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Новости Коронавирус и карантин
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карантин (16728) Киевская область (3927) школа (2994) COVID-19 (18606) коронавирус (17040) Володин Василий (44)

На Киевщине восемь школ и четыре детсада закрыты на карантин из-за COVID-19, - ОГА

На Киевщине восемь школ и четыре детсада закрыты на карантин из-за COVID-19, - ОГА

В Киевской области 19 учебных заведений полностью или частично переведены на дистанционное обучение из-за заболевания коронавирусом.

Об этом на брифинге заявил глава Киевской областной государственной администрации Василий Володин, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"В 19 учреждениях выявлены случаи заболевания коронавирусной болезнью. Это как педработники, так и собственно ученики. 8 школ полностью переведены на дистанционную работу. Это Васильковские школы №1 и №2, Ирпенская школа №15, в Васильковском районе Застугнянская школа и другие", - рассказал Володин.

Также еще в 11 учебных заведениях на дистанционное обучение переведены 12 классов.

"В результате, 2 405 учащихся и учителей срочно переведены на дистанционное обучение в областных учреждениях образования", - сказал чиновник.

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Володин сообщил, что во всех учреждениях, где обнаружено заболевание, проведена дезинфекция помещений, классных комнат, коридоров.

По словам главы ОГА, кроме школ, в области в условиях адаптивного карантина работают 659 учреждений дошкольного образования, которые посещают 33 166 детей.

"В связи с заболеванием коронавирусом закрыты на карантин 4 детсада. Два в городе Переяславе, один в г. Белая Церковь и один в селе Плесецкое Васильковского района", - отметил он.

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Топ комментарии
+2
Більшість вчителів належать до групи ризику: їм за 60 років, від постійного нервового напруження серцево-судинні проблеми, підвищенний тиск, діабет 2 типу. Чому вчителям не доплачують за підвищенний ризик роботи із переносчиками хвороби - дітьми ? Вчитель щодня працює із 100 учнями. Не заразитися - неможливо. Всі кричать про героїв лікарів, а вчителі не герої ?
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09.09.2020 21:00
+2
порохоботи... вивже обнагліли до крайності....БРЕХАТИ В ОЧІ... (((

БО ВЛАСНЕ СУПРУН ПЛАНУВАЛА ДОНИЩити СПЕЦІАЛІЗОВАНУ МЕДИЦиНУ .

Не прибрали би цю Доктор СМЕРТЬ - Вже би були закриті туб і психлікарні ....
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09.09.2020 22:57
+1
Думаю , что всё нужно закрыть до 25 октября ибо будет по три тысячи в день заражень коронавирусом . 25 -го жовтня прийти , проголосувати і спокійно закриватись на жорсткий карантин принаймні до нового року
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09.09.2020 21:57
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Правила форума Совет форумчан
Більшість вчителів належать до групи ризику: їм за 60 років, від постійного нервового напруження серцево-судинні проблеми, підвищенний тиск, діабет 2 типу. Чому вчителям не доплачують за підвищенний ризик роботи із переносчиками хвороби - дітьми ? Вчитель щодня працює із 100 учнями. Не заразитися - неможливо. Всі кричать про героїв лікарів, а вчителі не герої ?
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09.09.2020 21:00 Ответить
Лікарі не герої, а паразити. Вчителі такі самі паразити.
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09.09.2020 22:13 Ответить
Максим , я думаю , що уляні супрун треба подякувати за те , що не знищила ( не донищила ) районні лікарні .
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09.09.2020 22:28 Ответить
В тих лікарнях хіба лікують? Там нічого нема. Ні ліків, ні обдаднання. В Стрийській районній лікарні померла дівчина 19 років. В неї був менінгіт, а лікарі давали їй тільки заспокійливе, казали що вона невростенічка.
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09.09.2020 22:56 Ответить
порохоботи... вивже обнагліли до крайності....БРЕХАТИ В ОЧІ... (((

БО ВЛАСНЕ СУПРУН ПЛАНУВАЛА ДОНИЩити СПЕЦІАЛІЗОВАНУ МЕДИЦиНУ .

Не прибрали би цю Доктор СМЕРТЬ - Вже би були закриті туб і психлікарні ....
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09.09.2020 22:57 Ответить
На Київщині вісім шкіл і чотири дитсадки закрито на карантин через COVID-19, - ОДА - Цензор.НЕТ 2081
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10.09.2020 00:50 Ответить
Думаю , что всё нужно закрыть до 25 октября ибо будет по три тысячи в день заражень коронавирусом . 25 -го жовтня прийти , проголосувати і спокійно закриватись на жорсткий карантин принаймні до нового року
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09.09.2020 21:57 Ответить
стібетесь,дурантинофіли ?Поки що здорові ?



Згідно з новими вказівками, британські лікарі будуть самостійно вирішувати, кому надавати життєво необхідне лікування шляхом штучної вентиляції легень.
Про це повідомляє https://www.theguardian.com/society/2020/apr/01/ventilators-may-be-taken-from-stable-coronavirus-patients-for-healthier-ones-bma-says The Guardian .
"Важких пацієнтів з коронавірусом можна буде від'єднувати від пристроїв ШВЛ заради допомоги тим, хто має більші шанси вижити Ці вказівки з'явилися у середу на тлі чергового різкого зростання смертельних випадків у Великій Британії", - йдеться у повідомленні.
Згадані вказівки, видані Британською медичною асоціацією, призначені для лікарів, яким доведеться приймати рішення про розподіл обмежених ресурсів для порятунку життів, коли система охорони здоров'я буде перевантажена хворими.
Британські медики готуються до невтішних показників у 1000 летальних випадків внаслідок коронавірусу щодня.
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09.09.2020 22:58 Ответить
ГЛАВНОЕ НИКОГО И НИЧЕГО НЕ ЖАЛЕТЬ !!! ПАЛИТЬ ДОМА БОГАЧЕЙ ВМЕСТЕ С НИМИ !!!
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10.09.2020 04:51 Ответить
 
 