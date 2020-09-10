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Зеленский (19056) инспекция (92) протест (5834) Конча-Заспа (86) операция Объединенных сил (6766)

Акция протеста пройдет 10 сентября у резиденции Зеленского в Конча-Заспе

Акция протеста пройдет 10 сентября у резиденции Зеленского в Конча-Заспе

Вечером 10 сентября пройдет автомобильная "РОК-инспекция" резиденции президента Владимира Зеленского в Конча-Заспе.

Соответствующее мероприятие опубликовано в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Совместная с оккупантами инспекция позиций ВСУ - преступление против государства и сдача национальных интересов. Это после сознательного срыва операции по "вагнеровцам", после "перемирия" со смертями бойцов и перед встречей советников стран "нормандской четверки" с участием Ермака. Все это шаги на уничтожение нашей Независимости. Капитуляцию надо остановить здесь и сейчас", - уверены организаторы и приглашают принять участие в акции всех желающих.

Сбор намечен 10 сентября на 19:00 возле ТЦ "Магелан" у метро "Теремки".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кравчук про участие наемников РФ в инспектировании возле Шумов: "Для достижения мира больших компромиссов не бывает"

Напомним, 9 сентября участники консультаций Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе договорились о совместной инспекции в районе населенного пункта Шумы при участии представителя координатора от ОБСЕ.

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Топ комментарии
+28
Ты против Украины выходил. И это понимает любой здравомыслящий человек.
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10.09.2020 00:46
+22
Выплюнь сейчасже, то не шоколад! Хотя, какаятеберазница?
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10.09.2020 00:25
+19
Притом, что был второй тур с клоуном - слугой олигархов и Кремля, но для дебилов это слишком сложно...
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10.09.2020 00:57
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Пора палити маєтки опзжопників і зелених зрадників, а їх самих відстрілювати.
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10.09.2020 09:23 Ответить
Желательно с минометным обстрелом хотя бы его дворика
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10.09.2020 09:42 Ответить
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