Сербия под давлением ЕС передумала участвовать в военных учениях в Беларуси

Правительство Сербии приняло решение приостановить все военные учения и все военные действия со всеми партнерами в течение следующих шести месяцев.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛІГА.

Глава Минобороны Сербии Александр Вулин заявил, что Сербия "находится под ужасным и незаслуженным давлением со стороны Европейского Союза".

"Нас просят отказаться от запланированных военных учений с Беларусью ценой отказа от нашего европейского будущего и ценой еще большего давления на нашу политику, а также на наших людей в Косово, Метохии и Республике Сербской", - сказал министр.

Он подчеркнул, что Сербия является военно-нейтральной страной.

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"В ближайший период мы не будем участвовать в каких-либо учениях или военных действиях с НАТО, ОДКБ, Россией, США, Китаем, Европейским союзом, Востоком или Западом", - заявил Вулин.

Напоминаем, 8 сентября Министерство обороны Беларуси сообщило о проведении тактических учений "Славянское братство" совместно с российскими и сербскими войсками.