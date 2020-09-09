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Білорусь (7840) Алексієвич Світлана (22)

У квартиру білоруської письменниці Алексієвич намагаються потрапити невідомі, - ЗМІ

У квартиру білоруської письменниці Алексієвич намагаються потрапити невідомі, - ЗМІ

Невідомі намагаються потрапити в квартиру нобелівського лауреата з Білорусі Світлани Алексієвич.

Про це представник білоруського "Єврорадіо" повідомив у чаті пресслужби штабу експретендента на участь у президентських виборах у Білорусі Віктора Бабарики, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Алексієвич є членом президії Координаційної ради опозиції. 26 серпня її вже викликали до Слідчого комітету Білорусі на допит як свідка у справі про КС, тоді вона відмовилася давати свідчення.

Практично всі члени президії КС зараз або затримані, або перебувають за межами Білорусі.

Також читайте: До штабу прийшли "маски": ще один білоруський опозиціонер Знак перестав виходити на зв'язок

Вранці в середу в білоруській опозиції повідомили про затримання члена президії Координаційної ради Максима Знака й обшуки у нього вдома і в штабі Бабарики, де опозиціонер перебував у момент затримання. Також повідомлялося про обшуки в квартирі іншого члена президії координаційної ради - Марії Колесникової, затриманої напередодні.

За даними соратників Знака, його затримання здійснено в рамках раніше порушеної кримінальної справи проти КС за заклик до дій, спрямованих на заподіяння шкоди національній безпеці республіки.

Також читайте: До розмови з Лукашенком потрібно залучити Путіна і світ, - член Координаційної ради білоруської опозиції Алексієвич

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Топ коментарі
+8
Срочно! С шариками, с ленточками, флажками, речевками , песнями, шутками-прибаутками к дому Алексевич!!! Попытаться рассмешить "неизвестных" и отвлечь их внимание!!!
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09.09.2020 11:51
+8
В квартиру белорусской писательницы Алексиевич пытаются попасть неизвестные, - СМИ - Цензор.НЕТ 7025
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09.09.2020 11:51
+4
Да какие ж то неизвестные? То известные бандиты из банды лукашеску.
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09.09.2020 11:56
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Срочно! С шариками, с ленточками, флажками, речевками , песнями, шутками-прибаутками к дому Алексевич!!! Попытаться рассмешить "неизвестных" и отвлечь их внимание!!!
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09.09.2020 11:51 Відповісти
ВСе має свій позитив..

омон своїми дубинками трішки прочистить мізки прихильникам"травоядних протестів"....
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09.09.2020 12:34 Відповісти
В квартиру белорусской писательницы Алексиевич пытаются попасть неизвестные, - СМИ - Цензор.НЕТ 7025
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09.09.2020 11:51 Відповісти
то свідки Ієгови
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09.09.2020 11:54 Відповісти
похмелиться приходили
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09.09.2020 11:55 Відповісти
Да какие ж то неизвестные? То известные бандиты из банды лукашеску.
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09.09.2020 11:56 Відповісти
Неизвестные винторогие путинские резервисты-федерасты
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09.09.2020 12:00 Відповісти
Та это они за цветами.
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09.09.2020 12:02 Відповісти
Почему сразу неизвестные? Как раз известно кто ето может быть
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09.09.2020 12:04 Відповісти
Это правый сектор. Если визитку Яроша ещё не нашли, то скоро найдут.
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09.09.2020 12:05 Відповісти
То цыгане-родственники Лукашенко.
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09.09.2020 12:19 Відповісти
В яку саме квартиру Алексієвич намагалися потрапити невідомі, в Швеції, Італії чи Ізраїлі?
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09.09.2020 12:38 Відповісти
вся надежда белорусов на вейшнорцев
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09.09.2020 12:42 Відповісти
Да это у неё делириум
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09.09.2020 12:44 Відповісти
Бабка соседов топит, а когда они стучат ей в дверь она жалуется в интернет.
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09.09.2020 13:57 Відповісти
Открывай двери пейссательница, не бойся - то твои поклонники хотят автограф на книжку поставить, пионеры из местного отделения НКВД.
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09.09.2020 16:03 Відповісти
 
 