Акция протеста пройдет 10 сентября у резиденции Зеленского в Конча-Заспе

Вечером 10 сентября пройдет автомобильная "РОК-инспекция" резиденции президента Владимира Зеленского в Конча-Заспе.

Соответствующее мероприятие опубликовано в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Совместная с оккупантами инспекция позиций ВСУ - преступление против государства и сдача национальных интересов. Это после сознательного срыва операции по "вагнеровцам", после "перемирия" со смертями бойцов и перед встречей советников стран "нормандской четверки" с участием Ермака. Все это шаги на уничтожение нашей Независимости. Капитуляцию надо остановить здесь и сейчас", - уверены организаторы и приглашают принять участие в акции всех желающих.

Сбор намечен 10 сентября на 19:00 возле ТЦ "Магелан" у метро "Теремки".

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Напомним, 9 сентября участники консультаций Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе договорились о совместной инспекции в районе населенного пункта Шумы при участии представителя координатора от ОБСЕ.