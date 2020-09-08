Количество въезжающих из Беларуси в Украину существенно не увеличилось, - Кулеба

Сентябрь - конец сезона отпусков. Пока из Украины в Беларусь едет большее количество людей, чем наоборот.

Об этом в интервью УНН сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ.

"Мы не наблюдаем какого-то "взрыва" в количестве людей, которые с территории Беларуси пытаются въехать на территорию Украины. Несмотря на то, что есть в общественном сознании мысли, что куча белорусов пакует вещи и мчится, пытаясь пересечь границу, спастись от режима… Нет, мы такого не видим, резкого роста нет. Плюс, есть еще такой фактор пересечения границы - много белорусов ездят в отпуска через аэропорт "Борисполь", или летают в туры, или отдыхают в Украине. Сейчас именно конец сезона отпусков, и у нас реальное количество людей, которые едут из Украины в Беларусь, больше, чем количество людей, которые из Беларуси въезжают в Украину", - сказал министр.

Он также подчеркнул, что в Украине, в отличие от, скажем, от стран ЕС, существуют очень много условий для комфортного пребывания белорусских граждан.

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Напомним, в конце августа Кабмин закрыл границы на въезд иностранцам до 28 сентября, однако некоторые категории иностранных граждан смогут въехать в страну.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба тогда же заявил, что граждане Беларуси будут пользоваться преференционным режимом при въезде в Украину, несмотря на закрытие границ.