і саме ***** попросило допомогти у скрутній ситуації...Треба ж Бацьці якось пояснити наявність 33-х бойовиків перед виборами ?
Що перший раз -згадаймо диспетчера Карлоса чи підслухані розмови між Берліном та Варшавою А Бутусову та іншим дезу злити -що теж у перший раз
Тому , полюбому , ТСК ВРУ повинна бути створена та й добре відпрацювати !
А дальше, версия с посадкой самолёта - все ФСБшный вброс.
Печально, что наши горе-политики и журналисты все это подхватили. Ведь выборы ж на носу: ату Зеленского, ату!
Это прям совпало по времени, чтоб замочить его перед выборами.