Сербия под давлением ЕС передумала участвовать в военных учениях в Беларуси
Правительство Сербии приняло решение приостановить все военные учения и все военные действия со всеми партнерами в течение следующих шести месяцев.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛІГА.
Глава Минобороны Сербии Александр Вулин заявил, что Сербия "находится под ужасным и незаслуженным давлением со стороны Европейского Союза".
"Нас просят отказаться от запланированных военных учений с Беларусью ценой отказа от нашего европейского будущего и ценой еще большего давления на нашу политику, а также на наших людей в Косово, Метохии и Республике Сербской", - сказал министр.
Он подчеркнул, что Сербия является военно-нейтральной страной.
"В ближайший период мы не будем участвовать в каких-либо учениях или военных действиях с НАТО, ОДКБ, Россией, США, Китаем, Европейским союзом, Востоком или Западом", - заявил Вулин.
Напоминаем, 8 сентября Министерство обороны Беларуси сообщило о проведении тактических учений "Славянское братство" совместно с российскими и сербскими войсками.
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Если вы твари нейтральные так сидите и не рыпайтесь по Дамбасам и Белоруссиям
Он бульбы наварил, а они...
Я был в Сербии и Боснии, в состав которой входит Республика Серпска.
Если с сербами говорить о природе, ракии или музыке, они очень приветливые и гостеприимные.
Но стоит заговорить о расии, то всьо, капец, они становятся злыми возбужденными рашистами.
Отакая вот фигня.
Пьяные наркоманы-рецидивисты под влиянием из космоса сволочей-американцев рисуют синей натовской краской синяки на попах молодых девушек.
Гейские брюссельские штучки-провокации )))))))
Хоть сербы постепенно и отходят от идеи "старшего брата" всех Балканских народов, но как-то медленно.
Боснийцы, косовские албанцы, хорваты.
Не видать Себии ЕС, как своих ушей без зеркала.
Ночью тарабанят в дверь - Выходи ***** мать. ***** убили.