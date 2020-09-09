На Киевщине восемь школ и четыре детсада закрыты на карантин из-за COVID-19, - ОГА
В Киевской области 19 учебных заведений полностью или частично переведены на дистанционное обучение из-за заболевания коронавирусом.
Об этом на брифинге заявил глава Киевской областной государственной администрации Василий Володин, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"В 19 учреждениях выявлены случаи заболевания коронавирусной болезнью. Это как педработники, так и собственно ученики. 8 школ полностью переведены на дистанционную работу. Это Васильковские школы №1 и №2, Ирпенская школа №15, в Васильковском районе Застугнянская школа и другие", - рассказал Володин.
Также еще в 11 учебных заведениях на дистанционное обучение переведены 12 классов.
"В результате, 2 405 учащихся и учителей срочно переведены на дистанционное обучение в областных учреждениях образования", - сказал чиновник.
Володин сообщил, что во всех учреждениях, где обнаружено заболевание, проведена дезинфекция помещений, классных комнат, коридоров.
По словам главы ОГА, кроме школ, в области в условиях адаптивного карантина работают 659 учреждений дошкольного образования, которые посещают 33 166 детей.
"В связи с заболеванием коронавирусом закрыты на карантин 4 детсада. Два в городе Переяславе, один в г. Белая Церковь и один в селе Плесецкое Васильковского района", - отметил он.
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Згідно з новими вказівками, британські лікарі будуть самостійно вирішувати, кому надавати життєво необхідне лікування шляхом штучної вентиляції легень.
Про це повідомляє https://www.theguardian.com/society/2020/apr/01/ventilators-may-be-taken-from-stable-coronavirus-patients-for-healthier-ones-bma-says The Guardian .
"Важких пацієнтів з коронавірусом можна буде від'єднувати від пристроїв ШВЛ заради допомоги тим, хто має більші шанси вижити Ці вказівки з'явилися у середу на тлі чергового різкого зростання смертельних випадків у Великій Британії", - йдеться у повідомленні.
Згадані вказівки, видані Британською медичною асоціацією, призначені для лікарів, яким доведеться приймати рішення про розподіл обмежених ресурсів для порятунку життів, коли система охорони здоров'я буде перевантажена хворими.
Британські медики готуються до невтішних показників у 1000 летальних випадків внаслідок коронавірусу щодня.