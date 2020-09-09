У квартиру білоруської письменниці Алексієвич намагаються потрапити невідомі, - ЗМІ
Невідомі намагаються потрапити в квартиру нобелівського лауреата з Білорусі Світлани Алексієвич.
Про це представник білоруського "Єврорадіо" повідомив у чаті пресслужби штабу експретендента на участь у президентських виборах у Білорусі Віктора Бабарики, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
Алексієвич є членом президії Координаційної ради опозиції. 26 серпня її вже викликали до Слідчого комітету Білорусі на допит як свідка у справі про КС, тоді вона відмовилася давати свідчення.
Практично всі члени президії КС зараз або затримані, або перебувають за межами Білорусі.
Вранці в середу в білоруській опозиції повідомили про затримання члена президії Координаційної ради Максима Знака й обшуки у нього вдома і в штабі Бабарики, де опозиціонер перебував у момент затримання. Також повідомлялося про обшуки в квартирі іншого члена президії координаційної ради - Марії Колесникової, затриманої напередодні.
За даними соратників Знака, його затримання здійснено в рамках раніше порушеної кримінальної справи проти КС за заклик до дій, спрямованих на заподіяння шкоди національній безпеці республіки.
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