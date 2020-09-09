РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10317 посетителей онлайн
Новости Революция в Беларуси
4 677 16
Беларусь (7771) Алексиевич Светлана (30)

В квартиру белорусской писательницы Алексиевич пытаются попасть неизвестные, - СМИ

В квартиру белорусской писательницы Алексиевич пытаются попасть неизвестные, - СМИ

Неизвестные пытаются попасть в квартиру нобелевского лауреата из Беларуси Светланы Алексиевич.

Об этом представитель белорусского "Еврорадио" сообщил в чате пресс-службы штаба экс-претендента на участие в президентских выборах в Беларуси Виктора Бабарико, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Алексиевич является членом президиума Координационного совета оппозиции. 26 августа ее уже вызывали в Следственный комитет Беларуси на допрос в качестве свидетеля по делу о КС, тогда она отказалась давать показания.

Практически все члены президиума КС в настоящее время либо задержаны, либо находятся за пределами Беларуси.

Читайте на Цензор.НЕТ: К разговору с Лукашенко нужно привлечь Путина и мир, - член Координационного совета белорусской оппозиции Алексиевич

Утром в среду в белорусской оппозиции сообщили о задержании члена президиума Координационного совета Максима Знака и обысках у него дома и в штабе Бабарико, где оппозиционер находился в момент задержания. Также сообщалось об обысках в квартире другого члена президиума координационного совета - Марии Колесниковой, задержанной накануне.

По данным соратников Знака, его задержание осуществлено в рамках ранее возбужденного уголовного дела против КС за призыв к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности республики.

Также на Цензор.НЕТ: В штаб пришли "маски": еще один белорусский оппозиционер Знак перестал выходить на связь

Автор: 
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+8
Срочно! С шариками, с ленточками, флажками, речевками , песнями, шутками-прибаутками к дому Алексевич!!! Попытаться рассмешить "неизвестных" и отвлечь их внимание!!!
показать весь комментарий
09.09.2020 11:51
+8
В квартиру белорусской писательницы Алексиевич пытаются попасть неизвестные, - СМИ - Цензор.НЕТ 7025
показать весь комментарий
09.09.2020 11:51
+4
Да какие ж то неизвестные? То известные бандиты из банды лукашеску.
показать весь комментарий
09.09.2020 11:56
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Срочно! С шариками, с ленточками, флажками, речевками , песнями, шутками-прибаутками к дому Алексевич!!! Попытаться рассмешить "неизвестных" и отвлечь их внимание!!!
показать весь комментарий
09.09.2020 11:51 Ответить
ВСе має свій позитив..

омон своїми дубинками трішки прочистить мізки прихильникам"травоядних протестів"....
показать весь комментарий
09.09.2020 12:34 Ответить
В квартиру белорусской писательницы Алексиевич пытаются попасть неизвестные, - СМИ - Цензор.НЕТ 7025
показать весь комментарий
09.09.2020 11:51 Ответить
то свідки Ієгови
показать весь комментарий
09.09.2020 11:54 Ответить
похмелиться приходили
показать весь комментарий
09.09.2020 11:55 Ответить
Да какие ж то неизвестные? То известные бандиты из банды лукашеску.
показать весь комментарий
09.09.2020 11:56 Ответить
Неизвестные винторогие путинские резервисты-федерасты
показать весь комментарий
09.09.2020 12:00 Ответить
Та это они за цветами.
показать весь комментарий
09.09.2020 12:02 Ответить
Почему сразу неизвестные? Как раз известно кто ето может быть
показать весь комментарий
09.09.2020 12:04 Ответить
Это правый сектор. Если визитку Яроша ещё не нашли, то скоро найдут.
показать весь комментарий
09.09.2020 12:05 Ответить
То цыгане-родственники Лукашенко.
показать весь комментарий
09.09.2020 12:19 Ответить
В яку саме квартиру Алексієвич намагалися потрапити невідомі, в Швеції, Італії чи Ізраїлі?
показать весь комментарий
09.09.2020 12:38 Ответить
вся надежда белорусов на вейшнорцев
показать весь комментарий
09.09.2020 12:42 Ответить
Да это у неё делириум
показать весь комментарий
09.09.2020 12:44 Ответить
Бабка соседов топит, а когда они стучат ей в дверь она жалуется в интернет.
показать весь комментарий
09.09.2020 13:57 Ответить
Открывай двери пейссательница, не бойся - то твои поклонники хотят автограф на книжку поставить, пионеры из местного отделения НКВД.
показать весь комментарий
09.09.2020 16:03 Ответить
 
 