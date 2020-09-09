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Беларусь (7771) Сербия (365) военные учения (3437)

Сербия под давлением ЕС передумала участвовать в военных учениях в Беларуси

Сербия под давлением ЕС передумала участвовать в военных учениях в Беларуси

Правительство Сербии приняло решение приостановить все военные учения и все военные действия со всеми партнерами в течение следующих шести месяцев.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛІГА.

Глава Минобороны Сербии Александр Вулин заявил, что Сербия "находится под ужасным и незаслуженным давлением со стороны Европейского Союза".

"Нас просят отказаться от запланированных военных учений с Беларусью ценой отказа от нашего европейского будущего и ценой еще большего давления на нашу политику, а также на наших людей в Косово, Метохии и Республике Сербской", - сказал министр.

Он подчеркнул, что Сербия является военно-нейтральной страной.

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"В ближайший период мы не будем участвовать в каких-либо учениях или военных действиях с НАТО, ОДКБ, Россией, США, Китаем, Европейским союзом, Востоком или Западом", - заявил Вулин.

Напоминаем, 8 сентября Министерство обороны Беларуси сообщило о проведении тактических учений "Славянское братство" совместно с российскими и сербскими войсками.

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Топ комментарии
+23
Ну да, сербам хочется и в ЕС и с путинского корыта пожрать от пуза, "многовекторность" так сказать
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09.09.2020 19:58
+21
О. Хоть эту мерзость в будку загнали.

Если вы твари нейтральные так сидите и не рыпайтесь по Дамбасам и Белоруссиям
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09.09.2020 19:58
+11
"Сербия является военно-нейтральной страной" - стала нейтральной когда хорваты 3,14здюлей навешали
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09.09.2020 21:23
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Ну да, сербам хочется и в ЕС и с путинского корыта пожрать от пуза, "многовекторность" так сказать
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09.09.2020 19:58 Ответить
Це відповідь сербів на хамські порівняння з повією Президента Сербії в кабінеті Президента США, які дозволила собі російська МЗСна прастітутка Машка Захарова!
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09.09.2020 20:08 Ответить
Не перебільшуйте бо серби балканські кацапи та *************, просто зараз московія не в стані їх прогодувати.
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09.09.2020 20:57 Ответить
мягко говоря - одной жопой на два путена сесть.
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09.09.2020 20:28 Ответить
двустульежопость
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09.09.2020 21:10 Ответить
Ну хотят суки и съесть и сесть. Сербы твари еще те.
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09.09.2020 21:39 Ответить
О. Хоть эту мерзость в будку загнали.

Если вы твари нейтральные так сидите и не рыпайтесь по Дамбасам и Белоруссиям
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09.09.2020 19:58 Ответить
Подумаешь, не очень то и хотелось....и вообще, зачем сразу в доггистайл
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09.09.2020 19:59 Ответить
Лукашонка теперь обидится.
Он бульбы наварил, а они...
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09.09.2020 20:07 Ответить
так значіт всьотакі можна взять і вот так палажить на рассію х...
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09.09.2020 20:08 Ответить
Сербы на расию не положат.
Я был в Сербии и Боснии, в состав которой входит Республика Серпска.
Если с сербами говорить о природе, ракии или музыке, они очень приветливые и гостеприимные.
Но стоит заговорить о расии, то всьо, капец, они становятся злыми возбужденными рашистами.
Отакая вот фигня.
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09.09.2020 20:16 Ответить
Москаляку на гілляку, серба на вербу .
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09.09.2020 20:59 Ответить
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09.09.2020 22:13 Ответить
Третья новость снизу. ******Таракан совсем плох, видать ядовитых грибов с Нибиру объелся...



Сербія під тиском ЄС передумала брати участь у військових навчаннях у Білорусі - Цензор.НЕТ 8639



Сербія під тиском ЄС передумала брати участь у військових навчаннях у Білорусі - Цензор.НЕТ 1167
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09.09.2020 20:11 Ответить
Если собрать весь бред лукашонки в одно предложение:
Пьяные наркоманы-рецидивисты под влиянием из космоса сволочей-американцев рисуют синей натовской краской синяки на попах молодых девушек.
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09.09.2020 20:12 Ответить
Глава Минобороны Сербии Александр Вулин - квартетик нехрен делать: два Саши и два Вовы ...
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09.09.2020 20:15 Ответить
хотела сербия посидеть на двух стульях,но пртивные брюссельцы выбивают один стул из под задницы
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09.09.2020 20:23 Ответить
... выбитый стул предательки перевернулся и кандидат на посиделки нанизался на ножку стула.
Гейские брюссельские штучки-провокации )))))))
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09.09.2020 20:35 Ответить
Правильное решение, за какие грехи сербы обязаны всю жизнь положить на союз с страной террористом, и поддерживать все преступления бандитской страны?
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09.09.2020 20:35 Ответить
Сербия сама страна-террорист.
Хоть сербы постепенно и отходят от идеи "старшего брата" всех Балканских народов, но как-то медленно.
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09.09.2020 20:43 Ответить
"Ваши войска не должны ехать в Беларусь"
Сербія під тиском ЄС передумала брати участь у військових навчаннях у Білорусі - Цензор.НЕТ 7187
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09.09.2020 20:35 Ответить
Куда их в ЕС, если для них *****-1 и *****-2 братушки, и отдаляться от них сербы не хотят?
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09.09.2020 20:40 Ответить
Як Україна від кацапів, так Болгарія від сербів натерпілася! То ті самі кацапи, тільки на Балканах!
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09.09.2020 20:41 Ответить
Не только Болгария.
Боснийцы, косовские албанцы, хорваты.
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09.09.2020 20:46 Ответить
мамка сказала домой....нехер во дворе, со всякой шпаной болтаться
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09.09.2020 20:48 Ответить
После выходки Машки Захеровой Сербия уйдет в НАТО
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09.09.2020 20:54 Ответить
серби з хорватами союзниками будуть?!
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09.09.2020 21:02 Ответить
Но осадочек все равно остался.

Не видать Себии ЕС, как своих ушей без зеркала.
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09.09.2020 21:02 Ответить
Серб може побачити свої вуха без дзеркала в руках хорвата (відрізані).
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09.09.2020 21:05 Ответить
Анекдот времён Югославской войны.
Ночью тарабанят в дверь - Выходи ***** мать. ***** убили.
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09.09.2020 22:17 Ответить
"Сербия является военно-нейтральной страной" - стала нейтральной когда хорваты 3,14здюлей навешали
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09.09.2020 21:23 Ответить
Сербия с Хорватией никогда не воевала, чтоб ты знал
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09.09.2020 23:38 Ответить
вот ты тупорылый, "Сербия является военно-нейтральной страной", а не Сербская Краина, ты дурачок вообще запутался
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10.09.2020 00:08 Ответить
в спам винторогий
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10.09.2020 01:01 Ответить
السكوت للأحمق
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10.09.2020 11:11 Ответить
Серба на вербу.Народец , кстати с г@мнецом, работал с ними в одном экипаже. Час назад с тобой вискарь пил и тут же бежит капитану-греку закладывать тебя. Стукачи по натуре своей, Павлик Морозов отдыхает.
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09.09.2020 21:26 Ответить
Так само мож і глав.калгазніка дотиснути, що завтра оголосить Бєларусь нейтральною і попроситься під протекторат ООН, ЄС або Польщі і Литви.
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09.09.2020 22:59 Ответить
Гудственно Евросоюз отжигает, бо сербы, не такие уж и безвинные овечки, практически развязали Первую мировую войну, с подачи каазлабадии... Кремлядь потакала сербам стать великодержавными на Балканах... а кацапы под шумок хотели оттяпать Дарданеллы с Истанбулом(Константинополем) - Ворота в черное море и из Черного в Средиземное. Ну и фрицы усердствовали не упустить свой "звездный " час... да не так все вышло. ТАк шо дураков нужно держать в узде. Виват Евросоюз.
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10.09.2020 03:16 Ответить
Србсько=говно. Договори, угоди з бізнес србско= говно. Србскі перевізник=москалі=говно.
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10.09.2020 07:34 Ответить
 
 